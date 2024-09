10 trò chơi Nintendo Switch hay nhất mọi thời đại được xếp hạng theo doanh số

Nintendo Switch đang định hình trở thành một trong những máy chơi game bán chạy nhất hiện có . Không khó để hiểu tại sao, với thiết kế kết hợp và thư viện khổng lồ của bên thứ ba đã thu hút hàng trăm người hâm mộ. Nhưng Switch thực sự tỏa sáng khi tự hào về việc lựa chọn các tựa game của bên thứ nhất. Hầu như tất cả các trò chơi này đều đã đạt doanh số 1 triệu bản, với 10 trò chơi hàng đầu bán được không dưới 14 triệu bản mỗi trò chơi. Nhìn lại lựa chọn tiêu đề này có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách Switch được người hâm mộ định nghĩa. Tính đến tháng 11 năm 2022, đây là 10 trò chơi Nintendo Switch hay nhất mọi thời đại dựa trên số lượng bán ra của chúng!

Tất cả thông tin bán hàng được lấy từ VGSales .

10 trò chơi Nintendo Switch hay nhất mọi thời đại được xếp hạng theo bản sao đã bán

10. Cuộc phiêu lưu của Ring Fit

9. Pokémon: Đi nào Pikachu & Eevee!

8. Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl

7. Bữa tiệc Super Mario

6. Super Mario Odyssey

5. Kiếm và Khiên Pokémon

4. Truyền thuyết về Zelda: Hơi thở của hoang dã

3. Super Smash Bros. Ultimate

2. Vượt qua động vật: Chân trời mới

1. Mario Kart 8 sang trọng





10. Ring Fit Adventure — 14,54 triệu bản đã bán

Ring Fit Adventure là một trong những trò chơi độc đáo hơn trên Switch. Về cơ bản, đây là một trò chơi tập thể dục ở định dạng RPG, đưa người chơi chống lại những kẻ thù có chủ đề cân nặng khi họ cố gắng cứu thế giới khỏi ảnh hưởng của một con rồng thể hình. Trò chơi được đóng gói với một phụ kiện vòng cho phép gắn một bộ điều khiển vào nó. Phong cách chơi độc đáo này tạo ra một giải pháp thay thế hiệu quả cho việc đến phòng tập thể dục hàng ngày — miễn là bạn có thể theo kịp quá trình tập luyện!

9. Pokémon: Đi nào, Pikachu! & Pokémon: Đi nào, Eevee! — 14,66 triệu bản đã bán

Pokémon: Let's Go có thể được coi là phần phụ của loạt phim Pokémon chính. Trong các trò chơi này, phong cách Pokémon Go phổ biến được pha trộn với một cuộc phiêu lưu gợi nhớ đến các trò chơi Đỏ và Xanh ban đầu. Đi thôi, Pikachu! và Đi nào, Eevee! là những tựa game Pokémon đầu tiên được phát hành trên Switch, chắc chắn đã thu hút một số sự chú ý chỉ từ thực tế đó. Chúng cũng là phiên bản làm lại thứ ba của các trò chơi gốc Thế hệ I, vì vậy mặc dù thiếu nội dung, nhưng ít nhất những người hâm mộ tìm kiếm sự hoài niệm không quá khó chịu.

8. Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl — 14,79 triệu bản đã bán

Các trò chơi Pokémon Brilliant Diamond và Shining Pearl là phiên bản làm lại của các tựa game Gen IV gốc, mang đến cho người hâm mộ hương vị quen thuộc của vùng Sinnoh sau một thập kỷ vắng bóng. Những trò chơi này có những cải tiến về chất lượng cuộc sống và những trận chiến mới được cho là khó khăn như những trận chiến với những người chơi khác. Phải thừa nhận rằng những bản làm lại này thiếu nội dung mới rõ rệt, đặc biệt khi so sánh với các tựa game cũ hơn như HeartGold & SoulSilver hay Omega Ruby & Alpha Sapphire. Mặc dù vậy, Brilliant Diamond & Shining Pearl vẫn cố gắng mang đến trải nghiệm thú vị cho người chơi mới đồng thời mang đến nhiều hoài niệm cho những người hâm mộ cũ.

7. Super Mario Party — 18,06 triệu bản đã bán

Mặc dù được cho là không phải là trò chơi Mario Party hay nhất mọi thời đại, nhưng Super Mario Party đã đưa sê-ri trở lại cội nguồn của nó với các trận chiến trong trò chơi hội đồng cổ điển. Sau một loạt các tựa game thử nghiệm với chuyển động đồng thời và người thợ sửa xe luôn bị coi thường, Super cho phép người hâm mộ quay trở lại thời kỳ đơn giản hơn để thu thập các ngôi sao và gây rối với đối thủ. Ngoài ra còn có các chế độ thay thế thú vị và tuyển chọn các trò chơi nhỏ tuyệt vời, và không có gì ngạc nhiên khi Super Mario Party vẫn là một phần trong 10 trò chơi Switch bán chạy nhất hiện có.

6. Super Mario Odyssey — 23,93 triệu bản đã bán

Được xây dựng từ đầu chỉ dành cho Switch, Super Mario Odyssey mang đến trải nghiệm chơi trò chơi không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Tựa game khổng lồ này kết hợp khám phá và đa dạng khi người chơi khám phá môi trường mở để tìm Power Moons thần thoại. Các chuyển động mới cho phép những người đam mê nền tảng cũng như những người chạy tốc độ thử nghiệm với các hệ thống của trò chơi và các môi trường đa dạng rất thú vị khi chỉ cần đi bộ xung quanh ngay cả đối với những người chơi bình thường. Super Mario Odyssey không chỉ là một trong những game Switch bán chạy nhất; nó cũng là một trong những game Mario hay nhất hiện có.

5. Pokémon Sword & Shield — 24,5 triệu bản đã được bán

Pokémon Sword & Shield là những trò chơi đã đưa nhượng quyền thương mại vào Thế hệ VIII. Thật không may, bước nhảy vọt này không xảy ra mà không gặp vấn đề gì. Việc loại bỏ nội dung và bổ sung DLC trả phí đã dẫn đến rất nhiều tranh cãi xung quanh những tựa game này. Mặc dù vậy, Sword & Shield cung cấp khả năng kết nối với những người chơi khác tốt hơn bao giờ hết nhờ bao gồm các trận chiến đột kích và cải tiến các tính năng từ các tựa game trước. Khi nói đến việc chơi trò chơi Pokémon với bạn bè và gia đình, không có trò chơi nào hay hơn Sword & Shield.

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild — 27,14 triệu bản đã bán

The Legend of Zelda: Breath of the Wild là trò chơi Zelda lớn nhất hiện có. Được bao gồm là một trong những tựa game ra mắt cho Switch, có rất ít lý do để sở hữu bảng điều khiển và không sở hữu trò chơi này. Thế giới mở rộng lớn, chiến đấu được cải thiện và bầu không khí đáng kinh ngạc là những lý do đủ để xem trò chơi này ngay cả khi bạn không phải là người hâm mộ bộ truyện. Điều này có thể thay đổi khi phần tiếp theo của Breath of the Wild sắp được phát hành, nhưng nó không thay đổi thực tế rằng Breath of the Wild là một trong những trò chơi có ảnh hưởng nhất mọi thời đại.

3. Super Smash Bros. Ultimate — 28,82 triệu bản đã bán

Được dự định là trải nghiệm Smash Bros. cuối cùng, Super Smash Bros. Ultimate mang lại mọi máy bay chiến đấu và hầu hết các giai đoạn từ các tựa game trước. Nó kết hợp chúng với một chế độ câu chuyện mới, khả năng trực tuyến mở rộng và nhiều nhân vật mới hơn dưới dạng bổ sung trò chơi cơ bản và DLC. Điều đáng ngạc nhiên duy nhất về mức độ phổ biến của trò chơi này là nó thậm chí còn không phổ biến hơn hiện tại.

2. Animal Crossing: New Horizons — 39,38 triệu bản đã bán

Animal Crossing: New Horizons là giấc mơ của những game thủ bình thường. Trong tựa game này, người chơi sống một cuộc sống đơn giản trên đảo với những người dân làng khi họ thực hiện các hoạt động hàng ngày như chặt cây và bắt bọ. Có rất ít trò chơi được thiết kế với mục đích thư giãn, nhưng New Horizons là một trong những ví dụ điển hình nhất về điều này. Kết hợp điều đó với các chức năng di động của Switch và không có gì lạ khi trò chơi này là tựa game Switch bán chạy nhất không phải là cổng mở rộng.

1. Mario Kart 8 Deluxe — 46,82 triệu bản đã bán

Mario Kart 8 Deluxe là trải nghiệm Mario Kart dứt khoát. Nó mang đến các mánh lới quảng cáo và các bản nhạc từ Mario Kart 8 đồng thời bổ sung các tính năng mới như chế độ chiến đấu đầy đủ và vật phẩm kép. Sự phổ biến của cổng này được mong đợi, đặc biệt là vì không có bản phát hành Mario Kart nào khác trên Switch, nhưng điều đó không có gì là không có cơ sở. Trên thực tế, trò chơi hiện có DLC mới sau khi phát hành 5 năm trước, mang đến cho người hâm mộ Mario Kart nhiều nội dung hơn những gì họ có thể tin được.

Switch vẫn còn một chặng đường dài phía trước, đặc biệt là với các trò chơi Pokémon mới nhất được phát hành trong tháng này và những tin đồn ngày càng nhiều về Switch Pro sắp ra mắt. Người ta chỉ có thể tự hỏi những trò chơi Switch mới nào có thể lọt vào danh sách này trong tương lai - hoặc liệu Nintendo có đạt được nhiều thành công hơn nữa với bảng điều khiển tiếp theo của họ không!