Status 100٪ کمیونٹی منافع تقسیم کے میکانیزم کے ساتھ لائن پر پہلی گیسلی L2 ظاہر کرتا ہے

**Zug، سوئٹزرلینڈ، 9 جولائی، 2025/Chainwire/--** نئے Status L2 ریلوپ اقتصادیات کو native yield اور native app آمدنی کے ساتھ sequencer فیسوں کو تبدیل کرکے دوبارہ لکھتا ہے، کھیلوں، سماجی ایپز اور DeFi کے لئے ٹھنڈا مفت انبولنگ کو کھولتا ہے.

Status (SNT)، 2017 کے بعد سے ڈسکاؤنٹ شدہ مواصلات میں ایک پائنر، testnet پر دنیا کا پہلا نجی گیس کے بغیر Layer 2 شروع کیا ہے، Consensys 'Linea Stack پر تعمیر، اعلی کارکردگی zkEVM رولپ. یہ Ethereum کی پیمائش اور مستحکمیت کے لئے ایک اہم پہلا قدم ہے کیونکہ Status Network ایک بالکل مختلف آمدنی ماڈل پیش کرتا ہے: ٹرانسمیشن فیسوں کو مکمل طور پر ہٹا دیا جاتا ہے جبکہ پلگ ان کی آمدنی اور نائٹ اپلی کیشن فیسوں کے ذریعہ بنائے جاتے ہیں: صارفین کو اپ ڈیٹ کے لئے اسٹیٹ کی پیروی کر سکتے ہیں: https://x.com/StatusL2

جیسا کہ L2s کے درمیان ٹرانسمیشن کے اخراجات فی الحال صفر کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسٹیٹس نیٹ ورک سیکنسر فیس کی ذمہ داری سے چھٹکارا کرتا ہے اور اس کے بجائے منافع بخش منسلک اثاثوں اور اصل ایپلی کیشن کی سرگرمی سے آمدنی حاصل کرتا ہے.

"ہم نے اسٹیٹ نیٹ ورک کو ڈیزائن کیا ہے تاکہ ڈویلپرز گیمز، لچکدار سماجی تجربات، اور ڈیفائی پروٹوکولز کو فروخت کرسکتے ہیں، بغیر صارفین کو گیس یا بائی ماسٹر معاہدوں کا انتظام کرنے کے لئے تعمیر کرنے کے لئے مجبور کرتے ہیں، "سٹیٹ نیٹ ورک کے لیڈر Cyprien Grau نے کہا. "ہمارے منافع رکھنے والے ٹی وی ایل کو دوبارہ ہپتھیک کرنے اور کمیونٹی کے ساتھ نیٹ منافع کے ہر سینٹ کا اشتراک کرتے ہوئے، ہم تمام L2 ذرائع کے لئے حوصلہ افزائی کرتے ہیں: ڈویلپرز فنڈز حاصل کرتے ہیں، LPs مستحکم واپسی حاصل کرتے ہیں، اور صارفین کو ایک حقیقی مفت-to-play blockchain حاصل کرتے ہیں."

"ہم نے اسٹیٹ نیٹ ورک کو ڈیزائن کیا ہے تاکہ ڈویلپرز گیمز، لچکدار سماجی تجربات، اور ڈیفائی پروٹوکولز کو فروخت کرسکتے ہیں، بغیر صارفین کو گیس یا بائی ماسٹر معاہدوں کا انتظام کرنے کے لئے تعمیر کرنے کے لئے مجبور کرتے ہیں، "سٹیٹ نیٹ ورک کے لیڈر Cyprien Grau نے کہا. "ہمارے منافع رکھنے والے ٹی وی ایل کو دوبارہ ہپتھیک کرنے اور کمیونٹی کے ساتھ نیٹ منافع کے ہر سینٹ کا اشتراک کرتے ہوئے، ہم تمام L2 ذرائع کے لئے حوصلہ افزائی کرتے ہیں: ڈویلپرز فنڈز حاصل کرتے ہیں، LPs مستحکم واپسی حاصل کرتے ہیں، اور صارفین کو ایک حقیقی مفت-to-play blockchain حاصل کرتے ہیں."





نیٹ ورک کو آگے بڑھانے کے لئے بنیادی اصول اصل میں اپلی کیشن : رازداری، سلطنت، اور کھلی رسائی. یہ ایک سادہ، اعلی کارکردگی پلیٹ فارم کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے جہاں کمیونٹی آزادانہ طور پر تبادلہ خیال، تعمیر اور حکومت کرسکتے ہیں. https://status.network/

اگلے دس سال کے لئے تعمیر شدہ ایک کاروباری ماڈل

منافع، گیس نہیں: Bridged ETH اور stablecoins yield-bearing معادلوں (مثال کے طور پر، stETH، sDAI) میں تبدیل کیا جاتا ہے. protocol captures that yield along with fees from native apps rather than relying on sequencer revenue.

پائیدار flywheel: گیسلیس UX اور ارجنٹک پیداوار زیادہ صارفین، ڈپازٹ، اور ایپ استعمال کو منسلک کرتے ہیں، ایک اعلی متحرک L2 پیداوار پیدا کرتے ہیں، مزید صارفین کو منسلک کرتے ہیں. اور، حکومت کی منظوری کے انتظار میں، اس متحرک پیداوار کا ایک حصہ ایس این ٹی کی خریداری کی واپسی اور گرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے، نیٹ ورک کی کامیابی کے ساتھ اسٹیٹس کمیونٹی کو مزید منسلک کرتا ہے.

Status L2 کی جاری ترقی اصل Status میں بیان کردہ خیالات کی پیروی کرتی ہے whitepaper کے ایک کے ذریعے شروع کیا گیا تھا کمیونٹی کی ووٹنگ SNT کے مالکوں کی طرف سے، SNT کی ہڑتال کے منصوبے کے ساتھ.

Ethereum کے مترادفات

اس کے اندرونی عوامی فنڈنگ پوزیشن کے ذریعے، Status Network ایتریوم پر کھلی سائڈ پروٹوکولز اور عوامی اموال کی تعمیر کے لئے فنڈز فراہم کرے گا. Linea کا پہلا بیرونی تعاون کرنے والے کے طور پر، Status bridged yield خصوصیت کو مشترکہ طور پر تیار کر رہا ہے، جو جلد ہی تمام Linea پر مبنی L2s کے لئے دستیاب ہو جائے گا، zkEVM سٹاک کی طویل مدتی استحکام میں مزید مدد ملے گی.

"ہم اسٹیٹ نیٹ ورک کو Linea zkEVM ٹیکنالوجی پیکیج کی طرف سے چلانے والی پہلی غیر گیس Layer 2 کو شروع کرنے کے لئے فخر کرتے ہیں، "لینیا کے سربراہ ڈیکلن فاکس نے کہا. "ہم Ethereum کے بنیادی اقدار کے مطابق بہتر اقتصادیات اور حکمرانی کی تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اسٹیٹوم تعمیروں اور عوامی اشیاء کی حمایت کرتا ہے جبکہ وسیع پیمانے پر مفت ٹرانسمیشن فراہم کرتا ہے - بالکل اس قسم کے مشن کی طرف سے نقطہ نظر ہم طاقت دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. Linea پیکیج کے اعلی ٹرانسمیشن، کم تاخیر، اور تیزی سے اختتام کے ساتھ، ہم ایپز کو بڑھانے، ترقی اور فنڈنگ کے لئے ضروری کارکردگی کی اجازت دیتے ہیں، جبکہ ایک ہی راہ میں

"ہم اسٹیٹ نیٹ ورک کو Linea zkEVM ٹیکنالوجی پیکیج کی طرف سے چلانے والی پہلی غیر گیس Layer 2 کو شروع کرنے کے لئے فخر کرتے ہیں، "لینیا کے سربراہ ڈیکلن فاکس نے کہا. "ہم Ethereum کے بنیادی اقدار کے مطابق بہتر اقتصادیات اور حکمرانی کی تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اسٹیٹوم تعمیروں اور عوامی اشیاء کی حمایت کرتا ہے جبکہ وسیع پیمانے پر مفت ٹرانسمیشن فراہم کرتا ہے - بالکل اس قسم کے مشن کی طرف سے نقطہ نظر ہم طاقت دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. Linea پیکیج کے اعلی ٹرانسمیشن، کم تاخیر، اور تیزی سے اختتام کے ساتھ، ہم ایپز کو بڑھانے، ترقی اور فنڈنگ کے لئے ضروری کارکردگی کی اجازت دیتے ہیں، جبکہ ایک ہی راہ میں

کھیلوں، سماجی اور ڈیفائی کے لئے بنایا گیا - بہتر رازداری کے ساتھ

باضابطہ واپسی کی طرف سے تبدیل کردہ فیسوں کے ساتھ، صارفین کو ایپلی کیشنز کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ٹریک کے بغیر ایک تجربہ بناتا ہے. گیمز آخر میں حقیقی مفت کھیلنے کی میکانک فراہم کرسکتے ہیں اور گیس سپانسرنگ انشورنس کو برقرار رکھنے کے بغیر غیر مالی آن لائن کارروائیوں کی حمایت کرسکتے ہیں.

سماجی ایپلی کیشنز سادہ صارف انبوڈنگ اور Web2 کی طرح UX سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور DeFi پروٹوکولز ایک دن سے منافع میں اضافہ ہونے والی likvidity میں استعمال کرتے ہیں. early builders include mobile fishing RPG مچھلی مچھلی مفت onchain gacha کے بارے میں پوزیشن سے لیبس کے , اور Metaverse کیسینو ویگاس Native DeFi اپلی کیشنز اگلے ہفتوں میں اعلان کیے جائیں گے.

جیسا کہ کسی بھی شخص کو پیسے کی بیلٹ یا تاریخ کے بغیر شروع کیا جا سکتا ہے، گیس کے بغیر ٹرانسمیشن بہت زیادہ اکاؤنٹ نامعلومیت کو بڑھاتا ہے، نقل و حملوں اور درخواستوں کے لئے بہتر رازداری کی اجازت دیتا ہے.

دستیاب & Roadmap

اسٹیٹ نیٹ ورک کے عوامی testnet v1 اب مکمل طور پر گیس کے بغیر ٹرانسمیشنوں کے ساتھ زندہ ہے. Testnet v2، RLN پر مبنی سپیم کی حفاظت اور نائٹ انوائس روٹنگ کے ساتھ، اکتوبر 2025 میں شروع کیا جائے گا، پلگ ان ان کو شروع کرنے کے لئے ایک پری ڈپازٹ کمپنیاں کے ساتھ. https://statusnetwork.typeform.com/partner

نیٹ ورک کے بارے میں

Status Network سب سے پہلے Ethereum L2 گیس مفت ٹرانسمیشنز کے مقیاس میں ہے. نائٹ منافع اور ایپلی کیشن کی فیس سے فنڈنگ، یہ اپنے کمیونٹی کے لئے نیٹ آؤٹ آمدنی کے 100٪ کو دوبارہ تقسیم کرتا ہے، مستحکم likvidity حوصلہ افزائی، ایک عوامی فنڈنگ پول، اور SNT خریداری کی واپسی. Linea zkEVM پیکیج پر تعمیر، یہ کھیلوں، سماجی ایپلی کیشنز اور DeFi کے لئے ٹھنڈک کے بغیر انبولنگ کی اجازت دیتا ہے جبکہ Ethereum سیکورٹی اور اقدار کے ساتھ مکمل طور پر مطابقت رکھتا ہے.

Public Relations کے

لوری گوزک

IFT - اسٹیٹ

ای میل کریں @status.im

یہ کہانی HackerNoon کے کاروباری بلاگنگ پروگرام کے تحت Chainwire کی طرف سے ایک پریس پیغام کے طور پر شائع کیا گیا تھا.

یہ کہانی HackerNoon کے کاروباری بلاگنگ پروگرام کے تحت Chainwire کی طرف سے ایک پریس پیغام کے طور پر شائع کیا گیا تھا.