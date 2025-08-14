Các công cụ scraper web AI tốt nhất năm 2025: Các lựa chọn hàng đầu, tính năng và giá cả

Các công cụ AI ngày nay làm cho web scraping nhanh hơn, thông minh hơn và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ bao gồm các Và chúng tôi cũng sẽ phân tách những gì AI web scrapers là, làm thế nào họ khác với scraping truyền thống, và tại sao họ đang trở thành một phần chính trong mỗi dòng công việc dữ liệu hiện đại. 8 best AI web scraper tools of 2025 Key Takeaways: Top 3 AI Web Scrapers vào năm 2025 Nếu bạn thiếu thời gian, đây là những gì bạn cần biết: Các công cụ cạo web chạy bằng AI tiết kiệm thời gian và thích nghi với các trang web phức tạp. Không giống như các công cụ cạo web truyền thống, các công cụ này có thể tự động điều chỉnh để thay đổi bố trí, xử lý các trang web nặng JavaScript và yêu cầu ít bảo trì thủ công hơn. Oxylabs là lựa chọn toàn diện tốt nhất, cung cấp khả năng mở rộng cấp doanh nghiệp thông qua API Web Scraper và tự động hóa thân thiện với người mới bắt đầu với AI Studio. Decodo là lý tưởng cho việc quét mã nhanh, không có mã thông qua lời nhắc ngôn ngữ tự nhiên với AI Parser của nó - tuyệt vời cho các nhóm cần đầu ra nhanh, có cấu trúc. Octoparse cung cấp một giao diện điểm và nhấp chuột trực quan được phát triển tốt, các mẫu tích hợp và lập lịch dựa trên đám mây. oxy hóa Phần còn lại của các công cụ vượt trội trong các trường hợp sử dụng niche, từ tích hợp ứng dụng đến giám sát tự động và phân tích dựa trên email. Cuối cùng, máy quét AI phù hợp phụ thuộc vào kỹ năng kỹ thuật, quy mô và nhu cầu tự động hóa của bạn. Cho dù bạn muốn quét một vài trang một tuần hoặc xây dựng đường ống dẫn dữ liệu cấp doanh nghiệp, có một công cụ trong danh sách này dành cho bạn. Vào cuối bài viết này, bạn sẽ biết giải pháp nào phù hợp nhất với nhu cầu của bạn và làm thế nào để bắt đầu. 8 máy scraper web AI tốt nhất vào năm 2025 Với rất nhiều công cụ AI có sẵn, thật dễ dàng để bị lạc trong tiếng ồn.Để làm cho mọi thứ đơn giản hơn, chúng tôi đã làm tròn tám công cụ cạo web AI tốt nhất bạn có thể sử dụng ngày hôm nay. Chúng ta hãy đi sâu vào mỗi người, nhìn vào những gì họ cung cấp, những gì làm cho họ độc đáo, và họ phù hợp nhất với ai. oxy hóa oxy hóa Best for enterprises and beginners alike, thanks to its dual offerings: Web Scraper API for developers and AI Studio for non-coders. Oxylabs là một trong những tên tuổi lớn nhất trong ngành khai thác dữ liệu, đáng tin cậy bởi các công ty Fortune 500 và các chuyên gia cá nhân. sản phẩm của họ được xây dựng để xử lý scraping khối lượng cao, bỏ qua CAPTCHA và các trang web phức tạp. Web Scraper API: Lý tưởng cho các nhà phát triển hoặc các dự án quy mô lớn. Nó hỗ trợ hiển thị JavaScript, quay proxy thông minh và thậm chí giải quyết CAPTCHA. Với tích hợp OxyCopilot, người dùng có thể tạo ra các quy tắc phân tích bằng cách sử dụng lời nhắc ngôn ngữ tự nhiên, giảm đáng kể thời gian thiết lập. Ngoài ra, người dùng chỉ trả tiền cho những gì họ cần - tính toán dựa trên tính năng mới điều chỉnh giá theo mức độ phức tạp của nhiệm vụ, với tỷ lệ thấp hơn cho các trang web không cần hiển thị JavaScript. AI Studio: Một nền tảng không có mã mới sử dụng các ứng dụng được thúc đẩy bởi AI như AI-Scraper, AI-Crawler, AI-Search và Browser Agent để tự động hóa việc khai thác dữ liệu. Ở đây, bạn chỉ đơn giản mô tả những gì bạn cần bằng ngôn ngữ đơn giản, và công cụ xử lý nó cho bạn - hoàn hảo cho người dùng phi kỹ thuật. Trang web Scraper API tại Studio Oxylabs thu hẹp khoảng cách giữa lớp doanh nghiệp và thân thiện với người mới bắt đầu tốt hơn bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào. AI Studio cũng hiện đang miễn phí, làm cho nó trở thành một điểm khởi đầu rủi ro thấp cho bất cứ ai tò mò về AI scraping. Why it stands out: Pros: Quản lý các trang web phức tạp, JavaScript nặng một cách liền mạch OxyCopilot tăng tốc độ sử dụng Web Scraper API cho các nhà phát triển Miễn phí AI Studio với lời nhắc ngôn ngữ tự nhiên Cơ sở hạ tầng sẵn sàng cho doanh nghiệp với hỗ trợ 24/7 Cons: Web Scraper API đòi hỏi sự quen thuộc với mã hóa AI Studio không được tối ưu hóa cho scraping hàng loạt Pricing: Web Scraper API: thử nghiệm miễn phí không giới hạn với tối đa 2.000 kết quả; các gói trả tiền từ $ 49 / tháng. AI Studio: Hiện tại miễn phí cho tất cả người dùng. Decode Best for fast, AI-driven, no-code data extraction. Trước đây được gọi là Smartproxy, Decodo đổi thương hiệu vào năm 2025 và tiếp tục là nhà cung cấp giải pháp proxy và scraping đáng tin cậy. Decodo’s AI Parser cho phép bạn trích xuất dữ liệu có cấu trúc từ bất kỳ trang web nào bằng cách sử dụng lời nhắc ngôn ngữ đơn giản – chỉ cần dán URL và mô tả những gì bạn cần (ví dụ, “Hiển thị tất cả tên sản phẩm và giá cả”). nó tự động tạo ra đầu ra sạch sẽ, sẵn sàng để sử dụng trong JSON hoặc CSV, làm cho nó lý tưởng cho các nhà tiếp thị, nhà nghiên cứu và nhóm muốn kết quả nhanh chóng mà không cần mã hóa. Dòng công việc dựa trên yêu cầu của nó loại bỏ sự phức tạp của cạo truyền thống, trong khi vẫn xử lý các trang web nặng JavaScript với độ chính xác cao. Why it stands out: Pros: Không có mã trích xuất được cung cấp bởi AI prompts Quản lý các trang web năng động và JavaScript nặng Xuất khẩu có cấu trúc sạch (CSV, JSON) Cons: Phù hợp nhất cho việc cạo cấp trang (không phải công việc số lượng lớn) Pricing: AI Parser có sẵn cho tất cả người dùng mà không có thêm chi phí. Octoparse Best for non-technical users who want visual, no-code scraping with cloud scheduling. Octoparse từ lâu đã là công cụ đi-to cho những người dùng muốn một giao diện điểm và nhấp để chọn các yếu tố và trích xuất chúng mà không cần viết mã. Visual scraper: Chỉ cần nhấp vào dữ liệu bạn muốn—Octoparse tự động phát hiện và thu thập nó. Lịch trình đám mây: Thiết lập các scraps lặp đi lặp lại để theo dõi giá cả, danh sách hoặc bảng công việc tự động. API: API tiêu chuẩn của nó cho phép bạn xuất dữ liệu có cấu trúc trong JSON, CSV, Excel hoặc HTML. API nâng cao thêm quản lý từ xa và quy trình làm việc đám mây tự động. Octoparse cung cấp một trong những đường cong học tập mượt mà nhất trong ngành. nó lý tưởng cho các nhà tiếp thị, nhà nghiên cứu và các nhóm nhỏ muốn dữ liệu nhất quán mà không cần đau đầu kỹ thuật. Why it stands out: Pros: Drag-and-drop interface, không cần mã hóa Thư viện phong phú các mẫu cho các trang web phổ biến Lập kế hoạch và xuất khẩu dựa trên đám mây Cons: Các tính năng giới hạn trong Free Tier Ứng dụng Desktop đôi khi clunky trên Mac Pricing: Miễn phí cấp sẵn có; các gói trả tiền bắt đầu từ $ 99 / tháng. ScrapeCơn bão Best for fast, no-code visual scraping with Smart Mode and Flowchart Mode. ScrapeStorm đơn giản hóa việc cạo AI cho người mới bắt đầu nhưng thêm chiều sâu cho người dùng tiên tiến. Chế độ thông minh: dán một URL, và ScrapeStorm tự động phát hiện các mô hình (chẳng hạn như danh sách sản phẩm hoặc nội dung được trang) và trích xuất chúng. Chế độ biểu đồ dòng chảy: Đối với các vết nứt phức tạp, xây dựng logic trực quan - xác định các con đường dẫn hướng, vòng lặp và các quy tắc có điều kiện với giao diện kéo và thả. Giao diện chế độ kép của nó làm cho nó hoàn hảo cho cả người mới bắt đầu và những người muốn kiểm soát nhiều hơn mà không cần mã hóa. Why it stands out: Pros: Easy Smart Mode cho cài đặt nhanh Advanced flowchart customization cho các nhiệm vụ phức tạp Hoạt động trên Windows, Mac, Linux Cons: Giới hạn khả năng mở rộng cho các dự án rất lớn Một số báo cáo về các điểm dữ liệu bị bỏ lỡ trong Chế độ Thông minh Pricing: Chương trình khởi động miễn phí; các chương trình trả tiền bắt đầu từ $ 49,99 / tháng. Trích xuất Best for automating data extraction from emails and unstructured text sources. ExtractAI cung cấp khai thác dữ liệu có cấu trúc mạnh mẽ trực tiếp từ email, sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên để phân tích nội dung như hóa đơn, email đăng công việc hoặc yêu cầu khách hàng thành các định dạng sạch. Các nhà phát triển có thể nhúng nó vào các ứng dụng với mã tối thiểu, kích hoạt việc trích xuất trong thời gian thực.Mặc dù nó không xử lý việc cạo trang web, nhưng tập trung vào các dòng công việc dựa trên email tự động hóa những gì thường đòi hỏi công việc thủ công. Pros: Phân tích có cấu trúc hiệu quả từ email hoặc nhật ký tin nhắn Giảm nhập dữ liệu lặp đi lặp lại và lỗi thủ công Dễ dàng tích hợp vào CRM, Google Sheets hoặc bảng điều khiển Cons: Không được thiết kế cho web hoặc site scraping Cài đặt cần thiết cho tùy chỉnh email field mapping Giá mỗi email có thể không quy mô tốt cho khối lượng rất cao Có một gói miễn phí; các gói trả tiền bắt đầu từ $ 19.00. Pricing: Browse AI Best for website monitoring, scheduled scraping, and easy export into Google Sheets or apps. Browse AI cung cấp một giao diện không có mã, nơi bạn đào tạo các bot bằng cách chỉ và nhấp vào các yếu tố web. Bạn có thể theo dõi thay đổi, trích xuất dữ liệu có cấu trúc và sản lượng đường ống trực tiếp vào các công cụ như Google Sheets, Airtable hoặc CRM. Pros: Cài đặt nhanh với đào tạo bot trực quan Theo dõi theo lịch trình với các trigger tự động Tích hợp trực tiếp vào các công cụ downstream (Sheets, Zapier) Cons: Giới hạn dựa trên tín dụng có thể leo thang chi phí Không được thiết kế cho môi trường cực kỳ phức tạp hoặc chống trầy xước Có một gói miễn phí; các gói trả tiền bắt đầu từ $ 19 / tháng. Pricing: Bardeen Best for combining scraping with automation across Google Sheets, Slack, CRMs, and more. Bardeen là một công cụ tự động hóa AI dựa trên trình duyệt. tích hợp sâu của nó cho phép bạn tự động thu thập dữ liệu (ví dụ, LinkedIn dẫn, danh sách giá) và sau đó kích hoạt các luồng công việc trên các ứng dụng như Slack, HubSpot, Notion - tiết kiệm sao chép và truyền tải thủ công. Pros: Tự động scraping và downstream dòng công việc trong một công cụ Trình duyệt dựa trên và không cần mã hóa Playbooks cho các nhiệm vụ chung và làm giàu dữ liệu Cons: Không được xây dựng cho việc cạo râu nặng Giới hạn trên hàng / tín dụng trên cấp thấp hơn Có một bản dùng thử miễn phí; các gói trả tiền bắt đầu từ $ 99 / tháng Pricing: Nhập khẩu.io Nhập khẩu.io Best for professional-grade extraction with screenshot-backed auditing. Import.io cung cấp cạo web cấp doanh nghiệp mà ghép đôi mỗi bản ghi được trích xuất với một hình ảnh snapshot – từ đào tạo điểm và nhấp đến triển khai API đầy đủ. Pros: Kiểm tra theo dõi thông qua ảnh chụp màn hình để tuân thủ Tính năng mở rộng và hỗ trợ API Hỗ trợ doanh nghiệp mạnh mẽ và độ tin cậy Cons: Chi phí cao hơn hầu hết các công cụ khác Cơ sở người dùng nhỏ có thể thấy các tính năng áp đảo Bắt đầu từ $ 299 / tháng cho gói Essential, với các cấp độ doanh nghiệp tùy chỉnh bổ sung có sẵn, và bao gồm một bản dùng thử miễn phí lên đến 500 truy vấn. Pricing: AI scraper là gì? Một scraper web AI là một công cụ sử dụng máy học và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để tự động khai thác dữ liệu từ các trang web - ngay cả những trang web có cấu trúc trang web phức tạp, nội dung động hoặc bảo vệ chống trầy xước. không giống như các scraper web truyền thống, scraper AI có thể thích ứng với các thay đổi trang web và trích xuất dữ liệu có cấu trúc đáng tin cậy hơn. Chúng thường rất mỏng manh: một thay đổi bố trí có thể phá vỡ chúng, và chúng thường phải vật lộn với các trang nặng JavaScript hoặc CAPTCHA và khối giới hạn tỷ lệ. Traditional web scrapers Ngược lại, Có thể phân tích cấu trúc của một trang web, tìm hiểu cách hành vi của con người tương tác với trang, xác định các điểm dữ liệu chính và trích xuất dữ liệu ngay cả khi được tải không đồng bộ. AI scrapers Bây giờ, hãy tưởng tượng xây dựng một công cụ nghiên cứu thị trường để so sánh giá của điện tử trên nhiều trang web thương mại điện tử. các máy quét truyền thống thường thất bại khi thông tin sản phẩm tải động hoặc yêu cầu cuộn. Một máy quét web AI có thể phát hiện và thích ứng, trích xuất tất cả các dữ liệu cần thiết về giá, tiêu đề, sẵn có và mô tả, ngay cả khi các kịch bản tải không đồng bộ. Với scraper AI, bạn có được hiệu suất công cụ đáng tin cậy, bảo trì thấp hơn và thiết lập nhanh hơn - cho dù bạn đang tìm kiếm để theo dõi dữ liệu như xu hướng giá, chụp bài đăng công việc, hoặc kéo các định dạng có cấu trúc vào một bảng tính như Google Sheets để phân tích thêm. Lợi ích của việc sử dụng AI Web Scrapers Vậy những lợi ích chính của việc từ bỏ máy cạo râu truyền thống là gì? 1. Efficiency and speed Với các tính năng như Chế độ thông minh hoặc hướng dẫn ngôn ngữ tự nhiên, bạn có thể quét các trang web nhanh hơn và tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại mà không cần viết mã. 2. Adaptability to complex websites Các trang web hiện đại thường tải nội dung thông qua JavaScript hoặc các yếu tố năng động. scrapers AI được thiết kế để xử lý các trang web JavaScript nặng này, bỏ qua CAPTCHA, xoay IP và thích nghi với bố trí thay đổi - giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và xáo trộn. 3. Structured data output Những công cụ này trích xuất dữ liệu có cấu trúc một cách liền mạch, xuất sang các định dạng như CSV, JSON, Excel hoặc trực tiếp vào Google Sheets, CRM hoặc cơ sở dữ liệu. 4. Accessibility for non‑coders Nhiều công cụ được trình bày ở đây (AI Studio, Octoparse, ScrapeStorm, Browse AI) không cung cấp các tùy chọn công cụ mã. Cho dù thông qua giao diện thị giác hoặc lời nhắc ngôn ngữ tự nhiên, người dùng phi kỹ thuật có thể trích xuất dữ liệu và chạy quy trình làm việc tự động mà không cần bất kỳ kỹ năng mã hóa nào. Những lợi ích này kết hợp để làm cho các máy quét web AI mạnh mẽ cho nghiên cứu thị trường, giám sát giá, phân tích cạnh tranh, sản xuất dẫn đầu và nhiều hơn nữa. Kết luận AI scrapers đang định nghĩa lại cách chúng ta thu thập và sử dụng dữ liệu web.Từ các API cấp doanh nghiệp đến các công cụ không có mã trực quan, bây giờ có một giải pháp cho mọi cấp độ kỹ năng và trường hợp kinh doanh. Nếu bạn cần quy mô và tính linh hoạt, Oxylabs là sự lựa chọn tốt nhất. Decodo's AI Parser là tuyệt vời cho việc cạo đơn giản, được thúc đẩy nhanh chóng. Nếu bạn muốn một giao diện trực quan, được thúc đẩy bởi mẫu, Octoparse là lý tưởng. Đối với nhu cầu niche (như tích hợp ứng dụng hoặc phân tích email), các công cụ như Browse AI, Bardeen và ExtractAI cung cấp. Chọn một công cụ phù hợp với quy mô, quy trình làm việc và mức độ thoải mái kỹ thuật của bạn.Với máy quét AI, ngay cả các nhiệm vụ dữ liệu phức tạp nhất cũng có thể đạt được – không cần mã hóa. Bottom line: