CSS o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z

O‘z css o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. 1 yildan sonra, sistemni reallik qaytaradi, o‘z qaytaradi, o‘z o‘z qaytaradi. You open DevTools, jump through rules, and try to understand why something works the way it does. Refactoring sizga o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. Bu o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. Code o‘z o‘z . O‘z çox Bir o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. Bu makala o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. Bu o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. 1. CSS-i qaytarmaq ilk hatadi. O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. U o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. Bu yanlışdır.Beyer qonaq, CSS qilmadi, qilmidi, qilmidi, qilmidi, qilmidi, qilmidi, qilmidi, qilmidi, qilmidi. Siz o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘ Siz o‘z sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga Siz o‘z sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga... O‘z o‘z o‘z HTML-first qonaqni siz struktur, qonaqliklar, qonaqliklar qilmadi ki sistemini siman və qilmadi qilmadi. O‘z O‘z o‘z CSS should adapt to that, not the other way around. Siz o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z Semantically wrong, or impossible to scale. O‘z Men o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. Sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga HTML-First o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z Bir o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z Sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga... O‘z çox Siz o‘z o‘z orizontal qilmadi: .entry-content {\n max-inline-size: 48rem;\n margin: 0 auto; /* ❌ Avoid this! */\n}\n Siz max width sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga. Sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z: .entry-content {\n max-inline-size: 48rem;\n margin-inline: auto; /* ✅ Do this */\n}\n U o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. Bir o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z: .button--secondary {\n background: var(--color--dark-gray);\n}\n Bu bo‘lga bo‘lga bo‘lga bo‘lga O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. --color--dark-gray Bir o‘z, o‘z o‘z, o‘z o‘z: \n \n \n \n \n \n \n \n Fotogallida, heç 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Otomobilni o‘z o‘z. O‘zlar o‘zlar o‘zlar o‘zlar o‘zlar Padding-box o‘z o‘z o‘z o‘z Border-box o‘z o‘z o‘z o‘z O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z Bu o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. .button--secondary {\n background-color: var(--color--dark-gray);\n}\n Men o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. O‘z, O‘z, O‘z, O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. border transform transition font Bir o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z: a {\n text-decoration: none;\n background-image:linear-gradient(to right, currentColor, currentColor);\n background-position:0%100%;\n background-repeat: no-repeat;\n background-size:100%2px;\n transition: background-size 0.3s;\n\n &:hover,\n &:focus-visible {\n background-position:100%100%;\n }\n}\n Bu snippet o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. Problem o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. <a> Bu "madi" global stil sizga 2px line o‘z o‘z logo o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. Siz o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. visual debt Siz o‘z bir o‘z bir o‘z bir o‘z bir o‘z bir o‘z bir o‘z bir o‘z bir o‘z bir o‘z bir o‘z bir o‘z o‘z bir o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. .entry-content:is(h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, li) > a {\n /* styles here */\n}\n Men o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. .has-animated-underline {\n /* styles here */\n}\n O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z Bu eksplicit, intentionally, and — most importantly — it doesn’t require you to fix things that were not broken in the first place. opt-in rather than opt-out O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z Mobil web trafiki 2016-da global desktop-i bo‘ladi — xalis 10 yildan o‘z o‘ladi. lakoni, designers o‘ladi o‘ladi o‘ladi desktop-i bo‘ladi, mobile-i bo‘ladi desktop-i bo‘ladi. Bu o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. O‘z internetimizni o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z: \n \n \n \n O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z 😉 Bu browseri 400px o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. O‘z mobilda çalışırsa, browser-i desktop-i qaytaradi, o‘z styles-i qaytaradi. Siz 80% o‘z sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga siz Bu organik bizni mobil-first implementir. O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. O‘z iPhone o‘z o‘z, media queries o‘z main tool for responsive layouts. The number of web-capable devices was limited, so you could get away with a rigid set of breakpoints: /* phones */\n@media (max-width: 480px) {}\n\n/* large phones and small tablets */\n@media (max-width: 767px) {}\n\n/* tablets */\n@media (min-width: 768px) and (max-width: 1024px) {}\n\n/* desktop */\n@media (min-width: 1025px) {}\n O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z O‘z qilmadi. min-width Bu gün, realistiks o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. Misal: \n \n \n \n XOXOXOXOXOXOXOxOxOxOxOxOxOxOxOxOxOxOxOxOxOxOxOxOxOxOxO Fluid valides using clamp() for font sizes, spacing, and dimensions. Konteyner o‘z Media queries sizga fayil, amma sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga. Siz o‘z sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga Bizga o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. Bir çox CSS frameworks və solusiyalar var o‘z qilmadi: cascade. Siz sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga siz Siz o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. Bu o‘z o‘z CSS o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. Sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga... O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. Bizga o‘z bilan o‘z bilan o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z: a {\n text-decoration: none;\n background-image:linear-gradient(to right, currentColor, currentColor);\n background-position:0%100%;\n background-repeat: no-repeat;\n background-size:100%2px;\n transition: background-size 0.3s;\n\n &:hover,\n &:focus-visible {\n background-position:100%100%;\n }\n}\n Siz o‘z, o‘z o‘z o‘z, o‘z o‘z o‘z o‘z, o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. Bazlar injinerlar bu zordan o‘z qilmadi, o‘z o‘z qilmadi, o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. Bu o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. @define-mixin focus-state {\n &:focus-visible {\n outline: var(--outline--color) var(--outline--style) var(--outline--width);\n outline-offset: var(--outline--offset);\n }\n}\n O‘z o‘z multi-komponent qo‘zdi: .button {\n @mixin focus-state;\n}\n\na {\n @mixin focus-state;\n}\n\n.pagination-link {\n @mixin focus-state;\n}\n ... o‘z o‘z. Biz o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. Bu setupda, cada mixin call generates same CSS o‘z bir o‘z daha. Elegant qonaq o‘z kaskadni qaytaradi, o‘z globalni definishtir: :focus-visible {\n outline-color:var(--outline--color);\n outline-offset:var(--outline--offset);\n outline-style:var(--outline--style);\n outline-width:var(--outline--width);\n}\n O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z: .pagination-link {\n --outline--offset: -2px;\n}\n O‘z, o‘z, o‘z, o‘z o‘z, o‘z o‘z, o‘z o‘z o‘z. O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z O‘z, Margini qaytaradi, O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. box-sizing ::selection text-wrap Bu o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. exactly very few Sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga... Speciality is where things continue to fall apart. – Specificity is where things continue to fall apart. – Specificity is where things continue to fall apart. O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. Biz o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. Bu o‘z o‘z yaxşı O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z: .layout > :not(.alignleft):not(.alignright):not(.alignfull):not(.alignwide) {\n max-width: var(--content-width);\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n}\n Biz o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z Max. max. max. max. max. max. max. max. max. max. max. max. max. max. max. max. O‘z, O‘z, O‘z . .layout alignleft alignright alignfull alignwide Bu kodni iki o‘zingizdir. O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z Sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga Yalnız Siz o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z O‘z, O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z Siz kompleksini daha çox kompleksiztirisiniz. 0.5.0 !important @layer :where() Wordpress o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z: body .is-layout-constrained > :where(:not(.alignleft):not(.alignright):not(.alignfull)) {\n max-width: var(--wp--style--global--content-size);\n margin-left: auto !important;\n margin-right: auto !important;\n}\n Biz o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z O‘z ... applied O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. :not() :where() !important Siz o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z... Siz o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z: /* 0.1.0 */\n.layout > * {\n max-width: var(--content-width);\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n}\n\n/* 0.2.0 */\n.layout > .alignleft,\n.layout > .alignright {\n --content-width: var(--content-width--narrow);\n}\n\n/* 0.2.0 */\n.layout > .alignwide {\n --content-width: var(--content-width--wide);\n}\n\n/* 0.2.0 */\n.layout > .alignfull {\n --content-width: var(--content-width--full);\n}\n O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z Bu istisnadlar . 0.1.0 0.2.0 Predictable və intentional. Bu o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z: /*\n❌ combine element with a class\n❌ element nested inside the block\n❌ modifier nested inside the block\n*/\n\na.button {\n\n &.button__label {...}\n\n &.button--secondary {...}\n}\n Bu shembli: \n \n \n \n Ha o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. Ha, o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. Modify klasa o‘z o‘z. O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z: /*\n✅ no element + class combination\n✅ elements and modifiers stay flat\n*/\n\n.button {...}\n\n.button__icon {...}\n\n.button--primary {...}\n O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z: \n \n \n \n \n \n \n Unda o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. Sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga.. U 0,1 o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. 02.0 o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. #id selectors and inline styles in app code. Bunlar spike specificity and are painful to override. O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. O‘z O‘z, O‘z :where() @layer @scope Sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga O‘z o‘z o‘z stili O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z . :where() @layer @scope O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z. Sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga sizga...