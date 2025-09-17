Hiện đại hóa các nền tảng thương mại điện tử truyền thống: Từ Oracle ATG đến kiến trúc Cloud-Native

Một cuộc cách mạng im lặng đang diễn ra trong thương mại điện tử. Dưới các giao diện người dùng rực rỡ và các nút thanh toán một cú nhấp chuột, một sự thay đổi hình thái đang diễn ra trong công nghệ đằng sau kênh bán lẻ này. Oracle ATG Commerce là nền tảng kỷ lục cho các doanh nghiệp lớn trong nhiều năm; một con ngựa làm việc đã được thử nghiệm trong thời gian cho hàng trăm doanh nghiệp đang phát triển và phát triển thực tiễn thương mại điện tử của họ. Nó vững chắc, không có nghi ngờ gì. Nhưng trò chơi thương mại điện tử đã thay đổi, và bây giờ, tốc độ, sự nhanh nhẹn và khả năng mở rộng là tên của trò chơi. Monolith đáng tin cậy cũ đang được thay thế, không phải vì nó thất bại, mà bởi vì tương lai đòi hỏi nhiều hơn. Giới hạn của Legacy Monoliths Để hiểu làm thế nào rất nhiều doanh nghiệp hiện đang nói lời tạm biệt với Oracle ATG, nó là hữu ích để thiết lập sân khấu cho cách các tổ chức được mong đợi để tương tác với khách hàng trong khí hậu thương mại kỹ thuật số ngày nay. Ngày nay, với tư cách là người tiêu dùng, chúng tôi mong đợi một trải nghiệm liền mạch trên thiết bị và kênh, và trải nghiệm đó dự kiến sẽ nhanh chóng. Đổi mới với các tính năng mới, cá nhân hóa tiên tiến hoặc tính linh hoạt thanh toán, có một kỳ vọng rằng các tổ chức sẽ đổi mới mọi lúc. Thách thức là với các hệ thống cổ xưa, chẳng hạn như ATG. Chúng được xây dựng trong một thời đại mà sự thay đổi được đo bằng tháng, không phải ngày. Một trong những khía cạnh khó khăn nhất để làm việc với các nền tảng cổ xưa như ATG là chúng là monolithic. Nếu bạn muốn thay đổi một cái gì đó, rất có thể bạn sẽ cần phải thực hiện một số thay đổi trong một loạt các lĩnh vực, kiểm tra tất cả chúng, và hy vọng mọi thứ khác vẫn hoạt động. Nâng cấp hoặc triển khai các tính năng mới dường như là một nỗ lực rất lớn với sự chậm trễ, thách thức và chi phí tiếp tục tăng. Kết thúc con đường cho ATG Oracle ATG đã chấm dứt vòng đời sản phẩm của mình. Hỗ trợ đã giảm, cập nhật không còn chảy, và các bản vá bảo mật đang trở thành một điều của quá khứ. Các công ty gắn bó với ATG về cơ bản đang chạy một hệ thống bị đóng băng theo thời gian, trong khi phần còn lại của thế giới công nghệ đang chạy trước.Đây không phải là một nơi thoải mái khi đối thủ cạnh tranh của bạn đang tung ra các tính năng mới trong vài tuần và bạn vẫn bị mắc kẹt trong việc viết các tài liệu yêu cầu thay đổi. Khám phá tương lai Cloud-Native Bây giờ chúng ta đã bước vào thời đại của nền tảng thương mại điện tử microservices có nguồn gốc từ đám mây. các nền tảng mới được xây dựng từ đầu để cung cấp cho bạn tính linh hoạt và khả năng mở rộng. Chúng được tối ưu hóa cho đám mây, và quan trọng hơn, bạn chỉ trả tiền cho những gì bạn cần khi bạn cần nó, cho phép tốc độ để thị trường. Trong hệ sinh thái này, mỗi phần của hệ thống thương mại điện tử của bạn có thể được phát triển và triển khai độc lập, và mở rộng dựa trên các yêu cầu ứng dụng. Tiếp tục.Muốn kiểm tra một dòng thanh toán mới?Hãy làm điều đó.Không cần phải chờ đợi cho cửa sổ phát hành lớn tiếp theo. Headless Commerce và Microservices Một trong những đặc điểm nổi bật của kiến trúc hiện đại này là khái niệm thương mại không đầu. Nói tóm lại, trải nghiệm front-end - những gì khách hàng của bạn nhìn thấy - được tách biệt với các hệ thống back-end - xử lý đơn đặt hàng, quản lý hàng tồn kho, công cụ quảng cáo, v.v. Việc tách có nghĩa là linh hoạt hơn trong việc thiết kế trải nghiệm người dùng. Một front-end có thể là một trang web, ứng dụng di động hoặc giao diện người dùng cho các thiết bị thông minh; tất cả chúng đều có thể sử dụng cùng một back-end có thể mở rộng. Con đường đến hiện đại hóa Khi chúng ta thấy ngày càng có nhiều công ty áp dụng các nền tảng như commercetools, với việc áp dụng nhanh chóng và đưa vào sử dụng, các công ty đang thấy dễ dàng hơn để chuyển đổi từ các hệ thống di sản monolith hiện có của họ. Sự chuyển đổi không phải là không có bẫy của nó. Chuyển đổi từ một monolith đến microservices đòi hỏi phải có ý định. Bạn về cơ bản đang suy nghĩ lại về cách toàn bộ hệ sinh thái thương mại kỹ thuật số của bạn hoạt động. nhưng phần thưởng là hấp dẫn. các doanh nghiệp làm cho bước nhảy báo cáo thời gian nhanh hơn để thị trường, hiệu suất tốt hơn và giảm đáng kể chi phí sở hữu tổng thể. Biết làm gì để di cư Hiểu được các lĩnh vực cốt lõi của giải pháp thương mại điện tử của bạn là một khía cạnh quan trọng của quá trình di chuyển. Các lĩnh vực như quản lý danh mục, giá cả, chương trình khuyến mãi, dữ liệu khách hàng, v.v. phải được lập bản đồ và hiểu theo các phụ thuộc của chúng. Một khi bạn có một cảm giác tốt về cách các mảnh này làm việc cùng nhau, bạn có thể bắt đầu thay thế chúng bằng các tương đương hiện đại, từng mảnh một. quy trình này thường sử dụng một số mô hình như mô hình strangler: xây dựng bên cạnh trong khi hiện đại hóa hệ thống hiện có cho đến khi an toàn để tắt hệ thống cũ. Sự linh hoạt trong việc thực hiện Sự linh hoạt trong quá trình này là rất quan trọng. Mỗi doanh nghiệp là khác nhau và mỗi doanh nghiệp có yêu cầu riêng của mình. Không có cách tiếp cận duy nhất làm việc cho tất cả mọi người. Một số công ty sẽ bắt đầu với dữ liệu khách hàng, di chuyển hồ sơ và logic cá nhân hóa sang một hệ thống mới. các công ty khác có thể muốn bắt đầu với thông tin sản phẩm và quản lý hàng tồn kho. Phần quan trọng là giảm thiểu sự gián đoạn cho doanh nghiệp, đồng thời tối đa hóa kiến trúc mới. Cuộc sống sau di cư Một khi quá trình di chuyển hoàn tất, các doanh nghiệp thường ngạc nhiên về những gì họ có thể đạt được. Chu kỳ phát hành đã kéo dài từ vài tháng đến vài ngày. Các tính năng mới có thể được triển khai cho một số lượng giới hạn người dùng để thử nghiệm, và việc triển khai có thể được tăng nhanh nếu thử nghiệm thành công. Các vấn đề về hiệu suất trước đây mất nhiều ngày hoặc các nhiệm vụ can thiệp để khắc phục sự cố, bây giờ có thể được khắc phục trong vài giờ, tận dụng khả năng giám sát và khả năng quan sát mới. Unlocking Đổi mới Khả năng đổi mới có lẽ là khía cạnh thú vị nhất của kiến trúc thương mại điện tử hiện đại.Các nhóm không còn bị mắc kẹt với những hạn chế của một hệ thống đơn điệu, họ có thể sử dụng công nghệ mới, tích hợp với các dịch vụ tiên tiến và tạo ra những trải nghiệm hoàn toàn mới mà trước đây đơn giản là không thể dựa trên những hạn chế trước đây. Những trải nghiệm mới có thể ở dạng các tính năng, chẳng hạn như khuyến nghị dựa trên AI, thương mại thoại và các chương trình khuyến mãi thời gian thực được phân loại là được cá nhân hóa. Tương lai không thể tránh khỏi Mặc dù một số doanh nghiệp có thể không sẵn sàng nhảy vào ngày hôm nay vì một loạt các lý do (ví dụ: cân nhắc chi phí và rủi ro, ràng buộc hợp đồng, rào cản thay đổi văn hóa), sự đổi mới như một yếu tố khác biệt đang gia tăng. Dịch vụ phân thành hoặc mô-đun hóa có nghĩa là các nền tảng cổ xưa đang trở nên khó khăn hơn để duy trì - như một chi phí và trải nghiệm khách hàng khác biệt - để cạnh tranh. các công ty không hiện đại hóa các giải pháp của họ có nguy cơ bị bỏ lại phía sau chỉ công nghệ, nhưng mất cơ hội để phân biệt trải nghiệm khách hàng của họ và giữ liên quan trong thị trường của họ. Kinh doanh imperative Tin tốt là con đường phía trước là rõ ràng.Với kế hoạch đúng đắn, các công cụ đúng đắn và sự cởi mở để thay đổi, các doanh nghiệp có thể phát triển thực tiễn thương mại kỹ thuật số của họ.Họ có thể loại bỏ những hạn chế của quá khứ và nắm lấy một tương lai được thúc đẩy bởi sự nhanh nhẹn, khả năng mở rộng và đổi mới. Hiện đại hóa một nền tảng thương mại điện tử không chỉ là một bài tập trong công nghệ. Đó là một nhu cầu kinh doanh. Đó là về việc làm cho doanh nghiệp của bạn sẵn sàng để phát triển mạnh trong một môi trường kỹ thuật số tốc độ nhanh, nơi khách hàng mong đợi nhiều hơn và thay đổi xảy ra nhanh chóng.