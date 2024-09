Cách tính Rarity của NFT

NFT đã trở thành các dự án được chấp nhận rộng rãi trong lĩnh vực blockchain.

Với hơn 10,5 tỷ đô la Tổng vốn hóa thị trường - theo CoinMarketCap - xu hướng được dự đoán sẽ tăng lên hơn 147 tỷ đô la vào năm 2026.

Hơn nữa, “NFT” đã trở thành từ điển Collins của năm vào năm 2021. Tất cả những điều này xác nhận rằng việc áp dụng sẽ còn cuồng nhiệt hơn trong những năm tới.

NFT – Mã thông báo không thể thay thế – là một mã thông báo dựa trên blockchain hiếm hoi không thể

xen kẽ với một loại khác của nó do các đặc tính khác biệt của nó.

Một người sáng tạo có thể tạo ra 5 NFT theo ý thích; điều này không có nghĩa là cả năm đều giống nhau và có thể thay thế cho nhau.

Không!



Tất cả năm bộ sưu tập có thể trông giống nhau và được đúc lại với nhau, nhưng chúng đều có các đặc tính riêng biệt để phân biệt chúng với nhau.

NFT Rarity là gì?

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao một số NFT có giá trị hàng triệu đô la và một số vô giá trị?

Bạn cũng nghĩ rằng thị trường xác định giá trị của NFT được liệt kê trên đó hay blockchain mà nó được đúc trên đó?

Nhiều người đã nghĩ sai những điều này, và nhiều người khác là nguyên nhân đằng sau giá trị ngày càng tăng của NFTs.

Vậy động lực đằng sau giá trị của NFTs là gì?

VIỆC HIẾM CÓ!

Vì từ “hiếm” đồng nghĩa với sự khan hiếm hoặc mức độ hiếm của một món đồ hoặc vật thể, độ hiếm của NFT có nghĩa là độ hiếm hoặc không thể so sánh của một chiếc NFT, xác định giá trị của một món đồ sưu tầm như thế nào.

Hầu hết các nhà sưu tập đều yêu cầu NFT quý hiếm vì đồ sưu tập càng hiếm thì giá trị càng cao.

Đây là lý do tại sao hầu hết những người đam mê NFT luôn muốn biết mức độ hiếm của NFT trước khi mua nó hoặc mức độ hiếm của NFT trong bộ sưu tập của họ để xác định xem họ có thể niêm yết chúng trên thị trường như thế nào.

Vì vậy, Làm thế nào để chúng tôi tính toán độ hiếm của một NFT?

Có thể dễ dàng xác định độ hiếm của hai chiếc NFT riêng biệt từ các nhà sưu tập khác nhau, ví dụ: Okay Bears và Bored Ape Yacht Club . Cả người sáng tạo và người sưu tầm đều đa dạng khi đặt cạnh nhau. Bạn có thể phân biệt

điều này liền mạch.

Tuy nhiên, khi nó liên quan đến các bộ sưu tập NFT có vài trăm NFT, độ hiếm tổng của mỗi NFT được xác định bằng cách so sánh các thuộc tính hoặc thuộc tính của mỗi NFT trong bộ sưu tập đó với nhau.

Tổng độ hiếm này được xác định bằng cách tìm kiếm các thuộc tính hiếm nhất hoặc bằng cách đánh giá độ hiếm thông qua số liệu thống kê. Việc cân nhắc cơ bản luôn dựa trên các tính năng tổng thể của NFT, không phải một thuộc tính đơn lẻ; điều này đã thúc đẩy Rarity Tools phát triển phương pháp hoặc phương pháp "điểm hiếm".

Theo các công cụ hiếm,

“the total Rarity Score for an NFT is the sum of the Rarity Score of all of its trait values.

Các thuộc tính hoặc đặc điểm được xem xét thường là các thuộc tính vật lý như

clothes, earrings, fur, hat, spectacles, background, necklace, etc.

, được sử dụng làm thước đo vì tất cả các NFT trong một bộ sưu tập không thể có tất cả; điều đó làm cho chúng không thể thay thế được.

Có bốn phương pháp khác nhau được sử dụng để tính độ hiếm của NFT. Đối với mỗi phương pháp này, các yếu tố khác nhau được coi là một công cụ. Khi so sánh với nhau, một số phương pháp được coi là kém hơn vì chúng được coi là một đặc điểm cụ thể khiến các phương pháp khác bị loại bỏ.

Các phương pháp được sử dụng là:

-Mô hình độ hiếm

-Mô hình hiếm đặc điểm trung bình / trung bình

-Mô hình độ hiếm thống kê

-Mô hình điểm chẵn lẻ

Mô hình Rarity đặc điểm

Mô hình xếp hạng này kiểm tra đặc điểm hiếm nhất của NFT như một công cụ so sánh. Ví dụ, hãy so sánh các loài Khỉ sau:

Từ trên:

Đặc điểm hiếm nhất của Ape # 4317 là Mohawk ngắn mà 3% có.

Đặc điểm hiếm nhất của Ape # 8520 là váy dạ hội mà 1% có.

Đặc điểm hiếm nhất của Ape # 4688 là Mũ bảo hiểm diễn viên đóng thế mà 2% có.

Bằng cách sử dụng “Mô hình độ chẵn lẻ của đặc điểm”, thứ tự sẽ là # 8520, # 4688 và # 4317 .

The limitation of this model is that it doesn't consider the overall traits of NFTs; only the rarest trait is considered instead.

Mô hình Rarity Trung bình / Đặc điểm Trung bình

Mô hình này sử dụng phương pháp trung bình hoặc trung bình để tính độ hiếm của NFT. Nó xem xét tất cả các đặc điểm và sử dụng phương pháp tính trung bình để xác định một đặc điểm NFT cụ thể trước khi so sánh các NFT.

Vì vậy, với mô hình này, Ape # 4317 có đặc điểm hiếm nhất, tiếp theo là Ape # 8520 và Ape # 4688

The limitation of this model is that it doesn't consider if an NFT has a very rare individual trait despite considering the gross rarity of every trait.

Mô hình thống kê chẵn lẻ

Mô hình này cũng kết hợp độ hiếm chung; tuy nhiên, nó khác với mô hình trung bình theo một số cách. Độ hiếm tổng thể của một NFT được tính bằng cách nhân tất cả các đặc điểm của NFT đó với nhau.

Ví dụ: sử dụng cùng một NFT ở trên:

Ape #4317 = 13% * 9% * 5% * 5% * 3% * 7% = 0.000000061425%

Ape #8520 = 12% * 1% * 17% * 12% * 3% * 2% = 0.000000014688%

Ape #4688 = 13% * 8% * 12%* 2% * 16% = 0.0000039936%

Vì vậy, với mô hình này, Ape # 8520 có đặc điểm hiếm nhất theo thống kê là Ape # 4317 , sau đó là Ape # 4688

Mô hình điểm số chẵn lẻ

Điểm hiếm gần giống như mô hình độ hiếm đặc điểm, nhưng điểm hiếm thường được tính theo tỷ lệ, không giống như độ hiếm của đặc điểm, thường được tính bằng phần trăm. Mô hình điểm độ hiếm là một trong những cách đơn giản và đáng tin cậy nhất để đánh giá mức độ hiếm của NFT. Hầu hết các trang web NFT sử dụng nó.

Theo công cụ Rarity , tổng điểm hiếm của một NFT cụ thể là tổng điểm hiếm của tất cả các giá trị đặc điểm trong một NFT cụ thể.

Sử dụng Apes trước đó làm ví dụ:



The higher the rarity score, the rarer the NFT is in this model. With that, Ape #4688 is the rarest, followed by Ape #8520 and Ape #4317.

Sự kết luận

Như đã trình bày và chứng minh ở trên:

Đặc điểm Rarity được coi là đặc điểm hiếm nhất.

Đặc điểm Trung bình và Tỷ lệ Thống kê xem xét các đặc điểm tổng thể trong một

NFT trong khi không tạo ra ưu thế cho đặc điểm hiếm hoi duy nhất như được thực hiện đối với một số mô hình.

NFT trong khi không tạo ra ưu thế cho đặc điểm hiếm hoi duy nhất như được thực hiện đối với một số mô hình. Điểm số chẵn lẻ tính điểm NFT bằng cách xem xét một đặc điểm hiếm và tổng

đặc điểm trong tính toán của nó.

Cần lưu ý rằng NFT được đánh giá khác nhau dựa trên cộng đồng NFT tương ứng.

Cộng đồng CryptoPunks ưu tiên "số thuộc tính" để xếp hạng NFT

là hiếm nhất, không tính cho các cộng đồng khác.

là hiếm nhất, không tính cho các cộng đồng khác. Cộng đồng của Waifusion ưu tiên "quần áo và phong cách" phù hợp để xếp hạng

NFT, không được tính cho các cộng đồng khác.

Vì vậy, mỗi cộng đồng có sở thích ưu tiên những gì để xếp hạng NFT là hiếm nhất.

Bạn có thể thắc mắc tại sao lại gặp nhiều khó khăn khi xác định độ hiếm của NFT — biết được độ hiếm của một món đồ sưu tầm là một phần trong quá trình thẩm định của bạn. Kiến thức của nó giúp xác định những gì cần mua và quyết định sản phẩm nào sẽ mang lại ROI cao hơn.

Nếu bạn không thể tự mình trải qua quy trình siêng năng, một số trang web xếp hạng NFT như: