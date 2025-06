NEXPACE MapleStory N اور NXPC Token کا آغاز، MapleStory Universe کے لئے ایک نیا باب کا نقشہ

Abu Dhabi, UAE, May 15, 2025/Chainwire/--**MapleStory Universe اس 23 سالہ MMORPG IP کی blockchain-powered توسیع کے طور پر کھلاڑیوں کی ملکیت کی معیشتوں کو زندہ رکھتا ہے، جس میں اس کے نجی NXPC ٹوکن کی طرف سے طاقت ہے. اب Bitget، Bithumb، Binance، Bybit، Gatei.o، KuCoin، Upbit پر زندہ رہیں - NXPC سب سے زیادہ کامیاب Web3 گیمنگ ٹوکن debuts میں سے ایک ہے.

NEXPACE، Nexon کی طرف سے حمایت کی Web3 IP پھیلانے کی منصوبہ بندی، آج MapleStory N، ایک بلاکچین چلانے والی MMORPG کی سرکاری شروع کا اعلان کیا. کھیل کے ساتھ ساتھ، NEXPACE نے بھی NXPC ٹوکن، MapleStory Universe (MSU) ایکوسیسٹم کے اجزاء پر، سات اہم تبادلے میں، Bitget، Bithumb، Binance، Bybit، Gateio، KuCoin، Upbit سمیت. یہ مشترکہ پہلا قدم NEXPACE کے MSU کے لئے ایک اہم قدم آگے بڑھاتا ہے، پہلی مرتبہ بلاکچین میں 23 سالہ گیمنگ IP لے کر.

MapleStory N نئے بلاکچین پر مبنی خصوصیات جیسے NFTs، on-chain item mechanics، اور کھلی مارکیٹ کی جگہوں کے ساتھ اصل MapleStory IP کی nostalgic 2D بصری اور کلاسیکی گیمنگ کا موازنہ کرتا ہے.

وسیع تر MSU پلیٹ فارم بھی Synergy Apps کو پیش کرتا ہے، جو فاموں، تخلیق کاروں اور ڈویلپرز کو ان کے اپنے مواد اور dezentralized ایپلی کیشنز کو تیار کرنے کی اجازت دیتا ہے.

NXPC token further marks a major evolution of MapleStory's decades-old in-game economy by enabling true asset ownership and player-driven item markets.MSU's Fusion-Fission ماڈل کے ساتھ، کھلاڑیوں NXPC کے NFTs (Fission) کے مجموعات کے لئے خریدا اور NFTs کے مجموعات کو واپس NXPC (Fusion) میں تبادلہ کر سکتے ہیں، ایک خود توازن کرنے کا نظام بناتا ہے جو فراہمی کو روکتا ہے اور طویل مدتی قدر کی حمایت کرتا ہے.

گیمنگ کے علاوہ، NXPC ایک وسیع پیمانے پر شراکت دار پاداش کے نظام کو فروغ دیتا ہے، ڈائریکٹرز اور تخلیق کرنے والوں کو صارف کی طرف سے پیدا کردہ معاونتوں کو تیار کرنے کے لئے حوصلہ افزائی کرتا ہے جو MSU IP ایشیائی سسٹم کو بڑھاتا ہے اور غنی کرتا ہے.

NEXPACE کے CEO Sunyoung Hwang نے وضاحت کی، "MapleStory N اور NXPC کا آغاز کھیلوں کو کھیلنے اور قیمت کے طریقوں میں ایک اہم ترقی کا نشانہ بناتا ہے. MSU روایتی گیمنگ میں طویل عرصے سے موجود مسائل کو حل کرتا ہے جیسے اشیاء کی تیل اور ڈویلپر کی طرف سے کنٹرول شدہ ایشیائی سسٹمز، کھلاڑیوں کو حقیقی مالکیت فراہم کرتے ہوئے. NXPC صارفین کو ایک dezentralized، خود کو برقرار رکھنے والے ایشیائی سسٹم میں حصہ لینے کی اجازت دیتا ہے جو تخلیق، تعاون، اور سپیکولنگ کے مقابلے میں سرگرمیاں ادا کرتا ہے.

NEXPACE کے CEO Sunyoung Hwang نے وضاحت کی، "MapleStory N اور NXPC کا آغاز کھیلوں کو کھیلنے اور قیمت کے طریقوں میں ایک اہم ترقی کا نشانہ بناتا ہے. MSU روایتی گیمنگ میں طویل عرصے سے موجود مسائل کو حل کرتا ہے جیسے اشیاء کی تیل اور ڈویلپر کی طرف سے کنٹرول شدہ ایشیائی سسٹمز، کھلاڑیوں کو حقیقی مالکیت فراہم کرتے ہوئے. NXPC صارفین کو ایک dezentralized، خود کو برقرار رکھنے والے ایشیائی سسٹم میں حصہ لینے کی اجازت دیتا ہے جو تخلیق، تعاون، اور سپیکولنگ کے مقابلے میں سرگرمیاں ادا کرتا ہے.

NEXPACE کی مجازی آئی پی دنیا کی پہلی تنصیب کے طور پر، MapleStory N اور MSU مستقبل کے بلاکچین چلانے والے گیمنگ تجربات کے لئے بنیادی بنیاد بناتے ہیں. Nexon کی عالمی طور پر تسلیم شدہ گیمنگ آئی پی کے پورٹ فولیو کی حمایت کے ساتھ، NEXPACE کے پروٹوکول کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ decentralized اقتصادی اور کمیونٹی کی طرف سے تخلیق کی طرف سے ان کے عنوانوں کی توسیع کی حمایت کرے، روایتی ماڈلوں سے باہر گیمنگ دنیا کو ترقی.

MSU کی پہلی blockchain کھیل کے ارد گرد دلچسپی واضح طور پر OpenSea Primary Drop Campaign، 6 سے 12 مئی کے درمیان منعقد کیا گیا تھا، جس نے 1 ملین سے زائد منٹ دیکھا. زیادہ سے زیادہ منفرد فعال کیفے MapleStory N اب زندہ ہے اور پی سی پر دستیاب ہے.

MSU اب Web3 گیمنگ پرچم کو دوبارہ ترتیب دے رہا ہے، سات بڑے تبادلے میں اس کے NXPC ٹوکن کو شروع کر رہا ہے اور حالیہ برسوں میں سب سے زیادہ متاثر کن blockchain گیمنگ ڈوبنے میں سے ایک کو ظاہر کرتا ہے.

NEXPACE کے بارے میں

NEXPACE کے ایک متحرک بلاکچین کمپنی، Abu Dhabi پر مبنی ہے، بلاکچین ٹیکنالوجی اور NFTs کی طرف سے چلانے والی آئی پی کی توسیع کا آغاز کرتا ہے تاکہ ایک کمیونٹی کی طرف سے ڈرائیونگ ایکو سسٹم کو تعمیر کیا جاسکے۔ انٹرایکٹو تفریح کو دوبارہ بیان کرنے کے لئے ایک مہم کے ساتھ، NEXPACE کمیونٹی کے ارکان کی طرف سے تیار کردہ متنوع مواد اور گیم پلیٹ کے ساتھ تجربہ، اشتراک اور منسلک کرنے کے لئے ایک زندہ جگہ پیدا کرتا ہے.

NEXPACE کے ایشیائی نظام کے دل میں شفافیت، سیکورٹی اور اعتماد کے اصول ہیں، جو تخلیق کرنے والوں کو آزادانہ طور پر ان کے خیالات کا اشتراک کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں اور صارفین کو لامحدود تجربات سے لطف اندوز کرنے کی اجازت دیتے ہیں. تخلیقی اظہار کی ثقافت کو فروغ دینے کے ذریعے، NEXPACE ایک محفوظ، تعاون کے ماحول کا تصور کرتا ہے جو ایک ترقی یافتہ ڈیجیٹل کمیونٹی میں ایشیائی نظام کے شرکاء کو متحد کرتا ہے. Website زباں Medium کے زباں X / ٹویٹر زباں اختلافات

رابطے

MapleStory Universe PR مینیجر

بیوی شین

دیکھ بھال

آپ کی ویب سائٹ www.wachsman.com

یہ کہانی HackerNoon کے کاروباری بلاگنگ پروگرام کے تحت Chainwire کی طرف سے ایک پریس پیغام کے طور پر شائع کیا گیا تھا.

یہ کہانی HackerNoon کے کاروباری بلاگنگ پروگرام کے تحت Chainwire کی طرف سے ایک پریس پیغام کے طور پر شائع کیا گیا تھا.