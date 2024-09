Nhìn thoáng qua hiếm hoi về các trường hợp COVID trong các Kho Amazon ở California

Sau năm mới, khi một nhân viên kho hàng của Amazon đến cơ sở rộng lớn nơi anh ta làm việc ở Rialto, California, anh ta nhận thấy rất nhiều đồng nghiệp dường như đã mất tích. Ông nói, các nhà ga đều trống rỗng, và các công nhân liên tục di chuyển xung quanh để lấp đầy những người đã mất. Có vẻ như tất cả mọi người đang làm việc ngoài giờ bắt buộc.





“Bất cứ ai ở đó đều phải làm gấp đôi công việc của họ,” người công nhân nói và yêu cầu chúng tôi không sử dụng tên của anh ta vì sợ bị trả thù. “Tôi khá chắc chắn rằng chúng tôi đang thiếu nhân viên vì nhiều người kêu ốm.”





Hóa ra hàng trăm công nhân tại nhà kho Rialto đó đã thử nghiệm dương tính với COVID-19 trong hai tháng rưỡi qua, theo thông báo của công nhân được The Markup xem xét. Sử dụng ảnh chụp màn hình của cảnh báo COVID mà Amazon gửi cho một nhân viên kho hàng của Rialto trong khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 11 năm 2021 đến ngày 29 tháng 1 năm 2022, The Markup đã thống kê được 1.038 trường hợp coronavirus trong nhà kho .





Trong cùng thời gian, công ty đã áp dụng lại các quy trình an toàn và nghỉ ốm trong các kho hàng của mình. Amazon bắt đầu cung cấp số lượng trường hợp COVID cho công nhân California của mình vào tháng 11, cùng ngày bang nộp đơn khiếu nại cáo buộc công ty đang che giấu sự bùng phát của lực lượng lao động .

Ở những nơi khác trong nước, hàng ngày người lao động không nhất thiết phải được thông báo về việc bao nhiêu đồng nghiệp của họ đã nhiễm vi-rút.





Ví dụ, ở California, một thông báo được gửi đến một công nhân của Rialto vào ngày 10 tháng 1 cho biết rằng 57 công nhân đã nhận được chẩn đoán dương tính với COVID-19, liệt kê ngày cuối cùng mỗi công nhân đó có mặt tại nhà kho.





Trong khi đó, một thông báo được gửi vào cùng ngày cho một nhân viên kho hàng của Amazon ở Minnesota, được cung cấp cho The Markup, nói rằng “Các nhân viên tại MSP1 đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID 19”. Không có cách nào để biết, từ thông báo của Minnesota, có bao nhiêu nhân viên bị ốm.

“Amazon có tất cả thông tin này”, Debbie Berkowitz, cựu giám đốc nhân sự kiêm cố vấn chính sách cấp cao của Cục Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA.), Cho biết “Họ biết chính xác rủi ro mà người lao động đang phải đối mặt. Họ biết chính xác có bao nhiêu người đang bị thương và ốm. Và thật kinh ngạc khi họ quyết định giữ lại điều đó với công nhân của mình. "





Số lượng trường hợp COVID bên trong các kho hàng của Amazon phần lớn là một bí ẩn trong suốt đại dịch. Lần cuối cùng Amazon công khai tỷ lệ trường hợp mắc bệnh trong kho của mình là vào tháng 10 năm 2020, cho thấy gần 20.000 công nhân của họ trên toàn quốc đã xét nghiệm hoặc được cho là dương tính với vi rút vào thời điểm đó. Nó không cung cấp dữ liệu về các kho hàng cụ thể.





Tháng trước, Vice đã có được một danh sách lực lượng lao động từ kho hàng lớn nhất của Amazon ở thành phố New York, cho thấy khoảng 500 công nhân đã nghỉ phép COVID có lương . Một công nhân nói với Vice: “Tôi không biết nó tệ đến mức này.





Berkowitz nói: “Thông tin này rất quan trọng vì người lao động cần phải tính toán về rủi ro mà họ phải gánh chịu khi đi làm hàng ngày. “Với COVID, đó là rủi ro nghề nghiệp mà bạn có thể mang về nhà cho gia đình và bạn bè của mình.”





Amazon đã không trả lời các câu hỏi về việc có bao nhiêu công nhân trên toàn quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID hoặc tại sao công ty không cung cấp số lượng trường hợp hàng ngày cho tất cả công nhân kho hàng của mình. Nó không tranh chấp số thông báo trường hợp COVID hàng ngày do The Markup biên soạn.





Trong một email , người phát ngôn của Amazon, Alisa Carroll đã viết rằng những trường hợp tích cực giữa các công nhân kho hàng “không có nghĩa là những cá nhân này đã ký hợp đồng với COVID tại cơ sở của chúng tôi”.





Carroll cho biết trong một tuyên bố: “Đất nước đã trải qua một đợt gia tăng khác về các trường hợp COVID trong mùa đông này và gần như mọi công ty đều bị ảnh hưởng.





“Như chúng tôi đã làm trong suốt đại dịch, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các cơ quan y tế công cộng và các chuyên gia y tế của riêng chúng tôi để xác định những cách hiệu quả nhất để giữ an toàn cho nhân viên và cộng đồng của chúng tôi, đồng thời chúng tôi liên lạc với các cơ quan y tế địa phương và nhân viên của chúng tôi bất cứ khi nào có trường hợp mới . ”





Trước khi biến thể Omicron ra mắt, Oregon là một trong số ít bang đã tổng hợp dữ liệu về các trường hợp COVID trong các kho hàng của Amazon và công khai dữ liệu đó.





Theo Erica Heartquist, một nhân viên thông tin công cộng của Cơ quan Y tế Oregon, giữa đợt bùng phát mới nhất, cơ quan này đã phải sắp xếp lại các nỗ lực ứng phó với ổ dịch để tập trung vào “các cơ sở có nguy cơ cao nhất đối với bệnh nặng, tử vong và lây truyền rộng”. .





Những cài đặt đó không bao gồm kho hàng, cô ấy nói. Trước khi thay đổi chính sách, hai đợt bùng phát COVID lâu nhất tại nơi làm việc mà cơ quan nhà nước đã theo dõi là ở các kho PDX7 và PDX9 của Amazon — thậm chí còn lâu hơn cả những đợt bùng phát tại các bệnh viện và nhà tù của bang.





Các thông báo được gửi đến The Markup từ các công nhân ở California cung cấp một cơ hội hiếm hoi về số lượng người tại các kho hàng của công ty đã gặp phải COVID trong đợt bùng phát gần đây nhất của đại dịch. Trong cả tuần đầu tiên của tháng 12, nhân viên kho Rialto được thông báo về trung bình khoảng bốn trường hợp mỗi ngày.





Vào giữa tháng 1, đó là 45. Vào một ngày 17 tháng 1, Amazon đã gửi cho nhân viên kho hàng của Rialto một thông báo về 61 trường hợp mới được xác nhận nhiễm vi-rút. Theo OSHA, nhà kho có lực lượng lao động trung bình hàng năm khoảng 4.400

.

Markup cũng đã nhận và xem xét ảnh chụp màn hình của các thông báo phơi nhiễm hàng ngày được gửi đến một công nhân tại một nhà kho của Amazon ở Stockton, California. Trong nhà kho đó, OSHA cho biết là có lực lượng lao động trung bình hàng năm khoảng 2.700 nhân viên, Amazon đã cảnh báo công nhân tới 832 trường hợp COVID giữa các nhân viên trong vài tháng qua. Cảnh báo đạt đỉnh điểm vào ngày 20 tháng 1, khi Amazon thông báo cho nhân viên về 58 trường hợp COVID.

COVID ‑ 19 trường hợp tăng đột biến tại một nhà kho của Amazon ở Stockton, Calif.





Các trường hợp COVID có trong thông báo phơi nhiễm hàng ngày được gửi đến một công nhân tại kho hàng SMF3 của Amazon





Amazon đã thay đổi thông báo tiếp xúc hàng ngày cho công nhân California để bao gồm số hồ sơ vào ngày 12 tháng 11 năm 2021 — cùng ngày mà tổng chưởng lý tiểu bang Rob Bonta đã nộp đơn khiếu nại chống lại công ty với cáo buộc đã ngăn cản công nhân của mình “truy cập đầy đủ thông tin liên quan đến các trường hợp COVID-19 . ” Ngay sau đó đơn kiện đã được giải quyết , Amazon đồng ý trả khoản tiền phạt 500.000 đô la và cung cấp cho các công nhân ở California số tiền chính xác.





“Chúng tôi rất vui khi vấn đề này được giải quyết và thấy rằng Bộ trưởng Tư pháp không tìm thấy vấn đề gì đáng kể với các biện pháp an toàn trong tòa nhà của chúng tôi,” Carroll của Amazon viết trong một email.





Thỏa thuận đó cũng giải quyết một vụ kiện mà California đưa ra chống lại Amazon vào tháng 12 năm 2020 . Trong đơn kiện, tổng chưởng lý của California lúc đó là Xavier Becerra cáo buộc Amazon đã giấu thông tin trong một cuộc điều tra về tỷ lệ trường hợp COVID và các giao thức an toàn của công ty tại khoảng 150 cơ sở trên khắp tiểu bang.





“Đó là một vấn đề rất nghiêm trọng khi bạn có một tổng chưởng lý tiểu bang kiện một tập đoàn quốc tế lớn vì vi phạm một luật rõ ràng là quan trọng và liên quan đến những gì đang xảy ra với người lao động trên mặt đất ngay bây giờ,” Terri Gerstein, đồng nghiệp tại Harvard cho biết. Chương trình Lao động và Cuộc sống Công việc của Trường Luật và Viện Chính sách Kinh tế. “Đây không phải là mẹ và con. Đây là một trong những công ty lớn nhất và quyền lực nhất trên thế giới ”.

Đi làm bị ốm

Sự gia tăng của Omicron trong các kho hàng của Amazon diễn ra sau khi công ty đã dành vài tháng qua để nới lỏng các giao thức an toàn COVID trong các kho hàng của mình , bao gồm việc tạm dừng kiểm tra nội bộ và quét nhiệt độ cũng như tháo gỡ một số rào cản về khoảng cách xã hội.





Và mặc dù Amazon hiện đã thông báo cho công nhân California về số lượng trường hợp COVID, một số công nhân đã nói với The Markup rằng họ không được thông báo nếu ai đó làm việc gần họ đã bị nhiễm bệnh, vì vậy rất khó để biết khi nào họ đã tiếp xúc.





Carroll của Amazon đã viết trong một email rằng: “Để bảo vệ nhân viên của mình một cách tốt nhất, chúng tôi ngay lập tức bắt đầu theo dõi liên hệ để xác định xem có ai đã tiếp xúc với cá nhân đó hay không và chúng tôi thông báo cho những nhân viên đó ngay lập tức và yêu cầu họ cách ly bằng tiền lương”.





Markup đã xem xét một tin nhắn trong ứng dụng được gửi cho người lao động vào ngày 7 tháng 1 cho biết công ty đang rút ngắn chính sách nghỉ ốm COVID-19 từ hai tuần xuống còn một tuần. Nó cho biết người lao động sẽ bị giới hạn trong 40 giờ nghỉ phép có lương nếu họ bị nhiễm virus.





Động thái này diễn ra sau bản cập nhật hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh vào tháng 12 cho biết hầu hết những người bị nhiễm coronavirus có thể cách ly trong 5 ngày thay vì 10 ngày.





Ngay sau đó, công nhân nhà kho Rialto cho biết, điều không thể tránh khỏi đã xảy ra. Mặc dù đã được tiêm phòng, tăng cường sức khỏe, thường xuyên đeo khẩu trang và cách ly ở nhà với gia đình khi không đi làm, anh ấy đã có kết quả dương tính với COVID.





Một vài ngày sau, người nhà của anh ấy cũng nhận được nó.





“Tôi vừa đi làm thẳng vừa trở về nhà. Tôi chưa đi đâu khác, ”anh nói. “Hai ngày trước khi [xét nghiệm dương tính], tôi bắt đầu bị đau họng và thực sự không nghĩ nhiều về nó…. [Sau đó] tôi thức dậy với cơn đau nhức cơ thể, nhưng nghĩ có lẽ do chúng tôi đứng trên đôi chân của mình quá nhiều ”.





Anh ấy đã đi làm nhưng không kéo dài cả ngày. Đến chiều, anh ta về nhà với biểu hiện sốt và ớn lạnh, sau đó chuyển sang đau đầu dữ dội và ho dữ dội. Và việc được chấp thuận cho nghỉ ốm không hề dễ dàng, anh ấy nói.





Sau khi được bác sĩ xét nghiệm COVID dương tính, công nhân của Rialto cho biết phải mất hơn hai giờ đồng hồ để tiếp cận nguồn nhân lực của Amazon. Công ty cuối cùng đã chấp thuận cho anh ấy nghỉ ốm có lương, mặc dù anh ấy nói rằng anh ấy không được trả tiền cho những giờ làm việc mà anh ấy đã bỏ lỡ vào ngày anh ấy về sớm.





Theo tài liệu mà người lao động cung cấp cho The Markup, anh ta được nghỉ ốm có lương 40 giờ.





Theo báo cáo của The New York Times, Amazon được biết đến với việc khiến người lao động phải trải qua một quá trình gian khổ để được nghỉ việc và công ty đã cho thôi việc khi phần mềm chấm công vô tình đánh dấu họ là vắng mặt, theo báo cáo của The New York Times.





Theo báo cáo của NBC News, một nhân viên Amazon đã dành tới 9 giờ trên điện thoại để cố gắng nắm bắt nguồn nhân lực sau khi bị bệnh COVID. Một số công nhân khác nói với NBC News rằng Amazon đã khấu trừ sai thời gian nghỉ phép tích lũy của họ trong khi họ được cho là nghỉ ốm COVID.





Vào tháng 1, một trang Reddit phổ biến mà các nhân viên kho hàng của Amazon sử dụng để chia sẻ các câu chuyện và nhận câu trả lời từ các công nhân khác về các giao thức của công ty đã trở nên quá tải với các câu hỏi về COVID nghỉ ốm đến nỗi những người điều hành đã tạo ra một “ megathread ” riêng dành riêng cho chủ đề này.





Tính đến ngày 9 tháng 2, megathread đã có 900 bình luận từ các công nhân trình bày chi tiết các tình huống mà họ đã dành nhiều ngày để cố gắng xin nghỉ phép và nhảy qua các vòng để lấy các xét nghiệm và ghi chú của bác sĩ để chứng minh họ bị bệnh. Một số công nhân cho biết họ vẫn tiếp tục bị ốm vì không biết làm cách nào để được chấp thuận cho nghỉ phép hoặc nghỉ phép kéo dài.





Carroll của Amazon đã viết trong email, “Để quản lý sự gia tăng yêu cầu nghỉ việc của nhân viên, chúng tôi đã đầu tư gần 30 triệu đô la vào các cải tiến, mở rộng phạm vi cho trung tâm cuộc gọi của chúng tôi để họ có thể cung cấp trải nghiệm khách hàng tốt hơn và cập nhật các chương trình đào tạo và chất lượng của chúng tôi . Những hành động này đã mang lại sự gia tăng đáng kể trong độ phân giải của lần tiếp xúc đầu tiên. ” Carroll không cung cấp chi tiết cụ thể về các cải tiến.





Jordan Barab, cựu phó thư ký OSHA cho biết: “Điều rất quan trọng đối với người lao động là phải nghỉ ốm vì nếu không họ sẽ được khuyến khích đến làm việc khi bị ốm. Và với tỷ lệ lây truyền cao của COVID, các loại chính sách này cũng rất quan trọng đối với toàn bộ cộng đồng, ông nói thêm, “Nếu bạn bị nhiễm bệnh tại nơi làm việc, bạn cũng có thể mang nó về nhà cho gia đình mình”.





Vào đêm trước khi công nhân Rialto trở lại nhà kho, anh ta nói rằng anh ta vẫn còn cảm thấy ốm. Cơn sốt của anh ấy đã giảm bớt, nhưng anh ấy yếu và kiệt sức. Vì vậy, người lao động đã quyết định yêu cầu Amazon gia hạn thời gian nghỉ phép - mặc dù điều đó có thể không có nghĩa là không được trả lương cho những ngày nghỉ thêm đó vì họ đã vượt quá 40 giờ trong chính sách nghỉ phép COVID của công ty.





“Tôi đã gửi [cho phần gia hạn] hai ngày trước,” anh nói. "Và tôi vẫn chưa nhận được phản hồi."

