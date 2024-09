Como calcular a raridade de um NFT

NFTs se tornaram projetos amplamente aceitos na esfera blockchain.

Com mais de $ 10,5 bilhões de capitalização de mercado total - de acordo com o CoinMarketCap - a tendência foi projetada para crescer para mais de $ 147 bilhões até 2026.

Além disso, “NFT” se tornou a palavra do ano no Collins Dictionary em 2021. Tudo isso valida que a adoção será mais histérica nos próximos anos.

Um NFT – token não fungível – é um raro token baseado em blockchain que não pode ser

intercambiado com outro de seu tipo devido a suas propriedades diferenciais.

Um criador pode cunhar 5 NFTs por capricho; isso não significa que os cinco são iguais e podem ser trocados.

Não!



Todas as cinco coleções podem parecer semelhantes e foram cunhadas juntas, mas todas têm propriedades distintas que as distinguem umas das outras.

O que é raridade NFT?

Você já se perguntou por que alguns NFTs valem milhões de dólares e alguns não valem nada?

Você também acha que o mercado determina o valor do NFT listado nele ou o blockchain em que foi cunhado?

Muitas pessoas pensaram erroneamente sobre isso, e muitas outras são a motivação por trás do valor crescente dos NFTs.

Então, qual é a força motriz por trás do valor dos NFTs?

RARIDADE!

Como a palavra “raridade” é sinônimo de escassez ou quão rara é uma peça ou objeto, a raridade dos NFTs significa quão raro ou incomparável é um NFT, determinando o quão valioso será tal colecionável.

A maioria dos colecionadores exige NFTs raros porque quanto mais raro for um colecionável, maior será o preço de valor.

É por isso que a maioria dos entusiastas de NFTs sempre deseja saber o quão raro é um NFT antes de adquiri-lo ou o quão raro é o NFT em suas coleções para determinar quanto eles podem listá-los no mercado.

Então, como calculamos a raridade de um NFT?

É fácil determinar a raridade de dois NFTs separados de diferentes colecionadores, por exemplo, Okay Bears e Bored Ape Yacht Club . Tanto os criadores quanto os colecionáveis são diversos quando justapostos. você pode discernir

isso sem problemas.

Mas, quando se trata de coleções NFT que possuem algumas centenas de NFTs, a raridade bruta de cada NFT é determinada comparando os atributos ou propriedades de cada NFT nessa coleção entre si.

Essa raridade bruta é determinada procurando os atributos mais raros ou pela avaliação da raridade por meio de estatísticas. A consideração essencial é sempre baseada nas características brutas dos NFTs, não em um único atributo; isso levou a Rarity Tools a desenvolver a abordagem ou método de "pontuação de raridade".

De acordo com ferramentas de raridade,

“the total Rarity Score for an NFT is the sum of the Rarity Score of all of its trait values.

Atributos ou traços considerados são geralmente atributos físicos como

clothes, earrings, fur, hat, spectacles, background, necklace, etc.

, que são usados como um parâmetro porque todos os NFTs em uma única coleção não podem ter todos eles; que os torna não fungíveis.

Existem quatro métodos diferentes usados para calcular a raridade dos NFTs. Para cada um desses métodos, vários fatores foram considerados como uma ferramenta. Quando comparados entre si, alguns métodos foram considerados inferiores, pois consideravam uma característica específica deixando de fora outras.

Os métodos usados são:

-Modelo de raridade de traço

-Modelo de raridade média/média

-Modelo estatístico de raridade

-Modelo de pontuação de raridade

Modelo de Raridade de Traço

Este modelo de classificação examina a característica mais rara dos NFTs como uma ferramenta de comparação. Por exemplo, vamos comparar os seguintes Apes:

De cima:

A característica mais rara do Ape #4317 é o Short Mohawk, que 3% possuem.

A característica mais rara do Ape #8520 é o vestido de baile que 1% tem.

A característica mais rara do Ape #4688 é o Stuntman Helmet, que 2% possuem.

Usando o “modelo Trait Rarity”, a ordem seria #8520, #4688 e #4317 .

The limitation of this model is that it doesn't consider the overall traits of NFTs; only the rarest trait is considered instead.

Modelo de raridade de característica média/média

Este modelo usa o método de média ou média para calcular a raridade de NFTs. Ele considera todas as características e usa o método de média para determinar uma característica NFT específica antes de comparar os NFTs.

Assim, com este modelo, Ape#4317 tem a característica mais rara, seguido por Ape #8520 e Ape #4688

The limitation of this model is that it doesn't consider if an NFT has a very rare individual trait despite considering the gross rarity of every trait.

Modelo Estatístico de Raridade

Este modelo também incorpora raridade geral; no entanto, difere do modelo médio em alguns aspectos. A raridade geral de um NFT é calculada multiplicando todas as características de tal NFT juntas.

Usando os mesmos NFTs acima, por exemplo:

Ape #4317 = 13% * 9% * 5% * 5% * 3% * 7% = 0.000000061425%

Ape #8520 = 12% * 1% * 17% * 12% * 3% * 2% = 0.000000014688%

Ape #4688 = 13% * 8% * 12%* 2% * 16% = 0.0000039936%

Assim, com este modelo, o Ape #8520 tem a característica mais rara seguida estatisticamente pelo Ape #4317 , depois o Ape #4688

Modelo de Pontuação de Raridade

A pontuação de raridade é quase como o modelo de raridade de traço, mas a pontuação de raridade geralmente é calculada fracionalmente, ao contrário da raridade de traço, que geralmente é em porcentagem. O modelo de pontuação de raridade é uma das maneiras mais simples e confiáveis de avaliar a raridade dos NFTs. A maioria dos sites NFT o emprega.

De acordo com as ferramentas de raridade , a pontuação total de raridade de um NFT específico é a soma da pontuação de raridade de todos os valores de características em um NFT específico.

Usando os Apes anteriores como exemplo:



The higher the rarity score, the rarer the NFT is in this model. With that, Ape #4688 is the rarest, followed by Ape #8520 and Ape #4317.

Conclusão

Como mostrado e comprovado acima:

Trait Rarity considera o traço mais raro.

O traço Médio e a Raridade Estatística consideram os traços brutos de forma

NFT sem dar preponderância ao único traço raro como feito para alguns modelos.

NFT sem dar preponderância ao único traço raro como feito para alguns modelos. Pontuação de raridade pontua NFTs considerando um único traço raro e bruto

características em seu cálculo.

Vale a pena notar que os NFTs são avaliados de forma diferente com base na respectiva comunidade NFT.

A comunidade CryptoPunks dá prioridade à “contagem de atributos” para classificar os NFTs

como o mais raro, o que não conta para outras comunidades.

como o mais raro, o que não conta para outras comunidades. A comunidade de Waifusion prioriza combinar “roupas e estilo” para classificar

NFTs, que não conta para outras comunidades.

Portanto, cada comunidade tem sua preferência sobre o que priorizar para classificar os NFTs como os mais raros.

Você pode se perguntar por que é preciso tanto trabalho para determinar a raridade dos NFTs - saber o quão raro um colecionável é parte de sua devida diligência. Seu conhecimento ajuda a determinar o que comprar e decidir qual peça renderá um ROI mais alto.

Se você não pode passar pelo procedimento de diligência sozinho, alguns sites classificam NFTs como: