10 melhores jogos de Nintendo Switch de todos os tempos classificados por vendas

O Nintendo Switch está se tornando um dos consoles mais vendidos do mercado . Não é difícil entender por que, com seu design híbrido e uma enorme biblioteca de terceiros atraindo centenas de fãs. Mas o Switch realmente brilha ao exibir sua seleção de títulos originais. Quase todos esses jogos atingiram 1 milhão de vendas, com os 10 primeiros vendendo nada menos que 14 milhões de cópias cada. Olhar para trás nesta seleção de títulos pode fornecer uma ótima visão de como o Switch é definido por seus fãs. Em novembro de 2022, aqui estão os 10 melhores jogos do Nintendo Switch de todos os tempos com base em seus números de vendas!

10. Aventura de Ajuste de Anel

9. Pokémon: Vamos Pikachu e Eevee!

8. Pokémon Diamante Brilhante e Pérola Brilhante

7. Festa do Super Mário

6. Super Mario Odyssey

5. Pokémon Espada e Escudo

4. A Lenda de Zelda: Breath of the Wild

3. Super Smash Bros. Ultimate

2. Animal Crossing: Novos Horizontes

1. Mario Kart 8 Deluxe





10. Ring Fit Adventure - 14,54 milhões de cópias vendidas

Ring Fit Adventure é um dos jogos mais exclusivos do Switch. É essencialmente um jogo de treino em formato RPG, colocando os jogadores contra inimigos com temas de peso enquanto tentam salvar o mundo da influência de um dragão fisiculturista. O jogo vem embalado com um acessório de anel que permite que um controlador seja conectado a ele. Este estilo de jogo exclusivo é uma alternativa eficaz para ir à academia todos os dias - contanto que você consiga acompanhar o treino!

9. Pokémon: Vamos, Pikachu! & Pokémon: Vamos, Eevee! — 14,66 milhões de cópias vendidas

Pokémon: Let's Go pode ser considerado um spinoff da franquia Pokémon principal. Nestes jogos, o popular estilo Pokémon Go é misturado com uma aventura que lembra os jogos originais Red and Blue. Vamos, Pikachu! e vamos lá, Eevee! foram os primeiros títulos Pokémon a serem lançados no Switch, certamente chamando alguma atenção apenas por esse fato. Eles também foram os terceiros remakes dos jogos originais da Geração I, portanto, apesar da falta de conteúdo, pelo menos os fãs que procuravam nostalgia não ficaram muito descontentes.

8. Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl - 14,79 milhões de cópias vendidas

Os jogos Brilliant Diamond e Shining Pearl Pokémon são remakes dos títulos originais da geração IV, dando aos fãs um gostinho familiar da região de Sinnoh depois de uma década sem ela. Esses jogos apresentam melhorias na qualidade de vida e novas batalhas que são indiscutivelmente tão difíceis quanto as lutas contra outros jogadores. É certo que há uma falta distinta de novos conteúdos com esses remakes, especialmente quando comparados a títulos mais antigos como HeartGold & SoulSilver ou Omega Ruby & Alpha Sapphire. Mesmo assim, Brilliant Diamond & Shining Pearl ainda conseguem oferecer uma experiência divertida para novos jogadores, ao mesmo tempo em que dão muita nostalgia aos antigos fãs.

7. Super Mario Party — 18,06 milhões de cópias vendidas

Embora sem dúvida não seja o melhor jogo Mario Party de todos os tempos, Super Mario Party trouxe a série de volta às suas raízes com batalhas clássicas de jogos de tabuleiro. Depois de uma série de títulos experimentais com movimento simultâneo e a sempre desprezada mecânica de carros, Super permite que os fãs voltem a tempos mais simples de colecionar estrelas e mexer com os adversários. Ainda por cima, com modos alternativos interessantes e uma seleção de ótimos minijogos, e não é de admirar que Super Mario Party ainda faça parte dos 10 jogos Switch mais vendidos por aí.

6. Super Mario Odyssey - 23,93 milhões de cópias vendidas

Tendo sido construído desde o início exclusivamente para o Switch, o Super Mario Odyssey oferece uma experiência de jogo não encontrada em nenhum outro lugar. Este título massivo combina exploração e variedade enquanto os jogadores exploram ambientes abertos para encontrar as míticas Power Moons. Novos movimentos permitem que entusiastas de plataformas e speedrunners experimentem os sistemas do jogo, e os ambientes variados são divertidos de simplesmente passear, mesmo para jogadores casuais. Super Mario Odyssey não é apenas um dos jogos Switch mais vendidos; é também um dos melhores jogos do Mario.

5. Pokémon Sword & Shield — 24,5 milhões de cópias vendidas

Pokémon Sword & Shield são os jogos que lançaram a franquia na Geração VIII. Infelizmente, esse salto não veio sem problemas. A remoção de conteúdo e adição de DLC pago gerou muita controvérsia em torno desses títulos. Apesar disso, Sword & Shield ofereceu maior conectividade com outros jogadores do que nunca, graças à inclusão de batalhas de ataque e ao refinamento de recursos de títulos anteriores. Quando se trata de jogar Pokémon com amigos e familiares, não há jogos melhores do que Sword & Shield.

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild — 27,14 milhões de cópias vendidas

The Legend of Zelda: Breath of the Wild é o maior jogo Zelda que existe. Incluído como um dos títulos de lançamento do Switch, há poucos motivos para possuir o console e não possuir este jogo também. O enorme mundo aberto, o combate aprimorado e a atmosfera incrível são motivos suficientes para conferir este jogo, mesmo que você não seja fã da série. Isso pode mudar com o lançamento iminente da sequência de Breath of the Wild, mas não muda o fato de que Breath of the Wild é um dos jogos mais influentes de todos os tempos.

3. Super Smash Bros. Ultimate — 28,82 milhões de cópias vendidas

Com a intenção de ser a experiência definitiva do Smash Bros., o Super Smash Bros. Ultimate traz de volta todos os lutadores e a maioria dos estágios dos títulos anteriores. Ele os combina com um novo modo de história, recursos online expandidos e mais novos personagens nas formas de adições ao jogo básico e DLC. A única coisa surpreendente sobre a popularidade deste jogo é que ele não é ainda mais popular do que já é.

2. Animal Crossing: New Horizons - 39,38 milhões de cópias vendidas

Animal Crossing: New Horizons é o sonho do jogador casual. Neste título, os jogadores vivem uma vida simples na ilha com outros aldeões enquanto realizam atividades do dia-a-dia, como cortar árvores e pegar insetos. Existem pouquíssimos jogos pensados para relaxar, mas New Horizons é um dos maiores exemplos disso. Combine isso com as funções portáteis do Switch, e não é de admirar que este jogo seja o título do Switch mais vendido que não é uma porta expandida.

1. Mario Kart 8 Deluxe - 46,82 milhões de cópias vendidas

Mario Kart 8 Deluxe é a experiência definitiva de Mario Kart. Ele traz truques e pistas de Mario Kart 8 enquanto adiciona novos recursos como um modo de batalha completo e itens duplos. A popularidade desta porta é de se esperar, especialmente porque não há outro lançamento de Mario Kart no Switch, mas está longe de ser injustificado. Na verdade, o jogo agora apresenta um novo DLC após seu lançamento há 5 anos, dando aos fãs de Mario Kart mais conteúdo do que eles jamais poderiam imaginar.

O Switch ainda tem um longo caminho a percorrer, especialmente com os últimos jogos Pokémon lançados este mês e os rumores cada vez maiores de um Switch Pro em breve. Só podemos imaginar quais novos jogos do Switch podem entrar nesta lista no futuro - ou se a Nintendo terá ainda mais sucesso com seu próximo console!