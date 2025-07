Hướng tới sự thịnh vượng công bằng của thế kỷ 21: Từ Reaganomics đến chương trình nghị sự phong phú

Vào thời điểm cao điểm của Saturday Night Live, vào cuối thập niên 1970 và đầu thập niên 1980, diễn viên hài Don Novello đóng vai một linh mục hút thuốc chuỗi, Cha Guido Sarducci.





Đây là một trong những riff nổi tiếng của anh ấy:The Five Minute University.









Hầu hết mọi người quên hầu hết những gì họ ghi nhớ trong đại học, chỉ để vượt qua cuối cùng, trong vòng năm năm sau khi tốt nghiệp. Vì vậy, thay vào đó, trong năm phút, với giá 20 đô la, ông sẽ dạy cho bạn tất cả những gì hầu hết mọi người sẽ nhớ năm năm sau, tiết kiệm cho sinh viên cả thời gian và tiền bạc:“Nhu cầu và cung cấp, đó là tất cả”.

Có một sự mỉa mai vĩ đại ở đó. ngành kinh tế học thời đó, hiểu lầm Keynes, đã trở nên gần như ám ảnh với nhu cầu. cung cấp, bất chấp sự khôn ngoan của Fr. Guido, đã được tất cả nhưng bị lãng quên bởi các nhà lãnh đạo tư tưởng Establishment và các quan chức.

Mất sự đánh giá cao về nguồn cung đã dẫn đến một sự pha trộn chính sách cockamamie của tỷ lệ thuế cao phản tác dụng và một đồng đô la nghèo nàn. Điều này đã dẫn đến tình trạng lạm phát khủng khiếp và một chỉ số khốn khổ đẫm máu mũi, lạm phát cao cộng với thất nghiệp cao.

Họ đã sai.





Keynes nhân đạo thực dụng chắc chắn đã xoay quanh ngôi mộ của mình cho đến khi, đó là, chúng ta ít người, “những người bên cạnh nguồn cung” đã nhắc nhở Washington về tầm quan trọng của nguồn cung.

Tác giả đồng tác giả của bài luận này là người trẻ nhất và ít có hậu quả nhất trong số hàng chục mavericks phía cung cấp sớm gọiđể cắt giảm thuế giới hạn trên toàn cầu và ổn định đồng đô la (tốt nhất là thông qua việc khôi phục tiêu chuẩn vàng)mà đã từng,của thực tế,bị Tổng thống Johnson từ chối,Thề thề,“Tạm thời” bị Tổng thống Nixon đình chỉ.

Các nhà cung cấp được cả hai bên phải và bên trái đùa giỡn.The Right – Establishment Republicans, được thể hiện bởi ứng cử viên tổng thống George H.W. Bush – đã chế giễu chúng ta như là “Voodoo Economics”.bởi Peter Teeley)

Các đảng Dân chủ đã bác bỏ nó như là “nền kinh tế trickle-down”, kêu gọiMột câu nói của nhà hài hước Will RogersĐể chế giễu Tổng thống Herbert Hoover... người mà chúng tôi cũng chế giễu (cho việc thúc đẩy thuế quan Smoot-Hawley, một nguyên nhân gần gũi hoặc đóng góp lớn cho cuộc Đại suy thoái).

Ứng cử viên Reagan (chủ yếu là để ngăn chặn Jack Kemp tham gia cuộc đua năm 1980 và chia rẽ khối bảo thủ, ném đề cử cho Bush), ủng hộ Kemp đề xuất cắt giảm thuế thu nhập 30% trên bảng.

Thay vì khôi phục tiêu chuẩn vàng (những phần còn lại cuối cùng mà chính Volcker, với tư cách là Bộ trưởng Tài chính của Nixon, đã đình chỉ), Volcker đã thắt chặt mạnh mẽ, đưa lãi suất lên trên 20%, gây ra một cuộc suy thoái mạnh mẽ, khiến lạm phát giảm xuống mức thấp.

Trò chơi đi!

Mặc dù chế giễu gần như phổ quát, chúng tôi ở phía cung cấp vẫn tiếp tục.Vào năm 1979, vào ngày Reagan tuyên bố ứng cử,Dow là khoảng 814,GDP Hoa Kỳ, $2.7TcủaVào thời điểm chúng tôi viết điều này, chỉ số Dow đã vượt quá 43.000, GDP Mỹ gần 27 triệu USDcủa

Không, bạn quan tâm, lạm phát điều chỉnh. Nhưng bạn nhận được điểm. Và thực (lạm phát điều chỉnh) GDP bình quân đầu người? Hơn gấp đôi từKhoảng 30.000 đến gần 70.000 USDKhông tệ cho Voodoo

Yoda của phía cung cấp, Giáo sư Robert Mundell, tiếp tục giành giải Nobel về kinh tế. Quartback chính trị của phía cung cấp, Đại biểu Jack Kemp, đã được Tổng thống Obama tặng Huy chương Tự do. Đồng nghiệp trẻ của Mundell, Tiến sĩ Arthur Laffer, nhận được Huy chương Tự do của Tổng thống Trump.

Một trong những đồng tác giả của bài luận này đóng góp khiêm tốn cho "cuộc cách mạng về mặt cung cấp" là thành lập, vào khoảng năm 1986, và duy trì một cuộc họp hàng tháng được gọi là The Supply Side.Caucus thịnh vượng( ban đầu được gọi là “The Gathering of the Supply-Side Tribes”) trong đó các bên cung cấp của những ngày đầu đã biết nhau vượt ra ngoài những gì họ đọc về trong các tờ báo.

Tờ New York Times, Washington Post,Trên đồi Capitol, tuy nhiên, những người cắt giảm thuế hàng đầu hung hăng nhất là đảng Dân chủ.

Kemp, Reagan, và phần còn lại của ban nhạc vui mừng của chúng tôi rất vui mừng.Chúng tôi không thể tự mình dẫn đầu trách nhiệm cắt giảm lãi suất hàng đầu gây chấn động nền kinh tế một cách triệt để hơn mà không bị tấn công như là ủng hộ một chính sách mà chỉ đơn giản là, theo lời của người Do Thái bên cạnh cung cấp David Stockman, một "Ngựa Trojan“Giảm thuế cho người giàu.

Như một trong chúng tôi đã viết trên Newsmax năm ngoái:





Dân chủ, Chủ tịch Dan Rostenkowski, D-Ill., và Chủ tịch Tip O'Neil, D-Mass., tiếp theo là Đại biểu Dick Gephardt, D-Mo., và Thượng nghị sĩ Bill Bradley, D-N.J., dẫn đầu cuộc thập tự chinh để lật đổ những tỷ lệ chảy máu mũi áp dụng độc quyền cho người giàu.





Tiếp theo là Tổng thống Bill Clinton, một đảng Dân chủ, người đã ký luật cắt giảm đáng kể tỷ lệ lợi nhuận vốn, mà Thượng nghị sĩ Joe Biden, D-Del, đã bỏ phiếu.





Mỹ chưa từng thấy sự tăng trưởng kinh tế bền vững và mạnh mẽ mà chúng ta đã đạt được dưới thời Reagan và Clinton kể từ khi Reagan và Clinton(Không, thậm chí không dưới Trump 45. xin lỗi.)

Dân chủ





Có sự phong phú, 21StNhững người ủng hộ chính sách thế kỷ ưa thích từ cho sự thịnh vượng, có chân chính trị?

Chắc chắn đủ, như Molly Ball của tờ Wall Street JournalGần đây kể lại:





Các chính trị gia dân chủ đang vội vã nắm lấy mantra mới [củaLớnThống đốc New York Kathy Hochul, tiểu bang MinnesotaTiểu Walz, Thống đốc Maryland Wes Moore và Thống đốc Colorado Jared Polis đều đã kiểm tra tên công khai. Thượng nghị sĩ New Jersey Cory Booker đã thảo luận về nó trong bài phát biểu 25 giờ gần đây của ông tại Thượng viện.Đạo diễn Kamala Harrisvà các đảng Dân chủ của Thượng viện Hoa Kỳ là một trong số nhiều chính trị gia gần đây đã tìm kiếm lời khuyên của các tác giả. không phải một mà hai đảng phái quốc hội gần đây đã hình thành để thúc đẩy luật pháp thúc đẩy các ý tưởng được nêu trong cuốn sách.

…

Thống đốc California Gavin Newsom gần đây đã tổ chức Klein trên podcast của mình cho một cuộc thảo luận chuyên sâu 90 phút, trong đó ông waxed một chút phòng thủ về cách sách miêu tả nhà nước của mình như Exhibit A cho rối loạn chức năng dân chủ; Newsom tuy nhiên tuyên bố cuốn sách "đọc cần thiết cho đảng Dân chủ" và nói rằng ông đã được trao các bản sao cho các nhà lãnh đạo của cơ quan lập pháp tiểu bang.

…

Phong trào Abundance cắt đứt các vết nứt ý thức hệ của đảng, thu hút sự ủng hộ từ các yếu tố của chế độ trung bình và cánh tả xã hội chủ nghĩa. “Nhìn, tôi ủng hộ Medicare cho tất cả mọi người và đánh thuế tỷ phú nhiều hơn, nhưng tôi cũng muốn chính phủ hiệu quả để đảm bảo khi chúng ta thông qua những điều đó nó thực sự hoạt động”, nghị sĩ Ro Khanna (D., Calif.), một đồng minh tiến bộ của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (I, Vt.).

Lớn Tiểu Walz Đạo diễn Kamala Harris





Phong trào phong phú mới bên trong Đảng Dân chủ cho thấy một làn sóng tăng lên nâng tất cả các thuyền, trong một cụm từ thường được sử dụng bởi người tiền nhiệm phía cung cấp Tổng thống John F. Kennedy (đề xuất cắt giảm thuế suất cao nhất từ 91% lên 70% đã được ban hành bởi Lyndon Johnson và được mô phỏng chặt chẽ bởi KempNó tìm cách chuyển sự tập trung của đảng Dân chủ khỏi nguyện vọng của họ chủ yếu là phân phối lại sự giàu có của Mỹ để tích cực tăng sự giàu có, và tất cả các hàng hóa mà sự giàu có làm cho có thể.





Đặc biệt là sau thất bại của đảng Dân chủ vào năm 2024, chủ đề của sự phong phú là một vấn đề lớn. Không đủ chỉ đơn giản là không phải Trump, người cuối cùng đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu đại học phổ biến và bầu cử.FDR vào Hạ viện năm 1933(FDR: 313 đảng Dân chủ đến 117 đảng Cộng hòa;DJT 2024: 220 đảng Cộng hòa, 211 đảng Dân chủ)





Đa số Hạ viện của Trump là mỏng giấy, đa số Thượng viện của ông ở dưới ngưỡng filibuster.Và để trở nên cạnh tranh một lần nữa, các đảng Dân chủ chỉ cần phảivìKhông chỉ là “Không phải Trump”.





Một số trí thức công cộng - do trung tâm cánh tả Ezra Klein (trong tờ New York Times và podcast, trước đây là Wonkblog của Washington Post), Noah Smith (người blogger gần đây đã từ chối đề nghị của New York Times để ông thay thế Paul Krugman nghỉ hưu) và Matt Yglesias (nay là một blogger và podcast độc lập) - đề xuất:Sự phong phú





Đó là thuật ngữ của trung tâm trái cho những gì trung tâm phải gọi là thịnh vượng.





Thông báo đầy đủ (hoặc có thể là cảnh báo kích hoạt).





Các tác giả của bài viết này tin rằng sự đổi mới năng lượng cung cấp năng lượng giá cả phải chăng, đáng tin cậy và, tốt, phong phú là, hoặc nên là, chính sách có giá trị nhất để thúc đẩy.HackerNăm ngoái :





Nó có vẻ nghịch lý, nhưng đôi khi thiếu hụt có thể là một lối tắt đến sự phong phú.

Các nhà kinh tế gọi đó là "chức năng ép buộc", được giải thích bởi Quỹ Thiết kế Tương tác như





“Một khía cạnh của một thiết kế ngăn cản người dùng thực hiện một hành động mà không có ý thức xem xét thông tin có liên quan đến hành động đó. Nó buộc sự chú ý có ý thức đến một cái gì đó (“đưa đến ý thức”) và do đó cố ý làm gián đoạn việc thực hiện hiệu quả hoặc tự động của một nhiệm vụ.”





Những người theo đuổi công việc của Washington Power and Light, một viện chính sách tương đối mới có trụ sở tại DC, biết rằng chúng tôi cam kết về sự phong phú để thúc đẩy phúc lợi chung. đặc biệt, chúng tôi thúc đẩy sự công nhận rằng năng lượng phong phú, giá cả phải chăng, đáng tin cậy rất quan trọng cho cả sự thịnh vượng công bằng và để giải quyết các mục tiêu xã hội và dân sự quan trọng khác.





Trong số các mục tiêu đó là sức khỏe sinh thái, bao gồm ngăn chặn hoặc giảm bớt tác động của biến đổi khí hậu.Chúng tôi coi dữ liệu thuyết phục rằng năng lượng phong phú, giá cả phải chăng, đáng tin cậy là cần thiết để cung cấp an ninh quốc gia, an ninh lương thực, an ninh nước, nhà máy, việc làm, giảm nghèo đói và tăng trưởng kinh tế công bằng.





Sự căng thẳng cao giữa nền kinh tế, phụ thuộc vào năng lượng đáng tin cậy, phong phú, giá cả phải chăng và (trong mắt của nhiều người coi khí thải từ nhiên liệu hóa thạch là động lực của biến đổi khí hậu) sinh thái đang biểu hiện một cách sống động ngay bên ngoài biên giới Washington, DC.





Gần đây, một loạt các bài báo đã xuất hiện trong báo chí quốc gia về nhu cầu gia tăng về điện để cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu được gọi là “mây”.





Sự ra đời của trí tuệ nhân tạo đang tăng tốc đáng kể nhu cầu điện cho máy tính. hàng trăm trung tâm dữ liệu, có thể chứa hàng triệu máy chủ, mà điện Internet tiêu thụ lượng điện khổng lồ. rất nhiều để Internet cần, bây giờ và trong tương lai gần, sự hồi sinh của nhà máy điện than để tạo ra năng lượng đó.





Rather than finding this alarming, we are welcoming this as providing a “forcing function,” highlighting how essential reliable, abundant, and affordable power is both to our quality of life… and to improving the quality of life in many ways.





The Genesis and Core Tenets of the Emerging Abundance Movement





Chủ nghĩa tiến bộ về mặt cung cấp bắt đầu nổi lên nghiêm trọng từ sự sụp đổ của đảng Dân chủ năm 2024 (xem “chức năng ép buộc”, ở trên), và một câu hỏi về nỗi ám ảnh dogmatic của cơ sở đảng Dân chủ về việc ngăn chặn, thay vì xây dựng: quy định các ngành công nghiệp, và phân phối lại sự giàu có.





Klein, Smith và Yglesias ủng hộ các chính sách cho phép tạo ra nhiều nhà ở hơn, năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng hiệu quả và đổi mới công nghệ.





Ezra Klein, đồng tác giả củaLớnvới Derek Thompson của The Atlantic, lập luận rằng các quy định có ý định tốt, đặc biệt là ở các khu vực được kiểm soát tự do, đã vô tình tạo ra những chướng ngại vật ngăn chặn sự tiến bộ và thúc đẩy chi phí.





Và bắt đầu một phong trào chính trị của các chính trị gia đầy tham vọng để nổi lên ... tất cả các cách để làm tổng thống.





Một trong những tác giả của bài viết bạn đang đọc là một tên cướp ban đầu về mặt cung cấp; người kia, đồng sáng tạo, với Satoshi Nakamoto, của vốn hóa thị trường > $ 1T Bitcoin (BTC). Chúng tôi hoan nghênh việc khôi phục sự ủng hộ sự phong phú cho gốc rễ của Đảng Dân chủ (và lao động có tổ chức). Cả Kemp và Reagan, tiền chính trị, đều là chủ tịch công đoàn, và nghiêm túc về điều đó.





Thực tế là nó đang đến từ lĩnh vực trái là ít đáng ngạc nhiên hơn so với những người kiêu ngạo bám vào huyền thoại, chứ không phải là đạo đức, của những năm 80 có thể cho rằng.





Các đảng Cộng hòa đã hình thành một thứ gì đó của một giáo phái hàng hóa, ăn mừng cắt giảm thuế khổng lồ (NOT thuế tỷ lệ), trong khi các nhà lãnh đạo đảng của họ chơi nhanh và lỏng lẻo với chính sách tiền tệ.





Lời bài hát: Take It Up To The Next Level By Imbibing PaulMột cuộc khủng hoảng là một điều khủng khiếp để lãng phíLý thuyết tăng trưởng ngoại sinh của Romer, hay, theo khẩu hiệu tốt hơn, thay thế "Cách mạng công nghiệp" bằng "Cách mạng đổi mới".





Paul Romer





Romer phát hiện ra rằng 50%-80% (hoặc nhiều hơn) mức sống gia tăng của chúng ta đến từ sự đổi mới công nghệ.

Nói một cách đơn giản, nhiều đổi mới làm cho mọi người trở nên tốt hơn.Thêm vào đó, chúng tôi cho rằng đổi mới cung cấp năng lượng là, hoặc là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của đổi mới.





Như tóm tắt tạiWikipedia:





… Endogenous growth theory holds that investment in vốn con người,Đổi mới, và kiến thức là những đóng góp đáng kể cho sự tăng trưởng kinh tế. lý thuyết cũng tập trung vàoexternality tích cựcvàhiệu ứng spilloverLý thuyết tăng trưởng nội sinh chủ yếu cho rằng tốc độ tăng trưởng lâu dài của một nền kinh tế phụ thuộc vào các biện pháp chính sách.Hỗ trợ for Nghiên cứu và phát triểnhoặcGiáo dụctăng tốc độ tăng trưởng trong một số mô hình tăng trưởng nội sinh bằng cách tăng động lực cho sự đổi mới.





Bước vào “Capitalism”

Chương trình nghị sự “nhiều lượng” cốt lõi của đảng Dân chủ là một lời kêu gọi cho một chủ nghĩa tự do năng động hơn và theo định hướng tăng trưởng. nó đặt ra rằng nhiều vấn đề cấp bách của nước Mỹ, từ nhà ở không giá cả phải chăng đến quá trình chuyển đổi chậm sang năng lượng sạch, không chỉ là vấn đề thất bại của thị trường hoặc tái phân phối không đủ, mà còn là vấn đềthiếu nguồn cung.Phong trào phong phú chiến thắng các chính sách mà:





Đầu tư vào cơ sở hạ tầng và công nghệ: Ngoài việc khôi phục quy định, những người ủng hộ phong phú thúc đẩy đầu tư công cộng đáng kể vào việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, tăng tốc nghiên cứu khoa học và thúc đẩy đổi mới công nghệ.Điều này bao gồm hỗ trợ cho các công nghệ như năng lượng hạt nhân và địa nhiệt, khử muối và trí tuệ nhân tạo, được coi là rất quan trọng để giải quyết những thách thức trong tương lai và cải thiện mức sống.

Deregulate and streamline permitting: A central tenet is the reform of environmental reviews, zoning laws, and other administrative hurdles that delay and increase the cost of building everything from housing developments to renewable energy projects and public transit. They argue that these regulations, while often well-intentioned, are exploited by organized interest groups to block development, leading to higher prices and unmet needs.

A central tenet is the reform of environmental reviews, zoning laws, and other administrative hurdles that delay and increase the cost of building everything from housing developments to renewable energy projects and public transit. They argue that these regulations, while often well-intentioned, are exploited by organized interest groups to block development, leading to higher prices and unmet needs. Ưu tiên kết quả hữu hình so với quá trình: Phong trào chỉ trích một xu hướng tự do nhận thức được để ưu tiên quá trình và tuân thủ các thủ tục nhất định so với việc cung cấp kết quả thực tế.

Embrace economic growth: Unlike some segments of the left that express skepticism towards economic growth, abundance proponents see it as essential for addressing societal needs, alleviating poverty, and fostering a more prosperous and stable society. Scarcity breeds reactionary politics, and a society of plenty is more conducive to progressive goals.





Ezra Klein và Derek ThompsonAbundanceHọ đã đóng vai trò quan trọng trong việc diễn tả những ý tưởng này, trình bày một tầm nhìn về một tương lai nơi nước Mỹ không bị mắc kẹt giữa một phong trào tiến bộ chống tăng trưởng và một phong trào bảo thủ dị ứng với chính phủ.





Klein, Smith và Yglesias, đáng ngưỡng mộ sử dụng chủ yếu là chiến thuật du kích, đã tạo ra một hệ sinh thái trí tuệ sôi động ủng hộ cho một tư duy "nhà xây dựng" hơn từ bên trái.





Factions Opposing the Abundance Movement





Jonathan Chait của Đại Tây Dươngat The Atlantic, tóm tắt trạng thái của trò chơi intramural rất tốt:





Một cuộc nội chiến đã nổ ra giữa các wonks Dân chủ.The casus belli là Một tập hợp các ý tưởng mới được gọi là chương trình nghị sự phong phú. Những người ủng hộ của nó tuyên bố nó là chìa khóa cho sự thịnh vượng cho người dân Mỹ và quyền lực lâu dài cho liên minh tự do. Các nhà phê bình của nó chỉ trích nó như là một kế hoạch để xâm nhập vào Đảng Dân chủ bởi “lợi ích liên quan đến công ty”; “một trò chơi của nhóm tư duy trung hữu và các nhà tài trợ tự do của nó”; “một bản tuyên ngôn chống chính phủ cho MAGA Right”; và lịch sử vàĐạo đức tương đương“Những người Rockefeller và Carnegie nghiền nát công nhân thành bụi.”





Các cuộc tranh chấp phe phái chia rẽ bên trái có xu hướng liên quan đến các vấn đề bi thảm, trong đó cược của con người là rõ ràng: Gaza, cảnh sát, nhập cư.Và vì vậy nó là nhiều hơn một chút kỳ lạ rằng các nhà hoạt động tiến bộ, phóng viên và học giả bây giờ đang phá vỡ nhau để chia rẽ về những vấn đề dường như vô hình và kỹ thuật như quy tắc khu vực, cho phép, và Đạo luật giảm giấy tờ.





The intensity of the argument suggests that the participants are debating not merely the mechanical details of policy, but the very nature and purpose of the Democratic Party. And in fact, if you look closely beneath the squabbling, that is exactly what they are fighting over.





Chương trình nghị sự phong phú là một bộ sưu tập các cải cách chính sách được thiết kế để làm cho việc xây dựng nhà ở và cơ sở hạ tầng dễ dàng hơn và cho các cơ quan chức năng của chính phủ để làm việc.Mặc dù tên vui vẻ của nó và ý định nghiêm túc để tìm kiếm các giải pháp chiến thắng, chương trình nghị sự phong phú chứa một lời chỉ trích triệt để của nửa thế kỷ qua của chính phủ Mỹ.





Chương trình nghị sự phong phú tiến bộ phải đối mặt với sự phản đối và hoài nghi đáng kể từ các phe phái khác nhau trong Đảng Dân chủ. (Cũng như chương trình nghị sự thịnh vượng từ các đảng viên Cộng hòa như Owen Cass, Josh Hawley và J.D. Vance.)





Những người vô đạo đức này có một thế giới quan hoài niệm nhưng không căn cứ và tưởng tượng ra những rủi ro từ chương trình nghị sự phong phú.





Environmental Advocates and the "Green" Left

Những người dân chủ dân chủ và những người dân chủ xã hội

Tổ chức Luật sư Lao động và Công bằng Xã hội

Các thủ tục viên và những người ủng hộ chính phủ tốt





Attendant Economic and Political Issues





Cuộc tranh luận về phong trào phong phú trong Đảng Dân chủ làm nổi bật một số căng thẳng kinh tế và chính trị cấu trúc:





Tăng trưởng so với tái phân phối: Sự căng thẳng đáng kể nhất là cuộc tranh luận vô tận giữa việc ưu tiên tăng trưởng kinh tế (các giải pháp bên cạnh nguồn cung) và ưu tiên phân phối công bằng các nguồn lực hiện có (các giải pháp bên cạnh nhu cầu). những người ủng hộ sự phong phú tin rằng tăng trưởng là điều kiện tiên quyết cho sự thịnh vượng rộng lớn, trong khi những người chỉ trích của họ, bị mù lòa bởi sự công bằng và thịnh vượng là bổ sung, không mâu thuẫn, các giá trị lập luận rằng tăng trưởng không kiểm soát mà không có sự tái phân phối mạnh mẽ làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng.

Vai trò của Chính phủ: Phong trào phong phú tiến bộ bên cạnh cung cấp ngụ ý định nghĩa lại vai trò của chính phủ. Thay vì chủ yếu là một nhà quản lý, nhà cung cấp lưới an toàn và phân phối lại, tầm nhìn phong phú xem chính phủ là một người tạo điều kiện cho sản xuất và đổi mới, tích cực loại bỏ các rào cản và thực hiện đầu tư chiến lược.





Cải cách quy định so với bảo vệ môi trường: Cốt lõi của chương trình nghị sự về sự phong phú thường liên quan đến cải cách quy định, đặc biệt là trong luật môi trường và sử dụng đất. Điều này ngay lập tức đặt nó chống lại các phong trào bảo vệ môi trường lâu đời xem việc khôi phục quy định là một lối thoát nguy hiểm từ các biện pháp bảo vệ thiết yếu. thách thức là tìm một sự cân bằng nơi xây dựng cần thiết có thể xảy ra mà không làm suy yếu tính toàn vẹn sinh thái.

Populism vs. Technocratic Solutions: Phong trào phong phú, với trọng tâm của nó về "những chai chai" và "cho phép cải cách", đôi khi có thể được coi là một giải pháp kỹ thuật không phù hợp với mối quan tâm của cử tri rộng lớn hơn về quyền lực doanh nghiệp và công bằng kinh tế.





Điều này đặt ra một thách thức chính trị cho phong trào: làm thế nào để khung chương trình nghị sự của nó theo cách kết nối với cuộc đấu tranh kinh tế hàng ngày và mang lại lợi ích hữu hình cho các gia đình lao động. Ezra Klein nhận thức rõ về sự chỉ trích này, vui vẻ quan sát rằng “‘Tôi đã không viết một cuốn sách về cải cách khu vực và năng lực nhà nước và nghĩ rằng, ‘Chúng tôi đang hướng tới số 1, em bé,’ anh ta đùa.’





Trong khi chương trình nghị sự phong phú tiếp tục đạt được sức ép, những thách thức của nó bao gồm sự thống nhất và chiến lược của đảng. Sự xuất hiện của phong trào phong phú làm nổi bật sự chia rẽ bên trong Đảng Dân chủ tại một thời điểm quan trọng. Khi đảng đấu tranh với thông điệp sau năm 2024, cuộc tranh luận về phong phú so với chủ nghĩa dân túy, hoặc tổng hợp của cả hai, sẽ định hình chiến lược bầu cử trong tương lai và các ưu tiên chính sách của nó.





Sự hình thành của một "Build America Caucus" trong Hạ viện, lấy cảm hứng từ phong trào phong phú và tìm kiếm sự hỗ trợ hai bên để cho phép cải cách, có nghĩa là một nỗ lực để thu hẹp những chia rẽ này và tập trung vào các lĩnh vực có khả năng đồng thuận.





In conclusion...

Phong trào phong phú đại diện cho một sự phát triển trí tuệ đáng kể trong Đảng Dân chủ, ủng hộ một sự thay đổi hướng tới một cách tiếp cận chủ động hơn, định hướng nguồn cung để giải quyết những thách thức của nước Mỹ.





Tuy nhiên, chương trình nghị sự này phải đối mặt với sự phản đối từ các nhà môi trường lo ngại về sự đảo ngược quy định, những người theo chủ nghĩa dân túy kinh tế ưu tiên tái phân phối và chống lại quyền lực doanh nghiệp, và những người ủng hộ công bằng xã hội đòi hỏi đảm bảo công bằng và bao gồm.





Cuộc tranh luận đang diễn ra giữa các phe phái này chắc chắn sẽ định hình hướng tương lai của Đảng Dân chủ, và do đó là của nước Mỹ.





Hình ảnh by Thành phố JillWellington





Hey Progressives?





Chấp nhận tiến bộ!





Chào mừng,

Sự phong phú





#





Jeff Garzik, người sáng lậpTrang chủ.xyzTrước đó, ông đã dành năm năm làm nhà phát triển cốt lõi Bitcoin và mười năm tại Red Hat. công việc của ông với lõi Linux bây giờ được tìm thấy trong mọi điện thoại Android và trung tâm dữ liệu chạy Linux ngày nay.





Ralph Benko, đồng sáng lập và cố vấn chung củaĐánh giá F1R3FLY.com, là đồng sáng lập và cố vấn chung của Washington Power and Light. Ông đã làm việc trong hoặc với 3 Nhà Trắng, 2 cơ quan chi nhánh điều hành, và Quốc hội cũng như nhiều viện chính trị và chính sách.





