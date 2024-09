Trong một căn phòng bên trong, họ tìm thấy một cỗ máy dị hóa

Những câu chuyện đáng kinh ngạc về siêu khoa học, tháng 2 năm 1930, bởi Những câu chuyện đáng kinh ngạc là một phần của loạt Bài đăng trên Blog Sách của HackerNoon. Bạn có thể chuyển đến bất kỳ chương nào trong cuốn sách này tại đây . VOL. I, No. 2 - Mad Music

Bởi Anthony Pelcher

Trong một căn phòng bên trong, họ tìm thấy một cỗ máy ma quỷ.

Cùng với tiếng gầm rú va chạm, không khác gì sấm sét ầm ầm, Tòa nhà Colossus kiêu hãnh, vài phút trước đó đã dựng lên sáu mươi tầng kiến trúc nghệ thuật hướng tới mái vòm xanh của bầu trời, bị rơi trong một đống gạch, đá gồ ghề, bụi bặm , xi măng và vữa. Khung thép, giống như bộ xương của một số quái vật thời tiền sử, vẫn được nâng lên đến độ cao chóng mặt nhưng ở dạng uốn cong và xoắn của đường viền kỳ cục.

The sixty stories of the perfectly constructed Colossus building had mysteriously crashed! What was the connection between this catastrophe and the weird strains of the Mad Musician's violin?

Không ai biết có bao nhiêu sinh mạng đã bị giết chết trong trận tuyết lở.

Khi sự sụp đổ xảy ra trong bình minh sớm người ta không tin rằng danh sách tử vong sẽ lớn. Tuy nhiên, người ta thừa nhận rằng ô tô, xe taxi và ô tô nổi có thể đã bị kẹt dưới tảng đá rơi xuống. Một đoàn tàu được cho là đã bị đắm trong tàu điện ngầm do một hang động từ bề mặt dưới ngọn núi vụn nát.

Rác khá đầy một phần của Quảng trường Thời đại, những con đường tắc nghẽn nhất trên bệ chân của Chúa. Gạch đá ngổn ngang lăn qua đường về phía tây và đâm vào cửa sổ và cửa ra vào của các cửa hàng buôn bán nhỏ vô tội.

Một vài phút sau vụ va chạm, một đám đông điên cuồng đã đổ dồn từ các lối ra tàu điện ngầm xa như Ga Penn và Vòng xoay Columbus và từ các đường giao nhau. Những người này đang nói chuyện, vui vẻ và hét lên một cách cuồng loạn. Tất cả các đồn cảnh sát lân cận đều gặp khó khăn để xử lý đám đông đang gia tăng.

Hàng trăm người chết và bị thương được đưa lên mặt nước từ con tàu bị đắm trong tàu điện ngầm. Xe tải và xe taxi đã tham gia cùng các đội cứu thương trong công việc vận chuyển những thứ này đến nhà xác và bệnh viện. Khi trời sáng dần và tin tức về thảm họa lan rộng, hàng ngàn người đã cố gắng tập trung vào quảng trường. Nhiều người đang nghển cổ một cách vô vọng ở vùng ngoại ô của đám đông, cách các dãy nhà, cố gắng vô ích để có thể nhìn thấy những gì nằm ngoài kia.

Sở cứu hỏa và cuối cùng là một số đại đội dân quân tham gia cùng cảnh sát xử lý đám đông. Tin tức, không bao giờ buồn ngủ, đã hét lên "Wuxtras" của họ và kiếm được nhiều tiền không nhỏ.

Các tờ báo đã dành những trang chắc chắn để cố gắng mô tả những gì đã xảy ra. Thật kỳ lạ, các phóng viên hiệu quả đã viết và viết, sử dụng tất cả những tính từ tốt nhất của họ và phát minh ra những tính từ mới để cố gắng hình dung vụ tai nạn và những lời dị nghị sau đó.

Khi sự phấn khích lên đến đỉnh điểm, một người đàn ông trung niên, đầu chảy nhiều máu, quần áo rách bươm và bụi bặm, lảo đảo xông vào đồn cảnh sát phố 47 Tây. Anh ta tìm thấy một trung sĩ đơn độc trên bàn làm việc.

Trung sĩ cảnh sát bật dậy khi người đàn ông ốm yếu bước vào và vấp phải một chiếc ghế dài.

"Tôi là Pat Brennan, người canh gác trên đường phố của Đấu trường La Mã," anh ta nói. "Tôi đã chạy tìm nó. Tôi bị kẹt vào mép của xác tàu và một viên gạch đã đè lên người tôi. Chắc hẳn tôi đã phải ra ngoài một thời gian. Khi quay lại, tôi chỉ quay lại nhìn xác tàu một lần và sau đó tôi đập nó ở đây. Điện thoại ông chủ của tôi."

"Tôi sẽ để anh điện thoại cho sếp của anh," trung sĩ nói, "nhưng trước tiên hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra."

"Tôi đoán là động đất. Tôi nhìn thấy sàn nhà sóng sánh. Kính va đập và rơi xuống đường. Tất cả các cửa sổ trong khu trò chơi điện tử đều bị xô lệch, vào trong hoặc ra ngoài. Tôi chạy ra đường và nhìn lên. Chúa ơi, thật là một cảnh tượng!" Tòa nhà từ vỉa hè đến những tòa tháp đều rung chuyển và uốn éo, uốn éo và oằn oại và tôi thấy nó chắc chắn sẽ sụp đổ, vì vậy tôi bật đèn chạy ra ngoài. "

"Có bao nhiêu người bị kẹt trong tòa nhà?"

"Không ai ra ngoài trừ tôi, tôi đoán vậy. Không có nhiều người thuê. Toàn bộ tòa nhà đã được cho thuê, nhưng chưa có ai dọn đến ở và những người đó chưa từng qua đêm ở đó. Cứ năm tầng lại có một người canh gác. Một kỹ sư và phi hành đoàn của anh ta. Ba người điều hành thang máy đã đến. Không có tên người thuê nhà nào trong hoặc ngoài sổ sách của tôi sau 4 giờ sáng. Vụ tai nạn chắc chắn xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng. Thế thôi. "

QUA đất nước, tin tức về vụ tai nạn đã được đón nhận với sự quan tâm và kinh ngạc, nhưng trong một vòng tròn nhỏ, nó đã gây ra sự kinh hoàng tuyệt đối. Đó là trong văn phòng của Công ty Xây dựng Muller, những người xây dựng Đấu trường La Mã. Jason V. Linane, kỹ sư trưởng của công ty, đã có mặt trong hội nghị với chủ tịch của nó, James J. Muller.

Muller ngồi ôm đầu, và khuôn mặt mang vẻ mặt của một người đàn ông tuyệt đối đau khổ. Linane đang đi đi lại lại trên sàn, một biểu hiện hoang dã trong mắt anh ta, và đôi khi anh ta lẩm bẩm và lầm bầm trong hơi thở của mình.

Trong các văn phòng khác, toàn bộ lực lượng từ quản lý đến các chàng trai văn phòng đều im lặng và khiếp sợ, vì họ đã nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của những người đứng đầu mối quan tâm khi họ đột nhập vào văn phòng bên trong sáng hôm đó.

Muller cuối cùng cũng nhìn lên Linane một cách vô vọng.

"Trừ khi chúng tôi có thể chứng minh rằng vụ tai nạn là do một số trường hợp mà chúng tôi không kiểm soát được, chúng tôi sẽ bị hủy hoại", anh nói và thực sự đã có những giọt nước mắt.

"Không nghi ngờ gì về điều đó," Linane đồng ý, "nhưng tôi có thể thề rằng Colossus đã đi lên theo các thông số kỹ thuật và mỗi ounce và mảnh vụn của vật liệu là tốt nhất. Tay nghề không có lỗi. Chúng tôi đã xây dựng điểm số của các khối lớn nhất trong thế giới và tất cả chúng, Colossus này là hoàn hảo nhất. Tôi đã tự hào về nó. Muller, nó là sự hoàn hảo. Tôi chỉ đơn giản là không thể giải thích nó. Tôi không thể. Đáng lẽ nó phải đứng lên hàng nghìn năm. Nền tảng vững chắc đá. Nó thực sự không phải là một trận động đất. Không có tòa nhà nào khác trong khu vực này thậm chí còn bị chói tai. Không có trận động đất nào khác được bản địa hóa ở một nửa khối của vỏ trái đất và chúng ta có thể loại trừ một cách tích cực một trận động đất hoặc một vụ nổ là nguyên nhân có thể xảy ra. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi không đáng trách, nhưng chúng tôi sẽ phải tìm ra nguyên nhân chính xác. "

"Nếu có một số sai sót?" hỏi Muller, mặc dù anh ta biết câu trả lời.

"Nếu có sai sót nào đó, thì chúng ta sẽ bị đánh chìm. Các tờ báo đã săn lùng các tàu thăm dò, của chúng tôi, của tòa nhà, của chủ sở hữu và mọi người và mọi thứ. Chúng ta phải có một cái gì đó chính đáng chết tiệt khi chúng ta đi đánh đề xuất này hoặc mỗi đô la mà chúng ta có trên thế giới sẽ phải được trả hết. "

Muller nói: “Đó chưa phải là tất cả. Tòa nhà?"

"Tôi đã gửi Teddy Jenks. Nó là một chú hổ con, đầu to và quá to so với quần của nó, nhưng tôi sẽ đánh giá tính mạng của mình dựa trên sự phán xét của nó. Nó có khả năng phán xét của một người đàn ông lớn tuổi hơn nhiều và tôi cũng sẽ tính mạng và danh tiếng của mình. kỹ năng và kiến thức kỹ thuật của anh ấy. Anh ấy phát biểu tích cực về tòa nhà là OK — 100%. "

"Jenks ở đâu?"

"Anh ấy sẽ đến đây ngay khi xe của anh ấy có thể lái xuống từ Tarrytown. Anh ấy nên ở đây ngay bây giờ."

Khi họ nói chuyện Jenks, thành viên trẻ nhất của lực lượng kỹ thuật, bước vào. Anh bước vào như một cơn lốc. Anh ném chiếc mũ của mình xuống sàn và lôi ra một ngăn tủ. Anh ta lấy ra những bản kế hoạch cho Đấu trường La Mã, những bản in lớn màu xanh lam, một số trong số chúng có kích thước bằng thước, và ném chúng xuống sàn. Sau đó, anh khuỵu gối và bắt đầu nghiền ngẫm chúng.

Muller nói: “Đây là khoảng thời gian tồi tệ để bạn có thể bắt đầu làm việc xung quanh. "Anh đang làm gì vậy, đi taxi cả đêm vậy?"

"Nó chắc chắn là khủng khiếp - khủng khiếp," Jenks nói, một nửa của chính mình.

"Trả lời tôi," Muller nói như sấm.

"Ồ vâng," Jenks nói, nhìn lên. Anh nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của sếp mà quên mất sự phấn khích của chính mình trong sự đồng cảm. Anh bật dậy, đặt tay qua vai người đàn ông lớn tuổi hơn và dẫn anh ta đến một chiếc ghế. Linane chỉ quắc mắt nhìn chàng trai trẻ.

"Tôi đã bị trì hoãn vì tôi đã ghé qua để xem xác tàu. Chúa ơi, ông Muller, thật là kinh khủng." Jenks đưa tay qua mắt như muốn xóa đi khung cảnh tòa nhà đổ nát. Rồi vỗ nhẹ vào lưng người đàn ông một cách trìu mến, anh ta nói:

"Cố lên. Tôi đang làm việc, như thường lệ. Tôi sẽ tìm hiểu về nó. Đó không thể là lỗi của chúng tôi. Tại sao anh bạn, công trình xây dựng đó mạnh mẽ như chính Gibraltar!"

“Anh là người cuối cùng kiểm tra nó,” Muller buộc tội, giọng đứt quãng.

"Không ai biết điều đó tốt hơn tôi, và tôi có thể thề bằng tất cả những gì vuông vắn và thành thật rằng đó không phải là lỗi của vật liệu hay cấu trúc. Nó hẳn là ..."

"Hẳn là cái gì?"

"Tôi sẽ chết tiệt nếu tôi biết."

“Đó là anh ta,” Linane, người, trong khi thực sự có thiện chí, nói, luôn thích thúc đẩy kỹ sư trẻ.

“Giống như tôi, giống như ác quỷ,” Jenks hét lên, trừng trừng nhìn Linane. "Ta cho rằng ngươi biết hết thảy, ngươi thật là khôn ngoan đáng trách."

“Không, tôi không biết,” Linane thừa nhận. "Nhưng tôi biết rằng bạn không muốn tôi nói với bạn bất cứ điều gì. Tuy nhiên, tôi sẽ nói với bạn rằng bạn nên bận rộn hơn và tìm hiểu xem điều gì đã gây ra nó, hoặc—"

“Đó chỉ là những gì tôi đang làm,” Jenks nói, và anh ấy bắt đầu tìm kiếm kế hoạch của mình trên sàn.

Các phóng viên báo chí, nhiều người trong số họ, đang chiến đấu bên ngoài để vào trong. Muller nhìn Linane khi một nhà viết mã thông báo các phóng viên lần thứ mười.

"Tốt hơn là chúng ta nên để họ vào," anh nói, "có vẻ tệ khi phải bò vào chỗ nấp."

"Bạn định nói gì với họ?" Linane hỏi.

"Chỉ có Chúa mới biết," Muller nói.

"Hãy để tôi xử lý chúng," Jenks nói, tự tin nhìn lên.

Các phóng viên đã đổ xô đến văn phòng. Họ đến như một làn sóng hoang dã. Câu hỏi bay nhanh như lông ở một cuộc chọi gà.

Muller giơ tay lên và có điều gì đó trong đôi mắt đau buồn khiến các quý ông của báo chí phải im lặng. Họ đã có thời gian để quan sát xung quanh. Họ nhìn thấy Jenks đẹp trai, tóc đen, mắt nâu đang miệt mài với các kế hoạch. Bụi từ tấm thảm làm nhòe đầu gối, và anh ấy đã xoa một ít lên trán đổ mồ hôi, nhưng anh ấy vẫn trông bức ảnh tự tin hiệu quả.

"Các quý ông," Muller chậm rãi nói, "Tôi có thể trả lời tất cả các câu hỏi của quý vị ngay lập tức. Công ty của chúng tôi là một trong những công ty lâu đời nhất và trung thành nhất trong ngành thương mại. Các tòa nhà của chúng tôi là tượng đài cho sự chính trực của chúng tôi—"

"Tất cả, trừ một", một người Ireland trẻ tuổi nói.

"Bạn đúng. Tất cả, trừ một," Muller thú nhận. "Nhưng tin tôi đi, người đó đã được Chúa đến thăm. Một số hình thức động đất hoặc một số thảm họa không thể tin được, không thể kiểm soát, gần như không thể tin được đã xảy ra. Công ty Muller đã cố gắng hoàn thành công việc của mình với đồng đô la cuối cùng của mình. Các quý ông, quý vị. Tôi đảm bảo với bạn, là người cuối cùng kiểm tra tòa nhà. Ông Jenks ở đó, người có danh tiếng là một kỹ sư khá vững chắc, là người cuối cùng kiểm tra tòa nhà. Ông ấy đã qua nó khi nó hoàn thành. Ông ấy đang phục vụ bạn. "

Jenks đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối.

"Bạn trông giống như bạn đang cầu nguyện," người Ireland nói.

"Có lẽ tôi có. Bây giờ hãy để tôi nói. Đừng bao quát tôi với những câu hỏi. Tôi biết những gì bạn muốn biết. Hãy để tôi nói."

Những người làm báo im lặng.

Jenks bắt đầu: “Đã có những cuộc nói chuyện về việc khám phá thảm họa này,” Jenks bắt đầu. "Các bạn đều biết, thưa các quý ông, rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa mọi cuộc điều tra của chúng tôi. Bạn muốn biết chúng tôi phải nói gì về điều đó — ai là người chịu trách nhiệm. Trong một thời gian hợp lý, tôi sẽ có một tuyên bố để làm cho điều đó sẽ gây ngạc nhiên trong cực đoan. Tôi không chắc chắn về cơ sở của tôi bây giờ. "

"Còn mặt đất dưới Đấu trường La Mã thì sao?" người Ireland nói.

Jenks van nài: “Đừng đùa với nhau nữa. "Hãy nhìn ông Muller: như thể ông ấy đã mất cả gia đình. Chúng tôi là những người tốt. Tôi đang làm tất cả những gì có thể. Ông Linane, người phụ trách xây dựng, đang làm tất cả những gì có thể. Chúng tôi tin rằng chúng tôi không có lỗi. tòa nhà đó là sự hoàn hảo cộng thêm, giống như tất cả các tòa nhà của chúng tôi. Điều đó bao gồm toàn bộ tình hình. "

Hàng trăm câu hỏi đã được ba kỹ sư trả lời và trả lời, và các phóng viên còn lại thuyết phục rằng nếu Công ty xây dựng Muller chịu trách nhiệm thì đó không phải do lỗi của chính họ.

Việc Jenks và Linane không phải là thế mạnh của nhau, ngoại trừ việc công nhận khả năng của nhau với tư cách là kỹ sư, là do một sự cố trong quá khứ. Sự cố này đã gây ra một làn sóng phản đối trong giới kỹ thuật khi nó xảy ra, và người đàn ông lớn tuổi, Linane.

Đó là khi đài phát thanh mới. Linane, một kỹ sư kết cấu, đã ít chú ý đến radio. Jenks là kiểu kỹ sư thành thạo mọi ngành khoa học. Anh ấy biết bộ đàm của mình.

Khi Jenks lần đầu tiên đến làm việc với một chiếc da cừu kỹ thuật và một vài tấn đồng thau, Linane chỉ đồng ý cho anh ta thông báo trước. Jenks khao khát sự khen ngợi của người đàn ông lớn tuổi và tình bạn của anh ta. Linane coi anh như một đứa con trai, nhưng không mặn mà với những tiến bộ xã hội của anh.

“Tôi cũng là một kỹ sư giỏi như anh ấy,” Jenks trầm ngâm, “và nếu anh ấy định đánh giá cao tôi, tôi sẽ chỉ cần lướt qua anh ấy một cái thật nhanh và bắt anh ấy chú ý”.

Ngày hôm sau Jenks đến gặp Linane trong hội nghị và nói:

"Tôi đã đánh cược một cách tò mò, thưa ông Linane. Tôi đang đánh cược rằng âm thanh có thể di chuyển nhanh hơn một dặm so với âm thanh truyền đi một phần tư dặm."

"Gì?" Linane nói.

"Tôi cá 50 rằng âm thanh có thể đi nhanh hơn một dặm so với một phần tư dặm."

“Ồ không — không thể,” Linane nhấn mạnh.

"Ồ vâng — nó có thể!" Jenks quyết định.

Linane nói: “Tôi sẽ tự mình lấy một số tiền ngu ngốc đó.

"Bao nhiêu?" Jenks hỏi.

"Nhiều như bạn muốn."

"Được rồi - năm trăm đô la."

"Làm thế nào bạn sẽ chứng minh sự tranh chấp của bạn?"

"Bằng cách dừng đồng hồ, và người của bạn có thể giữ đồng hồ. Chúng tôi cá rằng có thể nghe thấy tiếng súng lục cách xa hai dặm nhanh hơn có thể nghe thấy ở cách đó một phần tư dặm."

Linane giải thích: “Âm thanh truyền đi khoảng 1/5 dặm một giây. Tốc độ thay đổi một chút theo nhiệt độ. "Tại điểm đóng băng, tốc độ là 1.090 feet mỗi giây và tăng hơn một feet một chút cho mỗi độ F."

Jenks trả lời: "Nóng hay lạnh", "Tôi cá với bạn năm trăm đô la rằng âm thanh có thể đi nhanh hơn hai dặm so với một phần tư dặm."

"Anh đang ở trên, đồ ngốc chết tiệt!" Linane hoàn toàn bực tức hét lên.

JENKS để bạn bè của Linane giữ đồng hồ và bạn của anh ta cầm tiền. Jenks đã bắn.

Jenks bắn phát súng trước micrô trên sân bóng. Một trong những người bạn của Linane đã thu được âm thanh ngay lập tức trên một đài phát thanh ba ống đặt cách đó hai dặm. Người giữ đồng hồ kia đang đứng ở khoảng trống cách đó một phần tư dặm và đồng hồ của anh ta hiển thị một giây và một phần nhỏ.

Tất cả các ván bài đều đồng ý rằng Jenks đã thắng cược một cách công bằng. Linane không bao giờ chính xác thích Jenks sau đó.

Sau đó, Jenks khá trầm trọng hóa vấn đề bởi một thói quen. Bất cứ khi nào Linane đưa ra một tuyên bố rất tích cực, Jenks sẽ nhìn như mắt cú vọ và nói: "Ông Linane, tôi sẽ phải nói cho ông nghe về điều đó." Trọng âm nặng nề của từ "âm thanh" khiến Linane trầm đi phần nào.

Linane chưa bao giờ hoàn toàn tha thứ cho Jenks vì đã bỏ qua "cái nhanh" này. Về mặt xã hội, họ luôn ít nhiều cảm thấy lo lắng, nhưng không để cảm giác này cản trở công việc của họ. Họ đã làm việc cùng nhau đủ trung thành và mỗi người đều công nhận khả năng của người kia.

Và vì vậy, Linane và Jenks, đầu của họ, đã làm việc cả đêm để cố gắng tìm ra nguyên nhân nào đó sẽ ràng buộc trách nhiệm về thảm họa đối với mẹ thiên nhiên.

Họ đã thất bại trong việc tìm ra nó và, đôi mắt buồn ngủ, họ buộc phải thừa nhận thất bại, cho đến nay.

Các tờ báo, nơi mà Muller đã nói rằng anh ta sẽ không trốn tránh bất kỳ trách nhiệm nào, bắt đầu ám chỉ và kêu gọi việc bắt giữ tất cả các bên liên quan đến hướng xây dựng Đấu trường La Mã.

Khi danh sách tử vong do vụ tai nạn và đắm tàu điện ngầm lên tới 97, báo chí đã bôi xấu và yêu cầu bắt giữ Muller, Linane và Jenks với tông màu không chắc chắn.

Chết một nửa vì thiếu ngủ, ba người đàn ông bị cảnh sát đưa đến văn phòng biện lý quận và sau một hồi vất vả nướng thịt, chính thức bị bắt vì tội sơ suất. Họ đưa ra một khoản tiền 50.000 đô la cho mỗi trường hợp và được phép đi tìm kiếm thêm để tìm ra nguyên nhân của cái mà báo chí bây giờ bắt đầu gọi là "Thất bại Colossal."

Linane và Jenks đã dành nhiều ngày để xem xét đống đổ nát đang được chuyển khỏi Quảng trường Thời đại, hết xe tải này đến xe tải khác, đến một điểm bên ngoài thành phố. Tại đây, nó một lần nữa được phân loại và kiểm tra, chất đống để xử lý trong tương lai.

Cho đến nay, mọi viên gạch, đá và vật liệu được sử dụng trong tòa nhà đều hoàn hảo. Tuy nhiên, các luật sư đảm bảo với Linane, Jenks và Muller rằng họ sẽ phải tìm ra nguyên nhân thực sự của thảm họa nếu họ muốn thoát khỏi án tù dài hạn có thể xảy ra.

Đêm này qua đêm khác Jenks cố gắng ngủ, nhưng nó sẽ không đến. Anh ta bắt đầu già đi và hốc hác.

JENKS đã đi bộ trên đường phố vào ban đêm, hàng dặm này qua dặm khác, suy nghĩ, luôn luôn suy nghĩ và tìm kiếm lời giải cho bí ẩn.

Trời đã xế chiều. Anh ta đã đi qua hiện trường vụ va chạm Colossus vài lần. Anh thấy mình đang ở một con phố nhỏ. Anh nhìn lên và thấy trong ánh đèn điện:

TOWN HALL



Munsterbergen, Nhạc sĩ điên

Buổi hòa nhạc Here To-night.



Anh ta lấy năm đô la trong túi và mua một vé. Anh ta bước vào cùng với đám đông và được dẫn đến một chỗ ngồi. Anh ta không nhìn sang phải hay trái. Đôi mắt anh trũng sâu, nét mặt lo lắng.

Có điều gì đó bên trong Jenks khiến anh hơi quay đầu lại. Anh tò mò nhận ra một cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh mình. Cô có một khối tóc vàng óng dường như thách thức sự kiểm soát. Nó rất hoang dã, khắc nghiệt. Đôi mắt cô ấy xanh thẳm và làn da trắng ngần như những đám mây mù vào mùa xuân. Anh lờ mờ ý thức được rằng đôi mắt huy hoàng ấy đang có chút vương vấn.

Cô liếc nhìn anh. Cô nhận thức được rằng anh đang đau khổ. Một niềm thương cảm dâng trào trong lòng cô. Cô không thể giải thích cảm giác.

Một tấm rèm sang trọng màu đỏ tuyệt vời hé ra ở trung tâm và kéo thành những nếp gấp duyên dáng đến các cạnh của thân cây. Một sân khấu nhỏ đã được tiết lộ.

Một người đàn ông đầu bù xù với đôi mắt đen láy như hạt châu, mặc bộ quần áo dạ hội màu đen bước tới và cúi chào. Dưới cánh tay anh là một cây vĩ cầm. Anh đưa cây vĩ cầm về phía trước. Mũi của anh ta, giống như mỏ của một con chim lớn nào đó, nhấp nhô lên xuống để ghi nhận những lời khen ngợi chào đón anh ta. Những ngón tay dài căng thẳng của anh bắt đầu vuốt ve cây đàn và môi anh bắt đầu mấp máy.

Jenks biết rằng anh ta đang nói điều gì đó, nhưng không hề quan tâm. Những gì anh ấy nói là thế này:

"Có lẽ, vâng, tôi không thể nói tiếng Anh tốt như vậy, nhưng bạn có thể hiểu điều đó, vâng? Bây giờ tôi nói với bạn rằng tôi chưa bao giờ chơi các tác phẩm của bất kỳ người đàn ông nào. Tôi tìm hiểu kỹ càng. Tôi thích blay und blay, có thể bạn nên lắng nghe chứ?

Sự chú ý của Jenks đã bị anh ta thu hút. Anh ghi nhận vẻ ngoài hoang dã của mình.

Jenks trầm ngâm.

Người nghệ sĩ vĩ cầm lật chiếc đàn lên dưới cằm. Anh kéo cây cung qua dây và bắt đầu một giai điệu nhẹ nhàng gợi nhớ đến những giọt mưa rơi trên mặt nước phẳng lặng.

Jenks đã quên đi những rắc rối của mình. Anh ấy đã quên tất cả. Anh ngồi phịch xuống ghế và mắt nhắm nghiền. Mưa vẫn tiếp tục rơi từ dây đàn vĩ cầm.

Đột nhiên giai điệu chuyển sang một giai điệu nhẹ nhàng vui vẻ, ngọt ngào như chính tình yêu. Mặt trời lại ló dạng và chim bắt đầu hót. Có sự vui mừng của một con chim hoàng yến với mặt trời trên lồng của nó. Có tiếng hót của chim bìm bịp, chim nhại và chim sơn ca. Cuối cùng những thứ này hòa quyện thành một giai điệu ríu rít du dương dường như là một bản hợp xướng của những loài chim hoang dã trong rừng và chim muông. Rồi lại đo tình duyên. Nó xé nát những sợi dây trái tim, và làm cho đôi mắt của một người rơi lệ.

Bất giác cô gái bên cạnh Jenks nghiêng về phía anh. Bất giác anh nghiêng người để gặp cô. Vai họ chạm nhau. Đám mây trên mái tóc vàng của cô ấy tựa vào những lọn tóc đen của anh. Bàn tay của họ tìm thấy nhau với áp lực nhẹ nhàng. Cả hai đều bị lạc vào thế giới.

Nhạc đột ngột thay đổi. Có một loạt các nốt treble bị đứt quãng nghe như tiếng lửa bùng. Sau đó là những tiếng rên rỉ sâu lắng và u sầu. Những điều này ngày càng cứng rắn và kéo dài, nhường chỗ cho những tiếng hú dữ dội, gợi ý cho những lời than thở của những kẻ chết tiệt.

Đôi tay của chàng trai và cô gái nắm chặt nhau một cách căng thẳng. Họ không khỏi rùng mình.

Cây vĩ cầm bắt đầu tạo ra những nốt nhạc có tính cách lanh lợi, giễu cợt, mỗi lần đo càng trở nên khủng khiếp hơn cho đến khi chúng bùng lên trong một tràng cười điên cuồng.

Toàn bộ màn trình diễn như thể ai đó đã lên thiên đường và dìm nó xuống địa ngục.

Người nhạc sĩ giật mình cúi đầu, và biến mất.

KHÔNG có tiếng vỗ tay, chỉ có những câu cảm thán. Một nửa ngôi nhà đã ở trên đôi chân của nó. Nửa còn lại ngồi như dán vào ghế.

Chàng trai và cô gái đang đứng, tay họ vẫn nắm chặt.

Jenks nói: “Nào, hãy ra khỏi đây. Cô gái lấy bọc và Jenks giúp cô vào đó. Tay trong tay họ bỏ trốn khỏi nơi này.

Trong hành lang, ánh mắt họ chạm nhau, và lần đầu tiên họ nhận ra mình là những người xa lạ. Tuy nhiên, sâu thẳm trong trái tim họ là một cảm giác rằng số phận của họ đã bị phong ấn.

"Trời ơi!" bùng nổ từ cô gái.

Jenks dứt khoát nói: “Không thể nào khác được.

"Cái gì không thể tránh được?" cô gái hỏi, mặc dù cô biết trong lòng.

Jenks nói: “Không thể giúp gì được. Sau đó, anh ấy nói thêm: "Chúng tôi nên biết nhau vào thời điểm này. Chúng tôi đã nắm tay nhau được một giờ."

Đôi mắt cô gái loé lên. "Bạn không có quyền suy đoán về tình huống đó," cô nói.

Jenks lẽ ra phải đá chính mình. "Hãy tha thứ cho tôi," anh nói. "Chỉ là anh chỉ muốn biết em như vậy. Anh sẽ không để em tiễn anh về nhà được không?"

"Bạn có thể," cô gái nói một cách đơn giản, và cô ấy dẫn đường đến chiếc xe của riêng mình.

Họ lái xe về phía bắc.

Cơ thể họ giống như nam châm. Họ lại sánh vai, nắm tay nhau.

"Bạn sẽ cho tôi biết tên của bạn?" Jenks cầu xin.

"Chắc chắn rồi," cô gái đáp. "Tôi là Elaine Linane."

"Gì?" Jenks bùng nổ. "Tại sao, tôi làm việc với Linane, một kỹ sư của Công ty Xây dựng Muller."

“Ông ấy là cha tôi,” cô nói.

“Tại sao, chúng tôi là những người bạn tuyệt vời,” cậu bé nói. "Tôi là Jenks, trợ lý của anh ấy - ít nhất chúng tôi cũng làm việc cùng nhau."

"Vâng, tôi đã nghe nói về bạn," cô gái nói. "Thật kỳ lạ, cách chúng ta gặp nhau. Cha tôi ngưỡng mộ công việc của bạn, nhưng tôi sợ bạn không phải là người bạn tuyệt vời." Cô gái đã quên đi những rắc rối của mình. Cô cười khúc khích. Cô đã nghe thấy cách Jenks "đánh tiếng" cha cô.

Jenks không nói nên lời. Cô gái nói tiếp:

"Tôi không biết nên thích hay ghét anh. Cha tôi là một người thân yêu cũ. Cô đã tàn nhẫn với ông ấy."

Jenks đã thất vọng. “Tôi không cố ý như vậy,” anh nói. "Anh ấy coi thường tôi mà không nhận ra điều đó. Tôi phải cố gắng giữ vững lập trường của mình. Sự chênh lệch trong những năm tháng của chúng tôi khiến anh ấy coi thường tôi quá nhiều. Tôi phải bắt buộc anh ấy thông báo, nếu tôi muốn thăng tiến."

"Ồ!" cô gái nói.

"Tôi xin lỗi - rất xin lỗi."

"Bạn có thể không hoàn toàn có lỗi," cô gái nói. "Cha đôi khi quên rằng tôi đã lớn. Tôi bực bội vì bị đối xử như một đứa trẻ, nhưng cha là tâm hồn tốt và sự quan tâm của cha."

Jenks nói: “Tôi biết điều đó.

MỌI kỹ sư đều biết toán học của mình. Chính sự thật này, cùng với cái mà thế giới gọi là "may rủi", đã giải đáp được bí ẩn Colossus. Không ai có thể hiểu được sự thật rằng hai và hai tạo thành bốn.

Jenks đã đạt được thành tích thăng tiến trong nghề kỹ sư, và thật tốt cho anh ấy là anh ấy đã rơi vào tình trạng khủng hoảng. Anh chưa bao giờ tin vào sự may rủi hay linh cảm, vì vậy thật tốt cho anh khi được đối mặt với sự thật rằng đôi khi bước chân của con người được hướng dẫn. Nó khiến anh ta bắt đầu nhìn vào kỹ thuật của vũ trụ, suy nghĩ sâu sắc hơn và thừa nhận một Quyền năng cao hơn.

Với Linane, anh ta đã húc vào một bức tường đá. Họ sắp biết rắc rối thực sự nghĩa là gì. Việc họ vô tội không làm cho các thanh thép của một cái lồng trở nên hấp dẫn hơn. Những rắc rối của họ bắt đầu quấn lấy họ với sự thân mật ồn ào của một tấm vải liệm. Sau đó đến kỳ nghỉ may mắn.

Bên cạnh những rắc rối của mình, chủ đề yêu thích của Jenks là Nhạc sĩ điên. Anh cố gắng tìm hiểu tất cả những gì có thể về nhân vật kỳ lạ này tại buổi hòa nhạc mà anh đã gặp cô gái của đời mình. Anh ấy đã học được hai sự thật khiến anh ấy phải trăn trở và suy nghĩ.

Một là Nhạc sĩ điên có văn phòng và một phòng thu ở Đấu trường La Mã và là một trong những người đầu tiên chuyển đến. Hai là Nhạc sĩ điên rất thích làm vỡ các đồ thủy tinh bằng những nốt nhạc hoặc rung động từ một cây đàn vĩ cầm. Gần như tất cả mọi người đều biết rằng một chiếc cốc thủy tinh có thể bị vỡ tan bởi một nốt nhạc thích hợp được phát ra trên một cây vĩ cầm. The Mad Musician đã rất thích thú với thủ thuật này. Jenks tán tỉnh người quen của anh ta, và thấy anh ta làm vỡ một hàng kính lớn nhỏ khác nhau bằng cách phát ra những nốt nhạc khác nhau trên chiếc đàn của mình. Cặp kính lần lượt rơi xuống như những viên bi gelatine trúng đạn của một tay súng lão luyện.

Sau đó, Jenks, kỹ sư biết toán học của mình, đã ghép hai và hai lại với nhau. Tất nhiên, nó tạo ra bốn.

"Nghe này, Linane," anh ta nói với đồng nghiệp của mình: "Con cáy này còn điên cuồng hơn cả một đàn chim cu. rằng anh ta có thể làm nứt một đống đá, thép, gạch và xi măng, giống như Đấu trường La Mã? "

"Có thể, nhưng khó có thể xảy ra. Tuy nhiên," Linane trầm ngâm, "khi bạn nghĩ về điều đó, và đặt hai và hai lại với nhau .... Hãy đi theo anh ta và xem anh ta đang làm gì bây giờ."

Cả hai đều nhảy vì áo khoác và mũ của họ. Khi họ nhìn xa nhau, Jenks đã bác bỏ lập luận của mình:

"Nếu một người điên thích thú với việc làm vỡ đồ thủy tinh bằng một làn sóng rung hoặc rung động, thì anh ta sẽ cảm thấy hồi hộp hơn bao nhiêu khi đâm vào một ngọn núi?"

"Hoang dã, nhưng không thể trả lời được," Linane nói.

JENKS đã kêu gọi Nhạc sĩ điên tại quê hương của anh ta. “Anh ấy có một xưởng vẽ ở Đấu trường La Mã,” anh nhắc nhở Linane. "Anh ta chắc đã mở lại một nơi khác trong thị trấn. Tôi tự hỏi ở đâu."

Linane nói: “Các nhạc sĩ là những người hợp tác tuyệt vời. "Gọi điện thoại cho công đoàn."

Teddy Jenks đã làm, nhưng công đoàn đã cung cấp địa chỉ thị trấn cuối cùng được biết đến là Colossus.

Jenks giải thích: “Anh ấy sẽ ở lại cùng một khu xung quanh Quảng trường Thời đại. "Hãy xem xét các tòa nhà lớn và xem liệu anh ta có đang chuẩn bị đâm vào một tòa nhà khác hay không."

“Khá công bằng,” Linane nói, người quá bận rộn với vấn đề trước mắt để lựa lời.

Các kỹ sư đã cùng nhau bắt đầu một cuộc khám phá các tòa nhà lớn trong khu sân khấu. Sau bốn hoặc năm cuộc tìm kiếm mà không có kết quả, họ bước vào tòa nhà Nhà hát Acme 30 tầng.

Tại đây, họ được biết rằng Mad Musician đã thuê một dãy phòng bốn phòng chỉ vài ngày trước đó. Căn phòng này nằm trên tầng mười lăm, chỉ cách một nửa trong cấu trúc lớn.

Họ đã đến gặp người quản lý của tòa nhà và thẳng thắn nói rõ những nghi ngờ của mình. "Chúng tôi muốn vào căn phòng đó khi người thuê không có ở đó," họ giải thích, "và chúng tôi muốn anh ta cấm vào trong khi chúng tôi đang kiểm tra cơ sở."

"Tốt hơn chúng ta không nên thông báo cho cảnh sát sao?" hỏi người quản lý tòa nhà, người đã toát mồ hôi hột khi nghe tin thiên tai thảm khốc có thể xảy ra đối với tòa nhà Acme trang nghiêm.

“Vẫn chưa,” Linane nói. "Bạn thấy đó, chúng tôi không chắc chắn: chúng tôi chỉ đang đặt hai và hai lại với nhau."

“Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ tìm được thám tử tòa nhà,” người quản lý nhấn mạnh.

"Hãy để anh ta đi cùng, nhưng không cho anh ta biết cho đến khi chúng tôi chắc chắn. Nếu chúng tôi đúng, chúng tôi sẽ tìm thấy một cỗ máy địa ngục bất thường nhất", Linane nói.

BA người đàn ông bước vào căn phòng với một chìa khóa mật mã. Vị thám tử được để lại bên ngoài hành lang để ngăn chặn bất kỳ ai có thể làm phiền những người tìm kiếm. Đúng như Jenks đã nghĩ. Trong một căn phòng bên trong, họ tìm thấy một cỗ máy kỳ quặc — một sợi dây đơn được căng qua hai cây cầu, một bằng đồng thau và một bằng gỗ. Một chiếc cung lông ngựa lớn gắn với một trục vận hành bởi một động cơ được tự động cưa ngang qua dây. Âm thanh thu được rõ ràng là cao hơn phạm vi của tai người, vì không có âm thanh nghe được nào tạo ra. Sau đó, người ta ước tính rằng nốt phá hủy cao hơn vài quãng tám so với nốt cao nhất trên đàn piano.

Toàn bộ máy được bao bọc trong một lồng lưới thép nặng, được bắt vít chắc chắn xuống sàn. Cả dây hay cung đều không thể đạt được. Rõ ràng là ý tưởng của Mad Musician rằng sự tranh chấp ma quỷ không nên được chạm tới bởi những người khác ngoài tay của anh ta.

Cỗ máy địa ngục đã hoạt động được bao lâu thì không ai biết, nhưng những vị khách đến thăm đã giật mình khi tòa nhà đột nhiên lắc lư dễ nhận thấy. Jenks nhảy về phía trước để dừng máy nhưng không thể tìm thấy công tắc.

"Xem máy có cắm vào ổ điện ở đâu không!" anh ta hét lên với Linane, người đã nhanh chóng bắt đầu kiểm tra các bức tường. Jenks đã hét lên yêu cầu người quản lý tòa nhà gọi điện thoại cho cảnh sát để giải tỏa các con phố xung quanh tòa nhà lớn.

“Hãy nói với cảnh sát rằng tòa nhà Acme Theater có thể sập bất cứ lúc nào,” anh ta chỉ thị.

Các kỹ sư hoàn toàn bình tĩnh khi đối mặt với hiểm họa lớn, nhưng người quản lý tòa nhà hoàn toàn mất đầu và bắt đầu chạy vòng quanh lẩm bẩm: "Ôi, Chúa ơi, cứu tôi với!" và những lời cầu xin khác trộn lẫn vào một câu nói lảm nhảm không mạch lạc.

Jenks lao đến người đàn ông, cố gắng giữ yên cơn cuồng loạn của anh ta.

Tòa nhà tiếp tục lắc lư nguy hiểm.

JENKS nhìn từ cửa sổ. Một đám đông khổng lồ đang thu thập, xem tòa nhà lớn đang đu đưa một chân ra khỏi dây dọi như một con lắc khổng lồ. Đám đông ngày càng đông. Nếu tòa nhà đổ, thiệt hại về nhân mạng sẽ rất kinh khủng. Đó là giữa buổi sáng. Nội thất của tòa nhà đầy ắp với hàng nghìn công nhân, tất cả các tầng trên tầng ba đều là văn phòng.

Teddy Jenks đột ngột quay lại. Anh nghe thấy người canh gác trong sảnh hét lên kinh hoàng. Sau đó, anh nghe thấy một cơ thể rơi xuống. Anh chạy nhanh ra cửa để nhìn thấy Mad Musician đang đứng trên bộ dạng phục tùng của thám tử, một nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt méo mó của anh ta.

Gã điên quay lại, nhìn thấy Jenks, và bắt đầu bỏ chạy. Jenks đã theo đuổi anh ta. Lên cầu thang, gã điên lao về phía mái nhà. Teddy đi theo anh ta hai tầng rồi lao ra thang máy. Tòa nhà trong tình trạng lắc lư điên cuồng đã khiến thang máy không thể hoạt động được. Teddy nhận ra điều này với một tiếng ừng ực trong cổ họng. Anh quay trở lại cầu thang và truy đuổi kẻ điên.

Các hành lang bắt đầu chật kín những người đàn ông la hét và những cô gái khóc lóc. Đó là một cảnh tượng không bao giờ quên.

Jenks chăm chỉ trèo hết câu chuyện này đến câu chuyện khác mà không để mắt đến gã điên. Cuối cùng anh cũng lên tới mái nhà. Nó đang vẫy vùng như những đám phồng trên mặt hồ trước một cơn gió nhẹ. Anh bắt gặp Người Nhạc Sĩ Điên đang đứng trên bức tường phố, cách phố ba mươi tầng, với hình ảnh quỷ dị của anh ta. Anh ta đã nhảy vì anh ta.

Người điên nắm lấy anh ta và nâng anh ta lên đầu bức tường như một con mèo có thể đã nâng một con chuột. Cả hai người đàn ông đều thở hồng hộc sau chuyến leo núi 15 tầng của họ.

Kẻ điên rồ cố ném Teddy Jenks xuống đường bên dưới. Teddy bám lấy anh. Cả hai chiến đấu trong tuyệt vọng khi tòa nhà lắc lư.

Đám đông dày đặc trên đường phố đã bắt gặp cảnh hai người đàn ông đang đánh nhau trong gang tấc, và tiếng hét vang vọng đến tai Jenks.

Tâm trí của người kỹ sư vẫn hoạt động rõ ràng, nhưng một nỗi sợ hãi hoang dã đã bao trùm trái tim anh ta. Sức mạnh của anh dường như đang rời bỏ anh. Gã điên đẩy anh ra sau, bẻ cong xương sống của anh với sức mạnh vũ phu. Teddy buộc phải đến một mỏm đá hẹp đã tạo điều kiện cho hai người đàn ông đứng vững. Những ngón tay của kẻ điên khùng nắm chặt lấy cổ họng anh.

Anh lờ mờ ý thức được rằng sự lắc lư của tòa nhà đang chậm lại. Lý trí của anh cho anh biết rằng Linane đã tìm thấy ổ cắm trên tường và đã dừng việc cưa cây cung của quỷ trên động cơ của địa ngục.

Anh ta nhìn thấy kẻ điên rút một con dao lớn. Với sức lực cuối cùng còn lại của mình, anh vươn tay và nắm lấy cổ tay phía trên bàn tay cầm vũ khí. Bất chấp tất cả những gì anh có thể làm, anh vẫn nhìn thấy gã điên đang nhích con dao ngày càng gần cổ họng mình.

Thần chết đang nhìn vào đôi mắt lồi của Teddy Jenks, khi kiến thức kỹ thuật của anh ta được giải cứu. Anh nhớ những tầng cao nhất của tòa nhà Acme được xây cách đường phố khoảng 10 bước chân, đối với mọi tầng xây dựng trên tầng 24.

"Nếu chúng ta ngã," anh ta lý luận, "chúng ta chỉ có thể rơi một câu chuyện." Sau đó, anh cố tình lăn cơ thể của chính mình và sức nặng của kẻ điên, người đã giữ anh lại, vượt qua ranh giới của cuộc giao tranh. Đồng thời anh ta vặn cổ tay người điên để mũi dao hướng vào cơ thể người điên.

Có một ý thức lờ mờ về một tác động đau đớn. Teddy đã ngã xuống bên dưới, nhưng lực của hai cơ thể kết hợp với nhau đã đâm con dao sâu vào trong lòng của Mad Musician.

Những đám mây đang thu lại trên bầu trời bắt đầu một trận mưa như trút nước. Cơn bão bùng lên dữ dội và tia chớp xé nát bầu trời, trong khi sấm sét bùng nổ và chói tai. Mưa bắt đầu rơi thành từng tờ.

NÀY phục vụ để hồi sinh Teddy bất tỉnh. Anh đau đớn rút cơ thể mình ra khỏi người điên. Mưa rơi, nhuốm đầy máu của Nhạc sĩ điên, chảy tràn ra rìa tòa nhà.

Teddy lách người qua cửa sổ và đưa tay lên trán đang đau nhức một cách thảm hại. Anh cố đứng dậy và ngã ngửa, chỉ để thử lại lần nữa. Ông đã cố gắng nhiều lần và sau đó, sức mạnh của ông trở lại, ông đã có thể đi lại.

Anh ta đi đến trường quay nơi anh ta đã rời Linane và thấy anh ta ở đó bị bao vây bởi cảnh sát, phóng viên và những người khác. Cỗ máy địa ngục đã được coi là vô hại, nhưng vẫn được giữ nguyên vẹn để làm bằng chứng.

Bắt gặp Teddy, Linane vui mừng hét lên. "Tôi đã dừng việc chết tiệt lại," anh cười khúc khích, như một cậu học sinh hài lòng. Sau đó, quan sát tình trạng kiệt sức của Teddy, anh ấy nói thêm:

"Sao, trông cậu giống như đi dự đám tang vậy!"

"Tôi có," Teddy nói. "Bạn sẽ thấy gã điên cuồng đó đã chết ở câu chuyện thứ hai mươi chín. Hãy nhìn ra cửa sổ của câu chuyện thứ ba mươi", anh ta chỉ thị cho cảnh sát, người đã bắt đầu thu hồi cái xác. "Anh ta tự đâm mình. Anh ta hoặc là chết hoặc đang chết."

Nó chứng tỏ rằng anh ta đã chết.

Không có công ty kỹ thuật nào chịu trách nhiệm về hành động của một người điên. Vì vậy, Công ty Xây dựng Muller đã được ban cho một hóa đơn trong sạch về sức khỏe.

JENKS và Elaine Linane đã ở cùng cha của cô gái trong phòng làm việc của ông. Họ đang cầu xin sự phù hộ của người cha.

Linane đang giả vờ khó thuyết phục.

"Bây giờ, con gái của tôi," anh ta nói, "người đàn ông trẻ này lấy 500 đô la tiền tốt của tôi bằng cách gọi tôi ra, như anh ta gọi nó. Sau đó anh ta đến và cố gắng đưa con gái tôi ra khỏi tôi. . Nó bắt nguồn từ trận bóng đá— "

"Ba ba, ngươi đừng như vậy!" Elaine nói, người đang trên tay ghế của anh ấy và vòng tay của cô ấy ôm lấy anh ấy.

"Tôi nói với bạn, Elaine, điều này có từ mùa thu năm 1927."

Elaine nói: “Nó có từ mùa thu của đêm giao thừa. "Khi một cô gái tìm thấy người đàn ông của mình, không sức mạnh nào có thể giữ anh ta lại với cô ấy. Nếu bạn không giao tôi cho Teddy Jenks, tôi sẽ bỏ trốn theo anh ta."

"Thôi được rồi. Hôn anh đi," Linane nói khi anh quay về phía bộ đàm của mình.

Teddy Jenks nói: “Một và một tạo nên một.

Mọi kỹ sư đều biết toán học của mình.

