Hacia la prosperidad equitativa del siglo XXI: de la Reaganomía a la Agenda de la Abundancia

En el auge de Saturday Night Live, a finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980, el comediante Don Novello interpretó a un sacerdote que fumaba en cadena, Padre Guido Sarducci.





Aquí está uno de sus riffs populares:The Five Minute University.









La mayoría de las personas olvidan la mayor parte de lo que memorizaron en la universidad, solo para pasar la final, dentro de cinco años de graduación. Así que en lugar de eso, en cinco minutos, por 20 dólares, él te enseñaría todo lo que la mayoría de la gente recordaría cinco años más tarde, ahorrando a los estudiantes tanto tiempo como dinero:“La oferta y la demanda, eso es todo”.

“La oferta y la demanda, eso es todo”.

Allí había una gran ironía (subliminal, tal vez inadvertida).La profesión de la entonces economía, mal entendida por Keynes, se había vuelto casi obsesionada con la demanda.El suministro, a pesar de la sabiduría del señor Guido, fue todo menos olvidado por los líderes del pensamiento del Establishment y los funcionarios.

La pérdida de apreciación por la oferta llevó a una combinación de políticas cocamie de tasas fiscales contraproducentemente altas y un dólar sucio. Esto produjo una terrible stagflación y un “Índice de la Misericordia”, alta inflación más alto desempleo.

Ellos estaban equivocados.





Keynes, el dominio públicoLa cortesía de Wikimedia





El pragmático humanitario Keynes debe haber estado girando en su tumba. hasta que, es decir, nosotros pocos, los “proveedores de suministro” recordamos a Washington la importancia del suministro.

El coautor de este ensayo fue el más joven y menos consecuente de las docenas o tan tempranas mavericks del lado de la oferta llamandopara reducir las tasas de impuestos marginales y estabilizar el dólar (optimamente a través de la restauración del estándar del oro)lo que había sido,de De hecho,Abandonado por el presidente Johnson,En el juicio,“Temporalmente” suspendido por el presidente Nixon.

La derecha – los republicanos del Establishment, personificados por el aspirante presidencial George H.W. Bush – nos burlaban como “Voodoo Economics”.por Peter Teeley) de

Los demócratas lo rechazaron como una “economía trickle-down”, invocandoFrases del humorista Will Rogerspara ridiculizar al presidente Herbert Hoover... a quien nosotros, los proveedores, también ridiculizamos (por impulsar las tarifas Smoot-Hawley, una causa cercana o un importante contribuyente a la Gran Depresión).

El candidato Reagan (principalmente para evitar que Jack Kemp entrara en la carrera de 1980 y dividiese el bloque conservador, lanzando la nominación a Bush), aprobó la propuesta de Kemp de recortar el impuesto sobre los ingresos en un 30%.

En lugar de restaurar el estándar del oro (los últimos remanentes de los cuales el propio Volcker, como el Tesoro bajo el secretario de Nixon, había suspendido), Volcker endureció brutalmente, enviando los tipos de interés por encima del 20%, causando una fuerte recesión, llevando la inflación a bajas cifras.

¡Y el juego!

Imagen cortesía dePexeles





A pesar del ridículo casi universal, los proveedores persistieron.En 1979, el día en que Reagan declaró su candidatura, elEl Dow era alrededor de 814, dePIB de Estados Unidos, $2.7T. elEn el momento en que escribimos esto, el Dow estaba por encima de 43.000, El PIB de EE.UU. se acerca a los 27 millones de dólares. el

No, no te importa, ajustado por la inflación. Pero tienes el punto. Y real (ajustado por la inflación) PIB per cápita? Más que duplicado dealrededor de $30,000 a casi $70,000No es malo para Voodoo.

El Yoda del lado de la oferta, el Prof. Robert Mundell, ganó el Premio Nobel de Economía. El cuartel político del lado de la oferta, el diputado Jack Kemp, fue galardonado postumamente con la Medalla Presidencial de la Libertad por el presidente Obama.

Uno de los coautores de la modesta contribución de este ensayo a la "revolución del lado de la oferta" fue fundar, alrededor de 1986, y mantener una reunión mensual llamada la "Revolución del lado de la oferta".La prosperidad caucásica(originalmente llamado “la reunión de las tribus del lado de la oferta”) en la que los proveedores de aquellos primeros días se conocieron más allá de lo que leían en los periódicos.

El New York Times, el Washington Post,Las noticias de la noche, y, bueno, prácticamente todo el mundo enmarcó nuestras políticas como “Reaganomics”. en Capitol Hill, sin embargo, los más agresivos cortadores de tasa de impuestos fueron los demócratas.

Kemp, Reagan y el resto de nuestra banda alegre estaban encantados.No podíamos liderar nosotros mismos la acusación de recortar las tasas más altas más radicalmente sin ser atacados como abogando por una política que era simplemente, en las palabras del judío del lado de la oferta David Stockman, un "Caballo de Troya“Cortar impuestos para los ricos.

Como uno de nosotros escribió en Newsmax el año pasado:





Demócratas, el presidente Dan Rostenkowski, D-Ill., y el presidente Tip O'Neil, D-Mass., seguido por el diputado Dick Gephardt, D-Mo., y el senador Bill Bradley, D-N.J., lideraron la cruzada para derrocar esas tasas sangrientas que se aplican exclusivamente a los ricos.





Siguido por el presidente Bill Clinton, un demócrata, que firmó la legislación reduciendo drásticamente la tasa de ganancias de capital, por la que votó el senador Joe Biden, D-Del.





Estados Unidos no ha visto el tipo de crecimiento económico sostenido y robusto que logramos bajo Reagan y Clinton desde, bueno, Reagan y Clinton.(No, ni siquiera bajo Trump 45.

Demócratas





La abundancia, el 21de StLa palabra preferida de los defensores de la política del siglo para la prosperidad, ¿tiene piernas políticas?

Es como Molly Ball del Wall Street Journal.Recientemente contado:





Los políticos demócratas se apresuran a abrazar el nuevo mantra [deabundancia, por Thompson y Ezra Klein]. gobernador de Nueva York Kathy Hochul, gobernador de Minnesota.Tim WalzEl gobernador de Maryland, Wes Moore, y el gobernador de Colorado, Jared Polis, lo han verificado públicamente.El senador de Nueva Jersey, Cory Booker, lo discutió en profundidad en su reciente discurso de 25 horas en el Senado.Kamala Harrisy el caucus demócrata del Senado de Estados Unidos están entre los muchos políticos que han buscado recientemente el consejo de los autores.No uno sino dos caucus del Congreso se han formado recientemente para impulsar la legislación avanzando las ideas planteadas en el libro.

…

El gobernador de California, Gavin Newsom, recientemente hospedó a Klein en su podcast para una discusión en profundidad de 90 minutos, donde se mostró un poco defensivo sobre la forma en que el libro describe su estado como Exhibit A para la disfunción democrática; Newsom, sin embargo, proclamó el libro “lección esencial para los demócratas” y dijo que ha estado entregando copias a los líderes de la legislatura del estado.

…

El movimiento Abundance corta las grietas ideológicas del partido, atrayendo el apoyo de elementos del establecimiento moderado y de la izquierda socialista. “Mira, estoy a favor de Medicare para todos y de impuestos a los multimillonarios más, pero también quiero que el gobierno eficaz se asegure de que cuando pasamos esas cosas realmente funciona”, dijo el diputado Ro Khanna (D., Calif.), un aliado progresista del senador Bernie Sanders (I., Vt.).

abundancia Tim Walz Kamala Harris





El nuevo movimiento de abundancia dentro del Partido Demócrata presenta una marea ascendente que eleva todos los barcos, en una frase a menudo utilizada por el precursor del lado de la oferta, el presidente John F. Kennedy (cuya propuesta de reducción de la tasa de impuestos del 91% al 70% fue promulgada por Lyndon Johnson y estrechamente imitada por KempBusca desplazar el enfoque de los demócratas de sus aspiraciones principalmente para redistribuir la riqueza estadounidense a aumentar activamente la riqueza, y todos los bienes que la riqueza hace posible.





Especialmente después de las derrotas de los demócratas en 2024, el tema de la abundancia es una gran cosa. No es suficiente simplemente ser No Trump, que al fin y al cabo ganó el voto popular y electoral del colegio. A pesar de una ronda de victoria casi delirante, el presidente Trump no ganó nada como el tipo de mandato queFDR entró en la Cámara en 1933(FDR: 313 demócratas a 117 republicanos;DJT 2024: 220 republicanos, 211 demócratas, 4 vacantes) de





La mayoría de la Cámara de Trump es delgada de papel, su mayoría en el Senado muy por debajo del umbral de filibuster.porNo sólo “no Trump”.





Algunos intelectuales públicos – liderados por el centro-izquierda Ezra Klein (del New York Times y podcast, anteriormente el Wonkblog del Washington Post), Noah Smith (el blogger que recientemente rechazó la oferta del New York Times de que le sustituyera al retirado Paul Krugman) y Matt Yglesias (ahora un blogger y podcast independiente) – propusieron:de abundancia.





Es el término de centro izquierda para lo que el centro derecha llama prosperidad.





La revelación completa (o tal vez la advertencia de desencadenante).





Los autores de este artículo creen que la innovación energética proporcionando energía asequible, confiable y, bueno, abundante es, o debería ser, la más valiosa de las políticas a promover.HackeríaEl año pasado:





Puede parecer paradójico, pero a veces la escasez puede ser un recorrido hacia la abundancia.

Los economistas llaman a esto “una función forzosa”, explicado por la Fundación para el Diseño de Interacción como





“Un aspecto de un diseño que impide al usuario tomar una acción sin considerar conscientemente la información relevante para esa acción.Es forzar la atención consciente sobre algo (“llevar a la conciencia”) y por lo tanto interrumpe deliberadamente el desempeño eficiente o automatizado de una tarea.”





Los seguidores del trabajo de Washington Power and Light, un instituto de políticas basado en DC relativamente nuevo, saben que estamos comprometidos con la abundancia para promover el bienestar general.En particular, promovemos el reconocimiento de que la energía abundante, asequible y fiable es crucial tanto para la prosperidad equitativa como para abordar otros objetivos sociales y cívicos importantes.





Entre tales objetivos se encuentra la salud ecológica, incluida la prevención o mitigación del impacto del cambio climático.Consideramos que los datos convierten en que la energía abundante, asequible y fiable es necesaria para proporcionar la seguridad nacional, la seguridad alimentaria, la seguridad del agua, las fábricas, el empleo, la reducción de la pobreza y el crecimiento económico equitativo.





La, por así decirlo, alta tensión entre la economía, que depende de una energía fiable, abundante y asequible y (en los ojos de muchos que consideran que las emisiones de los combustibles fósiles están impulsando el cambio climático) la ecología se está manifestando de una manera viva justo al otro lado de la frontera de Washington, DC.





Recientemente, una gran cantidad de artículos han aparecido en la prensa nacional sobre la creciente demanda de electricidad para alimentar los centros de datos conocidos, coloquialmente, como “la nube”.





La llegada de la inteligencia artificial está acelerando dramáticamente la demanda de electricidad para la computación. Los cientos de centros de datos, presuntamente alojando millones de servidores, que alimenta a Internet consumen enormes cantidades de electricidad.





En lugar de encontrar esto alarmante, estamos acogiendo esto como proporcionar una “función forzosa”, destacando cómo el poder confiable, abundante y asequible es esencial tanto para nuestra calidad de vida... como para mejorar la calidad de vida en muchos sentidos.





The Genesis and Core Tenets of the Emerging Abundance Movement





Muchos llaman al movimiento de la abundancia naciente”Progresivismo del lado de la ofertaUno de nosotros es un proveedor original de la era Reagan, encantado de ver una reencarnación tan inteligente de esta icónica (pero muy mal entendida) marca.





El progresismo del lado de la oferta comenzó a surgir seriamente de la ruina de los demócratas en 2024 (ver “función forzada”, arriba), y una cuestionamiento de la obsesión dogmática de la base del Partido Democrático con detener, en lugar de construir: regular industrias, y redistribuir la riqueza.





Klein, Smith y Yglesias abogan por políticas para permitir la creación de más viviendas, energía limpia, infraestructuras eficientes e innovación tecnológica.





Ezra Klein, coautor deabundanciaDerek Thompson, de The Atlantic, argumentó que las regulaciones bien intencionadas, especialmente en áreas controladas por los liberales, han creado inadvertidamente barreras de botella que ahogan el progreso y elevan los costos.





Y arrancar un movimiento político de políticos ambiciosos para ascender... todo el camino a la presidencia.





Uno de los autores de la pieza que estás leyendo es un gangster original del lado de la oferta; el otro, el co-creador, con Satoshi Nakamoto, de la capitalización de mercado de $ 1T Bitcoin (BTC). Aplaudimos la restauración de la abundancia de la advocación a sus raíces del Partido Democrático (y del trabajo organizado).





El hecho de que esté llegando desde el campo de la izquierda es menos sorprendente que aquellos que se aferran amargamente al mito, en lugar del ethos, de los años 80 podría suponer.





Los republicanos han formado algo de un culto a las mercancías, celebrando cortes masivos de impuestos (tasa de impuestos NO), mientras que los líderes de su partido juegan rápido y suavemente con la política monetaria.





La oportunidad de presentar? tomarlo hasta el siguiente nivel imbuyendo a Paul “Una crisis es una cosa terrible a desperdiciarTeoría del crecimiento exógeno de Romer, o, en mejor modo, sustituir la “Revolución Industrial” por la “Revolución de la Innovación”.





Paul Romer, cortesía dede WikimediaporBengt NymanLicenciado bajo laCreative Commons Atribución 2.0 GenericLa licencia.





Romer descubrió que el 50%-80% (o más) de nuestro nivel de vida creciente proviene de la innovación tecnológica.

En términos simples, más innovación hace que todos se sientan mejor. Además, sostenemos que la innovación en el suministro de energía es, o está entre las áreas más importantes de innovación.





Como resumido enWikipedia:





…La teoría del crecimiento endógeno sostiene que la inversión enCapital humano, deInnovación, y el conocimiento son contribuyentes significativos al crecimiento económico.La teoría también se centra enExternalidades positivasyEfectos de extracciónLa teoría del crecimiento endógeno sostiene principalmente que la tasa de crecimiento a largo plazo de una economía depende de medidas políticas.SubvencionesporInvestigación y DesarrollooEducaciónaumentar la tasa de crecimiento en algunos modelos de crecimiento endógeno aumentando el incentivo a la innovación.





Entra en “Capitalismo Humano”.

Es hora de reemplazar la “Curva Laffer” por la “Romer Fastball”.





El núcleo de la “agenda de abundancia” demócrata es un llamamiento a un liberalismo más dinámico y orientado al crecimiento.Posee que muchos de los problemas urgentes de Estados Unidos, desde la vivienda poco asequible a la lenta transición a la energía limpia, no son sólo cuestiones de fracaso del mercado o redistribución insuficiente, sino también deescasez de suministro.El movimiento de abundancia promueve políticas que:





Invertir en infraestructura y tecnología: Más allá de la desregulación, los defensores de la abundancia impulsan inversiones públicas significativas en la modernización de la infraestructura, la aceleración de la investigación científica y la promoción de la innovación tecnológica.

Deregular y racionalizar el permiso: Un principio central es la reforma de las revisiones ambientales, las leyes de zonas y otros obstáculos administrativos que retrasan y aumentan el coste de la construcción de todo, desde el desarrollo de viviendas hasta los proyectos de energía renovable y el transporte público.

Priorizar los resultados tangibles sobre los procesos: El movimiento critica una tendencia liberal percibida para priorizar el proceso y la adhesión a ciertos procedimientos sobre la entrega real de los resultados.

Abrazar el crecimiento económico: A diferencia de algunos segmentos de la izquierda que expresan escepticismo hacia el crecimiento económico, los defensores de la abundancia lo ven como esencial para abordar las necesidades sociales, aliviar la pobreza y fomentar una sociedad más prósperas y estables.





Escribe Ezra Klein y Derek ThompsonabundanciaHa sido instrumental en articular estas ideas, presentando una visión de un futuro donde Estados Unidos no esté atrapado entre un movimiento progresista aversivo al crecimiento y un movimiento conservador alérgico al gobierno.Sugieren una "Agenda de Abundancia" como una alternativa política de "Tercer Camino" que puede superar el atractivo tanto de la "izquierda socialista" como de la "derecha populista-autoritaria".





Klein, Smith y Yglesias, admirablemente utilizando principalmente tácticas de guerrilla, han creado un vibrante ecosistema intelectual que defiende una mentalidad más "constructora" desde la izquierda.





Factions Opposing the Abundance Movement





Jonathan Chait del Atlántico,En el Atlántico, resume muy bien el estado del juego intramural:





Una guerra civil ha estallado entre los wonks demócratas. es Un nuevo conjunto de ideas conocido como la agenda de la abundancia. Sus partidarios lo proclaman como la clave para la prosperidad del pueblo estadounidense y para el poder duradero de la coalición liberal. Sus críticos lo denuncian como un esquema para infiltrarse en el Partido Democrático por “intereses alineados con las corporaciones”; “un juego de centroderecha y sus donantes libertarios”; “un manifiesto anti-gobernamental para la derecha MAGA”; y el histórico yEquivalencia moral of the “Rockefellers and Carnegies grinding workers into dust.”





The factional disputes that tear apart the left tend to involve wrenching, dramatic issues where the human stakes are clear: Gaza, policing, immigration. And so it is more than a little odd that progressive activists, columnists, and academics are now ripping one another to shreds over such seemingly arcane and technical matters as zoning rules, permitting, and the Paperwork Reduction Act.





La intensidad del argumento sugiere que los participantes están debatendo no sólo los detalles mecánicos de la política, sino la naturaleza y el propósito mismo del Partido Demócrata.





La agenda de la abundancia es una colección de reformas políticas diseñadas para facilitar la construcción de viviendas e infraestructuras y para que funcione la burocracia gubernamental. A pesar de su nombre alegre y su intención seria de encontrar soluciones ganadoras, la agenda de la abundancia contiene una crítica radical del pasado medio siglo del gobierno estadounidense.





La Progresiva Agenda de Abundancia se enfrenta a una considerable oposición y escepticismo de varias facciones dentro del Partido Demócrata. (Así como la agenda de prosperidad de republicanos como Owen Cass, Josh Hawley y J.D. Vance).





Estos irredentistas tienen una visión del mundo nostálgica pero mal fundamentada e imaginan los riesgos de la agenda de la abundancia.





Los defensores del medio ambiente y la “izquierda verde”

Los populistas económicos y los socialistas democráticos

Abogados de Trabajo y Equidad Social

Proceduralistas y Abogados del Buen Gobierno





Attendant Economic and Political Issues





El debate sobre el movimiento de abundancia dentro del Partido Demócrata destaca varias tensiones estructurales económicas y políticas:





Crecimiento vs. Redistribución: La tensión más significativa es el debate interminable entre la priorización del crecimiento económico (soluciones en el lado de la oferta) y la priorización de la distribución equitativa de los recursos existentes (soluciones en el lado de la demanda).Los defensores de la abundancia creen que el crecimiento es una condición previa para una amplia prosperidad, mientras que sus críticos, ciegos a la idea de que la equidad y la prosperidad son complementarias, no contradictorias, argumentan que el crecimiento sin control sin una redistribución robusta agrava la desigualdad.

El papel del gobierno: El movimiento de abundancia “progresivo del lado de la oferta” redefine implícitamente el papel del gobierno. En lugar de ser principalmente un regulador, proveedor de redes de seguridad y redistribuidor, la visión de abundancia ve al gobierno como un facilitador de la producción e innovación, eliminando activamente las barreras y realizando inversiones estratégicas.





Reforma regulatoria vs. Protección ambiental: El núcleo de la agenda de la abundancia a menudo involucra reformas regulatorias, en particular en la legislación ambiental y de uso de la tierra. Esto se opone inmediatamente a los movimientos de protección ambiental de larga data que ven la desregulación como una peligrosa retirada de las salvaguardas esenciales.

Populismo vs. Soluciones tecnocráticas: El movimiento de la abundancia, con su énfasis en los "enlaces de botella" y "permitir la reforma", a veces puede ser percibido como una solución tecnocrática que no resuena con las preocupaciones del electorado más amplio sobre el poder corporativo y la equidad económica.





La encuesta Demand Progress sugiere que las "preocupaciones económicas populistas" constantemente resonan más ampliamente y profundamente con los votantes que con los argumentos de "abundancia".Esto plantea un desafío político para el movimiento: cómo enmarcar su agenda de una manera que se conecte con las luchas económicas cotidianas y ofrezca beneficios tangibles a las familias trabajadoras.Ezra Klein es bien consciente de esta crítica, observando con alegría que ""No escribí un libro que se refiera sustancialmente a la reforma de la zona y la capacidad del Estado y pienso, 'Estamos en el camino hacia el número 1, bebé", bromeó.





While the abundance agenda is continuing to gain traction, its challenges include party unity and strategy. The emergence of the abundance movement highlights internal divisions within the Democratic Party at a crucial time. As the party grapples with its post-2024 message, the debate over abundance versus populism, or a synthesis of the two, will shape its future electoral strategy and policy priorities.





La formación de un "Build America Caucus" en la Cámara, inspirado por el movimiento de la abundancia y buscando apoyo bipartidista para permitir la reforma, significa un intento de cerrar estas divisiones y centrarse en áreas de posible consenso.





In conclusion...

In conclusion...





El movimiento de abundancia representa un importante desarrollo intelectual dentro del Partido Demócrata, abogando por un cambio hacia un enfoque más proactivo y orientado a la oferta para resolver los desafíos de América.





Defiende la desregulación, la inversión pública y un enfoque en los resultados tangibles en áreas como la vivienda, la energía y la infraestructura. Sin embargo, esta agenda se enfrenta a la oposición de los ambientalistas preocupados por los retrocesos regulatorios, los populistas económicos que priorizan la redistribución y luchan contra el poder corporativo, y los defensores de la equidad social que exigen garantías de equidad e inclusión.





El debate en curso entre estas facciones sin duda dará forma a la dirección futura del Partido Demócrata y, por lo tanto, de América.





Imagen porJillWellingtonLicencia de Contenido de PIxabay





¿Los progresistas?





¡Abre el progreso!





Bienvenidos ,

de abundancia .





#





Jeff Garzik, fundador deSiguiente.xyz, sirve y el fundador y presidente del instituto de políticas Washington Power and Light. Anteriormente pasó cinco años como desarrollador de núcleo de Bitcoin y diez años en Red Hat. Su trabajo con el núcleo de Linux se encuentra ahora en cada teléfono Android y centro de datos que ejecuta Linux hoy en día.





Ralph Benko, cofundador y consejero general deF1R3FLY.com en español, es el cofundador y consejero general de Washington Power and Light. Ha trabajado en o con 3 casas blancas, 2 agencias de sucursales ejecutivas, y el Congreso, así como muchos institutos políticos y políticos.





To drill down deeper:

https://www.wsj.com/politics/policy/abundance-ezra-klein-democrats-7d485b4d

Molly Ball, ¿Puede la 'Agenda de Abundancia' salvar a los demócratas? los liberales desesperados están abrazando -y peleando- la llamada de un nuevo libro para cortar la cinta roja.





La próxima Guerra Civil DemocráticaporJonathan Chait

Un debate aparentemente molesto sobre la “agenda de la abundancia” es realmente sobre el poder.





El movimiento 'abundancia' llega a casa - POLITICO

El momento habla de cómo tomaron la inspiración de California y San Francisco como niños de cartel de cómo la gobernanza liberal ha fracasado en construir lo que ...

El verdadero camino hacia la abundancia - Boston Review

El verdadero camino hacia la abundancia - Boston Review

En su nuevo libro, Abundance, Ezra Klein y Derek Thompson argumentan que los liberales estadounidenses han cedido irónicamente a una visión conservadora del mundo, en el original.





Una abundancia de ambigüedad - Washington Monthly

Una abundancia de ambigüedad - Washington Monthly

Klein y Thompson argumentan que un mundo de abundancia nos espera si reformamos la zonificación y las leyes ambientales, pero eso no puede ser todo el plan, bien ...





Abundancia: un trabajo publicado en primer lugar

Abundancia: un trabajo publicado en primer lugar

Abundancia: Un Primer. El movimiento de abundancia está ganando impulso en todo el paisaje político de América. Para aquellos nuevos a la idea, la abundancia es un enfoque para ...









La agenda de la abundancia - Proyecto de política popular

En la historia ofrecida por Abundance, la principal historia económica de América del siglo XX es que el país pasó de tener bajas cargas administrativas en ...





One Billion Americans - Wikipedia

Un millón de estadounidenses - Wikipedia

Un millón de estadounidenses argumentan que Estados Unidos no está sobrecargado y que los Estados Unidos deberían tener como objetivo aumentar su población a mil millones para contrarrestar la crisis.





Noah Smith - Pairagraph

Noah Smith - Pairagraph

Noah Smith es el autor de Noahpinion, uno de los blogs más populares de Substack.

Los votantes demócratas eligen luchar contra el poder corporativo sobre la abundancia neoliberal 'escándalo': Poll.

Los votantes demócratas eligen luchar contra el poder corporativo sobre la abundancia neoliberal 'escándalo': Poll.

Eso es según una nueva encuesta Demand Progress de 1.200 votantes registrados "para probar la resonancia de la 'agenda de abundancia' siendo promovida como una política potencial ...

Familia busca gran responsabilidad por el petróleo en un juicio de muerte equivocado por la muerte relacionada con el clima

Familia busca gran responsabilidad por el petróleo en un juicio de muerte equivocado por la muerte relacionada con el clima

Fundada en 1971, ahora tenemos 500.000 miembros y seguidores en todo el país. (202) 588-1000 · www.Citizen.org · Press PageAction Page. Más Popular. Por ...

The Meager Agenda of Abundance Liberals - Washington Monthly (en inglés)

The Meager Agenda of Abundance Liberals - Washington Monthly (en inglés)

... cosas que el país necesita desesperadamente, desde la nueva vivienda a la infraestructura de energía limpia.Mientras que los liberales de la abundancia no están todos de acuerdo en todo, son ...

“Abundance” y sus perspectivas para los formuladores de políticas EESI

“Abundance” y sus perspectivas para los formuladores de políticas EESI

Los autores de Abundance, Ezra Klein y Derek Thompson, creen que los sistemas de gobierno estadounidenses se han vuelto demasiado legalistas, priorizando el proceso sobre los resultados y las consecuencias.





Nuevos Bipartisan Build America Caucus se lanzan para apoyar políticas pro-crecimiento

Nuevos Bipartisan Build America Caucus se lanzan para apoyar políticas pro-crecimiento

Josh Harder servirá como presidente.El Caucus de la construcción de América tendrá prioridad: liberar la energía estadounidense a través de la reforma de permiso y transmisión.

Abundancia que funciona para los trabajadores - y la democracia estadounidense - El Instituto Roosevelt

Ezra Klein argumenta en su reciente op-ed (y en mayor extensión en su convincente nuevo libro con Derek Thompson) que un problema central que enfrentan los demócratas es el ...