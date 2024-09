Dê uma olhada rara nos casos de COVID nos armazéns da Amazon na Califórnia

Após o ano novo, quando um funcionário do depósito da Amazon apareceu nas instalações em expansão onde trabalha em Rialto, Califórnia, ele percebeu que muitos colegas pareciam estar desaparecidos. As estações estavam vazias, disse ele, e os trabalhadores eram constantemente deslocados para preencher os que faltavam. Parecia que todo mundo estava trabalhando horas extras obrigatórias.





“Quem estava lá tinha que fazer o dobro do trabalho”, disse o trabalhador, que pediu para não divulgar seu nome por medo de represálias. “Tenho certeza de que estávamos com falta de pessoal porque muitas pessoas estavam doentes.”





Acontece que centenas de trabalhadores naquele armazém da Rialto testaram positivo para COVID-19 nos últimos dois meses e meio, de acordo com notificações de trabalhadores analisadas pelo The Markup. Usando capturas de tela dos alertas COVID que a Amazon enviou a um funcionário do depósito Rialto entre 12 de novembro de 2021 e 29 de janeiro de 2022, The Markup registrou 1.038 casos de coronavírus no depósito .





Durante o mesmo período, a empresa reverteu os protocolos de segurança e licença médica em seus armazéns. A Amazon começou a fornecer contagens de casos de COVID para seus funcionários da Califórnia em novembro, no mesmo dia em que o estado apresentou uma queixa alegando que a empresa estava ocultando surtos de força de trabalho.

Em outras partes do país, os trabalhadores não são necessariamente informados diariamente quantos de seus colegas de trabalho contraíram o vírus.





Por exemplo, na Califórnia, uma notificação enviada a um trabalhador da Rialto em 10 de janeiro disse que 57 trabalhadores receberam um diagnóstico positivo de COVID-19, listando a última data em que cada um desses trabalhadores esteve no depósito.





Enquanto isso, uma notificação enviada no mesmo dia a um funcionário do depósito da Amazon em Minnesota, fornecida ao The Markup, afirmava que “funcionários da MSP1 testaram positivo para COVID 19”. Não há como saber, pela notificação de Minnesota, quantos funcionários estavam doentes.

“A Amazon tem todas essas informações”, disse Debbie Berkowitz, ex-chefe de gabinete e consultora sênior de políticas da Administração de Saúde e Segurança Ocupacional (OSHA). “Eles sabem exatamente o risco que os trabalhadores estão enfrentando. Eles sabem exatamente quantos estão ficando feridos e doentes. E é impressionante que eles estejam decidindo esconder isso de seus trabalhadores.”





A contagem de casos de COVID dentro dos armazéns da Amazon tem sido um mistério durante a pandemia. A última vez que a Amazon publicou publicamente as taxas de casos em seus armazéns foi em outubro de 2020, mostrando que quase 20.000 de seus funcionários em todo o país haviam testado ou eram considerados positivos para o vírus naquele ponto. Não fornecia dados sobre armazéns específicos.





No mês passado, a Vice obteve uma lista da força de trabalho do maior armazém da Amazon na cidade de Nova York, que mostrava que cerca de 500 trabalhadores estavam em licença paga devido à COVID . “Não fazia ideia de que era tão ruim assim”, disse um trabalhador à Vice.





“Esta informação é muito importante porque os trabalhadores precisam fazer um cálculo sobre o risco que correm quando vão trabalhar todos os dias”, disse Berkowitz. “Com o COVID, é o risco ocupacional que você pode levar para casa, para sua família e amigos.”





A Amazon não respondeu a perguntas sobre quantos de seus funcionários em todo o país testaram positivo para COVID ou por que a empresa não fornece contagens diárias de casos para todos os funcionários do depósito. Ele não contestou os números diários de notificação de casos COVID compilados pelo The Markup.





Em um e- mail , a porta-voz da Amazon, Alisa Carroll, escreveu que os casos positivos entre os trabalhadores do depósito “não significam que esses indivíduos contraíram COVID em nossas instalações”.





“O país experimentou outro aumento nos casos de COVID neste inverno e quase todas as empresas foram afetadas”, disse Carroll em comunicado.





“Como fizemos durante a pandemia, trabalhamos em estreita colaboração com as autoridades de saúde pública e nossos próprios especialistas médicos para determinar as maneiras mais eficazes de manter nossos funcionários e nossas comunidades seguras e nos comunicamos com as autoridades de saúde locais e nossos funcionários sempre que houver um novo caso. .”





Antes do sucesso da variante Omicron, Oregon era um dos poucos estados que compilava dados sobre casos de COVID nos armazéns da Amazon e tornava esses dados públicos.





Em meio ao aumento mais recente, a agência teve que repriorizar seus esforços de resposta a surtos para se concentrar em “configurações com maior risco de doenças graves, morte e transmissão ampla”, de acordo com Erica Heartquist, oficial de informação pública da Oregon Health Authority. .





Essas configurações não incluem armazéns, disse ela. Antes da mudança na política, os dois surtos de COVID mais longos no local de trabalho que a agência estadual havia rastreado estavam nos armazéns PDX7 e PDX9 da Amazon - mais longos até do que nos hospitais e prisões do estado.





As notificações enviadas aos funcionários da The Markup da Califórnia fornecem uma rara janela para quantas pessoas nos armazéns da empresa contraíram o COVID durante o último surto da pandemia. Na primeira semana completa de dezembro, o trabalhador do armazém Rialto foi notificado de uma média de cerca de quatro casos por dia.





Em meados de janeiro, eram 45. Em um único dia, 17 de janeiro, a Amazon enviou ao funcionário do depósito Rialto uma notificação sobre 61 casos confirmados do vírus. De acordo com a OSHA, o armazém tem uma força de trabalho média anual de aproximadamente 4.400

.

O Markup também recebeu e revisou capturas de tela de notificações de exposição diária enviadas a um trabalhador em um armazém da Amazon em Stockton, Califórnia. Nesse armazém, que a OSHA cita como tendo uma força de trabalho anual média de cerca de 2.700 funcionários, a Amazon alertou o trabalhador sobre 832 casos de COVID entre os funcionários nos últimos meses. Os alertas atingiram o pico em 20 de janeiro, quando a Amazon notificou o funcionário sobre 58 casos de COVID.

Os casos de COVID-19 dispararam em um depósito da Amazon em Stockton, Califórnia.





Casos de COVID incluídos em notificações de exposição diária enviadas a um funcionário no depósito da Amazon SMF3





A Amazon alterou suas notificações diárias de exposição para trabalhadores da Califórnia para incluir números de casos em 12 de novembro de 2021 - o mesmo dia em que o procurador-geral do estado, Rob Bonta, apresentou uma queixa contra a empresa, alegando que ela impedia que seus funcionários “acessassem totalmente as informações sobre os casos de COVID-19. .” Pouco tempo depois, a reclamação foi resolvida , com a Amazon concordando em pagar uma multa de $ 500.000 e dar a seus funcionários da Califórnia contagens exatas de casos.





“Estamos felizes por ter resolvido isso e por ver que o procurador-geral não encontrou problemas substantivos com as medidas de segurança em nosso prédio”, escreveu Carroll, da Amazon, em um e-mail.





Esse acordo também resolveu um processo que a Califórnia moveu contra a Amazon em dezembro de 2020 . No processo, o então procurador-geral da Califórnia, Xavier Becerra, alegou que a Amazon reteve informações em uma investigação sobre as taxas de casos de COVID da empresa e os protocolos de segurança em suas aproximadamente 150 instalações em todo o estado.





“É um assunto muito sério quando você tem um procurador-geral do estado processando uma grande corporação internacional por violar uma lei que é tão claramente importante e relevante para o que está acontecendo com os trabalhadores no local agora”, disse Terri Gerstein, membro da Harvard Programa de Trabalho e Vida Profissional da Faculdade de Direito e Instituto de Política Econômica. “Isto não é uma mãe e pai. Esta é uma das maiores e mais poderosas empresas do mundo.”

Indo trabalhar doente

O aumento da Omicron nos armazéns da Amazon ocorreu depois que a empresa passou os últimos meses facilitando os protocolos de segurança COVID em seus armazéns , incluindo a interrupção de testes internos e verificações de temperatura e desmontando algumas barreiras de distanciamento social.





E apesar da Amazon agora contar aos trabalhadores da Califórnia sobre a contagem de casos de COVID, vários trabalhadores disseram ao The Markup que não foram informados se alguém que trabalha perto deles foi infectado, então é difícil saber quando eles foram expostos.





Carroll, da Amazon, escreveu em um e-mail que “para melhor proteger nossos funcionários, iniciamos imediatamente o rastreamento de contato para determinar se alguém foi exposto a esse indivíduo e informamos esses funcionários imediatamente e pedimos que fiquem em quarentena com pagamento”.





O Markup revisou uma mensagem no aplicativo enviada aos funcionários em 7 de janeiro que dizia que a empresa estava encurtando sua política de licença médica COVID-19 de duas semanas para uma semana. Ele disse que os trabalhadores seriam limitados a 40 horas de licença remunerada se pegassem o vírus.





A medida seguiu a atualização das diretrizes do Centro de Controle e Prevenção de Doenças em dezembro para dizer que a maioria das pessoas infectadas com o coronavírus poderia se isolar por cinco dias em vez de 10.





Pouco depois, disse o funcionário do armazém Rialto, aconteceu o inevitável. Apesar de ser vacinado, reforçado, usar máscara rotineiramente e se isolar em casa com a família quando não estava no trabalho, ele testou positivo para COVID.





Alguns dias depois, seus familiares também conseguiram.





“Estou indo direto para o trabalho e voltando para casa. Não fui a nenhum outro lugar”, disse ele. “Dois dias antes [do teste positivo], comecei a sentir dor de garganta e realmente não pensei muito nisso…. [Então] acordei com dores no corpo, mas pensei que talvez fosse porque ficamos muito tempo em pé.





Ele foi trabalhar, mas não durou o dia inteiro. À tarde, ele estava em casa com febre e calafrios, que progrediram para fortes dores de cabeça e tosse forte. E obter aprovação para licença médica não foi fácil, disse ele.





Depois de obter um teste COVID positivo de um médico, o funcionário da Rialto disse que demorou mais de duas horas para chegar aos recursos humanos da Amazon. A empresa finalmente aprovou sua licença médica remunerada, embora ele tenha dito que não foi pago pelas horas de trabalho que perdeu no dia em que saiu mais cedo.





De acordo com a documentação que o trabalhador forneceu ao The Markup, ele recebeu 40 horas de licença médica remunerada.





A Amazon é conhecida por fazer com que os trabalhadores passem por um árduo processo para obter licença , e a empresa teria demitido funcionários quando o software de atendimento inadvertidamente os marcou como ausentes, de acordo com um relatório do The New York Times.





De acordo com uma reportagem da NBC News, um funcionário da Amazon passou até nove horas ao telefone tentando entrar em contato com recursos humanos depois de adoecer com COVID. Vários outros trabalhadores disseram à NBC News que a Amazon deduziu incorretamente o tempo de férias acumulado enquanto eles deveriam estar de licença médica do COVID.





Em janeiro, uma página popular do Reddit que os funcionários do armazém da Amazon usam para compartilhar histórias e obter perguntas respondidas por outros funcionários sobre os protocolos da empresa ficou tão sobrecarregada com perguntas sobre a licença médica do COVID que os moderadores criaram um “ megathread ” separado dedicado ao tópico.





Em 9 de fevereiro, o megathread tinha 900 comentários de trabalhadores detalhando cenários nos quais eles passaram dias tentando garantir licenças e se esforçando para obter exames e atestados médicos para provar que estavam doentes. Vários trabalhadores disseram que ainda iam para o trabalho doentes porque não conseguiam descobrir como obter aprovação para licença ou licença prolongada.





Carroll, da Amazon, escreveu no e-mail: “Para gerenciar o aumento no pedido de licença de nossos funcionários, investimos quase US$ 30 milhões em melhorias, expandimos o escopo de nosso call center para que eles pudessem oferecer uma melhor experiência ao cliente e atualizamos nossos programas de treinamento e qualidade. . Essas ações renderam um aumento significativo na resolução de primeiro contato.” Carroll não forneceu detalhes sobre as melhorias.





“É muito importante que os trabalhadores tenham licença médica adequada, porque, caso contrário, eles são incentivados a trabalhar doentes”, disse Jordan Barab, ex-vice-secretário adjunto da OSHA. E com a alta taxa de transmissibilidade do COVID, esse tipo de política também é importante para toda a comunidade, acrescentou: “Se você está infectado no trabalho, pode levar isso para casa também para sua família”.





Na noite anterior ao retorno do trabalhador da Rialto ao armazém, ele disse que ainda se sentia mal. Sua febre havia diminuído, mas ele estava fraco e exausto. Então, o trabalhador decidiu pedir à Amazon uma extensão de sua licença - embora isso provavelmente significasse nenhum pagamento por aqueles dias extras de folga, uma vez que ultrapassaram as 40 horas da política de licença COVID da empresa.





“Eu enviei [a extensão] há dois dias”, disse ele. “E eu ainda não tive resposta.”

