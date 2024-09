Mọi cảnh quay của Deadpool và Wolverine theo thứ tự

Deadpool và Wolverine hiện đang làm cả thế giới chao đảo. Bộ phim đã chính thức vượt mốc 1 tỷ đô la và đã soán ngôi Joker để trở thành bộ phim được xếp hạng R có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Mọi người đều bàn tán về nó, và điều mà mọi người bàn tán nhiều nhất là tất cả các vai khách mời.





Các bộ phim MCU, đặc biệt là khi chúng đang trong giai đoạn Đa vũ trụ, chứa đầy những vai khách mời và trứng phục sinh, và Deadpool và Wolverine cũng không ngoại lệ. Với rất nhiều vai diễn xuất hiện trong suốt bộ phim, ngay cả người hâm mộ MCU tinh mắt nhất cũng khó có thể phát hiện ra tất cả.





Vì vậy, để giúp bạn, sau đây là tất cả các vai khách mời của Deadpool và Wolverine theo thứ tự.





Tất cả các vai khách mời của Deadpool và Wolverine

Chúc mừng Hogan

Một trong những OG của MCU, Happy Hogan đã là một phần của vũ trụ kể từ Iron Man đầu tiên. Nhân vật của anh đã phát triển qua nhiều năm, và trong Deadpool và Wolverine, anh được nhìn thấy là người quản lý Avengers.

Thần Sấm Thor





Thần Sấm xuất hiện thoáng qua, nơi anh được nhìn thấy đang an ủi Deadpool trên một trong những màn hình của TVA. Liệu đây chỉ là một trò đùa một lần hay chỉ ra một cốt truyện trong tương lai vẫn chưa được biết.

Các biến thể Wolverine trong Deadpool và Wolverine

Khi Deadpool đi khắp đa vũ trụ để tìm kiếm Wolverine để giúp mình, anh đã gặp một số Wolverine có vẻ ngoài độc đáo, bao gồm:

Bản vá

Nhân vật điệp viên của Wolverine xuất hiện thoáng qua trong quá trình dựng phim về các biến thể. Với bộ đồ trắng mang tính biểu tượng, anh ta nhanh chóng hạ gục Deadpool.

Ông già Logan

Chúng ta đã từng xem phiên bản chuyển thể của Old Man Logan trước đây (từ phim Logan), nhưng giờ đây, chúng ta sẽ được thấy phiên bản nhân vật này giống với truyện tranh hơn.

Callverine

Diễn viên (cựu) diễn viên đóng vai Superman đã có một màn xuất hiện chớp nhoáng với vai Wolverine khiến Deadpool phải lên cơn nghiện phim mọt sách.

Vũ khí Omega Wolverine

Ngay cả khi chỉ dùng một tay, anh vẫn có thể đạp phanh của Deadpool.

Wolverine kỳ lạ của X-Men

Tôi không hiểu tại sao Wolverine lại rơi vào tình huống này, nhưng thành thật mà nói, tốt hơn hết là không nên biết.

Wolverine lần đầu xuất hiện

Và nói về phiên bản đầu tiên của Wolverine, một anh hùng MCU khác cũng xuất hiện trong cảnh đó…

Người khổng lồ xanh

Người khổng lồ xanh vui vẻ này có thể được nhìn thấy đang chiến đấu với Wolverine và đánh cho Deadpool một trận tơi bời.

Ngọn đuốc của con người

Chris Evans trở lại MCU để đảm nhiệm lại vai siêu anh hùng, và đó không phải là Captain America. Nhiều năm trước khi anh cầm chiếc khiên biểu tượng, Chris Evans đã vào vai Human Torch trong The Fantastic Four và Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer.

Răng kiếm

Tyler Mane vào vai anh trai của Logan trong bộ phim X-Men đầu tiên. Giờ đây, 24 năm sau, anh lại một lần nữa trở lại để vào vai Sabretooth trong một vai khách mời rất ngắn nhưng thú vị.

Hỏa

Một cựu nhân vật phản diện khác của X-Men xuất hiện trong phim là Pyro từ bộ ba phim X-Men gốc. Pyro có nhiều thời lượng xuất hiện trên màn ảnh hơn những người cùng thời, nhưng đây là một bất ngờ đáng hoan nghênh vì anh ấy đã thể hiện rất tốt vai diễn này.





Và Pyro và Sabretooth không phải là những nhân vật phản diện duy nhất của X-men xuất hiện trong phim, còn rất nhiều nhân vật khác cũng xuất hiện, bao gồm:

Cóc

Nhân vật xanh và thô kệch này đã xuất hiện hai lần trong các bộ phim hành động trước đây: lần đầu tiên là trong X-Men (2000) và lần thứ hai là trong X-Men: Days of Future Past.

Azazel

Người dịch chuyển tức thời của Hellfire Club, Azazel trở lại trong Deadpool và Wolverine với tư cách là một trong những tên côn đồ của Cassandra.

Quý bà Deathstrike

Lady Deathstrike được nhìn thấy lần cuối khi chiến đấu với Wolverine đến chết trong X2. Cảnh báo tiết lộ, nhưng cô ấy đã thua. Theo cách ghê rợn. Tuy nhiên, sẽ rất tuyệt nếu thấy nhân vật này chiến đấu với Wolverine hoặc thậm chí là X-23 trong tương lai.

Psylocke

Dị nhân cầm kiếm này lần cuối xuất hiện với tư cách là một trong những kỵ sĩ của Apocalypse trong X-Men: Apocalypse. Ghi chú bên lề ngẫu nhiên: Tôi không biết nhân vật này cũng xuất hiện trong X-Men: The Last Stand, và tôi đã xem bộ phim đó nhiều lần.

Callisto

Callisto có vai trò khá quan trọng trong X-Men: The Last Stand với tư cách là một trong những người ủng hộ Magneto và là đối thủ của Storm.

Giọt nước

Thành thật mà nói, tôi không biết anh ấy có trong phim cho đến khi tôi thấy một đô vật chuyên nghiệp thực hiện một cuộc phỏng vấn , trong đó anh ấy nói về trải nghiệm của mình khi là Blob trong Deadpool và Wolverine. Có lẽ phải xem lại để xem tôi có thể phát hiện ra anh ấy ở phía sau không 👀

Giaganat

Mặc dù Juggernaut không có lời thoại nào trong phim, nhưng anh ta đóng một vai trò khá lớn trong phim. Hoặc ít nhất là chiếc mũ bảo hiểm của anh ta.

Người Nga

Ngoài những kẻ xấu trong X-Men, một nhân vật phản diện khác cũng quay trở lại màn ảnh rộng là The Russian trong The Punisher (2004).

Alioth

Lực lượng không thể ngăn cản được gọi là Alioth đã trở lại MCU. Lần đầu tiên anh xuất hiện trong chương trình Loki của Disney+.





Bộ phim này có rất nhiều kẻ xấu, nhưng họ cũng đưa những anh hùng cũ trở lại (bao gồm cả một anh hùng hoàn toàn mới).

Lưỡi dao

Blade không phải là bộ phim đầu tiên của Marvel, nhưng là một trong những bộ phim thành công đầu tiên của hãng. Bộ phim Blade ra đời trước các bộ phim X-Men và Spider-Man, và thật tuyệt khi thấy nhân vật và diễn viên (Wesley Snipes) nhận được sự công nhận xứng đáng.

Điện tử

Elektra của Jennifer Gardner không thành công lắm. Cô được giới thiệu trong Daredevil (2003), một bộ phim mà hầu hết mọi người đều cho là tạm ổn. Sau đó, 2 năm sau, cô đóng vai chính trong bộ phim của riêng mình, mà hầu hết mọi người đều cho là tệ hại.





Tuy nhiên, cuối cùng cô cũng được cứu rỗi trong Deadpool và Wolverine.

Cờ bạc

Gambit của Channing Tatum không phải là một anh hùng trở lại. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên vào vai nhân vật này. Anh ấy đã được cho là sẽ đóng vai chính trong bộ phim của riêng mình nhiều năm trước, nhưng sau nhiều rào cản, điều đó không bao giờ thành hiện thực.





Giờ đây, giấc mơ của Channing Tatum cuối cùng đã thành hiện thực, và tôi phải nói rằng diễn xuất của anh đã đánh cắp cả buổi biểu diễn (hoặc cả bộ phim).

X-23

Ngôi sao đột phá của bộ phim Logan trở lại trong Deadpool và Wolverine với tư cách là một trong những người sống sót trong Void. Sau cái kết cảm động nhưng bi thảm của Logan, thật tuyệt khi thấy X-23 và Wolverine lại ở bên nhau.

Diễn viên của Deadpool Corps

Ở phần cao trào của bộ phim, chúng ta thấy Deadpool Corps. Một nhóm Deadpools được tập hợp lại từ nhiều vũ trụ khác nhau. Và bạn sẽ không tin những diễn viên đã vào vai những nhân vật này.





Matthew McConaughey đóng vai Cowboypool

Nathan Fillion chơi Headpool

Cầu thủ bóng đá Paul Mullin chơi cho Welshpool

Blake Lively vào vai Ladypool

Con của Blake Lively và Ryan Reynolds chơi Babypool và Kidpool





Và đó là phần kết thúc cho hướng dẫn về Deadpool và Wolverine. Nếu bạn nghĩ có một vai khách mời hoặc sự xuất hiện đặc biệt nào mà tôi đã bỏ lỡ, hãy cho tôi biết trong phần bình luận bên dưới!

