Một ngày trong cuộc đời của một người ghi chú ám ảnh

Khi nói đến việc ghi chép, một số người có thể nghĩ rằng một vài cụm từ chính ghi lại trên một mảnh giấy nháp là đủ tốt. Nhưng đối với tôi - một người hay ghi chép đầy ám ảnh - điều đó sẽ không bao giờ cắt đứt được.





Tôi đã từng là một người không bao giờ thực sự viết ra bất cứ điều gì. Tôi sẽ dựa vào trí nhớ của mình để đưa tôi đi học và đi làm, và mọi việc dường như luôn ổn. Nhưng khoảng hai năm trước, tôi nhận ra rằng nếu tôi muốn thành công hơn trong cuộc sống, tôi cần phải bắt đầu viết ra mọi thứ. Và vì vậy, tôi bắt đầu tìm cách sử dụng ghi chú cho mọi thứ.





Từ việc lưu trữ ý tưởng đến việc đưa ra phản hồi để cải thiện các mối quan hệ, tôi đã học được nhiều điều về cách sử dụng ghi chú để cải thiện cuộc sống của mình. Đây là bản tóm tắt những gì tôi đã khám phá trong suốt quá trình:

Thức dậy

Kể từ giây phút thức dậy vào buổi sáng, tâm trí của tôi đã chạy đua với những ý tưởng và những điều tôi cần ghi nhớ. Tôi nhanh chóng lấy cuốn sổ của mình và bắt đầu ghi lại bất cứ điều gì trong đầu trước khi tôi quên.









Tôi đã có một giấc mơ thú vị nhất đêm qua! Tôi đang săn tìm thức ăn mê hoặc bằng cách sử dụng que cảm xạ ở thế giới khác. Tôi chắc rằng có một ý tưởng trị giá hàng triệu đô la ở đâu đó. Trước khi quên, tôi nhanh chóng mở lối tắt Obsidian Quick Notes iOS của mình và bắt đầu ghi lại bất kỳ chi tiết nào.









Tôi cảm thấy khá tốt ngày hôm nay, tất cả mọi thứ được xem xét. Tối qua tôi thức hơi muộn nên sáng nay tôi không được 100%. Nhưng khi kiểm tra nhanh ứng dụng chu kỳ giấc ngủ của tôi (Rise), tôi đã mắng tôi vì khoản nợ ngủ ngày càng tăng của tôi. Chọn một khuôn mặt không vui, tôi lưu ý rằng việc ở lại quá khuya là nguyên nhân một lần nữa.

Cuộn Doom buổi sáng

Buổi sáng là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu mới mẻ, và tôi từng nghĩ không có cách nào tốt hơn để bắt đầu một ngày mới hơn là với một cuộn giấy báo hiệu tốt. Tuy nhiên, tôi đã nhận ra rằng có nhiều cách tốt hơn để bắt đầu một ngày mới.





Một nghiên cứu được trích dẫn bởi Times ước tính rằng chúng ta tiêu thụ lượng nội dung tương đương với 174 tờ báo đầy đủ mỗi ngày, cao hơn năm lần so với năm 1986. Nhưng thay vì trao quyền cho chúng ta, lượng thông tin tràn ngập này thường làm chúng ta choáng ngợp (và khiến chúng ta chán nản).





Nếu bạn quan tâm đến việc cập nhật những thông tin mới nhất về tin tức, chính trị, công nghệ, v.v. nhưng không có thời gian để sàng lọc tất cả những ồn ào, tôi chỉ có giải pháp.









Tôi đã tổng hợp các chủ đề Reddit tốt nhất , bài đăng tin tức của hacker, danh sách Twitter và nguồn cấp dữ liệu RSS vào email hàng ngày bằng ứng dụng có tên là Mailbrew . Bằng cách này, tôi có thể nhận được lượng tin tức hàng ngày được gửi đến hộp thư đến của mình và tôi không phải mất thời gian tìm kiếm những thứ mà tôi không quan tâm.





Bằng cách cô đọng mọi thứ tôi coi trọng vào hai email hàng ngày, tôi không còn cảm thấy cần phải liên tục tham gia nữa. Tôi có thể tập trung vào các nhiệm vụ khác và tận hưởng thời gian chết của mình mà không cần lo lắng.

Nhờ có Mailbrew, tôi đã học cách yêu thông tin trở lại.

Đọc sách trên giường

Tôi kéo ứng dụng 'đọc sau' của mình lên (tôi hiện đang thử nghiệm bản beta Readwise, nhưng Instapaper, Pocket và Matter cũng rất tuyệt) và bắt đầu cuộn qua các bài viết đã lưu của mình.









Còn 30 phút nữa trước khi tôi dậy, vì vậy tôi muốn tận dụng tối đa nó. Tôi tìm thấy một bài báo tôi đã lưu vài tuần trước và nhấp vào nó.





Điều tuyệt vời về các ứng dụng này là chúng cho phép tôi đánh dấu và nhận xét về văn bản mà tôi thấy thú vị. Sau đó, tất cả những điểm nổi bật đó được tự động đồng bộ hóa qua Readwise vào hệ thống kiến thức cá nhân của tôi, Obsidian.





Tôi thấy rằng khi chúng ta đọc với ý định tìm kiếm thứ gì đó gây được tiếng vang, trải nghiệm đó trở nên có chủ đích hơn. Tâm trí của chúng ta luôn tìm kiếm thông tin chi tiết và chúng ta không thể không cộng hưởng với nội dung ở cấp độ sâu hơn.





Mặc dù điều đó thật mệt mỏi, nhưng một khi những thông tin chi tiết được lưu lại, nó sẽ cảm thấy đáng giá và trở thành một phần trong bộ nhớ làm việc của chúng ta theo thời gian. Như tôi sẽ mô tả sau, điều này cho phép tôi kết nối các dấu chấm giữa các phần thông tin khác nhau một cách hiệu quả hơn và nhìn rõ bức tranh lớn.





Như Tiago Forte đã viết trong cuốn sách xuất sắc của mình, 'Xây dựng bộ não thứ hai', "mỗi chút năng lượng mà chúng ta dành để cố gắng nhớ lại mọi thứ là năng lượng không dành để thực hiện suy nghĩ mà chỉ con người mới có thể làm: phát minh ra những điều mới, tạo ra những câu chuyện, nhận ra các mẫu, theo trực giác của chúng ta, hợp tác với những người khác, điều tra các đối tượng mới, lập kế hoạch, thử nghiệm lý thuyết ”.

Đánh răng

Hành động đánh răng cần thiết cho cả răng miệng và não bộ. Đó là lý do tại sao tôi sẽ làm điều đó bất cứ khi nào tôi thức dậy.





Richard Feynman, nhà vật lý lý thuyết và thiên tài về mọi mặt, đã từng tuyên bố, “Bạn phải giữ cho hàng tá vấn đề yêu thích của bạn liên tục hiện diện trong đầu bạn, mặc dù nhìn chung chúng sẽ ở trạng thái không hoạt động. Mỗi khi bạn nghe hoặc đọc một thủ thuật mới hoặc một kết quả mới, hãy kiểm tra nó với từng vấn đề trong số mười hai vấn đề của bạn để xem liệu nó có hữu ích hay không. Thỉnh thoảng sẽ có một bản hit, và mọi người sẽ nói, “Anh ấy đã làm điều đó như thế nào? Anh ấy chắc hẳn là một thiên tài! ”





Lấy cảm hứng, với mỗi lần chải răng hàm, tôi có thời gian để suy ngẫm về những điều tôi đã đọc, những ghi chú tôi đã ghi và những vấn đề lớn nhất của cuộc sống:

Cần viết xong bài này

Cải tạo phòng tắm của tôi

Tại sao mẹ tôi không nghĩ rằng tôi nói chuyện với bà ấy đủ

Giải quyết tranh chấp giữa hai đồng nghiệp

Một vấn đề khó khăn về mã hóa

Tất cả tiền của tôi đã đi đâu?

Tại sao đối tác của tôi cấm tôi nói 'Bộ não thứ hai'

Và thậm chí điểm của bất cứ điều gì thực sự là gì?





Tôi nhìn chằm chằm vào gương, nửa tỉnh nửa mê và loạng choạng. Nhưng ở đâu đó giữa khoảnh khắc bóp kem đánh răng và dùng chỉ nha khoa, tôi hy vọng tâm trí của mình có thể nhìn thấy bức tranh lớn hơn một cách kỳ diệu và đưa ra những giải pháp khôn ngoan cho mọi vấn đề của tôi.





Đôi khi tôi gặp may, nhưng thường xuyên hơn không, tôi chỉ còn lại lòng trắng như ngọc và đau đầu nhẹ.

Thể dục buổi sáng

Phải có một loại người đặc biệt để đến phòng tập thể dục hàng giờ sau khi thức dậy, và thật tuyệt khi người đó là tôi.





Tôi biết rằng việc dành thời gian nghỉ việc là cần thiết, mặc dù nó thực sự rất khó chịu. Giống như một cái rắm trong phòng, tìm kiếm kiến thức và ghi chú nhanh chóng lấp đầy tất cả không gian có sẵn.





Chẳng hạn, một trong những lợi ích của việc đến lớp học yoga hoặc nhà thờ là bạn không thể làm việc khi đang ở đó. Tôi thấy rằng sự hiện diện được bảo vệ bởi nghĩa vụ tốt hơn là ý định.

Đi bộ để làm việc

“Chúng ta không được sợ ánh sáng ban ngày chỉ vì nó hầu như luôn chiếu sáng một thế giới khốn khổ - Rene Margritte” - Nhà siêu thực người Bỉ





Đi bộ đến nơi làm việc là một trong những điều yêu thích của tôi khi sống ở một thành phố như London. Có điều gì đó về sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố mà tôi yêu thích.





Nhiều người khẳng định họ đã suy nghĩ tốt nhất trong khi đi bộ. Một nghiên cứu của Stanford từ năm 2014 cho thấy rằng đi bộ thực sự giúp tăng sản lượng sáng tạo lên trung bình 60%. Đi bộ cũng đã được phát hiện để thúc đẩy các kết nối mới giữa các tế bào não và ngăn chặn sự khô héo thông thường của mô não.





Tôi thấy rằng trong khi đi bộ, tôi bước vào chế độ suy nghĩ lan tỏa đơn giản bằng cách thực hành nghệ thuật để ý mọi thứ trên đường đi. Tôi đã học được cách đánh giá cao điều này sau khi đọc cuốn sách tuyệt vời của Rob Walker, Nghệ thuật chú ý .





Tôi đi vào các chi tiết nhỏ; con đường của mặt trời chiếu qua hàng cây, tiếng lá lách cách dưới chân tôi, cảm giác của không khí trong lành trên da tôi. Nếu không có những chi tiết nhỏ này, cuộc sống sẽ là một sự tồn tại buồn tẻ, trần tục. Nhưng với họ, tôi thường xuyên bị vây quanh bởi vẻ đẹp và điều kỳ diệu.





May mắn thay, khu vực Shoreditch của tôi ở London, nổi tiếng với nghệ thuật đường phố, vì vậy việc chú ý đến các bức tường, sàn nhà và thậm chí cả cống rãnh cũng khá thú vị.





Tôi đã tạo thói quen sử dụng Apple Notes để chụp ảnh bất kỳ tác phẩm nghệ thuật, áp phích, nhãn dán, hình minh họa và tác phẩm điêu khắc nào thu hút sự chú ý của tôi. Thỉnh thoảng, tôi sẽ tự hỏi mình, "Điều gì phải có trên thế giới để tác phẩm nghệ thuật này tồn tại?" và viết một vài từ liên quan.





Chúng ta thực sự có thể tìm thấy những điều thú vị ở bất cứ đâu nếu chúng ta cởi mở với nó. Lần tới khi bạn cảm thấy buồn chán, thay vì với tay cầm điện thoại, hãy nhìn xung quanh bạn và xem những gì bạn có thể thấy ấn tượng, đáng ngạc nhiên hoặc đơn giản là thú vị.





Từ việc để ý đến những bông hoa đến nắp cống , bạn có thể ngạc nhiên về những gì mình khám phá được.

Bắt đầu ngày làm việc của tôi

Trong một nghiên cứu kéo dài 10 năm, Quân đội Mỹ phát hiện ra rằng để đạt hiệu quả cao nhất, chúng ta nên uống hai tách cà phê yếu ngay trước khi bắt đầu ca làm việc. Vì vậy, cà phê trong tay, đã đến lúc bắt đầu ngày mới.





Tại nơi làm việc, tôi đã hoàn toàn chấp nhận “Notes Renaissance” và có một kho tiền Obsidian làm việc riêng chỉ dành riêng cho các hoạt động liên quan đến công việc.





Tôi đã sử dụng Obsidian được vài tháng nay để giúp tôi sắp xếp suy nghĩ, cảm xúc và công việc trong ngày bằng cách sử dụng mẫu ghi chú hàng ngày tùy chỉnh. Tôi nhận thấy rằng nó là một công cụ tuyệt vời giúp tôi tập trung vào những gì cần thiết và theo dõi tiến độ. Tuy nhiên, có một quy tắc: không bao giờ viết bất cứ điều gì về một người mà bạn sẽ không nói trực tiếp với người đó.





Mẫu hàng ngày của tôi trông giống như sau:





Start of Day Reflections 🪞 Stress: (Score 1-5) Joy: (Score 1-5) Notes: Thankful For 🙏 * List things here Top of mind (Concerns) 🔥 * List things i'm most worried about What would make today awesome 🌟 * List our my idea outcomes for the day Worklog * List titles of meetings and tasks for the day End of Day Reflections 🪞 Stress: (Score 1-5) Joy: (Score 1-5) Notes:





Gần đây tôi đã đọc một bài báo của nhà học thuật Ralph Waldo Emerson rằng bằng cách ghi lại những nhật ký suy ngẫm như vậy, bạn nhắc nhở bản thân phải đặt hạnh phúc làm ưu tiên cho bản thân. Điều này cộng hưởng với tôi và tôi đã và đang làm việc để kết hợp điều này vào thói quen hàng ngày của mình.





Để bắt đầu, tôi được yêu cầu đánh giá niềm vui và sự căng thẳng của mình trên thang điểm từ 1–5 và sau đó viết ra những điều tôi đánh giá cao về nhóm của chúng tôi. Sau đó, tôi được yêu cầu liệt kê những mối quan tâm hàng đầu của mình và những gì tôi nghĩ sẽ làm cho ngày này trở nên đáng nhớ.





Khi nói đến việc giải quyết danh sách việc cần làm không bao giờ kết thúc của mình, tất cả chúng ta đều có thể chủ động hơn một chút. Thay vì chỉ viết ra danh sách mọi thứ chúng ta cần làm và sau đó hy vọng điều tốt nhất, tôi thấy việc lùi lại một bước và liệt kê tất cả những trở ngại tiềm ẩn mà tôi có thể phải đối mặt sẽ hiệu quả hơn nhiều.





Một nghiên cứu cho thấy mọi người có thể tăng gấp ba lần tiến độ hàng ngày về mục tiêu của họ bằng cách sử dụng kỹ thuật ghi nhật ký tập trung vào chướng ngại vật.

Có ba bước liên quan:

Bước một là viết ra một vài mục tiêu mà họ muốn đạt được trong suốt cả ngày sắp tới. •

là viết ra một vài mục tiêu mà họ muốn đạt được trong suốt cả ngày sắp tới. • Bước hai là viết ra bất kỳ trở ngại nào có thể xảy ra có thể làm chệch hướng thành công của họ.

là viết ra bất kỳ trở ngại nào có thể xảy ra có thể làm chệch hướng thành công của họ. Bước ba là mô tả những gì họ sẽ làm để vượt qua những trở ngại đó nếu và khi chúng xuất hiện.





Những người dành thêm thời gian để lập kế hoạch cho sự thất bại có khả năng đạt được mục tiêu hàng ngày của họ cao hơn gấp ba lần, và không đáng kể, họ cảm thấy hạnh phúc hơn đáng kể vào cuối mỗi ngày!

Dưới đây là một ví dụ về việc một mẫu tạp chí như vậy có thể trông như thế nào:

🎯 Goal — finish book proposal ✋ Obstacle — I might get tempted to watch reruns of The Office 🚀 solution — throw the TV remote on the roof





Khi tôi có thể xác định được những trở ngại của mình, tôi cảm thấy có nhiều khả năng hơn để phát triển một kế hoạch về cách vượt qua chúng.





Tiếp theo, tôi sẽ xem lại các ghi chú của ngày hôm trước. Điều này giúp tôi nhanh chóng định hướng bằng cách nhắc nhở tôi về những điều như, “Người này đang nói gì với tôi? "" Tôi nên nhớ điều gì về chủ đề này? " hoặc "Cái gì trên đĩa của tôi vào lúc này?"





Để kết thúc, tôi sẽ liệt kê các tiêu đề của các cuộc họp và nhiệm vụ trong ngày. Trong ngày, tôi sẽ thêm ghi chú và tóm tắt dưới mỗi tiêu đề để mô tả những gì đã xảy ra, những gì hoạt động tốt và những nhiệm vụ còn lại.





Điều này sẽ giúp tôi nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngày và suy ngẫm về những gì tôi đã hoàn thành.





"Chúng tôi học hỏi từ sự suy ngẫm về kinh nghiệm, không phải từ chính kinh nghiệm." - John Dewey, Triết gia

Đi họp

Tôi thích gặp gỡ những người mới và nghe về ơn gọi của họ, nhưng tôi cũng thích nghiên cứu trước.





Khi gặp ai đó mới, tôi luôn kiểm tra “kho tiền” Obsidian của mình để xem liệu chúng tôi có mối liên hệ nào không. Điều này bao gồm việc kiểm tra xem chúng ta đã từng nói chuyện chưa, liệu tôi đã xem tác phẩm của họ chưa, hoặc liệu tôi có tham dự bất kỳ buổi thuyết trình nào của họ hay không. Đó là một cách tuyệt vời để phá vỡ băng khi bạn có thể đề cập đến những mối liên hệ như vậy trong phần giới thiệu.





Tuy nhiên, gần như việc chào hỏi mọi người cũng quan trọng không kém việc họ thể hiện một bài thuyết trình xuất sắc.

Tôi từng tin rằng bạn cần phải ghi nhớ mọi thứ để trở thành một người thuyết trình tuyệt vời. Tôi sẽ luyện tập và luyện tập cho đến khi tôi hoàn thành bài thuyết trình của mình. Nhưng trong một số trường hợp, tôi nhận thấy rằng cách tiếp cận hữu cơ hơn phù hợp hơn với tôi.









Bây giờ tôi mang theo ghi chú của mình khi dẫn một cuộc họp và đôi khi sử dụng chúng thay cho các slide. Cách tiếp cận này được lấy cảm hứng từ Mark Robertson, một nhà sử học sử dụng đồ thị Roam để hỗ trợ phương pháp giảng dạy của mình. Mark sử dụng tính năng gắn thẻ để thêm ngày tháng và các siêu dữ liệu khác vào các hiện tượng lịch sử mà sau đó anh ấy điều hướng theo thời gian thực trong khi trình bày bài giảng cho sinh viên của mình. Do đó, Mark có thể nhanh chóng xoay quanh cơ sở dữ liệu lịch sử của mình để trả lời các câu hỏi của học sinh.





Ngoài việc giúp trình bày, ghi chú là một cách tuyệt vời để cộng tác với một nhóm trong thời gian thực. Tôi đã chứng kiến mức độ hấp dẫn hơn khi mọi người có thể thấy các tương tác của họ trở thành văn bản và gạch đầu dòng trên màn hình. Những ghi chú này cũng giúp giữ cho mọi người ở trên cùng một trang, vì mọi người có thể tham khảo lại chúng sau này.





Điều này giúp chúng tôi theo dõi các quyết định của mình và cho chúng tôi biết mình cần cải thiện ở đâu. Có một bản tóm tắt cuộc họp cũng giúp xây dựng lòng tin và sự đánh giá cao giữa các đồng nghiệp.

Nắm bắt kiến thức về email, tài liệu và bài thuyết trình

Trong thời đại thông tin, chúng ta liên tục bị tấn công bởi thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Theo một nghiên cứu năm 2011, chúng ta tiêu thụ lượng dữ liệu mỗi ngày gấp khoảng 5 lần so với chỉ một phần tư thế kỷ trước đó.





Trên thực tế, theo New York Times, mức tiêu thụ thông tin hàng ngày của một người trung bình hiện lên đến 34 gigabyte đáng chú ý.





Trước khi tôi bắt đầu ghi chép, tôi đã quên hầu hết những thứ tôi đã đọc. Bằng cách viết ra và lưu trữ thông tin thu được trong một ngày làm việc, kiến thức giờ đây có thể được ghi nhớ và áp dụng khi cần thiết.





Để tạo một bộ sưu tập ghi chú có ý nghĩa và hấp dẫn, tôi phải chọn lọc về những email, bản trình bày, cuộc trò chuyện hoặc trang wiki mà tôi cho phép. Tôi cần tập trung vào những chi tiết khiến mắt nhấp nháy và tim đập nhanh. Bằng cách này, tôi có thể tạo một bộ sưu tập ghi lại những gì thực sự gây được tiếng vang đối với tôi.





Để đạt được điều này, tôi tự hỏi mình một số câu hỏi trước khi thêm bất cứ điều gì:

Nó có truyền cảm hứng cho tôi không?

Nó khá hữu ích? - Đôi khi, bạn bắt gặp một phần thông tin không nhất thiết phải truyền cảm hứng, nhưng bạn biết nó có thể hữu ích trong tương lai - một thống kê, một tài liệu tham khảo, một kết quả nghiên cứu hoặc một sơ đồ hữu ích.

- Đôi khi, bạn bắt gặp một phần thông tin không nhất thiết phải truyền cảm hứng, nhưng bạn biết nó có thể hữu ích trong tương lai - một thống kê, một tài liệu tham khảo, một kết quả nghiên cứu hoặc một sơ đồ hữu ích. Nó có phải là cá nhân không? - Giống như thói quen ghi nhật ký hoặc ghi nhật ký lâu đời, chúng ta có thể sử dụng ghi chú để ghi lại cuộc sống của mình và hiểu rõ hơn về cách chúng ta trở thành con người của mình.

- Giống như thói quen ghi nhật ký hoặc ghi nhật ký lâu đời, chúng ta có thể sử dụng ghi chú để ghi lại cuộc sống của mình và hiểu rõ hơn về cách chúng ta trở thành con người của mình. Nó có ngạc nhiên không? - Nhà lý thuyết thông tin Claude Shannon, người có khám phá mở đường cho công nghệ hiện đại, đã có một định nghĩa đơn giản cho “thông tin”: điều đó làm bạn ngạc nhiên. Nếu bạn không ngạc nhiên, thì bạn đã biết nó ở một mức độ nào đó, vậy tại sao phải ghi chú lại nó?





Sau khi được chụp, chúng ta cần một nơi để lưu trữ nội dung để có thể dễ dàng khám phá lại. Cá nhân tôi sử dụng hệ thống PARA, hệ thống này khuyến khích tôi đặt ghi chú vào một trong bốn thư mục:

Dự án (những thứ tôi đang làm)

(những thứ tôi đang làm) Lĩnh vực trách nhiệm (những việc tôi chịu trách nhiệm)

(những việc tôi chịu trách nhiệm) Tài nguyên (những thứ tôi quan tâm)

(những thứ tôi quan tâm) Lưu trữ (những thứ tôi sợ phải vứt bỏ





Tôi thấy thật hữu ích khi có một hệ thống lưu trữ thông tin cơ bản như vậy, mặc dù việc tìm kiếm thường là đủ để tìm các ghi chú cũ. Một cái gì đó về nó dường như làm dịu tâm trí của tôi.





Có thể đó là cảm giác biết mọi thứ đang ở đâu, hoặc có lẽ hành động tự tổ chức cảm thấy thỏa mãn. Dù lý do là gì, tôi biết rằng có một hệ thống giúp tôi cảm thấy thoải mái và dễ kiểm soát hơn.





Như các chuyên gia quản lý tri thức Chris Collison và Geoff Parcell đã từng nói: “Bạn không thể quản lý tri thức - không ai có thể làm được. Những gì bạn có thể làm là quản lý môi trường trong đó kiến thức có thể được tạo ra, khám phá, nắm bắt, chia sẻ, chắt lọc, xác thực, chuyển giao, thông qua, điều chỉnh và áp dụng. ”

Từ chối giờ ăn trưa

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng có một cách để trở nên tốt hơn ở một thứ gì đó mà không cần phải làm thêm bất kỳ công việc nào? Bạn có thể không tin tôi, nhưng đó là sự thật.





Cách tốt nhất để trở nên giỏi hơn trong việc gì đó là cố tình tái hiện bản thân với những ghi chú và ý tưởng bạn đã nắm bắt trước đó, và không có thời gian nào tốt hơn cho việc này ngoài Giờ ăn trưa.





Chỉ đọc một cái gì đó một lần là không đủ để làm cho nó ghi nhớ trong tâm trí của chúng ta. Nhưng nhờ có Readwise , tôi có thể gửi cho mình một email hàng ngày với 5 ghi chú ngẫu nhiên để xem lại từ ứng dụng Kindle và Đọc sau của tôi.





Hermann Ebbinghaus (1850–1909), một nhà tâm lý học người Đức và là người tiên phong trong nghiên cứu trí nhớ định lượng, đã phát hiện ra rằng lặp đi lặp lại cách nhau là một cách hiệu quả để cải thiện khả năng nhớ lâu dài. Nghiên cứu gần đây dường như ủng hộ những tuyên bố này.





Tuy nhiên, đối với tôi, được tiếp xúc với thông tin cũ là thỏa mãn nhất khi tôi có thể áp dụng nó vào một vấn đề hiện tại hoặc khi nó truyền cảm hứng cho một ý tưởng tình cờ hoặc gợi lên một ký ức hấp dẫn. Ví dụ, khi tôi đọc về các sự kiện lịch sử, tôi thường nghĩ về cách chúng liên quan đến các sự kiện hiện tại. Thật hấp dẫn khi thấy quá khứ có thể thông báo cho hiện tại và ngược lại như thế nào.





Tất nhiên, giờ ăn trưa cũng dành cho việc ăn uống, nhưng không có bữa ăn nào tốt hơn bữa ăn bao gồm “thức ăn để suy nghĩ”.

Thực hiện Công việc Kiến thức - Ra Quyết định, Đề xuất và Kế hoạch

"Chance ủng hộ tâm chuẩn bị. “- Louis Pasteur





Mất các tài liệu công việc quan trọng có thể cảm thấy như một buổi chiều bị lãng phí. Theo một nghiên cứu gần đây của Microsoft, một người trung bình dành khoảng 1/5 thời gian trong ngày làm việc của họ để tìm kiếm thông tin họ cần để thực hiện công việc của mình.





Báo cáo của International Data Corporation cũng cho thấy 26% thời gian trong ngày của một nhân viên tri thức thông thường được dành để tìm kiếm và tổng hợp thông tin trải rộng trên nhiều hệ thống. Đó là tương đương với cả tuần làm việc mỗi tháng! Hãy tưởng tượng nếu chúng ta có thể lấy lại thời gian đó.





Trong bộ phim chuyển thể Sherlock Holmes của BBC, Sherlock xây dựng một cung điện tâm trí huyền thoại - một lâu đài tưởng tượng để lưu giữ những manh mối và khái niệm của mình để sau này nhớ lại. Với các ứng dụng quản lý tri thức, bạn có thể có cung điện tâm trí ảo của riêng mình để truy cập mọi lúc, mọi nơi.





Điều này giúp loại bỏ phiền nhiễu và cho phép tôi làm việc hiệu quả hơn. Tôi có thể nhanh chóng tìm thấy thông tin cần thiết mà không mất thời gian sàng lọc qua những dữ liệu không liên quan.





Ví dụ: khi bắt đầu một tài liệu chiến lược mới, tôi có thể ngay lập tức sử dụng các từ khóa và thẻ để tìm kiếm kho tiền của mình cho các ghi chú, hội thoại, bản trình bày cũ và các mẫu để bắt đầu. Không cần tìm kiếm các tệp trong thư mục tải xuống, không cần tìm kiếm email và không yêu cầu trang wiki safari.





Mọi thứ có thể dễ dàng được kéo vào một không gian duy nhất và tôi có thể bắt đầu lập danh sách thông tin quan trọng, mọi người và thông tin còn thiếu.





“Đó là sức mạnh của việc ghi nhớ rằng tự do tối thượng của bản thân bao gồm. Tôi tự do vì tôi nhớ ”. - Abhinavagupta, triết gia và nhà thần bí học người Kashmir thế kỷ thứ mười.

Đưa ra phản hồi cho đồng nghiệp





Theo lời của huấn luyện viên bóng đá hư cấu Ted Lasso: “Đối với tôi, thành công không nằm ở những trận thắng và trận thua. Đó là việc giúp những người trẻ tuổi này trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ trong và ngoài sân cỏ. "





Việc đạt được các mục tiêu hàng quý và tối đa hóa năng suất là điều cần thiết, nhưng chúng ta cũng nên tập trung vào việc giúp các nhóm và tổ chức của mình trở thành phiên bản tốt nhất của họ.





Khi một đồng nghiệp yêu cầu phản hồi như đánh giá 360 hiệu suất, tôi muốn đưa ra ví dụ thực tế về những gì họ đã làm, điều gì gây ấn tượng với tôi và những gì tôi nghĩ họ có thể cải thiện.





Đây là nơi mà mẫu hàng ngày mà tôi đã đề cập sớm có ích. Có thói quen ghi nhật ký hàng ngày và viết ra những lời cảm ơn đã giúp tôi rất nhiều.





Tôi không chỉ có thể đưa ra phản hồi hoặc lời khen ngợi kịp thời mà còn xây dựng danh mục thành tích cho từng người mà tôi biết. Đây là một cách tuyệt vời để theo dõi tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống của tôi và hòa nhã hơn với những người xung quanh. Nếu bạn không xuất hiện khi tôi tìm kiếm tên của bạn, thì, điều đó tự nó đã nói lên điều đó.





Dù bằng cách nào, ghi chú cũng giúp biến công việc thường ngày này thành một phần phản hồi cá nhân chân thực mà tôi tự hào khi gửi cho các đồng nghiệp của mình.

Suy ngẫm cuối ngày và rời khỏi công việc





“Có quá nhiều người đem những gì tốt nhất của bản thân đi làm và mang thức ăn thừa về nhà” - Nhà tâm lý học Esther Perel

Khi ngày làm việc kết thúc, tôi đánh giá mức độ căng thẳng và niềm vui của mình một lần nữa, cũng như ghi chú lại bất cứ điều gì thú vị đã xảy ra.





Bên cạnh việc giúp tôi giải tỏa và ngắt kết nối khỏi công việc, nó nhắc nhở tôi rằng những thách thức lớn nhất của tôi không tồi tệ như chúng tưởng. Hầu như tất cả các vấn đề có thể được chia nhỏ và xử lý từng ngày.





Vào cuối mỗi tuần, tôi sử dụng plugin Obsidian Tracker để hình dung tâm trạng và năng suất viết của tôi trong tuần. Sau đó, tôi xem lại các ghi chú hàng ngày từ mỗi ngày và lập bản tóm tắt cuối tuần. Điều này cực kỳ hữu ích cho các buổi sáng thứ Hai và đặc biệt là sau ngày nghỉ để mọi thứ diễn ra thuận lợi.





Tôi cũng thấy rằng việc xem lại các ghi chú của mình hàng tháng giúp tôi luôn hoàn thành công việc của mình và hiểu rõ hơn về bức tranh toàn cảnh. Điều này làm cho việc viết đánh giá hàng quý, giữa và cuối năm dễ quản lý hơn nhiều. Hiểu rõ về công việc tôi đã làm trong tháng qua giúp tôi xác định các lĩnh vực cần cải thiện và theo dõi tiến trình của mình.





Giờ đây, tôi có thể “tắt” công việc và thư giãn, biết rằng tôi có một hệ thống đáng tin cậy theo dõi tất cả các chi tiết.

Sử dụng các ghi chú để trở thành một người bạn tốt hơn

“Cuộc trò chuyện cho phép bạn trở thành một nghệ sĩ mỗi khi bạn mở miệng - hoặc im lặng.” - Robert Louis Stevenson





Theo nhiều cách, làm việc hiệu quả là điều dễ dàng, nhưng như chuyên gia quản lý tri thức Larry Prusak nói, “Nếu bạn có một đô la để đầu tư vào quản lý tri thức, hãy bỏ một xu vào quản lý thông tin và 99 xu vào tương tác với con người”.





Gần đây, tôi đã bỏ bê mạng lưới tình bạn của mình, và đại dịch chắc chắn đã không giúp được gì. Tin tốt là tôi đã được truyền cảm hứng sử dụng các ghi chú của mình để tạo ra hệ thống CRM của riêng mình nhằm cải thiện tình hình. Theo ví dụ của nhà đầu tư mạo hiểm Peter Boyce, tôi đang sử dụng Airtable để giúp theo dõi tất cả các mối quan hệ của mình.









Tôi thực hiện điều này bằng cách liệt kê tất cả những người tôi biết trong một bảng tính và ghi lại các thuộc tính của họ:

'Vòng kết nối' là cách tôi ghi lại mạng lưới mà tôi đã tham gia khi tôi quen ai đó. Nó đã được thông qua trường đại học? Thông qua công việc? Tình bạn cá nhân?

là cách tôi ghi lại mạng lưới mà tôi đã tham gia khi tôi quen ai đó. Nó đã được thông qua trường đại học? Thông qua công việc? Tình bạn cá nhân? 'Chức năng' là cách tôi ghi lại công việc mà mọi người làm.

là cách tôi ghi lại công việc mà mọi người làm. 'Trạng thái' đề cập đến việc gần đây tôi đã làm gì đó để thu hút người này hay chưa.

đề cập đến việc gần đây tôi đã làm gì đó để thu hút người này hay chưa. 'Mối quan hệ' là nơi tôi ghi lại bất cứ điều gì ai đó có thể yêu thích. Nếu họ thích đầu tư, chẳng hạn như thời trang, hoặc nếu họ bị ám ảnh bởi kim chi, tôi sẽ đặt điều đó ở đây.

là nơi tôi ghi lại bất cứ điều gì ai đó có thể yêu thích. Nếu họ thích đầu tư, chẳng hạn như thời trang, hoặc nếu họ bị ám ảnh bởi kim chi, tôi sẽ đặt điều đó ở đây. 'Lần liên lạc cuối cùng' là bản ghi lần cuối cùng chúng tôi liên lạc.

là bản ghi lần cuối cùng chúng tôi liên lạc. 'Đang hoạt động' - tôi có coi mối quan hệ hiện tại của tôi với họ đang hoạt động không?

- tôi có coi mối quan hệ hiện tại của tôi với họ đang hoạt động không? 'Địa lý' hiển thị nơi họ có trụ sở.

hiển thị nơi họ có trụ sở. Cuối cùng, trong 'Tương hỗ' , tôi ghi lại những người quen và kết nối mà tôi có chung với ai đó - tất cả là một phần của việc xem các mạng chồng chéo và bổ sung cho nhau như thế nào.





Tôi thấy hữu ích khi theo dõi tần suất tôi đã liên lạc với ai đó, các sự kiện chúng tôi đã tham dự và điều gì làm cho mối quan hệ của chúng tôi trở nên độc đáo. Duy trì và phát triển tình bạn là điều vô cùng quan trọng đối với tôi để tôi luôn có thể giúp ích cho những người xung quanh.









Đối với sinh nhật của mình, tôi thậm chí đã sử dụng hệ thống này để đảm bảo rằng tất cả những người tham dự có thể kết nối với ít nhất một người tuyệt vời. Đó là một thành công vang dội, nhưng tôi phải thừa nhận rằng rượu có thể đã làm hầu hết công việc cho tôi.





Tôi không ngừng cố gắng tìm cách kết nối mọi người với hành trình của mình để chúng ta có thể chia sẻ thông tin, năng lượng và tài nguyên. Tôi nghĩ điều cần thiết là phải có một hệ thống hỗ trợ mạnh mẽ gồm bạn bè và những người thân yêu để dựa vào, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn.

Làm việc trên các dự án cá nhân

"Những người không xây dựng phải đốt cháy" - Fahrenheit 451





Sau một ngày dài, tôi không gì thích thú hơn là về nhà và ngồi vào máy tính để bắt đầu một bài viết mới. Tôi có rất nhiều sự sáng tạo bên trong mình mà tôi có thể bùng nổ. Chia sẻ mọi thứ tôi bị cuốn hút với người khác là một trong những hình thức trị liệu tốt nhất mà tôi có.





Tương tự như cách Taylor Swift sử dụng các ghi chú để hỗ trợ quá trình sáng tác bài hát của cô ấy, tôi sử dụng các ghi chú của mình để lấy cảm hứng cho các dự án mới và hiện có.









Để bắt đầu, tôi dành thời gian để ngồi xuống và suy nghĩ về những gì tôi muốn viết. Khi tôi có một chủ đề trong đầu, tôi tạo một trang trống và bắt đầu xem qua các ghi chú của mình cho bất kỳ tiêu đề liên quan nào có thể tạo nền tảng cho bài viết của tôi. Khi tôi mở mỗi ghi chú, tôi đọc lại nội dung và sao chép trong các đoạn văn phù hợp hoặc thú vị nhất.





Quá trình này giúp tôi thu thập ý tưởng và tài liệu cho bài viết của mình và làm mới trí nhớ của tôi về các chủ đề mà tôi có thể đã không nghĩ đến trong một thời gian.





Tôi nhóm các ý tưởng của mình thành các loại tương tự để có thể bắt đầu xem mình muốn đi theo hướng nào trong bài viết của mình. Sau khi các đoạn văn được nhóm theo chủ đề, tôi sẽ kiểm tra lại mọi thứ để xác định nội dung nào trông hấp dẫn. Bây giờ tôi đã sẵn sàng để bắt đầu bản nháp đầu tiên của mình, thỉnh thoảng tham khảo danh sách ghi chú ban đầu của tôi nếu tôi gặp sự cố của người viết.





Khi làm việc trong các dự án dài hạn, tôi nhận thấy rằng nhật ký là điều cần thiết để theo dõi tất cả các suy nghĩ, lý thuyết và nguồn lực. Có một không gian dành riêng để viết ra mọi thứ, tôi có thể sắp xếp các ý tưởng của mình và quay lại chúng nhanh chóng khi cần.





Bằng cách này, tôi đảm bảo rằng không có ý tưởng hay nào bị bỏ lại. Cuối cùng, tất cả các dự án dài hạn này sẽ sẵn sàng để phát hành, và tôi sẽ tận dụng những kinh nghiệm và kiến thức tuyệt vời mà tôi đã thu thập được trong kho ghi chú của mình trong nhiều năm.





“Sáng tạo chỉ là kết nối mọi thứ” - Steve Jobs

Mở rộng chân trời trước khi đi ngủ

“Ngay cả khi các quan điểm thay thế rõ ràng là sai, việc tiếp xúc với chúng vẫn mở rộng tiềm năng sáng tạo của chúng tôi. Theo một cách nào đó, sức mạnh của sự bất đồng chính kiến là sức mạnh của sự ngạc nhiên ”- Tác giả Jonah Lehrer





Một trong những cách tốt nhất để thúc đẩy sự sáng tạo và một hình mẫu tinh thần lành mạnh hơn là để bản thân tiếp xúc với những góc nhìn xa lạ.





Vào mỗi buổi tối, tôi mong nhận được email từ The Browser , nơi các biên tập viên sắp xếp một số bài viết trực tuyến hay nhất.





Các biên tập viên của tạp chí đã cẩn thận lựa chọn các câu chuyện từ nhiều lĩnh vực khác nhau - nghệ thuật, lịch sử, chính trị, sân khấu, công nghệ, triết học, v.v., vì vậy tôi có được một góc nhìn độc đáo về thế giới.





Sau khi thêm các bài báo thú vị nhất vào ứng dụng đọc sau của mình, tôi sẽ tham gia vào một phiên đọc và làm nổi bật ấm cúng khác.

Falling Asleep

"Đừng bao giờ đi ngủ mà không có yêu cầu đối với tiềm thức của bạn." - Thomas Edison





Nhà tâm lý học Liên Xô Bluma Zeigarnik đã tìm ra một điều kỳ lạ trong tâm trí con người: Khi một nhiệm vụ chưa hoàn thành, chúng ta dường như không thể ngừng suy nghĩ về nó. Nếu bạn thấy mình trên giường lúc 2 giờ sáng với bộ não la hét với bạn về điều bạn đã không làm, đó là khoảnh khắc của Zeigarnik.





Năm 2011, các nhà tâm lý học EJ Masicampo và Roy Baumeister đã chứng minh hiệu ứng Zeigarnik đối với các tình nguyện viên bằng cách giao cho họ một nhiệm vụ và không để họ hoàn thành. Nó tồn tại trong tâm trí họ và cản trở khả năng làm công việc khác của họ.









Một mẹo tuyệt vời trong cuộc sống mà tôi học được là tôi có thể nhận thức được hầu hết mọi thứ bằng cách viết chúng ra. Thông thường, tôi làm việc này bằng cách viết nhật ký trước khi đi ngủ, lên lịch hoặc tạo danh sách việc cần làm cho ngày hôm trước. Bằng cách này, tôi có thể giải tỏa mọi thứ cần làm và tập trung vào việc tận hưởng thời gian rảnh rỗi hoặc ngủ một giấc thật ngon.





Tôi có rất nhiều suy nghĩ trước khi đi ngủ, vì vậy việc viết lách giúp tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. Tôi không phải lo lắng về việc quên những gì trong đầu bởi vì tôi có thể viết nó ra và dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.





Vì vậy, đây là một ngày điển hình trong cuộc đời của một người ghi chép đầy ám ảnh. Nó có thể không quyến rũ, nhưng nó phù hợp với tôi!





Hệ thống lưu trữ và nắm bắt kiến thức là một tài sản mạnh mẽ vì nó cho phép tôi nhanh chóng và dễ dàng tìm thấy những ý tưởng hay nhất đã có sẵn. Điều này giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian và năng lượng mà nếu không chúng tôi sẽ dành để phát minh lại bánh xe.





Thách thức là giữ cho đầu óc tôi luôn cởi mở với những khả năng vượt quá kiến thức hiện tại của tôi. Với một chút tò mò, tôi hy vọng có một hệ thống cho phép đưa những ý tưởng hay nhất vào cuộc đời tôi mà tôi chưa bao giờ có thể tự mình nghĩ ra.





Hệ thống quản lý tri thức có thể rất hữu ích trong việc giúp chúng ta làm việc hiệu quả hơn, sáng tạo hơn và tham gia vào việc khám phá bản thân. Tôi hy vọng bài viết này đã truyền cảm hứng cho bạn để tìm ra những cách sáng tạo để sử dụng chúng.





Nếu bạn có bất kỳ câu chuyện nào về cách các công cụ như Obsidian, Notion hoặc Roam Research đã thay đổi cuộc sống của bạn, vui lòng gửi tin nhắn cho tôi trên Twitter. Tôi rất thích nghe chúng.

Chúc mọi người vui vẻ!





“Tri thức có sức mạnh to lớn, rằng việc theo đuổi thu thập và bảo tồn nó là một nhiệm vụ có giá trị và sự mất mát của nó có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm về một nền văn minh đang suy tàn.” - Richard Ovenden, Thủ thư Đại học Oxford

Phụ lục

Giả sử bạn muốn được trợ giúp thiết kế hệ thống quản lý tri thức cá nhân (hoặc bộ não thứ hai) hoàn hảo. Trong trường hợp đó, tôi khuyên bạn nên xem qua khung LƯU Ý của Ryan Murphy, khung này đưa ra các nguyên tắc khá ngắn gọn.





Cũng được xuất bản ở đây .