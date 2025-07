کیا NFTs انوائس کو USPTO سے زیادہ تیزی سے نظر انداز کر سکتے ہیں؟

ایک منفرد پیٹنٹ کو ٹریڈنگ کے قابل NFT "شرائط" میں پھینکنے سے ایک پیچیدہ ذاتی ملکیت کو ایک لچکدار اثاثہ میں تبدیل ہوتا ہے جو اس کے دلچسپی والوں کی طرف سے خریدا، فروخت اور انتظام کیا جا سکتا ہے. ان میں سے ہر ایک کی ایک چھوٹی سی حصہ کی نمائندگی کرنے والے منفرد ٹکینز تخلیق کرتے ہوئے، تخلیق کرنے والے کسی بھی بیکر کو کنٹرول دینے کے بغیر فوری طور پر فنڈز حاصل کرسکتے ہیں. ان ٹکینز میں ادائیگی ہچز، تخلیق کرنے والے dezentralized IDs، اور ختم ہونے والے بلاکس جیسے میٹا ڈیٹا شامل ہیں، جو واضح طور پر پیٹنٹ کی اصل اور تفصیلات دکھاتے ہیں. اس طرح، تخلیق کرنے والے چھوٹے سرمایہ کاروں کی ایک عالمی گروپ

ٹوکن پر مبنی حکمرانی کا استعمال کرتے ہوئے کمیونٹی کا جائزہ لگانے سے روایتی امریکی پیٹنٹ اور ٹریڈ مارکیٹ آفس کے بند امتحان کے ماڈل سے بہت مختلف ہے. چند سالوں کے دوران ذاتی طور پر درخواستوں کو جائزہ لینے والے چند جائزے کرنے والے چند جائزے کے بجائے، ٹوکن پر مبنی پیٹنٹ NFTs ایک dezentralized کمیونٹی کو ٹوکن کا جائزہ لگانے، سابق فن کا جائزہ لگانے، ردعمل پیش کرنے اور ایک مقررہ جائزے کی مدت کے اندر اندر پیٹنٹ کی صلاحیت کے بارے میں ووٹنگ کی اجازت دیتا ہے.





ایک تخلیق کی وضاحت

ایک فہرست کی وضاحت ایک فہرست کے طور پر ایک فہرست پیٹنٹ NFT کے طور پر پیدا کرنے سے آپ کے پیٹنٹ کی درخواست کے بنیادی حصوں کو، اس کے مطالبات، تخلیق کرنے والے کی تفصیلات، اور جائزے کی مدت سمیت، آن لائن میٹا ڈیٹا میں کوڈنگ کی طرف سے شروع ہوتا ہے. ایک ERC-1155 معاہدے کا استعمال کرتے ہوئے، ہر پیٹنٹ "انٹرویو" ایک منفرد ٹوکین ایڈز کی ایک فہرست کے طور پر دکھایا جاتا ہے.

تصور کی وضاحت

اس ماڈل میں، ہر اختیارات کی وضاحت کے لئے ایک نیا ٹوکن ID پیدا کیا جاتا ہے. ہر ٹوکن ID میں ایک ساخت شامل ہے جو پیٹنٹ کی دعوی کی زبان کے خفیہ ہیش کو ریکارڈ کرتا ہے، تخلیق کرنے والے کے decentralized ID (DID) اور ایک ختم ہونے والے بلاک نمبر، جس کے بعد کوئی نیا جائزہ لینے کے دور شروع نہیں کیا جا سکتا. سرمایہ کاروں کو اختیارات کو فنڈ کرنے کے لئے ٹوکن توازن خریدتے ہیں اور peer reviews میں حصہ لینے کے لئے انعام حاصل کرتے ہیں.

Minting Syntax with Breakdown اور وضاحت کے ساتھ

pragma solidity ^0.8.0; import "@openzeppelin/contracts/token/ERC1155/ERC1155.sol"; import "@openzeppelin/contracts/access/Ownable.sol"; contract FractionalPatent is ERC1155, Ownable { struct Patent { bytes32 claimHash; string inventorDID; uint256 expiryBlock; } mapping(uint256 => Patent) public patents; uint256 private nextId = 1; constructor(string memory uri_) ERC1155(uri_) {} function mintDisclosure( bytes32 claimHash, string calldata inventorDID, uint256 expiryBlock, uint256 totalShares ) external onlyOwner returns (uint256 tokenId) { tokenId = nextId++; patents[tokenId] = Patent(claimHash, inventorDID, expiryBlock); _mint(msg.sender, tokenId, totalShares, ""); } }

اس سلسلے میں، اس mintDisclosure آپ کے پاس چار انٹرویوز ہیں: The claimHash کیکاک256 ہیش ہے، جس میں پیٹنٹ کا مطالبہ ہے۔ inventorDID ایک منفرد شناختر ہے، جیسے DID:example:1234, جو تخلیق کرنے والے کے ساتھ زنجیر پر ریکارڈز کو منسلک کرتا ہے. expiryBlock ایک بلاک نمبر مقرر کرتا ہے جس کے بعد مزید جائزہ لینے کے معاہدے اس وضاحت کا استعمال نہیں کرسکتے ہیں. totalShares یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس ID کے لئے کتنے فریکیکشن ٹوکن پیدا کرنے کے لئے. patents[tokenId] مستقبل کے استعمال کے لئے ناممکن معلومات کو برقرار رکھیں.

Metadata Fields کے مترادفات

ہر Patent ہتھیار رکھتا ہے:

claimHash: ایک bytes32 keccak256 ہچ جس میں اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آن لائن ریکارڈ پورے متن کو ظاہر کرنے کے بغیر آفرنگ زبان سے مطابقت رکھتا ہے.

inventorDID: تخلیق کرنے والے کی decentralized شناخت کے لئے ایک string pointer، غیر قابل اعتماد منسلک کرنے کی اجازت دیتا ہے.

expiryBlock: ایک یونیکس سٹائل Ethereum بلاک نمبر جس کے علاوہ اس کی وضاحت نئے جائزے کے دوروں کے لئے بند کیا جاتا ہے.

مثال کے ساتھ نمائش

تصور کریں کہ ایلیس نے ایک پیشہ ورانہ درخواست تیار کی ہے اور اسے ایک ملین حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے.

const claimText = "A modular solar array with adaptive orientation…"; const claimHash = ethers.utils.keccak256(ethers.utils.toUtf8Bytes(claimText));

لگتا ہے کہ اس نے ڈیزائن کیا FractionalPatent اس کے بعد اس نے اس کا نام دیا اور اس نے کہا:

await patentContract.mintDisclosure( claimHash, "did:example:alice123", 18_200_000, // expiryBlock ~ Ethereum block in six months 1_000_000 // total shares );

اس ٹرانسمیشن میں token ID 1 پیدا ہوتا ہے، ایلیس کے میٹا ڈیٹا کو ریکارڈ کرتا ہے، اور اس کے پیسہ میں 1،000،000 اسٹاک بھیجتا ہے.یہ اسٹاک اب سپانسروں کو منتقل کیا جا سکتا ہے، مارکیٹ میں مارکیٹنگ، یا ترقی کے لئے ایک DAO خزانہ میں رکھا جا سکتا ہے، سب کو محفوظ، اختیارات کی روک تھام پر انجینئرنگ کی اہم تفصیلات کی ریکارڈ کو برقرار رکھنے کے ساتھ.





ایک Crowd-Review Round شروع کریں

ایک فریکوشنل پیٹنٹ سسٹم میں، سماجی جائزے کے دورے کو شروع کرنے کے بعد ٹوکن مالکان کو فعال جائزے والے کے طور پر منسلک کیا جاتا ہے. وہ ایک شرط کو بند کرتے ہیں، وضاحت کی وضاحت کرتے ہیں، اور متعلقہ پیشہ ورانہ آرٹ کو تلاش کرنے یا پیٹنٹ کی منفردگی کی حمایت کرنے کے لئے اجر حاصل کرتے ہیں. یہ جائزہ لینے کا عمل ایک سمارٹ معاہدہ کی طرف سے چیلنج پر انتظام کیا جاتا ہے جو وضاحت کے ٹوکن آئی ڈی سے منسلک ہوتا ہے اور فوری اور تفصیلی جائزے کو حوصلہ افزائی کرنے کے لئے سٹاکنگ کے قوانین، ردعمل کے وقت چارجوں، اور اجر متبادلوں کو مقرر کرتا ہے.

تصور کی وضاحت

جب ایک جائزہ لینے کے دورہ شروع ہوتا ہے تو جائزہ لینے کے معاہدے کو اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ اس بلاک سے گزرنے کے بعد بلیک کا اختتام چیک کرتا ہے. جو ٹوکن مالکان جو شرکت کرنا چاہتے ہیں انہیں جائزہ لینے کے معاہدے میں ایک مقررہ رقم کے پیٹنٹ اسٹاکوں کو منتقل کرنا پڑے گا. اسٹاکنگ کے ذریعے، جائزہ لینے والے دکھاتے ہیں کہ وہ ان کے نتائج پر یقین رکھتے ہیں: اگر وہ اس شرط کو مسترد کرتے ہیں تو وہ ایک بڑا اجر حاصل کرتے ہیں؛ اگر وہ اپنے چیلنج کی حمایت نہیں کرسکتے ہیں تو وہ اپنے شرط کھو دیتے ہیں. جب ردعمل کی مدت ختم ہوتی ہے، معاہدہ خود کار طریقے سے شرطوں کو شمار کرتا ہے اور ایک واضح ادائیگی کے نظام پر مبنی کامیابیوں اور صادق دفاع کرنے والوں کو اجر دیتا ہے.

برائے مہربانی برائے مہربانی برائے مہربانی برائے مہربانی برائے مہربانی برائے مہربانی برائے مہربانی برائے مہربانی برائے مہربانی برائے مہربانی برائے مہربانی برائے مہربانی برائے مہربانی برائے مہربانی برائے مہربانی

pragma solidity ^0.8.0; import "@openzeppelin/contracts/token/ERC1155/IERC1155.sol"; contract CrowdReview { struct Round { uint256 tokenId; uint256 stakingAmount; uint256 rebuttalEndBlock; uint8 rewardMultiplier; // e.g., 150 for 1.5× payout bool settled; } mapping(uint256 => Round) public rounds; IERC1155 public patentToken; constructor(address tokenAddress) { patentToken = IERC1155(tokenAddress); } function startReview( uint256 roundId, uint256 tokenId, uint256 stakingAmount, uint256 rebuttalWindow, uint8 rewardMultiplier ) external { uint256 current = block.number; rounds[roundId] = Round({ tokenId: tokenId, stakingAmount: stakingAmount, rebuttalEndBlock: current + rebuttalWindow, rewardMultiplier: rewardMultiplier, settled: false }); } function stakeAndSubmit(uint256 roundId, bool challengesClaim) external { Round storage r = rounds[roundId]; require(block.number < r.rebuttalEndBlock, "Review closed"); patentToken.safeTransferFrom(msg.sender, address(this), r.tokenId, r.stakingAmount, ""); // Record submission choice—challenge or defend } function settleRound(uint256 roundId) external { Round storage r = rounds[roundId]; require(block.number >= r.rebuttalEndBlock && !r.settled, "Cannot settle"); // Pseudocode: determine winners, calculate payouts // payout = stakingAmount * rewardMultiplier / 100 r.settled = true; } }

یہاں ، startReview ایک نئی راؤنڈ کو ظاہر کرنے کے لئے ایک نیا راؤنڈ بناتا ہے tokenId کم سے کم stakingAmount حصہ لینے کی ضرورت ہے، A rebuttalWindow بلاک میں، اور ایک rewardMultiplier اس کے علاوہ، اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوسکتا ہے.The stakeAndSubmit فہرست tokens کو بند کرتا ہے اور ریکارڈ کرتا ہے کہ کیا جائزہ لینے والے شکایت سے جھگڑا کرتے ہیں یا دفاع کرتے ہیں. settleRound ایک بار جب rebuttal ونڈوز ختم ہو گیا ہے تو کال کیا جا سکتا ہے؛ یہ انعام کا حساب کرتا ہے، شرطوں کو دوبارہ تقسیم کرتا ہے، اور راؤنڈ کو پورا کیا گیا ہے.

پرچم کی وضاحت

ہر جائزہ لینے کا دورہ تین اقتصادی پرچموں پر منحصر ہے. شرط کی رقم بیان کرتا ہے کہ کتنے پیٹنٹ ٹکینز کو حصہ لینے کے لئے بند کر دیا جانا چاہئے، غیر ضروری پیشکشوں کو روکنے کے لئے. Ethereum بلاکس میں پیمانے پر ریپٹال ونڈوز، چیلنجوں اور تنازعات کے لئے سخت مدت مقرر کرتا ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ عمل تیزی سے ختم ہوتا ہے. اجر multiplier کامیاب چیلنجوں یا دفاع کرنے والوں کے لئے مجموعی ادائیگی اور ان کی اصل شرط کے درمیان تناسب کا تعین کرتا ہے، اہم پیشہ ورانہ فن کو تلاش کرنے یا مضبوط دفاع پیش کرنے کے لئے ایک مضبوط حوصلہ افزائی فراہم کرتا ہے.

مثال کے ساتھ Workflow Demonstration

لگتا ہے کہ ایلیس کی فریکوئنٹ پیٹنٹ (ٹیکن ID 1) کو صرف منٹ دیا گیا ہے اور بیک 18،200،000 پر ختم ہونے کے لئے مقرر کیا گیا ہے.

await reviewContract.startReview( 42, // arbitrary round ID 1, // tokenId referencing Alice’s disclosure 100, // stakingAmount: 100 shares per reviewer 5000, // rebuttalWindow: ~5000 blocks (~19 hours) 150 // rewardMultiplier: 1.5× payout for winners );

بلاک 18,195,000 پر، بوب اور کارول ہر ایک استعمال کرتے ہیں stakeAndSubmit(42, true) بوب نے پیشہ ورانہ کاغذ پر ایک لنک درج کیا ہے جس میں متضاد ٹیکنالوجی دکھائی جاتی ہے، جبکہ کارول، اس کی نوکری پر یقین رکھتے ہوئے، استعمال کرتا ہے. stakeAndSubmit(42, false) اس کے علاوہ، دونوں کمپنیوں نے اس معاہدے میں 100 حصوں کو بند کر دیا ہے.

ایک بار بلاک 18،200،000 تک پہنچ جاتا ہے، کسی کو کال کر سکتے ہیں settleRound(42) اس معاہدے میں بوب کے پیشہ ورانہ اشارے کو ایک off-chain oracle یا دستی جائزے کے ذریعہ تصدیق کیا جاتا ہے. پھر، on-chain منطق (یا ایک حکمرانی oracle) بوب کے چیلنج کو درست طور پر تصدیق کرتا ہے. بوب 150 حصوں کو واپس لے جاتا ہے (ان کے 100 حصوں کے حصے کے ساتھ ایک 50 حصوں کا اجر)، کارول اس کی حصے کو کھو دیتا ہے، اور پیٹنٹ مالکان کی 100 حصوں کو مستقبل کے دوروں کے لئے ایک اجر بیل کے لئے واپس لے جاتا ہے. شروع سے ادائیگی تک پورے سائیکل کو ایک دن سے کم میں مکمل کیا جاتا ہے، یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح token-based crowd-review USPTO کے کئی سالوں کے ٹائم لائنز کے مقابلے میں چیکنگ کے عمل کو تیز





لائسنس & Monetise فیکشن پیٹنٹ NFTs

ایک بار ایک وضاحت peer review passes، token holders کر سکتے ہیں ان کے ٹکٹ کے حصوں کو جاری آمدنی میں تبدیل کر کے انوائس کے حصوں اور لائسنسنگ شرائط کو براہ راست سمارٹ معاہدوں میں داخل کرتے ہوئے. unclear، ایک بار لائسنسنگ معاہدوں کے مقابلے کے بجائے، تخلیق کاروں اور سرمایہ کاروں کو ایک شفاف on-chain پروٹوکول کا استعمال کرتے ہیں جو خود کار طریقے سے سمارٹ holders کے لئے ادائیگیوں کو پہلے سے طے شدہ شرائط پر مبنی ہے اور لائسنس مالکان کی غیر معمولی صورت حال میں claw-back میکانیزم شامل ہیں.

تصور کی وضاحت

اس ترتیب میں، ایک لائسنسنگ معاہدہ پیٹنٹ Token ID کا استعمال کرتا ہے اور ایک ادائیگی کا منصوبہ مقرر کرتا ہے، جیسے مستقبل کی فروخت کی ایک فیصد یا ہر استعمال کے لئے ایک مقررہ فیس، جو منظم طریقے سے شراکت داروں کو بھیج دیا جاتا ہے. لائسنس مالکان معاہدے میں پیسے ڈالتے ہیں، جس میں اس کے بعد یہ تمام موجودہ Token مالکان کے ساتھ اشتراک کیا جاتا ہے. اگر ایک لائسنس مالکان ادائیگی نہیں کرتا ہے تو، ایک Claw-back اختیارات مستقبل کے ادائیگی کو روک سکتا ہے جب تک کہ مسئلہ مقرر نہیں ہوتا ہے، یا یہ لائسنس کو منسوخ کرنے کے لئے ایک ووٹ شروع کر سکتا ہے.

Royalty Split Syntax with Breakdown اور وضاحت کے ساتھ

pragma solidity ^0.8.0; import "@openzeppelin/contracts/token/ERC1155/IERC1155.sol"; import "@openzeppelin/contracts/security/ReentrancyGuard.sol"; contract PatentLicensing is ReentrancyGuard { IERC1155 public patentToken; struct License { uint256 tokenId; uint256 ratePerSecond; // Wei streamed per share per second uint256 lastUpdate; // Timestamp of last distribution bool clawbackEnabled; // Pauses streaming on default } mapping(address => License) public licenses; constructor(address _token) { patentToken = IERC1155(_token); } function createLicense( address licensee, uint256 tokenId, uint256 ratePerSecond, bool clawbackEnabled ) external { licenses[licensee] = License({ tokenId: tokenId, ratePerSecond: ratePerSecond, lastUpdate: block.timestamp, clawbackEnabled: clawbackEnabled }); } function streamPayments(address licensee) external nonReentrant { License storage lic = licenses[licensee]; uint256 elapsed = block.timestamp - lic.lastUpdate; uint256 totalShares = patentToken.balanceOf(address(this), lic.tokenId); uint256 payout = elapsed * lic.ratePerSecond * totalShares; lic.lastUpdate = block.timestamp; payable(licensee).transfer(payout); } function triggerClawback(address licensee) external { licenses[licensee].clawbackEnabled = true; } }

یہاں ، ratePerSecond ایک لائن ادائیگی کرنسی کی وضاحت کرتا ہے، جس میں فی سیکنڈ ایکشن فی Wei میں پیمائش کی جاتی ہے، جس کی اجازت دیتا ہے کہ آمدنی پائیدار رقموں کے بجائے مسلسل جمع کی جاتی ہے. streamPayments فہرست آخری اپ ڈیٹ کے بعد گذشتہ وقت کا حساب کرتا ہے، اس کو ایسسرو میں رکھنے والے حصوں کی تعداد کے ساتھ متغیر کرتا ہے، اور صحیح رقم کو ٹوکن مالکان کو منتقل کرتا ہے. clawbackEnabled پرچم حکومت کو اسٹریم کو روکنے کی اجازت دیتا ہے اگر لائسنس دار شرائط کی خلاف ورزی کرتا ہے.

مثال کے ساتھ لائسنس معاہدے نمائش

مثال کے طور پر، ایک سافٹ ویئر کمپنی، بیٹا سافٹ، ایلیس کے شمسی ترسیل کے پیٹنٹ کو لائسنس کرنے کا فیصلہ کرتا ہے (ٹیکن ID 1). وہ لائسنسنگ معاہدے میں 10 ETH ڈالتے ہیں اور سیکنڈ پر ایک ایچ یو کی شرح مقرر کرتے ہیں. ایک ملین اسٹاک کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ فی دن کل آمدنی میں 0.0864 ETH. streamPayments(BetaSoft) تقریبا 0.0864 ETH کو ان کے حصوں کی بنیاد پر تمام token holders کو تقسیم کرنے کے لئے. If BetaSoft does not make a payment on time, the DAO can use triggerClawback(BetaSoft) ادائیگی کو روکنے کے لئے جب تک کہ وہ زیادہ پیسہ شامل کریں.

حکمرانی کو بہتر بنانے کا طریقہ

وقت کے ساتھ، ٹوکن مالکان لائسنسنگ پیرامیٹرز، جیسے قیمتوں کو تبدیل کرنے، نئے clawback شرائط کو شامل کرنے، یا ثانوی لائسنسز شامل کرنے کی ضرورت ہوسکتی ہے.A governance upgrade feature allows for proposing, voting on, and implementing these changes without having to redeploy the core contracts.

تصور کی وضاحت

اپ گریڈز کنٹینر پیشکشوں کے ساتھ شروع ہوتے ہیں جو معاہدے کے ایڈریس، فائل کا انتخاب، اور نئے پیرامیٹر اقدار شامل ہیں. ہر پیشکش میں ایک ٹائملوک کی تاخیر ہوتی ہے، جو ٹوکن کے مالکان کو تبدیلیوں پر غور کرنے کے لئے وقت دیتا ہے.

Proposal Syntax with Breakdown and Explanation کے ساتھ اپ گریڈ کریں

pragma solidity ^0.8.0; contract Governance { struct Proposal { address target; bytes data; // Encoded function call uint256 eta; // Execution timestamp (after timelock) bool executed; } uint256 public timelockDelay = 2 days; mapping(uint256 => Proposal) public proposals; uint256 private nextProposalId; function proposeUpgrade( address target, bytes calldata data ) external returns (uint256 proposalId) { proposalId = nextProposalId++; proposals[proposalId] = Proposal({ target: target, data: data, eta: block.timestamp + timelockDelay, executed: false }); } function executeUpgrade(uint256 proposalId) external { Proposal storage p = proposals[proposalId]; require(block.timestamp >= p.eta, "Timelock not expired"); require(!p.executed, "Already executed"); (bool success, ) = p.target.call(p.data); require(success, "Upgrade failed"); p.executed = true; } }

اس حکومت کے معاہدے میں، proposeUpgrade ہدف معاہدے اور کوڈ شدہ تقریب کے اعداد و شمار کو پیک کرتا ہے، پھر ایک eta بڑے stakeholders کو veto privileges off-chain یا ایک reputation oracle کے ذریعے دیا جا سکتا ہے، جبکہ delegate weights staked reputation scores کے مطابق ہر ووٹ کے اثرات کو منظم کرتے ہیں.

مثال کے ساتھ ووٹ ڈیمو اپ ڈیٹ کریں

تصور کریں ٹوکن مالکان BetaSoft کا اضافہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں ratePerSecond 1 gwei سے 2 gwei. DAO کی multisig کال کرتا ہے:

const data = licensingContract.interface.encodeFunctionData( "createLicense", [betaSoftAddress, 1, ethers.utils.parseUnits("2", "gwei"), false] ); await governanceContract.proposeUpgrade(licensingContract.address, data);

دو دن کے اختتام کے بعد، کسی بھی رکن کا مطالبہ کرتا ہے:

await governanceContract.executeUpgrade(proposalId);

اس وقت، بیٹا سافٹ کی سٹریمنگ کی شرح دوگنا ہو جاتی ہے، اور تمام token holders فوری طور پر ہر سیکنڈ میں دوگنا آمدنی حاصل کرنے کے لئے شروع کرتے ہیں، سب کچھ پیسہ منتقل کرنے یا لائسنسنگ معاہدے کو دوبارہ پلگ ان کرنے کی ضرورت نہیں ہے.

آخری سوچیں

فریکشن پیٹنٹ NFTs ذاتی ملکیت کو ایک زندہ، کمیونٹی پر مبنی اثاثہ میں تبدیل کرسکتے ہیں. ایک اختراع کو tokenizing کرتے ہوئے، آپ کو تیزی سے پیسے جمع کرسکتے ہیں، تیزی سے peer reviews حاصل کرسکتے ہیں، اور لائسنسنگ اور آمدنی کا اشتراک خود کار طریقے سے کرسکتے ہیں. Crowd-review rounds استعمال کرسکتے ہیں پہلے فن تلاش کرنے یا پیٹنٹ مطالبات کو مضبوط بنانے کے لئے، جبکہ حکومتی ماڈیول token holders اپ گریڈ اور لائسنسنگ شرائط پر فیصلہ کرنے کی اجازت دیتا ہے.

لیکن اب بھی سوالات موجود ہیں. کیا عدالتوں اور پیٹنٹ آفس اسٹین ہاؤسز اور ٹوکن پر مبنی تجزیہ ٹریکز کو ثبوت کے طور پر قبول کریں گے؟ نظام "پوری آرٹ سپیم" اور ٹوکن مالکان کے درمیان دلچسپیوں کے تنازعات کو کیسے روک سکتا ہے؟ ان مسائل کو حل کرنے کے لئے تکنیکی ماہرین، قانونی پیشہ ور افراد اور معیاری تنظیموں کے درمیان ٹیم کام کی ضرورت ہوگی.

دلچسپی رکھنے والوں کے لئے، ورلڈ ذاتی ملکیت تنظیم (WIPO) تیزی سے پیٹنٹ امتحان اور ڈیجیٹل ثبوت کے معیار پر تحقیق فراہم کرتا ہے. OpenZeppelin کے ERC-1155 اور Kleros جیسے پلیٹ فارمز کے طور پر کھلی سکرین لائبریریوں کے آلے پیش کرتے ہیں. IPwe اور بنیادی پروٹوکول کی ابتدائی آزمائشیں چینٹ پر پیٹنٹ ریکارڈز اور tokenized IP اثاثوں کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں.