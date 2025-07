Agentic Workflow کیا ہے؟ AI کی مائیکرو سروسز کے بارے میں مزید جانیں

بڑے زبان ماڈل (LLMs) نے AI کی دنیا کو طوفان سے لے لیا ہے، لیکن ان پر تعمیر ہونے والے سب کچھ پیداوار کے لئے تیار نہیں ہے.AI Agentsان کی حقیقی دنیا کی کارکردگی ... ٹھیک ہے، غریب.Agentic WorkflowsAI کو استعمال کرنے کے لئے ایک زیادہ عملی اور وسیع پیمانے پر طریقہ کے طور پر زمین پر حاصل کر رہے ہیں.

AI ایجنٹس: اب بھی ٹھنڈا، لیکن کافی تیار نہیں

1۔ جس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا

AI ایجنٹ ڈیمو ویڈیوز میں چیلنج نظر آتے ہیں. لیکن عملی طور پر؟ وہ مختصر ہو جاتے ہیں.

لےClaude's ACI (AI Agent Computer Interface)وہ صرف حاصل کرتا ہے14%آپ کو ایک ہی کام کرنے کے لئے ایک انسان سے توقع کی درستگی.Operatorبہتر نتائج ہیں، لیکن اب بھی کے درمیان گھومتا ہے30–50%انسانی کارکردگی کے مقابلے میں 70 فیصد سے زائد.

Agent Success Rate Human Benchmark Claude ACI 14% >70% OpenAI Operator 30-50% >70%

کلمہ ایشیائی

14 فیصد

>70 فیصد

آپریٹر کھولیں

30 سے 50 فیصد

>70 فیصد

چاہے یہ غلط بٹن پر کلک کرنا ہے یا صارف کے احکامات کو غلط سمجھنا ہے، AI ایجنٹ ابھی وہاں نہیں ہیں.

2۔ کم خوراک = کم خوراک

زیادہ تر AI ایجنٹوں کو ایک پپ اپ اشتہارات یا تھوڑا سا اپ ڈیٹ شدہ UI جیسے تبدیلیوں کے لئے قدرتی طور پر متفق نہیں کیا جا سکتا. ان کے پاس حقیقی وقت کی نگرانی اور غلطیوں کی بحالی نہیں ہے.

اعلی قیمت، کم واپسی

Custom APIs. Task-specific منطق. Endless debugging. All of these make building and scaling AI Agents a expensive gamble.agent success rates below 20%- اور یہ ایک سنگین ڈویو سرمایہ کاری کے بعد ہے.

یہ ہمیں کہاں چھوڑتا ہے؟

ایجنٹک Workflow: اسمارٹ، سادہ متبادل

بنانے کے بجائے ایک AIسب کچھ کریںAgent Workflow کاموں کو تقسیم کرتا ہےwell-defined stepsاور ہر ایک کے لئے خصوصی اجزاء کو منظم کرنے کی اجازت دیتا ہے.

اس کے طور پر سوچو کہ یہ"microservices" version of AIچھوٹے، مقاصد پر مبنی کام ایک قابل ذکر کل میں ایک ساتھ منسلک ہیں.

1۔ ایک ایجنٹک Workflow کیا ہے؟

یہ ایک ساختہ نقطہ نظر ہے جہاں LLMs یا اوزار کو منظم کیا جاتا ہے:

معلومات کی واپسی

تبدیل کریں یا تجزیہ کریں

اگلے مرحلے کے لئے کھانے کی پیداوار

آخر نتائج فراہم کریں

end-to-end AI ایجنٹس کے برعکس، ایجنٹک کام کے چیلنج شفاف ہیں، ڈیبگ کرنے کے لئے آسان ہیں، اورزیادہ قابل اعتماد.

💡 ایک مطالعہ میں، علم کارکن اپنے وقت کے 30٪ تک صرف معلومات کی تلاش اور منظم کرنے میں خرچ کرتے ہیں.

Agentic RAG: مقیاس میں ذاتی سازی

ایک ٹھنڈا ترقی ہےAgentic RAG(Retrieval-Augmented Generation) صرف سرکاری اعداد و شمار کے ساتھ سوالات کا جواب دینے کے بجائے، یہ:

آپ کے اعداد و شمار کو نکالتا ہے (PDFs، ڈیٹا بیس، اجلاس نوٹ)

زمرہ:Custom Context

اور پھر ذہین، ذاتی جوابات پیدا کرنے کے لئے LLMs کا استعمال کرتے ہیں

اس طرح کے آلاتChatGPT’s Deep Researchاس سمت میں ابتدائی اقدامات ہیں - چند نوٹس کے ذریعے ایک پیچیدہ، کئی مرحلے کی تحقیقاتی منصوبہ چلانے اور تفصیلی خلاصہ حاصل کرنے کا تصور کریں.

کیا ایجنٹک کاروباری رفتار اگلی بڑی چیز ہوگی؟

حقیقت یہ ہے کہ یہ اب بھی ہو رہا ہے.

حقیقی کاروباری مسائل کو حل کریں جیسے cross-document search یا خود کار طریقے سے رپورٹنگ

ماڈیولر ہیں - آپ کے سٹاک کو تباہ کرنے کے بغیر انٹرویو کرنے کے لئے آسان

آج کے کاروباری ضروریات کے مطابق، جیسے ڈیٹا جھگڑا، مواد کے مجموعہ، اور کاروباری رفتار کے خود کار طریقے سے

چاہے یہ ای کامرس آرڈر پائپ لائنز، طبی تشخیص کی تحقیق، یا اپنی مرضی کے مطابق تعلیم کے راستے ہیں، یہ کام کے بہاؤ صنعتوں میں ٹریک تلاش کر رہے ہیں.

اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہwork.

آخری سوچیں

AI ایجنٹوں کا خواب مُرد نہیں ہے - یہ صرف توقع سے زیادہ وقت لگ رہا ہے.Agentic Workflowہم کس طرح کام کرتے ہیں، ایک وقت میں ایک کام تبدیل کر رہا ہے.

ایک دنیا میں جس میں عملیات کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، شاید اگلی بڑی بات ایک ڈیجیٹل سپر ایڈریس نہیں ہے۔ یہ چھوٹے، ذہین آلات کی ایک سیٹ ہے جو کام کرتا ہےایک ساتھآج کے حقیقی مسائل کو حل کرنے کے لئے

کیونکہ ٹیکنالوجی میں، وہ خیالات جو پھیلاتے ہیں سب سے زیادہ چمکدار نہیں ہیں - وہ وہی ہیں جو کام کو حاصل کرتے ہیں.