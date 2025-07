Status د لومړي ګازو وړ L2 سره د 100٪ ټولنې د ګازو د تادیاتو د تادیاتو میکانیزم په لټه کې

**Zug، سویس، د 9 جولای، 2025/Chainwire/--**د نوي د شرایطو L2 له خوا د sequencer لګښتونو سره د انټرنیټ توليد او انټرنیټ اپلیکیشنونه لګښتونو بدلون، د لوبې، ټولنیز اپلیکیشنونه او DeFi لپاره د رطوبت وړ انابولولو وړاندیز کوي.

Status (SNT) ، د 2017 کال څخه وروسته د dezentralized اړیکو مخکښ ، په testnet کې د نړۍ په لومړي natally gasless Layer 2 پیل کړ ، چې د Consensys 'Linea stack پر جوړ شوی ، د لوړ کړنو zkEVM راټولولو مخکښ. دا د Ethereum پراختیا او د پایلو لپاره یو مهم موټرو نښه کوي لکه څنګه چې Status Network د بیلګې په پرتله مختلفو درآمد موډل راټول کوي: په بشپړه توګه د سوداګرۍ لګښتونو له لارې د جوړونکو او لګښتونو عرضه کوونکي له لارې د پلټنې لګښت او د انټرنیټ اپلیکیشن لګښتونو لګښتونو ته پیژندل کیږي. کاروونکي کولی شي د اپلیکیشنونه لپاره حالت پیژندل کړي: https://x.com/StatusL2

لکه څنګه چې په L2s کې د سوداګرۍ لګښتونه اوس مهال په لټه کې دي، Status Network د sequencer لګښت بستې څخه راټول کیږي او په بدیل کې د لګښت لګښت لرونکي پلټنې او کورني غوښتنلیک فعالیت څخه درآمد ترلاسه کوي.

"We designed Status Network so that developers can ship games, seamless social experiences, and DeFi protocols without forcing users to preload gas or builders to manage paymaster contracts," said Cyprien Grau, Lead at Status Network. "by rehypothecating yield-bearing TVL and sharing every cent of net yield with the community, we are aligning incentives for all L2 stakeholders: builders get funding, LPs get sustainable returns, and users get a true free-to-play blockchain."

Status د شبکې له لارې د بنسټیز اصول د اصل د اپلیکیشن : پرائیویسی، حاکمیت، او د بازو لاس رسی. دا په توګه ډیزاین شوی دی چې د بیلابیلو، لوړ کړنو پلیټ فارم چې په دې کې ټولنیزونه کولی شي آزادانه تبادلې، جوړ کړي، او حکومت وکړي. کاروونکي کولی شي د Status Network په اړه نور معلومات ترلاسه کړي: https://status.network/

د راتلونکي کلونو لپاره جوړ شوي سوداګرۍ ماډل

ګاز، نه ګاز: Bridged ETH او stablecoins په yield-bearing معادلونو کې بدل شوي دي (د مثال په توګه، stETH، sDAI). د پروتوکول په پرتله د sequencers ګازو پرته له خوا د انټرنیټ اپلیکیشنونو څخه د ګازو سره راټول کوي.

دوامداره flywheel: د ګازو وړ UX او ارگانیک توليدونه نور کاروونکو، ذخیره کولو او اپلیکیشنونو کارولو ته جذب کوي، د لوړ کورني L2 توليد تولید کوي، نور کاروونکو ته جذب کوي. او، د حکومت د تصویب په انتظار کې، د دې کورني توليد یوه برخه کولی شي د SNT پلټنې او بریښنا د تیلو لپاره کارول شي، د حالت ټولنیز سره د شبکې د بریالیتوب سره په پرتله ورکړي.

د حالت L2 په پایله کې پرمختګ د اصل حالت کې بیان شوي ویش پیژندل کیږي د whitepaper او له لارې پیل شو community vote د SNT جوړونکو لخوا، د SNT سټرایک انټرنټ سره.

د Ethereum Alignment

له لارې د خپل جوړ شوي د عوایدو د مالیې د پوښونو، Status Network به د Open-Source پروتوکولونو او د Ethereum پر بنسټ د عوایدو د جوړولو پیسې ورکړي. لکه څنګه چې Linea د لومړي بهرني همکار په توګه، Status په ګډه د پلټنې د توليد د ځانګړتیا په پراختیا کوي، چې به د ټولو Linea پر بنسټ L2s ته چمتو شي، د zkEVM stack د اوږدې مودې د پایلو لپاره اضافي مرسته وکړي. Status به هم په Linea او په پراخه توګه Ethereum اکوسیسټمونو کې یو مهم رول ولري. نور تفصيلات به په لوړه وخت کې اعلان شي.

" موږ خوشحاله شو چې Status Network د Linea zkEVM ټیکنالوژۍ پټۍ له خوا د لومړي ګاز د ګازو وړ Layer 2 پیل کوي،" Declan Fox، د Linea مخکښ وايي. "او موږ ته هڅه کوو چې د اقتصاد او حکومت ښه جوړ کړي، د Ethereum اصلي ارزښتونو سره سم. Status جوړونکو او د عوایدو ملاتړ کوي او په کچه وړیا سوداګریزو وړاندې کوي - په دې ډول د ماموریت لرونکي لارښوونې چې موږ هڅه کوو. د Linea پټ لوړ توازن، ټیټ توازن، او چټک پایلې سره، موږ د اپلیکیشنونو لپاره اړتیا وړتيا لري چې وده ورکړي، وده ورکړي، او د مالیې ترلاسه کړي، په داسې حال کې چې موږ د باور په ورته ریټ کې ونی

د لوبې، ټولنیز او DeFi لپاره جوړ شوی - د ښه پرائیویسی سره

د بیلابیلو بیلابیلو لګښتونو له لارې کاروونکي کولی شي د اپلیکیشنونو سره اړیکه ونیسئ پرته د ټوکنونو یا ګازونو پلټنې ته اړتیا نلري، د رطوبت وړ تجربې جوړ کړي. لوبې په پایله کې کولی شي د حقیقی وړیا لوبې میکانیزم وړاندې کړي او د ګازونو سپارښتنې د انټرنېټ د ساتنې له الرې غیر مالیه Onchain فعالیتونه ملاتړ وکړي.

ټولنیز اپلیکیشنونه د ګرځنده کارن انابینګ او Web2-like UX څخه ګټه واخلئ، او د DeFi پروتوکولونه د لومړي ورځ څخه د ګټه د لوړولو له امله د لګښتونو څخه ګټه واخلئ. لومړنۍ جوړونکو شامل دي د ګرځنده ماهیابیلو RPG د مچھلی د وړیا onchain gacha د PonziHero د د لابراتوار ، او Metaverse کیسینو د ویګس Native DeFi غوښتنلیکونه به په راتلونکي اونۍ کې اعلان شي.

لکه څنګه چې هرڅوک کولی شي د پولادو توازن یا تاریخ بدون پیل شي، د ګازو وړ سوداګریزونه په عمده توګه د اکاؤنټ انیمیشن ته وده ورکړي، د انتقالونو او غوښتنلیکونو لپاره ښه رامینځته کوي.

وړتیا & روښانه نقشه

د حالت شبکې د عمومي testnet v1 اوس په ژوند کې دی په بشپړه توګه د ګازو وړ سوداګرۍ سره. Testnet v2، د RLN پر بنسټ د سپیم ساتنې او د کورني ګازو رټولو سره، په اکتوبر کې د 2025 کال کې پیل کیږي، د پلټنې ګازو د پیل کولو لپاره د پیژندنې کمپنۍ سره سم. د Mainnet پیل په Q1 2026 کې هدف دی. ډیزاینونکي کولی شي د جوړولو په ورځ پیل کړي https://statusnetwork.typeform.com/partner

د Status Network په اړه

د شبکې حالت دا لومړي Ethereum L2 دی چې په کچه د ګازو وړ سوداګریزونه لري. د انټرنیټ ودانۍ او اپلیکیشنونه لګښتونو له خوا مالیه کیږي، دا د خپل ټولنیزو ته 100٪ لګښتونه ته وده ورکوي، په پایله توګه د ګازو وړتيا وړتیاوې، د عمومي مالیې پوډر، او SNT پلټنې. د Linea zkEVM کڅوړه پر جوړ شوی، دا د لوبې، ټولنیزو اپلیکیشنونو او DeFi لپاره د انابول کولو وړاندیز کوي او په بشپړه توګه د Ethereum امنیت او ارزښتونو سره مطابقت کوي.

