Astounding Stories of Super-Science, fevereiro de 1930, por Astounding Stories VOL. I, No. 2 - Música Louca

Por Anthony Pelcher

Em uma sala interna, eles encontraram uma máquina diabólica.

Para o acompanhamento de um estrondo, não muito diferente de um trovão estrondoso, o orgulhoso Edifício Colossus, que alguns minutos antes havia erguido seus sessenta andares de arquitetura artística em direção à cúpula azul do céu, caiu em uma pilha áspera e empoeirada de pedra, tijolo , cimento e argamassa. A estrutura de aço, como o esqueleto de algum monstro pré-histórico, ainda se erguia em alturas vertiginosas, mas em uma forma curvada e retorcida de contorno grotesco.

Ninguém sabia quantas vidas foram ceifadas na avalanche.

Como o colapso ocorreu no Ao amanhecer, não se acreditava que a lista de mortos seria grande. Admitiu-se, no entanto, que automóveis, táxis e carros de superfície podem ter ficado presos sob a rocha que caiu. Um trem era conhecido por ter sido destruído no metrô devido a um desmoronamento da superfície sob a montanha irregular de destroços.

A liteira ocupava uma parte da Times Square, a encruzilhada mais congestionada do escabelo de Deus. Tijolos e pedras dispersos rolaram pela rua a oeste e se chocaram contra janelas e portas de inocentes pequenas lojas de comerciantes.

Poucos minutos depois do acidente, uma multidão enlouquecida de pessoas se amontoou nas saídas do metrô até a Penn Station e Columbus Circle e nas ruas transversais. Estes se aglomeravam, gesticulando e gritando histericamente. Todas as delegacias de polícia vizinhas tiveram dificuldade para lidar com a multidão crescente.

Centenas de mortos e mutilados estavam sendo carregados do trem destruído do metrô para a superfície. Caminhões e táxis juntaram-se às equipes das ambulâncias no trabalho de transportá-los para necrotérios e hospitais. À medida que a manhã avançava e a notícia do desastre se espalhava, milhares de pessoas tentavam se aglomerar na praça. Muitos estavam esticando o pescoço desesperadamente na periferia da multidão, a alguns quarteirões de distância, tentando em vão ter uma visão do que havia além.

O corpo de bombeiros e, finalmente, várias companhias de milícia se juntaram à polícia para lidar com a multidão. Newsies, nunca dormindo, uivavam seus "Wuxtras" e ganhavam muito pouco dinheiro.

Os jornais dedicaram páginas sólidas na tentativa de descrever o que havia acontecido. Nervosamente, repórteres eficientes escreveram e escreveram, usando todos os seus melhores adjetivos e inventando novos na tentativa de retratar o acidente e a histeria que se seguiu.

QUANDO a agitação estava no auge, um homem de meia-idade, sangrando na cabeça, roupas rasgadas e empoeiradas, cambaleou para a delegacia da West 47th Street. Ele encontrou um sargento solitário na mesa.

O sargento da polícia levantou-se de um salto quando o homem enlameado entrou e cambaleou até um banco.

"Sou Pat Brennan, vigia do Colossus", disse ele. "Eu corri para ele. Fiquei preso na borda dos destroços e um tijolo me atingiu. Devo ter saído por algum tempo. Quando voltei, olhei para trás apenas uma vez para os destroços e depois bati aqui. Telefone meu chefe."

"Vou deixar você ligar para o seu chefe", disse o sargento, "mas primeiro me conte o que aconteceu."

"Terremoto, eu acho. Eu vi o chão levantando em ondas. Vidros estavam quebrando e caindo na rua. Todas as janelas da arcada se dobraram, para dentro ou para fora. Eu corri para a rua e olhei para cima. Deus, que visão! O prédio da calçada às torres estava balançando e ondulando e torcendo e dobrando e eu vi que estava prestes a desmoronar, então eu saí e corri. Eu ouvi um rugido como se o inferno tivesse se soltado e então algo me cortou e minha luz se apagou. "

"Quantos foram pegos no prédio?"

"Ninguém saiu além de mim, eu acho. Não havia muitos inquilinos. O prédio é todo alugado, mas nem todos haviam se mudado ainda e aqueles que não passaram as noites lá. Havia um vigia para cada cinco andares . Um engenheiro e sua equipe. Três ascensoristas haviam entrado. Não havia nomes de inquilinos entrando ou saindo em meu livro depois das 4 da manhã.

EM TODO O PAÍS, a notícia do acidente foi recebida com grande interesse e admiração, mas em um pequeno círculo causou absoluta consternação. Isso foi nos escritórios da Muller Construction Company, os construtores do Colossus. Jason V. Linane, engenheiro-chefe da empresa, estava em conferência com seu presidente, James J. Muller.

Muller estava sentado com a cabeça entre as mãos e seu rosto exibia a expressão de um homem em absoluta angústia. Linane andava de um lado para o outro, com uma expressão selvagem nos olhos, e às vezes ele murmurava e resmungava baixinho.

Nos outros escritórios, toda a equipe, do gerente aos funcionários, estava em silêncio e admirada, pois eles tinham visto as expressões nos rostos dos chefes da empresa quando eles entraram no escritório interno naquela manhã.

Muller finalmente ergueu os olhos, um tanto desesperados, para Linane.

"A menos que possamos provar que o acidente foi devido a alguma circunstância sobre a qual não tínhamos controle, estamos arruinados", disse ele, com lágrimas em seus olhos.

"Não há dúvida sobre isso", concordou Linane, "mas posso jurar que o Colossus subiu de acordo com as especificações e que cada grama e lasca de material era do melhor. O acabamento foi impecável. Construímos dezenas dos maiores blocos em o mundo e de todos eles este Colosso era o mais perfeito. Eu me orgulhava disso. Muller, era a perfeição. Simplesmente não consigo explicar isso. Não posso. Deveria ter resistido por milhares de anos. A fundação era sólida rocha. Não foi um terremoto. Nenhum outro edifício na seção foi abalado. Nenhum outro terremoto foi localizado em meio bloco da crosta terrestre, e podemos eliminar positivamente um terremoto ou uma explosão como a possível causa. I Tenho certeza de que não somos os culpados, mas teremos que encontrar a causa exata."

"Se houve alguma falha?" questionou Muller, embora soubesse a resposta.

"Se houve alguma falha, então estamos perdidos. Os jornais já estão clamando por investigações, de nós, do prédio, dos proprietários e de todos e de tudo. Temos que ter algo danada de plausível quando formos bater em esta proposta ou cada dólar que temos no mundo terá que ser pago."

"Isso não é tudo", disse Muller: "não apenas ficaremos sem dinheiro, mas talvez tenhamos que ir para a cadeia e nunca mais seremos capazes de mostrar nossos rostos em círculos de negócios respeitáveis. Quem foi o último a repassar isso? prédio?"

"Eu enviei Teddy Jenks. Ele é um filhote e tem cabeça grande e é muito grande para suas calças, mas eu apostaria minha vida em seu julgamento. Ele tem o julgamento de um homem muito mais velho e eu também depositaria minha vida e reputação em sua habilidade e conhecimento de engenharia. Ele declarou o edifício positivamente OK - 100 por cento."

"Onde está Jenks?"

"Ele estará aqui assim que seu carro puder descer de Tarrytown. Ele deve estar aqui agora."

Enquanto conversavam, Jenks, o membro mais jovem da força de engenharia, entrou. Ele entrou como um redemoinho. Ele jogou o chapéu no chão e puxou uma gaveta de um armário. Ele puxou as plantas do Colossus, grandes plantas azuis, algumas delas com metros de extensão, e jogou-as no chão. Então ele caiu de joelhos e começou a examiná-los.

"Este é um momento infernal para você começar a se locomover", explodiu Muller. "O que você estava fazendo, cabaré a noite toda?"

"Com certeza é terrível - horrível", disse Jenks, meio para si mesmo.

"Responda-me", trovejou Muller.

"Ah, sim", disse Jenks, olhando para cima. Ele viu o olhar de angústia no rosto de seu chefe e esqueceu sua própria emoção em solidariedade. Ele se levantou de um salto, colocou o braço sobre os ombros do homem mais velho e o conduziu até uma cadeira. Linane apenas fez uma careta para o jovem.

"Eu me atrasei porque parei para ver o naufrágio. Meu Deus, Sr. Muller, é horrível." Jenks passou a mão sobre o olho como se quisesse apagar a cena do prédio destruído. Então, dando um tapinha carinhoso nas costas do homem mais velho, ele disse:

"Animem-se. Estou trabalhando, como sempre. Vou descobrir. Não pode ter sido nossa culpa. Ora, cara, aquele prédio era tão forte quanto a própria Gibraltar!"

"Você foi o último a inspecioná-lo", acusou Muller, com a voz embargada.

"Ninguém sabe disso melhor do que eu, e posso jurar por todos os que são honestos que não foi culpa do material ou da construção. Deve ter sido..."

"Deve ter sido o quê?"

"Eu serei amaldiçoado se eu souber."

"Isso é típico dele", disse Linane, que, embora muito gentil, sempre gostou de cutucar o jovem engenheiro.

"Como eu, como o diabo", gritou Jenks, olhando para Linane. "Eu suponho que você saiba tudo sobre isso, você é tão culpado sábio."

"Não, não sei", admitiu Linane. "Mas eu sei que você não gosta que eu lhe diga nada. No entanto, vou lhe dizer que é melhor você se ocupar e descobrir o que causou isso, ou..."

"É exatamente isso que estou fazendo", disse Jenks, e ele mergulhou para seus planos no chão.

Repórteres de jornais, muitos deles, lutavam do lado de fora para entrar. Muller olhou para Linane quando uma estenógrafa anunciou os repórteres pela décima vez.

"É melhor deixá-los entrar", disse ele, "é ruim rastejar para se proteger."

"O que você vai dizer a eles?" perguntou Linane.

"Só Deus sabe", disse Muller.

"Deixe-me lidar com eles", disse Jenks, olhando para cima com confiança.

Os jornalistas correram para o escritório. Eles vieram como uma onda selvagem. As perguntas voaram como penas em uma briga de galos.

Muller ergueu a mão e havia algo em seus olhos aflitos que manteve os cavalheiros da imprensa em silêncio. Eles tiveram tempo para olhar ao redor. Eles viram o belo Jenks, de cabelos escuros e olhos castanhos, debruçado sobre os planos. A poeira do carpete manchava seus joelhos, e ele havia esfregado um pouco sobre a testa suada, mas ainda parecia a imagem da eficiência autoconfiante.

"Cavalheiros", disse Muller lentamente, "posso responder a todas as suas perguntas de uma só vez. Nossa empresa é uma das mais antigas e sólidas do ramo. Nossos prédios permanecem como monumentos à nossa integridade..."

"Todos menos um", disse um jovem irlandês.

"Você está certo. Todos menos um", confessou Muller. "Mas aquele, acreditem, foi visitado por um ato de Deus. Alguma forma de terremoto ou alguma catástrofe inesperada, descontrolada, quase inacreditável aconteceu. A empresa Muller está para trás de seu trabalho até o último dólar. Senhores, vocês sei tanto quanto nós. O Sr. Jenks lá, cuja reputação como engenheiro é bastante robusta, garanto-lhe, foi o último a inspecionar o prédio.

Jenks levantou-se, espanou um pouco de poeira dos joelhos.

"Parece que você estava rezando", cogitou o irlandês.

"Talvez eu tenha. Agora deixe-me falar. Não me encha de perguntas. Eu sei o que você quer saber. Deixe-me falar."

Os jornalistas ficaram em silêncio.

"Falaram-se em sondar este desastre, naturalmente", começou Jenks. "Todos vocês sabem, senhores, que ajudaremos qualquer investigação ao máximo. Vocês querem saber o que temos a dizer sobre isso - quem é o responsável. Em um prazo razoável, terei uma declaração a fazer que será surpreendente no extremo. Não tenho certeza do meu terreno agora."

"Que tal o chão sob o Colosso?" disse o irlandês.

"Não vamos brincar um com o outro", implorou Jenks. "Olha o Sr. Muller: é como se ele tivesse perdido toda a família. Somos gente boa. Estou fazendo o que posso. O Sr. Linane, que estava no comando da obra, está fazendo o que pode. Acreditamos que são inocentes. Se for provado o contrário, reconheceremos nossa culpa, assumiremos a responsabilidade financeira e tomaremos nosso remédio. Acredite em mim, aquele edifício era a perfeição, como todos os nossos edifícios. Isso cobre toda a situação."

Centenas de perguntas foram respondidas pelos três engenheiros, e os repórteres saíram convencidos de que, se a responsabilidade foi da Construtora Muller, não foi por culpa dela.

O fato de Jenks e Linane não serem fortes um para o outro, exceto para reconhecer a habilidade um do outro como engenheiros, deveu-se a um incidente do passado. Este incidente causou uma onda de alegria nos círculos de engenharia quando aconteceu, e a risada foi do homem mais velho, Linane.

Foi quando o rádio era novo. Linane, uma engenheira estrutural, deu pouca atenção ao rádio. Jenks era o tipo de engenheiro que se interessava por todas as ciências. Ele conhecia seu rádio.

Quando Jenks começou a trabalhar com uma pele de carneiro técnica e algumas toneladas de latão, Linane o notou apenas de passagem. Jenks ansiava pelos aplausos do homem mais velho e seu amigo. Linane o tratou como filho, mas não gostou de suas investidas sociais.

"Sou um engenheiro tão bom quanto ele", refletiu Jenks, "e se ele vai me dar uma surra, vou simplesmente dar uma surra nele e obrigá-lo a avisar."

No dia seguinte, Jenks abordou Linane em conferência e disse:

"Eu tenho uma aposta curiosa, Sr. Linane. Aposto que o som pode viajar uma milha mais rápido do que um quarto de milha."

"O que?" disse Linane.

"Aposto cinquenta que o som pode viajar uma milha mais rápido do que um quarto de milha."

"Ah, não, não pode", insistiu Linane.

"Ah, sim, pode!" decidiu Jenks.

"Eu mesmo vou pegar um pouco desse dinheiro tolo", disse Linane.

"Quantos?" perguntou Jenks.

"Tanto quanto você quiser."

"Tudo bem, quinhentos dólares."

"Como você vai provar sua afirmação?"

"Por cronômetros, e seus homens podem segurar os relógios. Apostamos que um tiro de pistola pode ser ouvido a três quilômetros de distância mais rápido do que a um quarto de milha de distância."

"O som viaja cerca de um quinto de milha por segundo. A taxa varia ligeiramente de acordo com a temperatura", explicou Linane. "No ponto de congelamento, a taxa é de 1.090 pés por segundo e aumenta um pouco mais de um pé para cada grau Fahrenheit."

"Quente ou frio", brincou Jenks, "estou apostando quinhentos dólares que o som pode viajar duas milhas mais rápido do que um quarto de milha."

"Você está ligado, seu maldito idiota!" gritou Linane completamente exasperado.

JENKS deixou os amigos de Linane ficarem com os relógios e seu amigo com o dinheiro. Jenks deveria disparar o tiro.

Jenks disparou o tiro na frente de um microfone em um campo de futebol. Um dos amigos de Linane captou o som instantaneamente em um rádio de três tubos instalado a três quilômetros de distância. O outro relojoeiro estava parado ao ar livre a um quarto de milha de distância e seu relógio marcava um segundo e uma fração.

Todas as mãos concordaram que Jenks ganhou a aposta de forma justa. Linane nunca gostou exatamente de Jenks depois disso.

Então Jenks agravou bastante as coisas por causa do hábito. Sempre que Linane fazia uma declaração muito positiva, Jenks olhava com olhos de coruja e dizia: "Sr. Linane, terei que sondá-lo sobre isso." O forte sotaque na palavra "som" irritou Linane um pouco.

Linane nunca perdoou completamente Jenks por colocar esse "rápido". Socialmente, eles sempre estiveram mais ou menos em desacordo, mas nenhum deles deixou que esse sentimento interferisse em seu trabalho. Eles trabalharam juntos com bastante fidelidade e cada um reconheceu a capacidade do outro.

E foi assim que Linane e Jenks, cabeças juntas, trabalharam a noite toda na tentativa de encontrar alguma causa que vincularia a responsabilidade pelo desastre à mãe natureza.

Eles não conseguiram encontrá-lo e, com os olhos sonolentos, foram forçados a admitir o fracasso, até agora.

Os jornais, a quem Muller havia dito que não se esquivaria de nenhuma responsabilidade, começaram um clamor pela prisão de todas as partes de alguma forma relacionadas com a direção da construção do Colosso.

Quando a lista de mortos no acidente e naufrágio do metrô chegou a 97, a imprensa se tornou desagradável e exigiu a prisão de Muller, Linane e Jenks em tons inequívocos.

Meio mortos por falta de sono, os três homens foram levados pela polícia à promotoria e, após uma intensa interrogação, foram formalmente presos sob a acusação de negligência criminosa. Eles pagaram uma fiança de $ 50.000 em cada caso e foram autorizados a procurar mais longe para encontrar a causa do que os jornais começaram a chamar de "Fracasso Colossal".

Vários dias foram gastos por Linane e Jenks examinando os destroços que estavam sendo removidos da Times Square, caminhão após caminhão, para um ponto fora da cidade. Aqui foi novamente classificado, examinado e empilhado para descarte futuro.

Até onde foi possível encontrar, todos os tijolos, pedras e gramas de material usados na construção eram perfeitos. Os advogados, no entanto, garantiram a Linane, Jenks e Muller que eles teriam que encontrar a verdadeira causa do desastre se quisessem escapar de possíveis longas sentenças de prisão.

Noite após noite, Jenks cortejava o sono, mas ele não vinha. Ele começou a ficar pálido e abatido.

Jenks começou a andar pelas ruas à noite, quilômetro após quilômetro, pensando, sempre pensando e procurando em sua mente uma solução para o mistério.

Era noite. Ele havia passado várias vezes pelo local da queda do Colossus. Ele se viu em uma rua lateral. Ele olhou para cima e viu em luzes elétricas:

PREFEITURA



Munsterbergen, o Músico Louco

Concerto aqui esta noite.



Tirou cinco dólares do bolso e comprou uma passagem. Ele entrou com a multidão e foi conduzido a um assento. Ele não olhou nem para a direita nem para a esquerda. Seus olhos estavam fundos, seu rosto marcado pela preocupação.

Algo dentro de Jenks o fez virar ligeiramente. Ele estava curiosamente ciente de uma linda garota que estava sentada ao lado dele. Ela tinha uma massa de cabelo dourado que parecia desafiar o controle. Era selvagem, positivamente tempestuoso. Seus olhos eram de um azul profundo e sua pele branca como nuvens lanosas na primavera. Ele estava vagamente consciente de que aqueles olhos gloriosos estavam perturbados.

Ela olhou para ele. Ela sabia que ele estava sofrendo. Uma grande onda de simpatia brotou em seu coração. Ela não conseguia explicar a sensação.

Uma grande cortina de pelúcia vermelha se abria no centro e se estendia em dobras graciosas até as bordas do proscênio. Um pequeno palco foi revelado.

Um homem desgrenhado com olhos pretos brilhantes e redondos, vestido com roupas de noite pretas deu um passo à frente e fez uma reverência. Sob seu braço estava um violino. Ele trouxe o violino para a frente. Seu nariz, como o bico de um grande pássaro, balançava para cima e para baixo em reconhecimento aos aplausos que o cumprimentavam. Seus longos dedos nervosos começaram a acariciar o instrumento e seus lábios começaram a se mover.

Jenks estava ciente de que ele estava dizendo algo, mas não estava nem um pouco interessado. O que ele disse foi o seguinte:

"Talvez, sim, eu não pudesse falar inglês tão bem, mas você poderia entender, sim? E agora eu lhe digo que nunca toco composições de homem algum. deveria ouvir, sim? Se eu te abençoar, ficarei muito feliz.

A atenção de Jenks foi atraída para ele. Ele notou sua aparência selvagem.

"Ele com certeza parece louco o suficiente", refletiu Jenks.

O violinista ergueu o violino sob o queixo. Ele puxou o arco sobre as cordas e começou uma melodia suave que lembrava gotas de chuva caindo em águas calmas.

Jenks esqueceu seus problemas. Ele esqueceu tudo. Ele caiu em seu assento e seus olhos se fecharam. A chuva continuava caindo das cordas do violino.

De repente, a melodia mudou para um compasso alegre e cadenciado, tão doce quanto o próprio amor. O sol estava saindo de novo e os pássaros começaram a cantar. Havia o trinado de um canário com o sol em sua gaiola. Havia o canto do tordo, do tordo e da cotovia. Estes finalmente se misturaram em uma explosão melodiosa de melodia de chilrear que parecia um coro de pássaros selvagens da floresta e do vale. Então a medida cadenciada do amor novamente. Rasgou as cordas do coração e trouxe lágrimas aos olhos.

Inconscientemente, a garota ao lado de Jenks se inclinou para ele. Involuntariamente, ele se inclinou para encontrá-la. Seus ombros se tocaram. A nuvem de seu cabelo dourado veio descansar contra seus cabelos escuros. Suas mãos se encontraram com uma pressão suave. Ambos estavam perdidos para o mundo.

Abruptamente, a música mudou. Houve uma sucessão de notas agudas quebradas que soaram como o crepitar das chamas. Seguiram-se gemidos profundos e melancólicos. Estes tornaram-se mais estridentes e prolongados, dando lugar a uivos abjetos, sugerindo as lamentações dos condenados.

As mãos do menino e da menina apertaram-se tensamente. Eles não podiam deixar de estremecer.

O violino começou a produzir notas de caráter zombeteiro e zombeteiro, tornando-se mais horríveis a cada compasso, até que explodiram numa gargalhada alta de gargalhadas maníacas.

Toda a performance foi como se alguém tivesse pegado o paraíso e o jogado no inferno.

O músico fez uma reverência brusca e se foi.

NÃO houve aplausos, apenas exclamações selvagens. Metade da casa estava de pé. A outra metade estava sentada como se estivesse colada a cadeiras.

O menino e a menina estavam de pé, com as mãos ainda tensas.

"Venha, vamos sair daqui", disse Jenks. A garota pegou seu xale e Jenks a ajudou a vesti-lo. De mãos dadas eles fugiram do local.

No saguão, seus olhos se encontraram e, pela primeira vez, perceberam que eram estranhos. No entanto, no fundo de seus corações havia um sentimento de que seus destinos haviam sido selados.

"Minha nossa!" explodiu da garota.

"Isso não pode ser evitado agora", disse Jenks decisivamente.

"O que não pode ser ajudado?" perguntou a garota, embora ela soubesse em seu coração.

"Nada pode ser ajudado", disse Jenks. Em seguida, acrescentou: "Devemos nos conhecer a essa altura. Estamos de mãos dadas há uma hora."

Os olhos da garota brilharam. "Você não tem o direito de presumir sobre essa situação", disse ela.

Jenks poderia ter se chutado. "Perdoe-me", disse ele. "É só que eu queria muito te conhecer. Você não vai me deixar te levar para casa?"

"Você pode", disse a garota simplesmente, e ela abriu caminho para seu próprio carro.

Eles dirigiram para o norte.

Seus corpos pareciam ímãs. Eles estavam novamente ombro a ombro, de mãos dadas.

"Você vai me dizer o seu nome?" Jenks implorou.

"Claro", respondeu a garota. "Eu sou Elaine Linane."

"O que?" explodiu Jenks. "Ora, eu trabalho com Linane, um engenheiro da Muller Construction Company."

"Ele é meu pai", disse ela.

"Ora, nós somos grandes amigos", disse o menino. "Eu sou Jenks, seu assistente - pelo menos trabalhamos juntos."

"Sim, já ouvi falar de você", disse a garota. "É estranho o modo como nos conhecemos. Meu pai admira seu trabalho, mas receio que vocês não sejam grandes amigos." A garota havia esquecido seus problemas. Ela riu. Ela tinha ouvido a maneira como Jenks havia "sondado" seu pai.

Jenks ficou sem palavras. A menina continuou:

"Não sei se gosto de você ou se o odeio. Meu pai é um velho querido. Você foi cruel com ele."

Jenks era abjeto. "Eu não queria ser", disse ele. "Ele me menosprezou sem perceber. Eu tinha que me posicionar. A diferença em nossos anos fez com que ele me considerasse muito levianamente. Eu tinha que obrigar sua atenção, se quisesse avançar."

"Oh!" disse a menina.

"Sinto muito - sinto muito."

"Você pode não ter sido totalmente culpado", disse a garota. "Papai às vezes esquece que eu cresci. Eu me ressinto de ser tratado como uma criança, mas ele é a alma da bondade e do cuidado paternal."

"Eu sei disso", disse Jenks.

TODO engenheiro conhece sua matemática. Foi esse fato, junto com o que o mundo chama de "golpe de sorte", que resolveu o mistério do Colossus. Ninguém pode ignorar o fato de que dois mais dois são quatro.

Jenks havia conseguido progredir na profissão de engenheiro e foi bom para ele ter chegado a uma crise. Ele nunca acreditou em sorte ou em palpites, então foi bom para ele ser confrontado com o fato de que às vezes os passos do homem são guiados. Isso o fez começar a olhar para a engenharia do universo, a pensar mais profundamente e a reconhecer um Poder Superior.

Com Linane, ele se chocou contra uma parede de pedra. Eles estavam começando a saber o que significava problema real. O fato de serem inocentes não tornava as barras de aço de uma jaula mais atraentes. Seus problemas começaram a envolvê-los com a intimidade pegajosa de uma mortalha. Então veio o golpe de sorte.

Ao lado de seus problemas, o tópico favorito de Jenks era o músico louco. Ele tentou aprender tudo o que podia sobre esse personagem misterioso em cujo show ele conheceu a garota de sua vida. Ele aprendeu dois fatos que o fizeram se animar e pensar.

Uma era que o Músico Louco tinha escritórios e um estúdio no Colossus e foi um dos primeiros a se mudar. A outra era que o Músico Louco tinha grande prazer em quebrar vidros com notas ou vibrações de um violino. Quase todo mundo sabe que um copo de vidro pode ser estilhaçado pela nota adequada soada em um violino. O Músico Louco se deliciava com esse truque. Jenks cortejou seu conhecido e o viu quebrar uma fileira de copos de tamanhos diferentes tocando notas diferentes em seu violino. Os vidros se espatifavam um após o outro como bolas de gelatina atingidas pelas balas de um atirador experiente.

Então Jenks, o engenheiro que conhecia sua matemática, somou dois mais dois. Foram quatro, claro.

"Ouça, Linane", disse ele ao colega de trabalho: "este violinista é mais louco que um bando de cucos. Se ele consegue quebrar louças com vibrações sonoras de violino, não é possível, levando as vibrações a uma potência muito maior, que ele poderia quebrar uma pilha de pedra, aço, tijolo e cimento, como o Colosso?"

"Possível, mas dificilmente provável. Ainda assim", pensou Linane, "quando você pensa sobre isso e soma dois mais dois... Vamos atrás dele e ver o que ele está fazendo agora."

Ambos pularam para pegar seus casacos e chapéus. Enquanto eles avançavam, Jenks encerrou seu argumento:

"Se um louco se delicia em quebrar objetos de vidro com uma onda ou vibração vibratória, quanto mais emoção ele sentiria ao despedaçar uma montanha?"

"Selvagem, mas irrespondível", disse Linane.

JENKS estava visitando o Mad Musician em sua casa de campo. "Ele tinha um estúdio no Colossus", lembrou a Linane. "Ele deve ter reaberto em algum outro lugar da cidade. Eu me pergunto onde."

"Os músicos são grandes sindicalistas", disse Linane. "Telefone para o sindicato."

Teddy Jenks sim, mas o sindicato deu o último endereço conhecido da cidade como Colossus.

"Ele permaneceria no mesmo distrito em torno da Times Square", argumentou Jenks. "Vamos folhear os prédios grandes e ver se ele não está se preparando para derrubar outro."

"É justo", disse Linane, que estava ocupado demais com o problema em questão para escolher as palavras.

Juntos, os engenheiros começaram a vasculhar os grandes edifícios do distrito teatral. Depois que quatro ou cinco foram revistados sem resultado, eles entraram no prédio de 30 andares do Acme Theatre.

Aqui eles souberam que o Mad Musician havia alugado uma suíte de quatro quartos apenas alguns dias antes. Esta suíte ficava no décimo quinto andar, apenas na metade da grande estrutura.

Eles foram ao gerente do prédio e declararam francamente suas suspeitas. "Queremos entrar naquela suíte quando o inquilino não estiver lá", explicaram, "e queremos impedi-lo de entrar enquanto examinamos o local".

"Não seria melhor avisarmos a polícia?" perguntou o gerente do prédio, que começou a suar quando ouviu o terrível desastre que poderia estar reservado para o imponente edifício Acme.

"Ainda não", disse Linane. "Veja, não temos certeza: acabamos de somar dois mais dois."

"Vamos chamar o detetive do prédio, de qualquer maneira", insistiu o gerente.

"Deixe-o vir, mas não o deixe saber até termos certeza. Se estivermos certos, encontraremos uma máquina infernal muito incomum", disse Linane.

Os três homens entraram na suíte com uma chave-mestra. O detetive foi deixado do lado de fora no corredor para deter qualquer um que pudesse perturbar os investigadores. Era como Jenks havia pensado. Em uma sala interna, eles encontraram uma máquina diabólica - uma única corda esticada em duas pontes, uma de latão e outra de madeira. Um grande arco de crina preso a uma haste operada por um motor serrava automaticamente a corda. A nota resultante foi evidentemente mais alta do que o alcance do ouvido humano, porque nenhum som audível resultou. Mais tarde, estimou-se que a nota destrutiva era várias oitavas acima da nota mais alta de um piano.

A máquina inteira estava encerrada em uma gaiola de rede de arame pesada, firmemente aparafusada ao chão. Nem a corda nem o arco puderam ser alcançados. Era evidentemente idéia do Músico Louco que o dispositivo diabólico não deveria ser alcançado por outras mãos que não as suas.

Há quanto tempo a máquina infernal estava operando ninguém sabia, mas os visitantes ficaram surpresos quando o prédio de repente começou a balançar perceptivelmente. Jenks saltou para a frente para parar a máquina, mas não conseguiu encontrar um interruptor.

"Veja se a máquina conecta em qualquer lugar em uma tomada de parede!" gritou para Linane, que prontamente começou a examinar as paredes. Jenks gritou para o gerente do prédio ligar para a polícia para limpar as ruas ao redor do grande prédio.

"Diga à polícia que o prédio do Teatro Acme pode desabar a qualquer momento", ele instruiu.

Os engenheiros ficaram perfeitamente tranquilos diante do grande perigo, mas o síndico perdeu completamente a cabeça e começou a correr em círculos resmungando: "Oh, meu Deus, me salve!" e outras palavras de súplica que se misturavam numa babel incoerente.

Jenks correu para o homem, tentando acalmar sua histeria selvagem.

O prédio continuou a balançar perigosamente.

Jenks olhou de uma janela. Uma enorme multidão estava se reunindo, observando o grande edifício balançando um pé fora do prumo como um pêndulo gigante. A multidão foi crescendo. Se o prédio caísse, a perda de vidas seria terrível. Era meio da manhã. O interior do prédio fervilhava com milhares de trabalhadores, pois todos os andares acima do terceiro eram escritórios.

Teddy Jenks virou-se de repente. Ele ouviu o vigia no corredor gritar de terror. Então ele ouviu um corpo cair. Ele correu para a porta para ver o Músico Louco de pé sobre a forma prostrada do detetive, um sorriso diabólico em seu semblante distorcido.

O louco se virou, viu Jenks e começou a correr. Jenks puxou a ele. Subindo a escada, o louco correu para o telhado. Teddy o seguiu por dois andares e saiu correndo para pegar os elevadores. O prédio em seu balanço insano impossibilitava o funcionamento dos elevadores. Teddy percebeu isso com um suspiro perturbado em sua garganta. Ele voltou para a escada e começou a perseguir o louco.

Os corredores estavam começando a se encher de homens gritando e garotas chorando. Foi uma visão que nunca será esquecida.

Laboriosamente, Jenks escalou andar após andar sem avistar o louco. Finalmente ele alcançou o telhado. Estava ondulando como ondas em um lago antes de uma brisa. Ele avistou o Músico Louco parado no muro da rua, a trinta andares da rua, um olhar malicioso em seu rosto diabólico. Ele saltou para ele.

O louco agarrou-o e ergueu-o para o cimo do muro, como um gato levanta um rato. Ambos os homens estavam respirando pesadamente como resultado de sua escalada de 15 andares.

O louco tentou jogar Teddy Jenks na rua abaixo. Teddy se agarrou a ele. Os dois lutaram desesperadamente enquanto o prédio balançava.

A densa multidão na rua avistou os dois homens lutando na estreita laje, e o grito que rasgou o ar chegou aos ouvidos de Jenks.

A mente do engenheiro ainda estava funcionando claramente, mas um medo selvagem tomou conta de seu coração. Sua força parecia estar deixando-o. O louco o empurrou para trás, dobrando sua coluna com força bruta. Teddy foi forçado a subir na saliência estreita que dava apoio aos dois homens. Os dedos do louco agarraram sua garganta.

Ele estava vagamente consciente de que o balanço do prédio estava diminuindo. Sua razão lhe dizia que Linane havia encontrado a tomada na parede e parado de serrar o arco do diabo na máquina do inferno.

Ele viu o louco sacar uma grande faca. Com sua última força restante, ele estendeu a mão e agarrou o pulso acima da mão que segurava a arma. Apesar de tudo o que pôde fazer, viu o louco aproximar a faca cada vez mais de sua garganta.

A morte cruel estava espreitando os olhos esbugalhados de Teddy Jenks, quando seu conhecimento de engenharia veio em seu socorro. Ele lembrou que os andares superiores do edifício Acme foram construídos com um degrau de três metros a partir da linha da rua, para cada andar de construção acima do 24º andar.

"Se cairmos", raciocinou ele, "só podemos cair um andar." Então ele deliberadamente rolou seu próprio corpo e o peso do louco, que o segurava, sobre a borda da copa. Ao mesmo tempo, ele torceu o pulso do louco para que a ponta da faca apontasse para o corpo do louco.

Houve uma vaga consciência de um impacto doloroso. Teddy havia caído por baixo, mas a força dos dois corpos se unindo enfiou a faca profundamente nas entranhas do Músico Louco.

Nuvens que estavam se acumulando no céu começaram uma chuva torrencial. A tempestade cresceu em fúria e os relâmpagos rasgaram os céus, enquanto o trovão ribombava e crepitava. A chuva começou a cair em lençóis.

ISSO serviu para reviver Teddy inconsciente. Ele retirou dolorosamente seu corpo de debaixo do do louco. A chuva que caía, manchada com o sangue do Músico Louco, escorria pela beirada do prédio.

Teddy se arrastou por uma janela e passou a mão na testa, que doía terrivelmente. Ele tentou se levantar e caiu para trás, apenas para tentar novamente. Várias vezes ele tentou e então, recuperando as forças, ele conseguiu andar.

Ele se dirigiu ao estúdio onde havia deixado Linane e o encontrou cercado por policiais, repórteres e outros. A máquina infernal havia se tornado inofensiva, mas foi mantida intacta como prova.

Vendo Teddy, Linane gritou de alegria. "Eu parei a maldita coisa", ele riu, como um colegial satisfeito. Então, observando a condição exausta de Teddy, ele acrescentou:

"Ora, parece que você foi a um funeral!"

"Eu tenho", disse Teddy. "Vocês encontrarão aquele violinista maluco morto no vigésimo nono andar. Olhem pela janela do trigésimo andar", ele instruiu a polícia, que começou a recuperar o corpo. "Ele se esfaqueou. Ele está morto ou morrendo."

Provou que ele estava morto.

Nenhuma empresa de engenharia é responsável pelas ações de um louco. Assim, a Muller Construction Company recebeu um atestado de saúde.

JENKS e Elaine Linane estavam com o pai da menina em seu escritório. Eles estavam pedindo a bênção paterna.

Linane fingia ser difícil de convencer.

"Agora, minha filha", disse ele, "este jovem toma $ 500 do meu bom dinheiro sondando-me, como ele chama. Então ele vem e tenta tirar minha filha de mim. É positivamente arbitrário . Isso remonta ao jogo de futebol—"

"Papai, querido, não fique assim!" disse Elaine, que estava no braço de sua cadeira com seus próprios braços em volta dele.

"Eu lhe digo, Elaine, isso remonta ao outono de 1927."

"Remonta à queda de Eva", disse Elaine. "Quando uma garota encontra seu homem, nenhum poder pode mantê-lo longe dela. Se você não me entregar a Teddy Jenks, eu fugirei com ele."

"Bem, tudo bem então. Beije-me", disse Linane enquanto se virava para seu aparelho de rádio.

"Um mais um faz um", disse Teddy Jenks.

Todo engenheiro conhece sua matemática.

