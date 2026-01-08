419 lexime

CSS është e vështirë vetëm sepse ju jeni duke bërë shumë

by
byDmitry Mayorov@dmtrmrv

Front-end engineer. I work on design systems and large web apps.

2026/01/08
featured image - CSS është e vështirë vetëm sepse ju jeni duke bërë shumë
Dmitry Mayorov

About Author

Dmitry Mayorov HackerNoon profile picture
Dmitry Mayorov@dmtrmrv

Front-end engineer. I work on design systems and large web apps.

Read my storiesAbout @dmtrmrv

KOMENTE

avatar

VARUR TAGS

programming#html#css#front-end-development#web-accessibility#design-systems#css-architecture#markup#hackernoon-top-story

KY ARTIKU U PARAQIT NË

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories