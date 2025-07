அணுகுமுறையைப் பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்ளவும்.

பெரிய மொழியின் மாதிரிகள் (LLMs) AI உலகை அழித்துவிட்டன, ஆனால் அவற்றில் படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் தயாரிப்பு தயாராக இல்லை.AI Agentsஇந்த மாதிரி think different type விளம்பரங்கள் தான் add industriesla இப்போ Hot...Agentic Workflowsஇது ஒரு மிகப்பெரிய மற்றும் மிகப்பெரிய வடிவமைப்பாளராக உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது.இது ஏன் என்று பார்ப்போம்.

Previous Topic: கதுவா: ஒரு குரூரமான குற்றம் எவ்வாறு அரசியல் மற்றும் மத சாயம் பூசப்பட்டது

1.உண்மையை நம்ப முடியாது

ஆங்கிலத்தில் இதை Single Orgasm, Multiple Orgasm என்றும் கூறுகிறார்கள்.

எடுத்துClaude's ACI (AI Agent Computer Interface)அது வெறும்14%ஒரு மனிதன் அதே வேலையை செய்கிறான் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் சரியை.Operatorசிறந்த முடிவுகள் கிடைக்கும், ஆனால் இன்னும் வித்தியாசமான30–50%மனித உரிமைகள் 70% மேற்பட்டவை.

Agent Success Rate Human Benchmark Claude ACI 14% >70% OpenAI Operator 30-50% >70%

ஜேம்ஸ் ACI

14 %

> 70 %

Operator திறப்பு

30 – 50 %

> 70 %

இது தவறான பொத்தானை கிளிக் அல்லது பயனர் கட்டளைகளை தவறாக புரிந்துகொள்ளாமல் இருந்தாலும், AI Agents இன்னும் அங்கு இல்லை.

2.Low Adaptability = உயர் தவறு விகிதம்

வெப்பநிலை ஆட்சி 0 முதல் 40 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருக்க வேண்டும்; per month As its name suggests, a VPN is about privacy.

3.High Cost, Low Return விலங்குகள்

இதன் விளைவாக, பல்வேறு வகையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும், பல்வேறு வகையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.agent success rates below 20%இது ஒரு பெரிய Dev Investment ஆகும்.

அது எங்களை எங்கே விட்டு விடுகிறது?

Agentic Workflow: The Smarter, Simpler Alternative - ஞானிகரமான, எளிதான மாற்றங்கள்

ஒரு யானை உருவாக்கினாலேஎல்லாம் செய்யஅலுவலக வேலைநிறுத்தம் வேலைநிறுத்தம்well-defined stepsஒவ்வொரு விதமான பொருட்களும் ஒவ்வொரு விதமான பொருட்களைப் பயன்படுத்துகின்றன.

நினைத்து நினைத்து நினைத்து நினைத்து"microservices" version of AIசிறிய, இலக்கு அடிப்படையான வேலைகள், ஒரு பொருத்தமான முழுமையாக இணைக்கப்பட்டன.

1.What is an Agentic Workflow என்பது என்ன?

அது LLMs அல்லது கருவிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஒரு அமைப்பான அணுகுமுறை:

பதிவிறக்கம் Information

அதை மாற்ற அல்லது அணுக

உணவுப் பொருட்கள் Next Step

Final results முடிவு

இறுதிக்கு மேற்பட்ட AI Agents இல்லாமல், Agentic Workflows Transparent, Easier to Debug, and More.மிக நம்பகமான.

ஒரு வாக்கு பெற்ற மக்கள்% மட்டுமே 24 பதிலளித்தார், மற்றும் அது லாண்டன் ஆதரித்த மக்கள்% மட்டுமே 24 பதிலளித்தார்.

ஒரு வாக்கு பெற்ற மக்கள்% மட்டுமே 24 பதிலளித்தார், மற்றும் அது லாண்டன் ஆதரித்த மக்கள்% மட்டுமே 24 பதிலளித்தார்.

Agentic RAG: Personalization at Scale (பொழுதுபொழுதுபொழுது)

ஒரு cool evolution தான்Agentic RAG(Retrieval-Augmented Generation) பொதுவான தகவல்களைக் கொண்டு கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்காமல், அது:

உங்கள் தரவுகளை வெளியிடுகிறது (PDFs, databases, meeting notes)

ஒரு custom context உருவாக்க

பின்னர் LLMs பயன்படுத்துகிறது ஞானிகரமான, தனிப்பட்ட பதில்களை உருவாக்க

கருவிகள் LikeChatGPT’s Deep Researchஇந்த வகையில் முதன்முதலாக நடவடிக்கைகள் உள்ளன - ஒரு கடினமான, பல்வேறு விதமான ஆய்வு திட்டம் நடத்த நினைவில் சில ஆலோசனைகளை வழியாக மற்றும் ஒரு விரிவான ஒப்பந்தம் பெற.

Next Topic: கதுவா: ஒரு குரூரமான குற்றம் எவ்வாறு அரசியல் மற்றும் மத சாயம் பூசப்பட்டு ஒற்றை பரிமாணமாக்கப்பட்டது

உண்மையில் இது நடந்து வருகிறது.

அலுவலர்கள், அலுவலர்கள் வேலைநிறுத்தம்:

உண்மையான வணிக பிரச்சினைகளை தீர்க்க, cross-document search or automated reporting

Modular - easy to integrate without tearing down your stack - எளிதானது உங்கள் stack இழக்க

இந்த மாதிரி think different type விளம்பரங்கள் தான் add industriesla இப்போ Hot...

இது e-commerce order pipelines, medical diagnosis research, or personalized education paths, these workflows are finding traction across industries.

முக்கியமானது: அவர்கள்work.

முடிந்த நினைவுகள்

ஆங்கிலத்தில் இதை Single Orgasm, Multiple Orgasm என்றும் கூறுகிறார்கள்.Agentic Workflowநம்முடைய வேலையை மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறது, ஒரே நேரத்தில் ஒரு வேலை.

ஒரு நல்ல நண்பர் கண்டுபிடிக்க கடினமாக உள்ளது, இழக்க கடினமாக, மற்றும் மறக்க முடியாததுஒன்பதுஇன்று உண்மையான பிரச்சினைகளை தீர்க்க வேண்டும்.

ஏனெனில், தொழில்நுட்பத்தில், பிடித்த யோசனைகள் மிகவும் சுவாரசியமானது அல்ல - அவர்கள் வேலையை முடித்துக்கொள்வார்கள்.