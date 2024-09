Um dia na vida de um anotador obsessivo

Quando se trata de fazer anotações, algumas pessoas podem pensar que algumas frases-chave anotadas em um pedaço de papel são boas o suficiente. Mas para mim - um anotador obsessivo - isso nunca funcionaria.





Eu costumava ser uma pessoa que nunca escrevia nada. Eu confiava na minha memória para me manter na escola e no trabalho, e sempre parecia funcionar bem. Mas cerca de dois anos atrás, percebi que, se quisesse ter mais sucesso na vida, precisava começar a escrever as coisas. E assim, comecei a procurar maneiras de usar notas para tudo.





Desde armazenar ideias até dar feedback e melhorar relacionamentos, aprendi muito sobre o uso de anotações para melhorar minha vida. Este é um resumo do que descobri ao longo do caminho:

Acordar

Desde o segundo que acordo de manhã, minha mente já está disparada com ideias e coisas que preciso lembrar. Eu rapidamente pego meu caderno e começo a anotar tudo o que está em minha mente antes que eu esqueça.









Tive o sonho mais emocionante ontem à noite! Eu estava caçando comida encantada usando varas de radiestesia em outros mundos. Tenho certeza de que há uma ideia de um milhão de dólares nisso em algum lugar. Antes que eu esqueça, abro rapidamente meu atalho Obsidian Quick Notes iOS e começo a anotar todos os detalhes.









Eu me sinto muito bem hoje, considerando todas as coisas. Fiquei acordado um pouco tarde ontem à noite, então não estou 100% esta manhã. Mas uma verificação rápida do meu aplicativo de ciclo de sono (Rise) me repreende por minha crescente dívida de sono. Selecionando um rosto infeliz, anotei ficar fora até tarde novamente como a causa novamente.

Rolagem da Perdição da Manhã

As manhãs são um ótimo momento para começar de novo, e eu costumava pensar que não havia melhor maneira de começar o dia do que com um bom pergaminho da destruição. No entanto, desde então percebi que existem maneiras muito melhores de começar o dia.





Um estudo citado pelo Times estima que consumimos diariamente o equivalente a 174 jornais completos, cinco vezes mais do que em 1986. Mas, em vez de nos fortalecer, esse dilúvio de informações geralmente nos sobrecarrega (e deprime).





Se você está interessado em se manter atualizado sobre notícias, política, tecnologia, etc., mas não tem tempo para filtrar todo o barulho, eu tenho a solução.









Eu compilei os melhores tópicos do Reddit, postagens de notícias sobre hackers, listas do Twitter e feeds RSS em um e-mail diário usando um aplicativo chamado Mailbrew . Dessa forma, posso receber minha dose diária de notícias diretamente na minha caixa de entrada e não preciso perder tempo vasculhando coisas que não me interessam.





Ao condensar tudo o que valorizo em dois e-mails diários, não sinto mais a necessidade de estar constantemente engajado. Posso me concentrar em outras tarefas e aproveitar meu tempo de inatividade sem me preocupar.

Graças ao Mailbrew, aprendi a amar a informação novamente.

lendo na cama

Abro meu aplicativo 'ler mais tarde' (atualmente estou testando a versão beta do Readwise, mas Instapaper, Pocket e Matter também são ótimos) e começo a percorrer meus artigos salvos.









Faltam 30 minutos para eu me levantar, então quero aproveitar ao máximo. Encontrei um artigo que salvei algumas semanas atrás e cliquei nele.





O bom desses aplicativos é que eles me permitem destacar e comentar o texto que acho interessante. Em seguida, todos esses destaques são sincronizados automaticamente via Readwise em meu sistema de conhecimento pessoal, Obsidian.





Acho que quando lemos com a intenção de encontrar algo que ressoe, a experiência se torna mais intencional. Nossas mentes estão sempre em busca de insights e não podemos deixar de ressoar com o conteúdo em um nível mais profundo.





Mesmo que seja exaustivo, uma vez que os insights são salvos, parece que vale a pena e se torna parte de nossa memória de trabalho ao longo do tempo. Como descreverei mais tarde, isso me permite conectar os pontos entre diferentes informações de forma mais eficiente e ver claramente o quadro geral.





Como escreve Tiago Forte no seu excelente livro , 'Building a Second Brain', “cada gota de energia que gastamos a tentar recordar coisas é energia não gasta a pensar que só os humanos podem fazer: inventar coisas novas, construir histórias, reconhecer padrões, seguindo nossa intuição, colaborando com os outros, investigando novos assuntos, fazendo planos, testando teorias”.

Escovando os dentes

O ato de escovar os dentes é necessário tanto para os dentes quanto para o cérebro. É por isso que o farei sempre que acordar.





Richard Feynman, o físico teórico e gênio versátil, afirmou certa vez: “Você precisa manter uma dúzia de seus problemas favoritos constantemente presentes em sua mente, embora em geral eles permaneçam em um estado inativo. Toda vez que você ouvir ou ler um novo truque ou um novo resultado, teste-o em cada um dos seus doze problemas para ver se ajuda. De vez em quando haverá um sucesso e as pessoas dirão: “Como ele fez isso? Ele deve ser um gênio!”





Inspirando-me, a cada pincelada dos meus molares, tenho tempo para refletir sobre as coisas que li, as anotações que fiz e os maiores problemas da vida:

Precisando terminar de escrever este artigo

Reformando meu banheiro

Por que minha mãe acha que não falo com ela o suficiente

Resolvendo uma disputa entre dois colegas

Um problema de codificação difícil

Para onde foi todo o meu dinheiro?

Por que meu parceiro me proibiu de dizer 'Segundo Cérebro'

E qual é mesmo o sentido de qualquer coisa?





Estou me olhando no espelho, meio acordada e grogue. Mas em algum lugar entre os momentos de espremer pasta de dente e usar fio dental, espero que minha mente veja milagrosamente o quadro geral e forneça soluções sábias para todos os meus problemas.





Às vezes tenho sorte, mas na maioria das vezes, fico com os brancos perolados e uma leve dor de cabeça.

Exercício matinal

É preciso um tipo especial de pessoa para ir à academia horas depois de acordar, e é incrível quando essa pessoa sou eu.





Eu sei que tirar um tempo do trabalho é necessário, mesmo que seja muito chato. Como um peido em uma sala, caçar conhecimento e fazer anotações rapidamente preenche todo o espaço disponível.





Um dos benefícios de, digamos, ir a uma aula de ioga ou à igreja é que é impossível trabalhar enquanto você está lá. Presença, eu acho, é mais bem protegida por obrigações do que intenções.

Caminhando para o trabalho

“Não devemos temer a luz do dia só porque ela quase sempre ilumina um mundo miserável — Rene Margritte” — surrealista belga





Caminhar para o trabalho é uma das minhas coisas favoritas sobre morar em uma cidade como Londres. Há algo sobre a agitação da cidade que eu simplesmente amo.





Muitas pessoas afirmam que pensam melhor enquanto caminham. Um estudo de Stanford de 2014 descobriu que caminhar realmente aumenta a produção criativa em uma média de 60%. Também foi descoberto que caminhar promove novas conexões entre as células cerebrais e evita o enfraquecimento usual do tecido cerebral.





Acho que enquanto caminho, entro em um modo difuso de pensar simplesmente praticando a arte de perceber as coisas ao longo do caminho. Aprendi a apreciar isso depois de ler o fantástico livro de Rob Walker, The Art of Noticing .





Eu observo os pequenos detalhes; a maneira como o sol brilha por entre as árvores, o som das folhas estalando sob meus pés, a sensação do ar fresco na minha pele. Sem esses pequenos detalhes, a vida seria uma existência monótona e mundana. Mas com eles, estou constantemente cercado de beleza e maravilha.





Felizmente, minha área de Londres, Shoreditch, é bem conhecida por sua arte de rua, então prestar atenção nas paredes, pisos e até ralos é bastante divertido.





Criei o hábito de usar o Apple Notes para tirar fotos de qualquer obra de arte, pôsteres, adesivos, ilustrações e esculturas que chamam minha atenção. Ocasionalmente, eu me pergunto: “O que deve ter acontecido no mundo para que essa obra de arte exista?” e escreva algumas palavras associadas.





Podemos realmente encontrar coisas interessantes em qualquer lugar se estivermos abertos a isso. Da próxima vez que você estiver entediado, em vez de pegar o telefone, olhe ao seu redor e veja o que você pode achar que é impressionante, surpreendente ou simplesmente divertido.





Desde observar flores até tampas de ralos , você pode se surpreender com o que descobrirá.

Começando meu dia de trabalho

Em um estudo que durou 10 anos, os militares dos EUA descobriram que, para sermos mais produtivos, devemos tomar duas xícaras de café fraco antes de iniciar nosso turno. Então, café na mão, é hora de começar o dia.





No trabalho, adotei totalmente o “Renascimento das Notas” e tenho um cofre de obsidiana separado reservado apenas para atividades relacionadas ao trabalho.





Estou usando o Obsidian há alguns meses para me ajudar a organizar meus pensamentos, sentimentos e tarefas do dia usando um modelo de anotação diária personalizado. Descobri que é uma excelente ferramenta para me ajudar a focar no que é essencial e acompanhar o progresso. Existe uma regra, no entanto: nunca escreva nada sobre uma pessoa que você não diria a essa pessoa diretamente.





Meu modelo diário é mais ou menos assim:





Start of Day Reflections 🪞 Stress: (Score 1-5) Joy: (Score 1-5) Notes: Thankful For 🙏 * List things here Top of mind (Concerns) 🔥 * List things i'm most worried about What would make today awesome 🌟 * List our my idea outcomes for the day Worklog * List titles of meetings and tasks for the day End of Day Reflections 🪞 Stress: (Score 1-5) Joy: (Score 1-5) Notes:





Recentemente, li um artigo do acadêmico Ralph Waldo Emerson que, ao manter esses diários de reflexão, você se lembra de definir a felicidade como uma prioridade para si mesmo. Isso ressoou em mim e tenho trabalhado para incorporar isso à minha rotina diária.





Para começar, pedem-me para avaliar minha alegria e estresse em uma escala de 1 a 5 e, em seguida, anotar as coisas que aprecio em nossa equipe. Em seguida, sou solicitado a listar minhas principais preocupações e o que acho que tornará este dia memorável.





Quando se trata de lidar com nossas listas de tarefas intermináveis, todos podemos ser um pouco mais proativos. Em vez de apenas escrever uma lista de tudo o que precisamos fazer e esperar o melhor, acho muito mais eficaz dar um passo para trás e listar todos os possíveis obstáculos que posso enfrentar.





Um estudo descobriu que as pessoas poderiam triplicar seu progresso diário em seus objetivos usando uma técnica de diário focada em obstáculos.

Foram três etapas envolvidas:

O primeiro passo foi escrever algumas metas que eles queriam alcançar ao longo do dia seguinte.•

foi escrever algumas metas que eles queriam alcançar ao longo do dia seguinte.• O segundo passo foi anotar quaisquer obstáculos que pudessem surgir e que pudessem prejudicar seu sucesso.

foi anotar quaisquer obstáculos que pudessem surgir e que pudessem prejudicar seu sucesso. O terceiro passo foi descrever o que eles fariam para superar esses obstáculos se e quando eles surgissem.





As pessoas que reservaram um tempo extra para planejar o fracasso tiveram até três vezes mais chances de atingir suas metas diárias e, não sem importância, ficaram substancialmente mais felizes no final de cada dia!

Aqui está um exemplo de como esse modelo de diário pode parecer:

🎯 Goal — finish book proposal ✋ Obstacle — I might get tempted to watch reruns of The Office 🚀 solution — throw the TV remote on the roof





Assim que consigo identificar meus obstáculos, sinto-me mais capacitado para desenvolver um plano de como superá-los.





Em seguida, revisarei as anotações do dia anterior. Isso me ajuda a me orientar rapidamente, lembrando-me de coisas como: “O que essa pessoa está me dizendo? “”O que devo lembrar sobre este tópico?” ou “O que está no meu prato no momento?”





Para finalizar, listarei as manchetes das reuniões e tarefas do dia. Durante o dia, adicionarei notas e resumos em cada cabeçalho para descrever o que aconteceu, o que funcionou bem e quais tarefas faltam.





Isso me ajudará a lembrar o que aconteceu durante o dia e a refletir sobre o que realizei.





“Aprendemos com a reflexão sobre a experiência, não com a experiência em si.” — John Dewey, filósofo

Indo para Reuniões

Adoro conhecer novas pessoas e ouvir sobre suas vocações, mas também gosto de pesquisar antes.





Ao conhecer alguém novo, sempre verifico meu “cofre” de obsidiana para ver se temos alguma conexão. Isso inclui verificar se já conversamos antes, se vi o trabalho deles ou se assisti a alguma de suas apresentações. É uma ótima maneira de quebrar o gelo quando você pode mencionar essas conexões durante uma introdução.





Quase tão importante quanto cumprimentar as pessoas, no entanto, é fazer uma excelente apresentação.

Eu costumava acreditar que você precisava ter tudo memorizado para ser um grande apresentador. Eu praticava e praticava até que minha apresentação estivesse perfeita. Mas, em alguns casos, descobri que uma abordagem mais orgânica funciona melhor para mim.









Agora levo minhas anotações comigo quando estou liderando uma reunião e às vezes as uso em vez de slides. Esta abordagem foi inspirada por Mark Robertson, um historiador que usa grafos Roam para apoiar seus métodos de ensino. Mark usa marcação para adicionar datas e outros metadados a fenômenos históricos que ele navega em tempo real enquanto apresenta palestras para seus alunos. Como resultado, Mark pode girar rapidamente em torno de seu banco de dados histórico para responder às perguntas de seus alunos.





Além de ajudar a apresentar, as notas são uma ótima maneira de colaborar com um grupo em tempo real. Testemunhei como é muito mais envolvente quando as pessoas podem ver suas interações se tornarem texto e marcadores na tela. Essas notas também ajudam a manter todos na mesma página, pois todos podem consultá-las mais tarde.





Isso nos ajuda a acompanhar nossas decisões e nos permite saber onde precisamos melhorar. Ter um resumo da reunião também ajuda a construir confiança e apreço entre os colegas.

Capturando o conhecimento de e-mails, documentos e apresentações

Na era da informação, somos constantemente bombardeados com informações de várias fontes. De acordo com um estudo de 2011, consumimos cerca de cinco vezes mais dados por dia do que consumiríamos apenas um quarto de século antes.





Na verdade, de acordo com o New York Times, o consumo diário de informação de uma pessoa média agora chega a notáveis 34 gigabytes.





Antes de começar a fazer anotações, esquecia a maioria das coisas que lia. Ao anotar e armazenar as informações adquiridas ao longo de um dia de trabalho, o conhecimento agora pode ser lembrado e aplicado quando necessário.





Para criar uma coleção de anotações significativa e envolvente, devo ser seletivo sobre quais e-mails, apresentações, conversas ou páginas wiki permito. Preciso me concentrar nos detalhes que fazem os olhos piscarem e os corações dispararem. Dessa forma, posso criar uma coleção que capture o que realmente ressoa em mim.





Para conseguir isso, eu me faço algumas perguntas antes de adicionar qualquer coisa:

Isso me inspira?

É útil? — Às vezes, você encontra uma informação que não é necessariamente inspiradora, mas sabe que pode ser útil no futuro — uma estatística, uma referência, uma descoberta de pesquisa ou um diagrama útil.

— Às vezes, você encontra uma informação que não é necessariamente inspiradora, mas sabe que pode ser útil no futuro — uma estatística, uma referência, uma descoberta de pesquisa ou um diagrama útil. É pessoal? — Assim como a antiga prática de anotar ou manter um diário, podemos usar anotações para documentar nossas vidas e entender melhor como nos tornamos quem somos.

— Assim como a antiga prática de anotar ou manter um diário, podemos usar anotações para documentar nossas vidas e entender melhor como nos tornamos quem somos. É surpreendente? — O teórico da informação Claude Shannon, cujas descobertas abriram o caminho para a tecnologia moderna, tinha uma definição simples para “informação”: aquilo que o surpreende. Se você não está surpreso, então você já sabia disso em algum nível, então por que tomar nota disso?





Depois de capturados, precisamos de um local para armazenar as coisas, para que seja fácil redescobri-las. Eu pessoalmente uso o sistema PARA , que me encoraja a colocar notas em uma das quatro pastas:

Projetos (coisas em que estou trabalhando)

(coisas em que estou trabalhando) Áreas de responsabilidade (coisas pelas quais sou responsável)

(coisas pelas quais sou responsável) Recursos (coisas que me interessam)

(coisas que me interessam) Arquivos (coisas que tenho medo de jogar fora





Acho útil ter um sistema tão básico para armazenar informações, mesmo que a pesquisa seja geralmente adequada para encontrar anotações antigas. Algo sobre isso parece acalmar minha mente.





Talvez seja a sensação de saber onde tudo está, ou talvez o ato de se organizar seja satisfatório. Seja qual for o motivo, sei que ter um sistema me ajuda a me sentir mais relaxado e no controle.





Como os especialistas em gestão do conhecimento Chris Collison e Geoff Parcell disseram uma vez: “Você não pode gerenciar o conhecimento – ninguém pode. O que você pode fazer é gerenciar o ambiente no qual o conhecimento pode ser criado, descoberto, capturado, compartilhado, destilado, validado, transferido, adotado, adaptado e aplicado.”

Refeições na Hora do Almoço

E se eu dissesse que há uma maneira de melhorar em algo sem colocar nenhum trabalho adicional? Você pode não acreditar em mim, mas é verdade.





A melhor maneira de se tornar melhor em algo é se expor deliberadamente a notas e ideias que você capturou anteriormente, e não existe hora melhor para isso do que a hora do almoço.





Apenas ler algo uma vez não é suficiente para que fique gravado em nossas mentes. Mas, graças ao Readwise , posso enviar a mim mesmo um e-mail diariamente com 5 notas aleatórias para revisar dos meus aplicativos Kindle e Read Later.





Hermann Ebbinghaus (1850–1909), psicólogo alemão e pioneiro da pesquisa quantitativa da memória, descobriu que a repetição espaçada é uma maneira eficaz de melhorar a recordação de longo prazo. Pesquisas recentes parecem apoiar essas afirmações.





Para mim, no entanto, estar exposto a informações antigas é mais satisfatório quando posso aplicá-las a um problema atual ou quando inspira uma ideia fortuita ou evoca uma memória fascinante. Quando leio sobre eventos históricos, por exemplo, muitas vezes penso em como eles se relacionam com os eventos atuais. É fascinante ver como o passado pode informar o presente e vice-versa.





É claro que a hora do almoço também é para comer, mas não há refeição melhor do que aquela composta de “alimentos para reflexão”.

Fazendo o Trabalho do Conhecimento - Tomada de Decisão, Propostas e Planos

"A sorte favorece a mente preparada. "- Louis Pasteur





Perder documentos de trabalho importantes pode parecer uma tarde perdida. De acordo com um estudo recente da Microsoft, a pessoa média gasta cerca de um quinto de seu dia de trabalho procurando as informações de que precisa para realizar seu trabalho.





O relatório da International Data Corporation também descobriu que 26% do dia típico de um trabalhador do conhecimento é gasto procurando e consolidando informações espalhadas por uma variedade de sistemas. Isso é o equivalente a uma semana inteira de trabalho por mês! Imagine se pudéssemos recuperar esse tempo.





Na adaptação da BBC de Sherlock Holmes, Sherlock constrói um palácio mental lendário - um castelo imaginário para esconder suas pistas e conceitos para posterior recordação. Com aplicativos de gerenciamento de conhecimento, você pode ter seu próprio palácio mental virtual para acessar a qualquer hora, em qualquer lugar.





Isso elimina as distrações e me permite ser mais produtivo. Posso encontrar rapidamente as informações necessárias sem perder tempo vasculhando dados irrelevantes.





Por exemplo, ao iniciar um novo documento de estratégia, posso usar imediatamente palavras-chave e tags para pesquisar no meu cofre notas, conversas, apresentações antigas e modelos relevantes para começar. Não é necessário procurar arquivos na pasta de download, nem caçar e-mail nem safári de página wiki.





Tudo pode ser facilmente colocado em um único espaço e posso começar a fazer listas de informações importantes, pessoas e informações ausentes.





“É no poder da lembrança que consiste a liberdade última do eu. Sou livre porque me lembro.” — Abhinavagupta, filósofo e místico da Caxemira do século X.

Dando feedback aos colegas





Nas palavras do treinador de futebol fictício Ted Lasso: “Para mim, o sucesso não é sobre as vitórias e derrotas. Trata-se de ajudar esses jovens a serem as melhores versões de si mesmos dentro e fora do campo”.





Atingir metas trimestrais e maximizar a produtividade é essencial, mas também devemos nos concentrar em ajudar nossas equipes e organizações a se tornarem sua melhor versão.





Quando um colega pede feedback como avaliações de desempenho 360, quero dar exemplos reais do que ele fez, o que me impressionou e o que acho que ele pode melhorar.





É aqui que o modelo diário que mencionei anteriormente é útil. Ter a prática de manter um diário e anotar as apreciações me ajudou muito.





Não só sou capaz de fornecer feedback ou elogios em tempo hábil, mas também estou construindo um portfólio de realizações para cada pessoa que conheço. Esta é uma ótima maneira de acompanhar todas as coisas boas da minha vida e ser mais gentil com as pessoas ao meu redor. Se você não aparecer quando eu fizer uma busca pelo seu nome, bem, isso já é bastante revelador.





De qualquer forma, as notas ajudam a transformar essa tarefa geralmente desgastante em um feedback pessoal genuíno que tenho orgulho de dar aos meus colegas.

Reflexões de fim de dia e desligamento do trabalho





“Muitas pessoas trazem o melhor de si para o trabalho e levam as sobras para casa” — Esther Perel, Psicóloga

Quando o dia de trabalho termina, avalio meu estresse e alegria novamente, além de fazer anotações sobre qualquer coisa interessante que aconteceu.





Além de me ajudar a descomprimir e desconectar do trabalho, me lembra que meus maiores desafios não são tão ruins quanto parecem. Quase todos os problemas podem ser resolvidos e resolvidos um dia de cada vez.





No final de cada semana, uso o plug -in Obsidian Tracker para visualizar meu humor e produtividade de escrita durante a semana. Em seguida, reviso as anotações diárias de cada dia e faço um resumo de final de semana. Isso é super útil para as manhãs de segunda-feira e especialmente depois das férias para começar as coisas com o pé direito.





Também acho que revisar minhas anotações todos os meses me ajuda a ficar por dentro do meu trabalho e entender melhor o quadro geral. Isso torna a redação de revisões trimestrais, de meio e de final de ano muito mais gerenciáveis. Ter uma compreensão clara do trabalho que fiz no mês passado me ajuda a identificar áreas de melhoria e acompanhar meu progresso.





Agora, posso “desligar” o trabalho e relaxar, sabendo que tenho um sistema confiável acompanhando todos os detalhes.

Usando notas para ser um amigo melhor

“A conversa permite que você seja um artista toda vez que abre a boca – ou fecha.” —Robert Louis Stevenson





De muitas maneiras, ser produtivo é fácil, mas como diz o especialista em gestão do conhecimento Larry Prusak : “Se você tem um dólar para investir em gestão do conhecimento, coloque um centavo na gestão da informação e 99 centavos na interação humana”.





Recentemente, negligenciei minha rede de amizades e a pandemia certamente não ajudou. A boa notícia é que fui inspirado a usar minhas anotações para criar meu próprio sistema de CRM para melhorar a situação. Seguindo o exemplo do capitalista de risco Peter Boyce, estou usando o Airtable para ajudar a acompanhar todos os meus relacionamentos.









Eu faço isso listando todas as pessoas que conheço em uma planilha e registrando seus atributos:

'Círculo' é como eu registro de qual rede eu fazia parte quando conheci alguém. Foi pela universidade? Através do trabalho? Amizade pessoal?

é como eu registro de qual rede eu fazia parte quando conheci alguém. Foi pela universidade? Através do trabalho? Amizade pessoal? 'Funcional' é como eu mantenho um registro do trabalho que as pessoas fazem.

é como eu mantenho um registro do trabalho que as pessoas fazem. 'Status' refere-se a se eu fiz algo para envolver essa pessoa recentemente.

refere-se a se eu fiz algo para envolver essa pessoa recentemente. 'Affinity' é onde eu gravo o que quer que alguém possa gostar. Se eles gostam de investimentos, digamos, ou moda, ou se são obcecados por kimchi, vou colocar isso aqui.

é onde eu gravo o que quer que alguém possa gostar. Se eles gostam de investimentos, digamos, ou moda, ou se são obcecados por kimchi, vou colocar isso aqui. 'Último toque' é um registro da última vez que fizemos contato.

é um registro da última vez que fizemos contato. 'Ativo' - considero meu relacionamento atual com eles ativo?

- considero meu relacionamento atual com eles ativo? 'Geo' mostra onde eles estão baseados.

mostra onde eles estão baseados. Por fim, em 'Mútuo' , registro os conhecidos e conexões que tenho em comum com alguém - tudo faz parte de ver como as redes se sobrepõem e se complementam.





Acho útil rastrear com que frequência entrei em contato com alguém, os eventos dos quais participamos e o que torna nosso relacionamento único. Manter e cultivar amizades é extremamente importante para mim, para que eu possa sempre ser útil para as pessoas ao meu redor.









No meu aniversário, até usei esse sistema para garantir que todos os presentes pudessem se conectar com pelo menos uma pessoa fantástica. Foi um sucesso estrondoso, mas admito que o álcool pode ter feito a maior parte do trabalho para mim.





Estou constantemente tentando encontrar maneiras de conectar as pessoas à minha jornada para que possamos compartilhar informações, energia e recursos. Acho essencial ter um sistema de apoio robusto de amigos e entes queridos em quem confiar, especialmente em tempos difíceis.

Trabalhando em Projetos Pessoais

“Aqueles que não constroem devem queimar” – Fahrenheit 451





Depois de um longo dia, nada me agrada mais do que chegar em casa e sentar no computador para começar um novo artigo. Tenho tanta criatividade dentro de mim que poderia explodir. Compartilhar tudo o que me fascina com os outros é uma das melhores formas de terapia que tenho.





Semelhante a como Taylor Swift usa notas para apoiar seu processo criativo de composição, eu uso minhas notas para inspirar projetos novos e existentes.









Para começar, reservo um tempo para sentar e pensar sobre o que quero escrever. Depois de ter um tópico em mente, crio uma página em branco e começo a procurar nas minhas anotações por títulos relevantes que possam formar a base do meu artigo. Ao abrir cada nota, releio o conteúdo e copio nos parágrafos mais pertinentes ou interessantes.





Esse processo me ajuda a reunir ideias e material para escrever e refrescar minha memória sobre tópicos nos quais talvez não tenha pensado há algum tempo.





Eu agrupo minhas ideias em categorias semelhantes para que eu possa começar a ver a direção que quero seguir em minha escrita. Depois que os parágrafos são agrupados por tema, examino tudo novamente para determinar o que parece intrigante. Agora estou pronto para começar meu primeiro rascunho, ocasionalmente fazendo referência à minha lista original de notas se eu tiver um bloqueio de escritor.





Ao trabalhar em projetos de longo prazo, descobri que os diários são essenciais para acompanhar todos os pensamentos, teorias e recursos. Tendo um espaço dedicado para anotar tudo, posso manter minhas ideias organizadas e voltar a elas rapidamente quando necessário.





Dessa forma, garanto que nenhuma boa ideia fica para trás. Com o tempo, todos esses projetos de longo prazo estarão prontos para serem lançados, e terei aproveitado as belas experiências e conhecimento que coletei em meu cofre de anotações ao longo dos anos.





“Criatividade é apenas conectar as coisas” – Steve Jobs

Expandindo horizontes antes de dormir

“Mesmo quando visões alternativas estão claramente erradas, ser exposto a elas ainda expande nosso potencial criativo. De certa forma, o poder da discordância é o poder da surpresa” — Jonah Lehrer, autor





Uma das melhores maneiras de promover a criatividade e um modelo mental mais saudável é me expor a perspectivas desconhecidas.





Todas as noites, fico ansioso para receber um e-mail do The Browser , cujos editores selecionam alguns dos melhores textos online.





Os editores da revista escolheram cuidadosamente histórias de vários campos — arte, história, política, teatro, tecnologia, filosofia, etc., para que eu tenha uma perspectiva única do mundo.





Depois de adicionar os artigos mais interessantes ao meu aplicativo de leitura posterior, me preparo para outra leitura confortável e sessão de realce.

Adormecendo

“Nunca vá dormir sem um pedido ao seu subconsciente.” -Thomas Edison





A psicóloga soviética Bluma Zeigarnik descobriu uma peculiaridade da mente humana: quando uma tarefa está inacabada, parece que não conseguimos parar de pensar nela. Se você se viu na cama às 2 da manhã com seu cérebro gritando com você sobre aquilo que você não fez, esse é um momento Zeigarnik.





Em 2011, os psicólogos EJ Masicampo e Roy Baumeister demonstraram o efeito Zeigarnik em voluntários, dando-lhes uma tarefa e não permitindo que a concluíssem. Permaneceu em suas mentes e interferiu em sua capacidade de fazer outro trabalho.









Um ótimo truque de vida que aprendi é que eu poderia descarregar cognitivamente a maioria das coisas simplesmente anotando-as. Normalmente, faço isso escrevendo um diário antes de dormir, fazendo uma programação ou criando uma lista de tarefas para o dia seguinte. Dessa forma, posso limpar minha mente de tudo o que preciso fazer e me concentrar em aproveitar meu tempo livre ou ter uma boa noite de sono.





Eu tenho muito em que pensar antes de dormir, então escrever me permitiu adormecer com mais facilidade. Não preciso me preocupar em esquecer o que estou pensando porque posso simplesmente anotar e adormecer com mais facilidade.





Portanto, este é um dia típico na vida de um anotador obsessivo. Pode não ser glamoroso, mas funciona para mim!





Um sistema de captura e armazenamento de conhecimento é um recurso poderoso porque me permite encontrar rápida e facilmente as melhores ideias que já existem. Isso me economiza muito tempo e energia que gastaríamos reinventando a roda.





O desafio é manter minha mente aberta para as possibilidades além do meu conhecimento atual. Com um pouco de curiosidade, espero ter um sistema que permita as melhores ideias em minha vida que eu nunca poderia ter pensado sozinho.





Os sistemas de gestão do conhecimento podem ser muito úteis para nos tornar mais produtivos, criativos e engajados com a autodescoberta. Espero que este artigo tenha inspirado você a encontrar maneiras criativas de usá-los.





Se você tiver alguma história de como ferramentas como Obsidian, Notion ou Roam Research mudaram suas vidas, sinta-se à vontade para me enviar uma mensagem no Twitter. Eu adoraria ouvi-los.

Boas anotações, pessoal!





“O conhecimento tem grande poder, e a busca por reuni-lo e preservá-lo é uma tarefa valiosa, e sua perda pode ser um sinal de alerta precoce de uma civilização decadente.” — Richard Ovenden, bibliotecário da Universidade de Oxford

Termo aditivo

Suponha que você queira ajuda para projetar o sistema perfeito de gerenciamento de conhecimento pessoal (ou segundo cérebro). Nesse caso, recomendo verificar a estrutura NOTE de Ryan Murphy, que apresenta os princípios de forma bastante sucinta.





Publicado também aqui .