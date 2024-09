Một lựa chọn đạo đức rõ ràng

Tự do như trong Tự do, của Sam Williams, là một phần của Bộ sách HackerNoon. Bạn có thể chuyển đến bất kỳ chương nào trong cuốn sách này tại đây . SỰ LỰA CHỌN ĐẠO ĐỨC

Vào ngày 27 tháng 9 năm 1983, các lập trình viên máy tính đăng nhập vào nhóm tin Usenet net.unix-wizards đã gặp phải một thông báo bất thường. Được đăng vào những giờ nhỏ của buổi sáng, chính xác là 12:30 sáng và được ký bởi rms@mit-oz , dòng chủ đề của tin nhắn ngắn gọn nhưng thu hút sự chú ý. "Triển khai UNIX mới," nó viết. Tuy nhiên, thay vì giới thiệu một phiên bản Unix mới được phát hành, đoạn mở đầu của thông điệp đưa ra lời kêu gọi: Bắt đầu từ Lễ tạ ơn này, tôi sẽ viết một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh tương thích với Unix có tên là GNU (vì Gnu's Not Unix), và cho đi miễn phí cho tất cả những người có thể sử dụng nó. Đóng góp về thời gian, tiền bạc, chương trình và thiết bị là rất cần thiết.1 Đối với một nhà phát triển Unix có kinh nghiệm, thông điệp là sự pha trộn giữa chủ nghĩa lý tưởng và sự kiêu ngạo. Tác giả không chỉ cam kết xây dựng lại hệ điều hành Unix vốn đã trưởng thành từ đầu, mà còn đề xuất cải thiện nó ở một số chỗ. Tác giả dự đoán hệ thống GNU mới sẽ mang tất cả các thành phần thông thường-một trình soạn thảo văn bản, một chương trình shell để chạy các ứng dụng tương thích với Unix, một trình biên dịch, "và một số thứ khác." Xem Richard Stallman, "Thông báo GNU ban đầu" (tháng 9 năm 1983). http://www.gnu.ai.mit.edu/gnu/initial-announcement.html Nó cũng sẽ chứa nhiều tính năng hấp dẫn mà các hệ thống Unix khác chưa cung cấp: giao diện người dùng đồ họa dựa trên ngôn ngữ lập trình Lisp, một hệ thống tệp chống sự cố và các giao thức mạng được xây dựng theo hệ thống mạng nội bộ của MIT.

"GNU sẽ có thể chạy các chương trình Unix, nhưng sẽ không giống với Unix," tác giả viết. "Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các cải tiến thuận tiện, dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi với các hệ điều hành khác."

Lường trước được phản ứng hoài nghi của một số độc giả, tác giả đã đảm bảo theo dõi phần phác thảo hệ điều hành của mình bằng một bản phác thảo tiểu sử ngắn gọn có tiêu đề: "Tôi là ai?": Tôi là Richard Stallman, người phát minh ra trình soạn thảo EMACS ban đầu bị bắt chước nhiều , hiện tại Phòng thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo tại MIT. Tôi đã làm việc nhiều trên các trình biên dịch, trình soạn thảo, trình gỡ lỗi, trình thông dịch lệnh, Hệ thống Chia sẻ Thời gian Không tương thích và hệ điều hành Máy Lisp. Tôi đã đi tiên phong trong việc hỗ trợ hiển thị độc lập với thiết bị đầu cuối trong ITS. Ngoài ra, tôi đã triển khai một hệ thống tệp chống sự cố và hai hệ thống cửa sổ cho các máy Lisp. Như định mệnh đã sắp đặt, Dự án GNU huyền ảo của Stallman đã bỏ lỡ ngày ra mắt vào Lễ tạ ơn. Tuy nhiên, đến tháng 1 năm 1984, Stallman đã thực hiện tốt lời hứa của mình và đắm mình hoàn toàn vào thế giới phát triển phần mềm Unix. Đối với một kiến trúc sư phần mềm lớn lên ở ITS, nó giống như thiết kế các trung tâm mua sắm ở ngoại ô thay vì các cung điện Moorish. Mặc dù vậy, việc xây dựng một hệ điều hành giống Unix có những lợi thế tiềm ẩn của nó. ITS rất mạnh, nhưng nó cũng sở hữu một gót chân Achilles: Các tin tặc MIT đã thiết kế nó để tận dụng lợi thế cụ thể của dòng PDP do DEC xây dựng. Khi các quản trị viên của Phòng thí nghiệm AI chọn loại bỏ cỗ máy PDP-10 mạnh mẽ của phòng thí nghiệm vào đầu những năm 1980, hệ điều hành mà các tin tặc từng ví như một thành phố sôi động đã trở thành một thị trấn ma ngay lập tức. Mặt khác, Unix được thiết kế cho tính di động và tồn tại lâu dài. Ban đầu được phát triển bởi các nhà khoa học cấp dưới tại AT&T, chương trình này đã lọt vào tầm ngắm của ban quản lý công ty, tìm thấy một ngôi nhà hạnh phúc trong thế giới thiếu tiền mặt của các hệ thống máy tính hàn lâm. Với ít tài nguyên hơn so với những người anh em MIT của họ, các nhà phát triển Unix đã tùy chỉnh phần mềm để chạy trên đỉnh của một loạt các hệ thống phần cứng: mọi thứ từ PDP-11 16-bit - một cỗ máy được hầu hết các tin tặc của Phòng thí nghiệm AI coi là chỉ phù hợp với các tác vụ nhỏ - đến 32 máy tính lớn -bit chẳng hạn như VAX 11/780. Đến năm 1983, một vài công ty, đáng chú ý nhất là Sun Microsystems, thậm chí còn tiến xa hơn để phát triển một thế hệ máy vi tính mới, được đặt tên là "máy trạm" để tận dụng lợi thế của hệ điều hành ngày càng phổ biến.

Để tạo thuận lợi cho quá trình này, các nhà phát triển chịu trách nhiệm thiết kế các dòng Unix thống trị đã đảm bảo giữ thêm một lớp trừu tượng giữa phần mềm và máy. Thay vì điều chỉnh hệ điều hành để tận dụng tài nguyên của một máy cụ thể - như các tin tặc Phòng thí nghiệm AI đã làm với ITS và các nhà phát triển PDP-10-Unix ủng hộ một cách tiếp cận chung hơn, phù hợp hơn. Tập trung nhiều hơn vào các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật lồng vào nhau giúp giữ nhiều thành phần con của hệ điều hành lại với nhau, thay vì bản thân các thành phần thực tế, họ đã tạo ra một hệ thống có thể nhanh chóng sửa đổi để phù hợp với sở thích của bất kỳ máy nào. Nếu người dùng không đồng ý với một phần nhất định, thì các tiêu chuẩn có thể rút ra một thành phần phụ riêng lẻ và sửa chữa hoặc thay thế nó bằng thứ gì đó tốt hơn. Nói một cách đơn giản, những gì mà cách tiếp cận Unix thiếu về phong cách hoặc tính thẩm mỹ, nó được bù đắp bằng tính linh hoạt và tính kinh tế, do đó được áp dụng nhanh chóng. Xem Marshall Kirk McKusick, "Twenty Years of Berkeley Unix," Open Sources (O 'Reilly & Associates, Inc., 1999): 38.

Quyết định bắt đầu phát triển hệ thống GNU của Stallman được kích hoạt bởi sự kết thúc của hệ thống ITS mà nhóm tin tặc AI Lab đã ấp ủ bấy lâu nay. Sự sụp đổ của ITS là một đòn đau đối với Stallman. Xuất hiện sau sự kiện máy in laser Xerox, nó cung cấp thêm bằng chứng cho thấy văn hóa tin tặc của Phòng thí nghiệm AI đang mất dần khả năng miễn nhiễm với các hoạt động kinh doanh ở thế giới bên ngoài.

Giống như mã phần mềm đã tạo ra nó, gốc rễ của sự sụp đổ của ITS đã kéo dài trở lại. Chi tiêu quốc phòng, từ lâu đã là nguồn chính cho nghiên cứu khoa học máy tính, đã cạn kiệt trong những năm sau chiến tranh Việt Nam. Trong nỗ lực tuyệt vọng tìm kiếm các quỹ mới, các phòng thí nghiệm và trường đại học đã chuyển sang khu vực tư nhân. Trong trường hợp của Phòng thí nghiệm AI, việc thu hút các nhà đầu tư tư nhân là một việc dễ dàng. Là ngôi nhà của một số dự án khoa học máy tính tham vọng nhất thời hậu chiến, phòng thí nghiệm nhanh chóng trở thành vườn ươm công nghệ. Thật vậy, vào năm 1980, hầu hết nhân viên của phòng thí nghiệm, bao gồm nhiều tin tặc, đã phân chia thời gian giữa Viện và các dự án thương mại.

Điều thoạt đầu có vẻ như là một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi - các tin tặc phải làm việc trong các dự án tốt nhất, giúp phòng thí nghiệm có cái nhìn đầu tiên về nhiều công nghệ máy tính mới nhất sắp xuất hiện - chẳng bao lâu sau nó đã lộ ra như một món hời Faustian. Các tin tặc càng dành nhiều thời gian cho các dự án thương mại tiên tiến, thì họ càng có ít thời gian hơn cho việc bảo trì chung cơ sở hạ tầng phần mềm kiểu baroque của phòng thí nghiệm. Ngay sau đó, các công ty bắt đầu thuê hẳn các hacker nhằm chiếm đoạt thời gian và sự chú ý của họ. Với ít tin tặc hơn trong cửa hàng, các chương trình và máy móc mất nhiều thời gian hơn để sửa chữa. Tệ hơn nữa, Stallman nói, phòng thí nghiệm bắt đầu trải qua một "sự thay đổi nhân khẩu học". Các tin tặc từng là nhóm thiểu số có tiếng nói trong Phòng thí nghiệm AI đã mất tư cách thành viên trong khi "các giáo sư và sinh viên không thực sự yêu thích [PDP-10] vẫn đông như trước." Xem Richard Stallman (1986).

Điểm đột phá đến vào năm 1982. Đó là năm ban quản lý phòng thí nghiệm quyết định nâng cấp máy tính chính của nó, PDP-10. Digital, công ty sản xuất PDP-10, đã ngừng dây chuyền này. Mặc dù công ty vẫn cung cấp một máy tính lớn công suất cao, được đặt tên là KL-10, nhưng cỗ máy mới này yêu cầu phải viết lại hoặc "cổng" ITS một cách quyết liệt nếu tin tặc muốn tiếp tục chạy cùng một hệ điều hành. Lo sợ rằng phòng thí nghiệm đã mất đi khối lượng tài năng lập trình nội bộ quan trọng, các giảng viên của Phòng thí nghiệm AI đã thúc ép sử dụng Twenex, một hệ điều hành thương mại do Digital phát triển. Bị đông hơn, các tin tặc không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ.

"Không có tin tặc để bảo trì hệ thống, [các thành viên trong khoa] nói, 'Chúng ta sẽ gặp thảm họa; chúng ta phải có phần mềm thương mại'", Stallman nhớ lại vài năm sau. "Họ nói, 'Chúng tôi có thể mong đợi công ty duy trì nó.' Điều đó chứng tỏ rằng họ đã hoàn toàn sai, nhưng đó là những gì họ đã làm.”

Lúc đầu, tin tặc xem hệ thống Twenex như một biểu tượng độc đoán khác đang cầu xin bị lật đổ. Bản thân tên của hệ thống đã là một sự phản đối. Được DEC đặt tên chính thức là TOPS-20, nó là sự kế thừa của TOPS-10, một hệ điều hành thương mại mà DEC đã tiếp thị cho PDP-10. Bolt Beranek Newman đã phát triển một phiên bản cải tiến, có tên là Tenex, dựa trên TOPS-20. Nhiều nguồn: xem cuộc phỏng vấn của Richard Stallman, email của Gerald Sussman và Tệp biệt ngữ 3.0.0. http://www.clueless.com/jargon3.0.0/TWENEX.html Stallman, hacker đã đặt ra thuật ngữ Twenex, nói rằng anh ta nghĩ ra cái tên này như một cách để tránh sử dụng tên TOPS-20. Stallman nhớ lại: “Hệ thống còn lâu mới đạt đến đỉnh cao, vì vậy tôi không thể gọi nó như vậy được. "Vì vậy, tôi quyết định chèn một 'w' vào tên Tenex và gọi nó là Twenex."

Cỗ máy chạy hệ thống Twenex/TOPS-20 có biệt danh chế giễu riêng: Oz. Theo một truyền thuyết về tin tặc, chiếc máy này có biệt danh như vậy vì nó yêu cầu một máy PDP-11 nhỏ hơn để cấp nguồn cho thiết bị đầu cuối của nó. Một hacker, khi xem thiết lập KL-10-PDP-11 lần đầu tiên, đã so sánh nó với phần giới thiệu khoa trương trên màn hình của thuật sĩ trong Phù thủy xứ Oz. "Ta là Oz vĩ đại và mạnh mẽ," hacker ngâm nga. "Đừng chú ý đến PDP-11 phía sau bảng điều khiển đó." Xem http://www.as.cmu.edu/~geek/humor/See_Figure_1.txt

Nếu tin tặc cười khi lần đầu tiên gặp KL-10, thì tiếng cười của họ nhanh chóng tắt lịm khi gặp Twenex. Twenex không chỉ tự hào về bảo mật tích hợp sẵn mà các kỹ sư phần mềm của hệ thống đã thiết kế các công cụ và ứng dụng có tính đến hệ thống bảo mật. Điều từng là trò chơi mèo vờn chuột về mật khẩu trong trường hợp hệ thống bảo mật của Phòng thí nghiệm Khoa học Máy tính, giờ đây đã trở thành một cuộc chiến trực diện về quản lý hệ thống. Các quản trị viên hệ thống lập luận rằng nếu không có bảo mật, hệ thống Oz dễ gặp sự cố ngẫu nhiên hơn. Các tin tặc lập luận rằng có thể ngăn chặn sự cố tốt hơn bằng cách đại tu mã nguồn. Thật không may, số lượng tin tặc có thời gian và xu hướng thực hiện kiểu đại tu này đã giảm dần đến mức tranh luận về quản trị viên hệ thống đã thắng thế.

Ghép mật khẩu và cố tình đánh sập hệ thống để thu thập bằng chứng từ đống đổ nát thu được, Stallman đã ngăn chặn thành công nỗ lực khẳng định quyền kiểm soát của quản trị viên hệ thống. Sau một lần "đảo chính" bị thất bại, Stallman đã đưa ra một cảnh báo cho toàn bộ nhân viên AI.

"Đã có một nỗ lực khác để nắm quyền," Stallman viết. "Cho đến nay, các lực lượng quý tộc đã bị đánh bại." Để bảo vệ danh tính của mình, Stallman đã ký vào thông báo "Radio Free OZ."

Lớp ngụy trang tốt nhất là một lớp mỏng. Đến năm 1982, sự ác cảm của Stallman đối với mật khẩu và bí mật đã trở nên nổi tiếng đến mức những người dùng bên ngoài Phòng thí nghiệm AI đang sử dụng tài khoản của anh ấy như một bước đệm cho ARPAnet, mạng máy tính được tài trợ cho nghiên cứu sẽ đóng vai trò là nền tảng cho Internet ngày nay. Một "khách du lịch" như vậy vào đầu những năm 1980 là Don Hopkins, một lập trình viên người California, người đã biết được thông qua tin tặc rằng tất cả những gì người ngoài cần làm để có quyền truy cập vào hệ thống ITS được ca ngợi của MIT là đăng nhập bằng tên viết tắt RMS và nhập ba tên giống nhau. -chữ lồng khi hệ thống yêu cầu mật khẩu.

Hopkins nói: “Tôi vô cùng biết ơn vì MIT đã cho phép tôi và nhiều người khác sử dụng máy tính của họ miễn phí. "Nó có ý nghĩa rất lớn với nhiều người."

Cái gọi là chính sách "du lịch" này, đã được ban quản lý MIT công khai chấp nhận trong những năm ITS, Xem "Chính sách du lịch của Phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo MIT". http://catalog.com/hopkins/text/tourist-policy.html đã bị bỏ qua khi Oz trở thành liên kết chính của phòng thí nghiệm với ARPAnet. Lúc đầu, Stallman tiếp tục chính sách lặp lại ID đăng nhập của mình làm mật khẩu để người dùng bên ngoài có thể theo bước anh ta. Tuy nhiên, theo thời gian, sự mong manh của Oz đã khiến các quản trị viên cấm những người bên ngoài, những người vô tình hoặc có ý định xấu, có thể làm hỏng hệ thống. Cuối cùng, khi chính những quản trị viên đó yêu cầu Stallman ngừng công bố mật khẩu của mình, Stallman, vì lý do đạo đức cá nhân, đã từ chối làm như vậy và ngừng sử dụng hệ thống Oz hoàn toàn.3

"[Khi] mật khẩu lần đầu tiên xuất hiện tại Phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo MIT, tôi [quyết định] tin theo niềm tin của mình rằng không nên có mật khẩu," Stallman sau này nói. “Bởi vì tôi không tin rằng việc bảo mật trên máy tính là điều thực sự cần thiết, nên tôi không sẵn lòng giúp duy trì chế độ bảo mật.”

Việc Stallman từ chối cúi đầu trước xứ Oz vĩ đại và quyền năng tượng trưng cho sự căng thẳng ngày càng tăng giữa tin tặc và ban quản lý Phòng thí nghiệm AI vào đầu những năm 1980. Sự căng thẳng này mờ nhạt so với cuộc xung đột nổ ra trong chính cộng đồng hacker. Vào thời điểm KL-10 xuất hiện, cộng đồng hacker đã chia thành hai phe. Phần đầu tiên xoay quanh một công ty phần mềm có tên là Symbolics, Inc. Phần thứ hai xoay quanh đối thủ chính của Symbolics, Lisp Machines, Inc. (LMI). Cả hai công ty đều đang chạy đua để tiếp thị Lisp Machine, một thiết bị được chế tạo để tận dụng tối đa lợi thế của ngôn ngữ lập trình Lisp.

Được tạo bởi nhà tiên phong nghiên cứu trí tuệ nhân tạo John McCarthy, một nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của MIT vào cuối những năm 1950, Lisp là một ngôn ngữ tao nhã rất phù hợp cho các chương trình chịu trách nhiệm phân loại và xử lý nặng. Tên của ngôn ngữ là phiên bản rút gọn của Xử lý LISt. Sau khi McCarthy đến Phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo Stanford, các tin tặc MIT đã tinh chỉnh ngôn ngữ này thành một phương ngữ địa phương có tên là MACLISP. "MAC" là viết tắt của Project MAC, dự án nghiên cứu do DARPA tài trợ đã khai sinh ra Phòng thí nghiệm AI và Phòng thí nghiệm Khoa học Máy tính. Được dẫn dắt bởi hacker Richard Greenblatt của Phòng thí nghiệm AI, các lập trình viên của Phòng thí nghiệm AI trong suốt những năm 1970 đã xây dựng toàn bộ hệ điều hành dựa trên Lisp, được đặt tên là hệ điều hành Lisp Machine. Đến năm 1980, dự án Lisp Machine đã tạo ra hai phần phụ thương mại. Symbolics do Russell Noftsker, cựu quản trị viên của Phòng thí nghiệm AI, đứng đầu và Lisp Machines, Inc., do Greenblatt đứng đầu.

Phần mềm Lisp Machine do tin tặc xây dựng, có nghĩa là nó thuộc sở hữu của MIT nhưng có sẵn cho bất kỳ ai sao chép theo tùy chỉnh của tin tặc. Một hệ thống như vậy đã hạn chế lợi thế tiếp thị của bất kỳ công ty nào muốn cấp phép phần mềm từ MIT và quảng cáo nó là độc nhất. Để đảm bảo lợi thế và củng cố các khía cạnh của hệ điều hành mà khách hàng có thể cho là hấp dẫn, các công ty đã tuyển dụng nhiều tin tặc Phòng thí nghiệm AI khác nhau và để họ làm việc trên các thành phần khác nhau của hệ điều hành Lisp Machine bên ngoài sự bảo trợ của Phòng thí nghiệm AI.

Tích cực nhất trong chiến lược này là Symbolics. Đến cuối năm 1980, công ty đã thuê 14 nhân viên Phòng thí nghiệm AI làm cố vấn bán thời gian để phát triển phiên bản Máy Lisp của mình. Ngoài Stallman, những người còn lại đã đồng ý trợ giúp LMI. Xem HP Newquist, The Brain Makers: Genius, Ego, and Greed in the Quest for Machines that Think (Sams Publishing, 1994): 172.

Lúc đầu, Stallman chấp nhận nỗ lực thương mại hóa máy Lisp của cả hai công ty, mặc dù điều đó có nghĩa là anh ta phải làm việc nhiều hơn. Cả hai đều được cấp phép mã nguồn Lisp Machine OS từ MIT, và nhiệm vụ của Stallman là cập nhật Lisp Machine của chính phòng thí nghiệm để theo kịp những cải tiến mới nhất. Mặc dù giấy phép của Symbolics với MIT đã cho Stallman quyền xem xét, nhưng không được sao chép, mã nguồn của Symbolics, nhưng Stallman nói rằng một "thỏa thuận của các quý ông" giữa ban quản lý Symbolics và Phòng thí nghiệm AI đã cho phép mượn các đoạn trích hấp dẫn theo kiểu tin tặc truyền thống.

Vào ngày 16 tháng 3 năm 1982, một ngày mà Stallman nhớ rất rõ vì đó là sinh nhật của anh ấy, các giám đốc điều hành của Symbolics đã quyết định chấm dứt thỏa thuận của các quý ông này. Động thái này chủ yếu mang tính chiến lược. LMI, đối thủ cạnh tranh chính trên thị trường Lisp Machine, về cơ bản là sử dụng một bản sao của AI Lab Lisp Machine. Thay vì trợ cấp cho sự phát triển của một đối thủ trên thị trường, các giám đốc điều hành của Symbolics đã bầu ra để thực thi giấy phép. Nếu Phòng thí nghiệm AI muốn hệ điều hành của mình duy trì hiện tại với hệ điều hành Symbolics, phòng thí nghiệm sẽ phải chuyển sang máy Symbolics và cắt đứt kết nối của nó với LMI.

Là người chịu trách nhiệm duy trì Máy Lisp của phòng thí nghiệm, Stallman đã rất tức giận. Xem thông báo này như một "tối hậu thư", anh ta trả đũa bằng cách ngắt kết nối liên lạc vi sóng của Symbolics với phòng thí nghiệm. Sau đó, anh ta thề sẽ không bao giờ làm việc trên cỗ máy Symbolics và cam kết trung thành ngay lập tức với LMI. Stallman nói: “Theo cách nhìn của tôi, Phòng thí nghiệm AI là một quốc gia trung lập, giống như Bỉ trong Thế chiến thứ nhất. "Nếu Đức xâm lược Bỉ, Bỉ tuyên chiến với Đức và đứng về phía Anh và Pháp."

Hoàn cảnh của cái gọi là "Cuộc chiến tượng trưng" năm 1982-1983 phụ thuộc rất nhiều vào nguồn thực hiện việc kể. Khi các giám đốc điều hành của Symbolics nhận thấy rằng các tính năng mới nhất của họ vẫn xuất hiện trong Máy AI Lab Lisp và mở rộng là máy LMI Lisp, họ đã cài đặt một chương trình "gián điệp" trên thiết bị đầu cuối máy tính của Stallman. Stallman nói rằng anh ấy đang viết lại các tính năng từ đầu, tận dụng điều khoản xem xét của giấy phép nhưng cũng chịu khó làm cho mã nguồn càng khác biệt càng tốt. Các giám đốc điều hành của Symbolics đã lập luận ngược lại và đưa trường hợp của họ lên ban quản lý MIT. Theo cuốn sách năm 1994, The Brain Makers: Genius, Ego, and Greed, and the Quest for Machines That Think, được viết bởi Harvey Newquist, chính quyền đã phản hồi bằng một lời cảnh báo Stallman "tránh xa" dự án Lisp Machine. : 196. Theo Stallman, các quản trị viên MIT đã ủng hộ Stallman. "Tôi chưa bao giờ bị đe dọa," anh nói. "Tuy nhiên, tôi đã thực hiện các thay đổi trong cách thực hành của mình. Để cực kỳ an toàn, tôi không còn đọc mã nguồn của họ nữa. Tôi chỉ sử dụng tài liệu và viết mã từ đó."

Dù kết quả thế nào, cuộc cãi vã đã củng cố quyết tâm của Stallman. Không có mã nguồn để xem xét, Stallman đã lấp đầy các lỗ hổng phần mềm theo sở thích của riêng mình và mời các thành viên của Phòng thí nghiệm AI cung cấp một loạt báo cáo lỗi liên tục. Anh ấy cũng đảm bảo rằng các lập trình viên LMI có quyền truy cập trực tiếp vào các thay đổi. "Tôi sẽ trừng phạt Symbolics nếu đó là điều cuối cùng tôi làm," Stallman nói.

Những tuyên bố như vậy là tiết lộ. Chúng không chỉ làm sáng tỏ bản chất không theo chủ nghĩa hòa bình của Stallman, chúng còn phản ánh mức độ cảm xúc mãnh liệt do xung đột gây ra. Theo một câu chuyện khác liên quan đến Newquist, Stallman đã có lúc trở nên tức giận đến mức gửi một email đe dọa "quấn mình trong thuốc nổ và bước vào văn phòng của Symbolics". Newquist, người nói rằng giai thoại này đã được xác nhận bởi một số giám đốc điều hành của Symbolics, viết, "Thông điệp đã gây ra một cơn phấn khích và suy đoán ngắn ngủi đối với các nhân viên của Symbolics, nhưng cuối cùng, không ai coi trọng sự bùng nổ của Stallman." Mặc dù Stallman sẽ phủ nhận bất kỳ ký ức nào về email và vẫn mô tả sự tồn tại của nó như một "tin đồn xấu xa", nhưng anh ấy thừa nhận rằng những suy nghĩ như vậy đã xuất hiện trong đầu anh ấy. Stallman nói: “Tôi chắc chắn đã có những tưởng tượng về việc tự sát và phá hủy tòa nhà của họ trong quá trình này. "Tôi nghĩ rằng cuộc sống của tôi đã kết thúc."

Mức độ tuyệt vọng chủ yếu là do điều mà Stallman coi là "sự phá hủy" "ngôi nhà" của anh ấy - tức là sự sụp đổ của nền văn hóa nhóm tin tặc gắn bó chặt chẽ của Phòng thí nghiệm AI. Trong một cuộc phỏng vấn qua email sau đó với Levy, Stallman tự ví mình với nhân vật lịch sử Ishi, thành viên cuối cùng còn sống sót của Yahi, một bộ lạc Tây Bắc Thái Bình Dương đã bị xóa sổ trong các cuộc chiến tranh của người da đỏ vào những năm 1860 và 1870. Sự tương tự diễn tả sự sống sót của Stallman trong các thuật ngữ sử thi, gần như thần thoại. Tuy nhiên, trên thực tế, nó che đậy sự căng thẳng giữa Stallman và các hacker Phòng thí nghiệm AI đồng nghiệp của anh ta trước cuộc ly giáo Symbolics-LMI. Thay vì coi Biểu tượng là một lực lượng tiêu diệt, nhiều đồng nghiệp của Stallman coi đó là một nỗ lực muộn màng để đạt được mức độ phù hợp. Khi thương mại hóa Lisp Machine, công ty đã đưa các nguyên tắc thiết kế phần mềm do kỹ sư điều khiển của hacker ra khỏi giới hạn tháp ngà của Phòng thí nghiệm AI và tiến vào thị trường doanh nghiệp nơi các nguyên tắc thiết kế do người quản lý điều khiển vẫn thống trị. Thay vì coi Stallman là một người nắm giữ, nhiều tin tặc coi anh ta là một lỗi thời đáng lo ngại.

Stallman không phản đối quan điểm thay thế này về các sự kiện lịch sử. Trên thực tế, anh ấy nói rằng đó là một lý do khác cho sự thù địch được kích hoạt bởi "tối hậu thư" của Biểu tượng. Ngay cả trước khi Symbolics thuê hầu hết các nhân viên tin tặc của Phòng thí nghiệm AI, Stallman nói rằng nhiều tin tặc sau này gia nhập Symbolics đã xa lánh anh ta. Stallman nhớ lại: “Tôi không còn được mời đến khu phố Tàu nữa. "Tục lệ do Greenblatt bắt đầu là nếu bạn ra ngoài ăn tối, bạn sẽ đi loanh quanh hoặc gửi tin nhắn hỏi bất kỳ ai trong phòng thí nghiệm xem họ có muốn đi không. Khoảng năm 1980-1981, tôi không còn được hỏi nữa. Họ không những không mời tôi, nhưng một người sau đó thú nhận rằng anh ta đã bị áp lực phải nói dối tôi để giữ bí mật việc họ đi ăn tối mà không có tôi."

Mặc dù Stallman cảm thấy tức giận đối với những tin tặc đã dàn dựng hình thức tẩy chay nhỏ nhặt này, nhưng cuộc tranh cãi về Biểu tượng đã khơi dậy một kiểu tức giận mới, sự tức giận của một người sắp mất nhà. Khi Symbolics ngừng gửi các thay đổi mã nguồn của mình, Stallman đã phản ứng bằng cách ẩn náu trong văn phòng MIT của mình và viết lại từng tính năng và công cụ phần mềm mới từ đầu. Mặc dù có thể gây khó chịu nhưng nó đảm bảo rằng người dùng Lisp Machine trong tương lai có quyền truy cập tự do vào các tính năng giống như người dùng Symbolics.

Nó cũng đảm bảo vị thế huyền thoại của Stallman trong cộng đồng hacker. Đã nổi tiếng với công việc của mình với Emacs, khả năng của Stallman để phù hợp với đầu ra của toàn bộ nhóm lập trình viên Symbolics - một nhóm bao gồm hơn một số tin tặc huyền thoại - vẫn là một trong những thành tựu lớn của con người trong Thời đại Thông tin, hoặc của bất kỳ tuổi nào cho vấn đề đó. Gọi nó là "bậc thầy hack" và bản thân Stallman là "John Henry ảo của mã máy tính", tác giả Steven Levy lưu ý rằng nhiều đối thủ làm việc cho Symbolics của ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc bày tỏ sự tôn trọng miễn cưỡng đối với người đồng đội cũ lý tưởng của họ. Levy trích dẫn lời của Bill Gosper, một hacker cuối cùng đã làm việc cho Symbolics tại văn phòng Palo Alto của công ty, bày tỏ sự ngạc nhiên về sản phẩm của Stallman trong giai đoạn này: Tôi có thể thấy vài thứ mà Stallman đã viết, và tôi có thể quyết định rằng nó tệ (có lẽ không, nhưng ai đó có thể thuyết phục tôi rằng điều đó thật tồi tệ), và tôi vẫn sẽ nói, "Nhưng đợi một chút - Stallman không có ai để tranh luận cả đêm ở đó. Anh ấy làm việc một mình! Thật khó tin là ai đó có thể làm điều này một mình!" Hãy xem Steven Levy , Hackers (Penguin USA [bìa mềm], 1984): 426. Đối với Stallman, những tháng dành cho việc bắt kịp Biểu tượng gợi lên sự pha trộn giữa niềm tự hào và nỗi buồn sâu sắc. Là một người theo chủ nghĩa tự do nghiêm túc có cha từng phục vụ trong Thế chiến thứ hai, Stallman không phải là người theo chủ nghĩa hòa bình. Theo nhiều cách, cuộc chiến Biểu tượng đã đưa ra nghi thức vượt qua mà Stallman đã quan tâm kể từ khi gia nhập đội ngũ nhân viên của Phòng thí nghiệm AI một thập kỷ trước. Tuy nhiên, cùng lúc đó, nó trùng hợp với sự tàn phá đau thương của văn hóa hacker Phòng thí nghiệm AI đã nuôi dưỡng Stallman từ những năm tuổi thiếu niên. Một ngày nọ, khi đang tạm nghỉ viết mã, Stallman đã trải qua một khoảnh khắc đau buồn khi đi ngang qua phòng thiết bị của phòng thí nghiệm. Ở đó, Stallman bắt gặp khung máy PDP-10 cồng kềnh, chưa sử dụng. Giật mình bởi những ngọn đèn không hoạt động, những ngọn đèn từng chủ động nhấp nháy để phát ra mã im lặng cho biết trạng thái của chương trình nội bộ, Stallman nói rằng tác động về mặt cảm xúc không khác gì khi bắt gặp xác chết được bảo quản tốt của một thành viên thân yêu trong gia đình.

"Tôi bắt đầu khóc ngay trong phòng thiết bị," anh nói. "Nhìn thấy chiếc máy ở đó, đã chết, không còn ai để sửa nó, tất cả đều khiến cộng đồng của tôi bị phá hủy hoàn toàn."

Stallman sẽ có rất ít cơ hội để than khóc. Máy Lisp, bất chấp tất cả sự phẫn nộ mà nó viện dẫn và tất cả công sức bỏ ra để tạo ra nó, chỉ là một màn trình diễn phụ cho các trận chiến lớn trên thị trường công nghệ. Tốc độ không ngừng của quá trình thu nhỏ máy tính đã mang đến những bộ vi xử lý mới hơn, mạnh hơn, những bộ vi xử lý này sẽ sớm kết hợp các khả năng phần cứng và phần mềm của máy giống như một đô thị hiện đại nuốt chửng một ngôi làng sa mạc cổ xưa.

Cưỡi trên làn sóng bộ vi xử lý này là hàng trăm nghìn chương trình phần mềm thương mại, mỗi chương trình được bảo vệ bởi một loạt giấy phép người dùng và các thỏa thuận không tiết lộ khiến tin tặc không thể xem xét hoặc chia sẻ mã nguồn. Các giấy phép còn thô sơ và không phù hợp, nhưng đến năm 1983, chúng đã trở nên đủ mạnh để đáp ứng các tòa án và xua đuổi những kẻ có thể trở thành kẻ xen vào. Phần mềm, từng là một hình thức trang trí mà hầu hết các công ty phần cứng cho đi để làm cho hệ thống máy tính đắt tiền của họ thêm hương vị, đã nhanh chóng trở thành món ăn chính. Khi ngày càng khao khát các trò chơi và tính năng mới, người dùng đã gạt bỏ nhu cầu truyền thống là xem lại công thức sau mỗi bữa ăn.

Không nơi nào tình trạng này rõ ràng hơn trong lĩnh vực hệ thống máy tính cá nhân. Các công ty như Apple Computer và Commodore đã tạo ra những triệu phú mới bằng cách bán những chiếc máy có hệ điều hành tích hợp sẵn. Không biết về văn hóa tin tặc và sự chán ghét của nó đối với phần mềm chỉ có mã nhị phân, nhiều người trong số những người dùng này thấy không cần phải phản đối khi các công ty này không đính kèm được các tệp mã nguồn đi kèm. Một số tín đồ vô chính phủ của đạo đức tin tặc đã giúp thúc đẩy đạo đức đó vào thị trường mới này, nhưng phần lớn, thị trường thưởng cho các lập trình viên đủ nhanh để viết các chương trình mới và đủ hiểu biết để đăng ký bản quyền cho chúng như những tác phẩm được bảo vệ hợp pháp.

Một trong những lập trình viên khét tiếng nhất là Bill Gates, một sinh viên Harvard bỏ học, học kém Stallman hai năm. Mặc dù Stallman không biết điều đó vào thời điểm đó, nhưng bảy năm trước khi gửi thông điệp của mình tới nhóm tin thuật sĩ n et.unix, Gates, một doanh nhân mới chớm nở và là đối tác chung của hãng phần mềm Micro-Soft có trụ sở tại Albuquerque, sau này được đánh vần là Microsoft, đã gửi bức thư ngỏ của riêng mình tới cộng đồng các nhà phát triển phần mềm. Được viết để phản hồi việc người dùng PC sao chép các chương trình phần mềm của Micro-Soft, "Thư ngỏ gửi những người theo sở thích" của Gates đã chỉ trích khái niệm phát triển phần mềm chung.

"Ai có thể đủ khả năng để làm công việc chuyên nghiệp mà không có gì?" Gates hỏi. “Người có sở thích nào có thể dành ba năm để lập trình, tìm tất cả các lỗi, ghi lại sản phẩm của mình và phân phối nó miễn phí?” Xem Bill Gates, “An Open Letter to Hobbyists” (3 tháng 2 năm 1976). Để xem bản sao trực tuyến của bức thư này, hãy truy cập

http://www.blinkenlights.com/classiccmp/gateswhine.html.



Mặc dù ít tin tặc tại Phòng thí nghiệm AI nhìn thấy bức thư, bức thư năm 1976 của Gates vẫn thể hiện thái độ thay đổi đối với phần mềm giữa các công ty phần mềm thương mại và nhà phát triển phần mềm thương mại. Tại sao coi phần mềm là hàng hóa có chi phí bằng không khi thị trường nói khác? Khi những năm 1970 nhường chỗ cho những năm 1980, việc bán phần mềm không chỉ là một cách để thu lại chi phí; nó đã trở thành một tuyên bố chính trị. Vào thời điểm mà Chính quyền Reagan đang gấp rút dỡ bỏ nhiều quy định liên bang và các chương trình chi tiêu đã được xây dựng trong nửa thế kỷ sau cuộc Đại suy thoái, hơn một số lập trình viên phần mềm đã coi đạo đức của hacker là phản cạnh tranh và nói rộng ra là, không phải người Mỹ. Tốt nhất, đó là sự quay trở lại thái độ phản công ty vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970. Giống như một nhân viên ngân hàng ở Phố Wall phát hiện ra một chiếc áo sơ mi nhuộm cà vạt cũ giấu giữa những chiếc áo sơ mi có cổ tay kiểu Pháp và những bộ vest hai hàng khuy, nhiều lập trình viên máy tính coi đạo đức của hacker như một lời nhắc nhở đáng xấu hổ về một thời đại duy tâm.

Đối với một người đàn ông đã dành toàn bộ thập niên 1960 như một sự trở lại đáng xấu hổ đối với những năm 1950, Stallman không ngại sống khác biệt với các đồng nghiệp của mình. Tuy nhiên, là một lập trình viên đã từng làm việc với những cỗ máy tốt nhất và phần mềm tốt nhất, Stallman phải đối mặt với điều mà anh ta chỉ có thể mô tả là "lựa chọn đạo đức rõ ràng": hoặc vượt qua sự phản đối về mặt đạo đức đối với phần mềm "độc quyền" - thuật ngữ Stallman và đồng nghiệp của anh ta. tin tặc được sử dụng để mô tả bất kỳ chương trình nào mang bản quyền riêng hoặc giấy phép người dùng cuối hạn chế sao chép và sửa đổi - hoặc cống hiến cuộc đời mình để xây dựng một hệ thống chương trình phần mềm thay thế, không độc quyền. Với thử thách kéo dài hàng tháng gần đây của anh ấy với Biểu tượng, Stallman cảm thấy thoải mái hơn với lựa chọn thứ hai. Stallman nói: “Tôi cho rằng lẽ ra tôi có thể ngừng làm việc với máy tính hoàn toàn. "Tôi không có kỹ năng đặc biệt nào, nhưng tôi chắc chắn mình có thể trở thành bồi bàn. Có lẽ không phải ở một nhà hàng sang trọng, nhưng tôi có thể làm bồi bàn ở đâu đó."

Trở thành một bồi bàn - nghĩa là bỏ hẳn công việc lập trình - có nghĩa là hoàn toàn từ bỏ một hoạt động, lập trình máy tính, vốn đã mang lại cho anh rất nhiều niềm vui. Nhìn lại cuộc sống của mình kể từ khi chuyển đến Cambridge, Stallman thấy dễ dàng nhận ra những khoảng thời gian dài khi lập trình phần mềm mang lại niềm vui duy nhất. Thay vì bỏ học, Stallman quyết định tiếp tục.

Là một người theo chủ nghĩa vô thần, Stallman bác bỏ những quan niệm như số phận, pháp hay sự kêu gọi của thần thánh trong cuộc sống. Tuy nhiên, anh ấy cảm thấy rằng quyết định loại bỏ phần mềm sở hữu độc quyền và xây dựng một hệ điều hành để giúp những người khác làm điều tương tự là một quyết định tự nhiên. Xét cho cùng, chính sự kết hợp cá nhân của Stallman giữa tính bướng bỉnh, tầm nhìn xa và kỹ năng mã hóa điêu luyện đã khiến anh ấy cân nhắc đến một ngã ba đường mà hầu hết những người khác không biết là có tồn tại. Khi mô tả quyết định trong một chương của cuốn sách Open Sources năm 1999, Stallman trích dẫn tinh thần gói gọn trong lời của nhà hiền triết Do Thái Hillel: Nếu tôi không vì chính mình, thì ai sẽ vì tôi? Nếu tôi chỉ vì bản thân mình, thì sao? tôi không? Nếu không phải bây giờ thì khi nào? Xem Richard Stallman, Open Sources (O'Reilly & Associates, Inc., 1999): 56. Stallman thêm chú thích của riêng mình vào tuyên bố này, viết, "Là một người vô thần, tôi không theo bất kỳ nhà lãnh đạo tôn giáo nào, nhưng đôi khi tôi thấy mình ngưỡng mộ điều gì đó mà một trong số họ đã nói." Nói chuyện với khán giả, Stallman tránh con đường tôn giáo và bày tỏ quyết định theo cách thực dụng. "Tôi tự hỏi mình: tôi, một nhà phát triển hệ điều hành, có thể làm gì để cải thiện tình hình? Mãi cho đến khi tôi xem xét câu hỏi một lúc, tôi mới nhận ra rằng một nhà phát triển hệ điều hành chính xác là điều cần thiết để giải quyết vấn đề ."

Stallman nói rằng khi anh ấy đi đến quyết định đó, mọi thứ khác "đã đâu vào đó". Anh ấy sẽ tránh sử dụng các chương trình phần mềm buộc anh ấy phải thỏa hiệp với niềm tin đạo đức của mình, đồng thời cống hiến cuộc đời mình để tạo ra phần mềm giúp người khác dễ dàng đi theo con đường tương tự. Với cam kết xây dựng một hệ điều hành phần mềm tự do "tất nhiên là hoặc chết vì tuổi già," Stallman châm biếm, ông đã từ chức nhân viên MIT vào tháng 1 năm 1984 để xây dựng GNU.

Việc từ chức khiến công việc của Stallman không được sự bảo trợ hợp pháp của MIT. Tuy nhiên, Stallman có đủ bạn bè và đồng minh trong Phòng thí nghiệm AI để duy trì quyền truy cập miễn phí vào văn phòng MIT của mình. Anh ấy cũng có khả năng đảm bảo các hợp đồng tư vấn bên ngoài để thực hiện các giai đoạn đầu của Dự án GNU. Tuy nhiên, khi từ chức khỏi MIT, Stallman đã phủ nhận mọi cuộc tranh luận về xung đột lợi ích hoặc quyền sở hữu phần mềm của Viện. Người đàn ông có nỗi sợ hãi về sự cô lập xã hội ở tuổi trưởng thành đã đẩy anh ta ngày càng sâu hơn vào vòng tay của Phòng thí nghiệm AI giờ đang xây dựng một bức tường lửa hợp pháp giữa anh ta và môi trường đó.

Trong vài tháng đầu tiên, Stallman cũng hoạt động tách biệt với cộng đồng Unix. Mặc dù thông báo của anh ấy với nhóm net.unix-wizards đã thu hút được những phản hồi thông cảm, nhưng rất ít tình nguyện viên đăng ký tham gia chiến dịch trong giai đoạn đầu.

Rich Morin, trưởng nhóm người dùng Unix vào thời điểm đó, nhớ lại: “Phản ứng của cộng đồng khá đồng đều. "Mọi người nói, 'Ồ, đó là một ý tưởng tuyệt vời. Hãy cho chúng tôi xem mã của bạn. Hãy cho chúng tôi thấy nó có thể thực hiện được."

Theo phong cách hacker thực sự, Stallman bắt đầu tìm kiếm các chương trình và công cụ hiện có có thể chuyển đổi thành các chương trình và công cụ GNU. Một trong những thứ đầu tiên là trình biên dịch có tên Vuck, giúp chuyển đổi các chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình C phổ biến thành mã mà máy có thể đọc được. Được dịch từ tiếng Hà Lan, từ viết tắt của chương trình là viết tắt của Free University Compiler Kit. Lạc quan, Stallman hỏi tác giả chương trình xem chương trình có miễn phí không. Khi tác giả thông báo với ông rằng dòng chữ "Đại học Tự do" ám chỉ đến Vrije Universiteit ở Amsterdam, Stallman đã rất thất vọng.

"Anh ấy trả lời một cách chế nhạo, nói rằng trường đại học

miễn phí nhưng trình biên dịch thì không," Stallman nhớ lại.

"Do đó tôi đã quyết định rằng chương trình đầu tiên của tôi cho GNU

Dự án sẽ là một trình biên dịch đa ngôn ngữ, đa nền tảng."



Cuối cùng Stallman đã tìm thấy một trình biên dịch ngôn ngữ Pastel được viết bởi các lập trình viên tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore. Theo hiểu biết của Stallman vào thời điểm đó, trình biên dịch được sao chép và sửa đổi miễn phí. Thật không may, chương trình có một lỗ hổng thiết kế khá lớn: nó lưu từng chương trình vào bộ nhớ lõi, chiếm không gian quý giá cho các hoạt động phần mềm khác. Trên các hệ thống máy tính lớn, lỗi thiết kế này có thể được tha thứ. Trên các hệ thống Unix, đó là một rào cản làm tê liệt, vì các máy chạy Unix quá nhỏ để xử lý các tệp lớn được tạo. Lúc đầu, Stallman đã đạt được tiến bộ đáng kể, xây dựng giao diện người dùng tương thích với C cho trình biên dịch. Tuy nhiên, vào mùa hè, anh ấy đã đi đến kết luận rằng anh ấy sẽ phải xây dựng một trình biên dịch hoàn toàn mới từ đầu.

Vào tháng 9 năm 1984, Stallman tạm gác việc phát triển trình biên dịch trong một thời gian ngắn và bắt đầu tìm kiếm kết quả thấp hơn. Ông bắt đầu phát triển phiên bản GNU của Emacs, chương trình mà chính ông đã giám sát trong một thập kỷ. Quyết định mang tính chiến lược. Trong cộng đồng Unix, hai chương trình soạn thảo bản địa là vi, được viết bởi Bill Joy, người đồng sáng lập Sun Microsystems, và ed, được viết bởi nhà khoa học Bell Labs (và người đồng sáng tạo Unix) Ken Thompson. Cả hai đều hữu ích và phổ biến, nhưng cả hai đều không cung cấp bản chất có thể mở rộng vô tận của Emacs. Khi viết lại Emacs cho khán giả Unix, Stallman có cơ hội tốt hơn để thể hiện kỹ năng của mình. Cũng có lý do là người dùng Emacs có thể hòa hợp hơn với tâm lý của Stallman.

Khi nhìn lại, Stallman nói rằng ông không nhìn nhận quyết định này theo khía cạnh chiến lược. "Tôi muốn có một Emacs và tôi đã có cơ hội tốt để phát triển một chiếc."

Một lần nữa, khái niệm phát minh lại bánh xe đã ảnh hưởng đến sự nhạy cảm của hacker hiệu quả của Stallman. Khi viết phiên bản Unix của Emacs, Stallman đã sớm theo bước chân của sinh viên tốt nghiệp Carnegie Mellon James Gosling, tác giả của phiên bản dựa trên C có tên là Gosling Emacs hoặc GOSMACS. Phiên bản Emacs của Gosling bao gồm một trình thông dịch khai thác một nhánh đơn giản hóa của ngôn ngữ Lisp được gọi là MOCKLISP. Quyết tâm xây dựng GNU Emacs trên nền tảng Lisp tương tự, Stallman đã vay mượn rất nhiều từ những đổi mới của Gosling. Mặc dù Gosling đã đặt GOSMACS dưới bản quyền và đã bán quyền cho UniPress, một công ty phần mềm tư nhân, nhưng Stallman đã trích dẫn sự đảm bảo của một nhà phát triển đồng nghiệp đã tham gia vào trình thông dịch MOCKLISP ban đầu. Theo nhà phát triển, Gosling, trong khi bằng tiến sĩ. sinh viên tại Carnegie Mellon, đã đảm bảo với các cộng tác viên ban đầu rằng tác phẩm của họ vẫn có thể truy cập được. Tuy nhiên, khi UniPress biết đến dự án của Stallman, công ty đã đe dọa sẽ thực thi bản quyền. Một lần nữa, Stallman phải đối mặt với triển vọng xây dựng lại từ đầu.

Trong quá trình thiết kế ngược trình thông dịch của Gosling, Stallman sẽ tạo ra một trình thông dịch Lisp đầy đủ chức năng, khiến nhu cầu về trình thông dịch ban đầu của Gosling trở thành tranh cãi. Tuy nhiên, khái niệm về các nhà phát triển bán quyền phần mềm thực sự, chính khái niệm về các nhà phát triển có quyền bán phần mềm ở vị trí đầu tiên được xếp hạng Stallman. Trong một bài phát biểu năm 1986 tại Viện Kỹ thuật Hoàng gia Thụy Điển, Stallman đã trích dẫn sự cố UniPress như một ví dụ khác về những mối nguy hiểm liên quan đến phần mềm độc quyền.

"Đôi khi tôi nghĩ rằng có lẽ một trong những điều tốt nhất tôi có thể làm trong đời mình là tìm ra một đống phần mềm độc quyền khổng lồ từng là bí mật thương mại và bắt đầu phân phát các bản sao ở một góc phố để nó không còn là bí mật thương mại nữa. nhiều hơn," Stallman nói. "Có lẽ đó sẽ là một cách hiệu quả hơn nhiều đối với tôi để cung cấp cho mọi người phần mềm miễn phí mới hơn là thực sự tự viết nó; nhưng mọi người đều quá hèn nhát để thậm chí lấy nó."

Bất chấp căng thẳng mà nó tạo ra, tranh chấp về những đổi mới của Gosling sẽ giúp ích cho cả Stallman và phong trào phần mềm tự do về lâu dài. Nó sẽ buộc Stallman phải giải quyết những điểm yếu của Công xã Emacs và hệ thống ủy thác không chính thức đã cho phép các nhánh có vấn đề xuất hiện. Nó cũng sẽ buộc Stallman phải mài giũa các mục tiêu chính trị của phong trào phần mềm tự do. Sau khi phát hành GNU Emacs vào năm 1985, Stallman đã ban hành " Tuyên ngôn GNU ", một bản mở rộng của thông báo ban đầu được đăng vào tháng 9 năm 1983. Stallman đã đưa vào tài liệu một phần dài dành cho nhiều lập luận được các lập trình viên thương mại và học thuật sử dụng để biện minh cho sự gia tăng của các chương trình phần mềm sở hữu độc quyền. Một lập luận, "Không phải các lập trình viên xứng đáng nhận được phần thưởng cho sự sáng tạo của họ sao," đã nhận được phản hồi gói gọn sự tức giận của Stallman đối với tập Gosling Emacs gần đây:

Stallman viết: “Nếu bất cứ điều gì xứng đáng được khen thưởng thì đó là sự đóng góp cho xã hội. "Sáng tạo có thể là một đóng góp xã hội, nhưng chỉ trong chừng mực [sic] khi xã hội được tự do sử dụng các kết quả. Nếu các lập trình viên xứng đáng được khen thưởng vì đã tạo ra các chương trình sáng tạo, thì họ cũng đáng bị trừng phạt nếu hạn chế sử dụng của những chương trình này." Xem Richard Stallman, "The GNU Manifesto" (1985). http://www.gnu.org/manifesto.html

Với việc phát hành GNU Emacs, Dự án GNU cuối cùng đã có mã để hiển thị. Nó cũng có gánh nặng của bất kỳ doanh nghiệp dựa trên phần mềm nào. Khi ngày càng có nhiều nhà phát triển Unix bắt đầu chơi với phần mềm, tiền, quà tặng và yêu cầu băng từ bắt đầu đổ về. Để giải quyết khía cạnh kinh doanh của Dự án GNU, Stallman đã thảo luận với một số đồng nghiệp của mình và thành lập Tổ chức Phần mềm Tự do (FSF). ), một tổ chức phi lợi nhuận chuyên đẩy nhanh Dự án GNU hướng tới mục tiêu của nó. Với Stallman là chủ tịch và nhiều đồng minh tin tặc khác nhau là thành viên hội đồng quản trị, FSF đã giúp cung cấp bộ mặt công ty cho Dự án GNU.

Robert Chassell, một lập trình viên khi đó đang làm việc tại Lisp Machines, Inc., đã trở thành một trong năm thành viên hội đồng điều lệ tại Tổ chức Phần mềm Tự do sau cuộc trò chuyện trong bữa tối với Stallman. Chassell cũng từng là thủ quỹ của tổ chức, một vai trò bắt đầu nhỏ nhưng nhanh chóng phát triển.

Chassell nhớ lại: “Tôi nghĩ vào năm 85, tổng chi phí và doanh thu của chúng tôi là khoảng 23.000 đô la, cho hoặc nhận”. "Richard có văn phòng của anh ấy, và chúng tôi đã mượn không gian. Tôi để tất cả đồ đạc, đặc biệt là băng, dưới bàn làm việc của mình. Mãi sau này, LMI mới cho chúng tôi mượn một số không gian để chúng tôi có thể cất băng và những thứ tương tự."

Ngoài việc cung cấp một bộ mặt, Tổ chức Phần mềm Tự do đã cung cấp một trọng tâm cho các lập trình viên thất vọng khác. Thị trường Unix dường như rất tập thể ngay cả vào thời điểm thông báo GNU ban đầu của Stallman đang ngày càng trở nên cạnh tranh. Trong nỗ lực thắt chặt việc giữ chân khách hàng, các công ty đã bắt đầu đóng quyền truy cập vào mã nguồn Unix, một xu hướng chỉ làm tăng số lượng yêu cầu đối với các dự án phần mềm GNU đang diễn ra. Các phù thủy Unix từng coi Stallman là một kẻ ồn ào ồn ào giờ bắt đầu coi anh ta là một Cassandra phần mềm.

“Nhiều người không nhận ra, cho đến khi điều đó xảy ra với họ, rằng việc bỏ ra vài năm làm việc trên một chương trình phần mềm để rồi bị lấy mất nó có thể bực bội như thế nào,” Chassell nói, tóm tắt những cảm xúc và ý kiến của các phóng viên viết cho FSF trong những năm đầu. "Sau khi điều đó xảy ra một vài lần, bạn bắt đầu nói với chính mình, 'Này, chờ một chút.'"

Đối với Chassell, quyết định tham gia Tổ chức Phần mềm Tự do xuất phát từ cảm giác mất mát của cá nhân ông. Trước LMI, Chassell đã từng làm thuê, viết một cuốn sách giới thiệu về Unix cho Cadmus, Inc., một công ty phần mềm ở khu vực Cambridge. Khi Cadmus gấp lại, tước quyền đối với cuốn sách, Chassell nói rằng anh ấy đã cố gắng mua lại bản quyền nhưng không thành công.

Chassell nói: “Theo những gì tôi biết, cuốn sách đó vẫn nằm trên kệ ở đâu đó, không sử dụng được, không sao chép được, vừa bị gỡ khỏi hệ thống. "Đó là một phần giới thiệu khá hay nếu tôi có thể tự nói như vậy. Có lẽ phải mất ba hoặc bốn tháng để chuyển [cuốn sách] thành một phần giới thiệu hoàn toàn có thể sử dụng được cho GNU/Linux ngày nay. Toàn bộ trải nghiệm, ngoài những gì tôi có trong ký ức của tôi, đã bị mất."

Bị buộc phải chứng kiến công việc của mình chìm trong vũng lầy trong khi người chủ cũ của anh phải vật lộn với tình trạng phá sản, Chassell nói rằng anh cảm thấy một chút tức giận đã khiến Stallman lên cơn hôn mê. Chassell nói: “Đối với tôi, điều rõ ràng chính là cảm giác rằng nếu bạn muốn có một cuộc sống đàng hoàng, bạn không muốn có một chút gì đó khép kín. "Toàn bộ ý tưởng về việc có quyền tự do đi vào, sửa chữa và thay đổi một thứ gì đó, bất kể đó là gì, nó thực sự tạo ra sự khác biệt. Nó khiến người ta vui vẻ nghĩ rằng sau khi bạn sống được vài năm thì những gì bạn đã làm là đáng giá. Bởi vì nếu không thì nó chỉ bị lấy đi và ném ra ngoài hoặc bị bỏ rơi hoặc ít nhất là bạn không còn liên quan gì đến nó nữa. Nó giống như đánh mất một phần cuộc sống của bạn."

Giới thiệu về Bộ sách HackerNoon: Chúng tôi mang đến cho bạn những cuốn sách thuộc phạm vi công cộng sâu sắc, khoa học và kỹ thuật quan trọng nhất.

Cuốn sách này là một phần của phạm vi công cộng. Sam William (2004). Tự do như trong Tự do: Cuộc thập tự chinh vì phần mềm tự do của Richard Stallman. Urbana, Illinois: Dự án Gutenberg. Truy cập tháng 10 năm 2022, từ https://www.gutenberg.org/cache/epub/5768/pg5768.html

Sách điện tử này dành cho bất kỳ ai ở bất kỳ đâu sử dụng miễn phí và hầu như không có bất kỳ hạn chế nào. Bạn có thể sao chép, cho đi hoặc sử dụng lại theo các điều khoản của Giấy phép Project Gutenberg đi kèm với Sách điện tử này hoặc trực tuyến tại www.gutenberg.org , có tại https://www.gutenberg.org/policy/license. html.