NFTs สามารถตรวจสอบนวัตกรรมได้เร็วกว่า USPTO

การทําลายสิทธิบัตรเดียวเป็น "หุ้น" ของ NFT ที่สามารถเทรดได้ทําให้ทรัพย์สินทางปัญญาที่ซับซ้อนกลายเป็นสินทรัพย์ที่สามารถซื้อขายและจัดการได้โดยผู้มีส่วนร่วม โดยการสร้าง tokens เฉพาะซึ่งแต่ละตัวเป็นส่วนหนึ่งเล็ก ๆ ของการประดิษฐ์นักประดิษฐ์สามารถได้รับเงินทุนได้ทันทีโดยไม่ให้การควบคุมให้กับผู้สนับสนุนคนหนึ่ง แท็กเหล่านี้รวมถึงข้อมูลเมตาเช่น hashes การเรียกร้อง identifier decentralized นักประดิษฐ์และบล็อกการหมดอายุซึ่งแสดงให้เห็นถึงแหล่งกําเนิดและรายละเอียดของสิทธิบัตร ด้วยวิธีนี้นักประดิษฐ์สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ลงทุนขนาดเล็กทั่วโลกซึ่งมีแรงจูงใจในการประเมินปรับปรุงและสนับสนุนนวัตกรรมตั้งแต่เริ่มต้น

การประเมินกลุ่มโดยใช้การปกครองที่ขึ้นอยู่กับโทเค็นแตกต่างจากรูปแบบการประเมินแบบปิดแบบดั้งเดิมของสํานักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา แทนที่นักประเมินไม่กี่คนที่ประเมินการประเมินในส่วนตัวเป็นเวลาหลายปี NFTs สิทธิบัตรแบบแยกส่วนช่วยให้ชุมชนที่กระจายการประเมินการประเมินการประเมินก่อนการประเมินการประเมินการประเมินการประเมินและการประเมินการประเมินการประเมินภายในระยะเวลาการประเมินที่กําหนดคะแนนชื่อเสียงและขีด จํากัด จะแทนที่การประเมินการประเมินที่คงที่ช่วยให้สามารถประเมินความเห็นด้วยกันอย่างรวดเร็วหรือเน้นพื้นที่ของความแตกต่างผ่านการทําธุรกรรมแบบโปร่งใส กระบวนการเปิดนี้ไม่เพียง แต่เร่งการประเม





Tokenize A Invention การเปิดเผย

การสร้างการเปิดเผยการประดิษฐ์ในฐานะสิทธิบัตรส่วนแบ่ง NFT เริ่มต้นโดยการเข้ารหัสส่วนหลักของใบสมัครสิทธิบัตรของคุณรวมถึงข้อเรียกร้องของนักประดิษฐ์รายละเอียดและระยะเวลาการตรวจสอบลงในข้อมูลเมตาของโซ่ โดยใช้สัญญา ERC-1155 แต่ละสิทธิบัตร "share" จะแสดงให้เห็นว่าเป็นสมดุลที่สามารถเปลี่ยนได้ของ ID token ที่เป็นเอกลักษณ์ บุคคลที่ถือ ID token เหล่านี้ด้วยกันเป็นเจ้าของการเปิดเผยและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและการตัดสินใจในการอนุญาต

คําอธิบายแนวคิด

ในโมเดลนี้ ID โค้กใหม่จะถูกสร้างขึ้นสําหรับแต่ละการเปิดเผยการประดิษฐ์ ID โค้กแต่ละตัวรวมถึงโครงสร้างที่บันทึกฮับการเข้ารหัสของภาษาการเรียกร้องสิทธิบัตร ID decentralized ของนักประดิษฐ์ (DID) และหมายเลขบล็อกที่หมดอายุหลังจากนั้นไม่สามารถเริ่มต้นรอบการตรวจสอบใหม่ได้ นักลงทุนซื้อสมดุลของ โค้กเพื่อเงินทุนการประดิษฐ์และได้รับรางวัลสําหรับการเข้าร่วมในการตรวจสอบร่วมกัน เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดรวมถึงแหล่งกําเนิดของ IP และขีด จํากัด เวลาถูกเก็บไว้ในโซ่ไม่มีบุคคลที่ศูนย์กลางสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการเปิดเผยหรือ จํากัด การเข้าถึงกระบวนการตรวจสอบ

Minting Syntax กับ Breakdown และ คําอธิบาย

pragma solidity ^0.8.0; import "@openzeppelin/contracts/token/ERC1155/ERC1155.sol"; import "@openzeppelin/contracts/access/Ownable.sol"; contract FractionalPatent is ERC1155, Ownable { struct Patent { bytes32 claimHash; string inventorDID; uint256 expiryBlock; } mapping(uint256 => Patent) public patents; uint256 private nextId = 1; constructor(string memory uri_) ERC1155(uri_) {} function mintDisclosure( bytes32 claimHash, string calldata inventorDID, uint256 expiryBlock, uint256 totalShares ) external onlyOwner returns (uint256 tokenId) { tokenId = nextId++; patents[tokenId] = Patent(claimHash, inventorDID, expiryBlock); _mint(msg.sender, tokenId, totalShares, ""); } }

ใน snippet นี้, the mintDisclosure ฟังก์ชั่นใช้สี่อินพุต claimHash เป็น keccak256 แฮชของข้อความการเรียกร้องสิทธิบัตร inventorDID เป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ํากันเช่น DID:example:1234 ซึ่งเชื่อมต่อบันทึกในโซ่กับผู้สร้าง expiryBlock ตั้งหมายเลขบล็อกหลังจากที่สัญญาการตรวจสอบไม่สามารถใช้การเปิดเผยนี้ได้อีกต่อไป สุดท้าย totalShares กําหนดจํานวน tokens ส่วนที่จะสร้างสําหรับ ID เหล่านี้ การทําแผนที่ patents[tokenId] เก็บข้อมูลที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สําหรับการใช้งานในอนาคต

คําอธิบายฟิลด์เมตาเดท

ทุกคน Patent Struct เก็บ:

claimHash: A bytes32 keccak256 แฮชให้แน่ใจว่าบันทึกในโซ่ตรงกับภาษาการเรียกร้องนอกโซ่โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อความเต็มรูปแบบ

inventorDID: ตัวชี้แจงสี่เหลี่ยมที่ระบุตัวตนแบบแยกส่วนของนักประดิษฐ์ซึ่งช่วยให้การกําหนดค่าที่ไม่น่าเชื่อถือได้

expiryBlock: หมายเลขบล็อก Ethereum แบบ Unix ขึ้นไปกว่าที่การเปิดเผยจะถือว่าปิดสําหรับการตรวจสอบใหม่

การแสดงนิทรรศการด้วยตัวอย่าง

ลองจินตนาการ Alice ได้วาดใบสมัครชั่วคราวและต้องการแบ่งเป็นหนึ่งล้านหุ้น เธอคํานวณครั้งแรก:

const claimText = "A modular solar array with adaptive orientation…"; const claimHash = ethers.utils.keccak256(ethers.utils.toUtf8Bytes(claimText));

การคาดเดาว่าเธอใช้ FractionalPatent และได้รับที่อยู่ของเธอแล้วเธอโทรหา:

await patentContract.mintDisclosure( claimHash, "did:example:alice123", 18_200_000, // expiryBlock ~ Ethereum block in six months 1_000_000 // total shares );

การทําธุรกรรมนี้สร้าง ID token 1, บันทึกข้อมูลเมตาของ Alice และเหรียญ 1,000,000 หุ้นไปยังกระเป๋าสตางค์ของเธอ ตอนนี้หุ้นเหล่านี้สามารถโอนไปยังผู้สนับสนุนลงทะเบียนในตลาดหรือเก็บไว้ในสกุลเงินของ DAO เพื่อเงินทุนการพัฒนาทั้งหมดในขณะที่รักษาบันทึกที่ปลอดภัยและป้องกันการล้มเหลวในโซ่ของรายละเอียดที่สําคัญของประดิษฐ์





เปิดรอบ Crowd-Review

ในระบบสิทธิบัตรส่วนแบ่งเริ่มต้นรอบการตรวจสอบกลุ่มจะทําให้ผู้ถือโทเค็นมีส่วนร่วมในฐานะผู้ตรวจสอบที่ใช้งาน พวกเขาล็อคหุ้นตรวจสอบการเปิดเผยและได้รับรางวัลสําหรับการค้นพบศิลปะก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนความโดดเด่นของสิทธิบัตร กระบวนการตรวจสอบนี้ได้รับการจัดการในโซ่โดยสัญญาอัจฉริยะที่เชื่อมโยงกับ ID โค้กของการเปิดเผยและกําหนดกฎสําหรับการลงโทษการปฏิเสธช่วงเวลาและตัวบ่งชี้รางวัลเพื่อส่งเสริมการตรวจสอบอย่างรวดเร็วและละเอียด

คําอธิบายแนวคิด

เมื่อรอบการตรวจสอบเริ่มต้นการตรวจสอบสัญญาตรวจสอบ expiryBlock จากการเปิดเผยเพื่อให้แน่ใจว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ก่อนบล็อกนี้ ผู้ถือจดหมายที่ต้องการเข้าร่วมจะต้องโอนจํานวนเงินที่กําหนดไว้ของหุ้นสิทธิบัตรไปยังสัญญาการตรวจสอบ โดยการเดิมพันผู้ตรวจสอบแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเชื่อในค้นพบของพวกเขา: หากพวกเขาพบศิลปะก่อนหน้านี้ที่ถูกต้องซึ่งปฏิเสธข้อร้องเรียนพวกเขาจะได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่า หากพวกเขาไม่สามารถสนับสนุนความท้าทายของพวกเขาพวกเขาพวกเขาจะสูญเสียส่วนแบ่งของพวกเขา เมื่อระยะเวลาของการปฏิเสธสิ้นสุดสัญญาจะคํานวณการเดิมพันโดยอัตโนมัติและให้รางวัลแก่นักปฏิเสธที่ประสบความสําเร็จและนักป้องกันที่ซื่อสัตย์บนพื้นฐานของระบบการจ่ายเงินที่ชัดเจน

รีวิว Syntax Contract พร้อมการแบ่งปันและคําอธิบาย

pragma solidity ^0.8.0; import "@openzeppelin/contracts/token/ERC1155/IERC1155.sol"; contract CrowdReview { struct Round { uint256 tokenId; uint256 stakingAmount; uint256 rebuttalEndBlock; uint8 rewardMultiplier; // e.g., 150 for 1.5× payout bool settled; } mapping(uint256 => Round) public rounds; IERC1155 public patentToken; constructor(address tokenAddress) { patentToken = IERC1155(tokenAddress); } function startReview( uint256 roundId, uint256 tokenId, uint256 stakingAmount, uint256 rebuttalWindow, uint8 rewardMultiplier ) external { uint256 current = block.number; rounds[roundId] = Round({ tokenId: tokenId, stakingAmount: stakingAmount, rebuttalEndBlock: current + rebuttalWindow, rewardMultiplier: rewardMultiplier, settled: false }); } function stakeAndSubmit(uint256 roundId, bool challengesClaim) external { Round storage r = rounds[roundId]; require(block.number < r.rebuttalEndBlock, "Review closed"); patentToken.safeTransferFrom(msg.sender, address(this), r.tokenId, r.stakingAmount, ""); // Record submission choice—challenge or defend } function settleRound(uint256 roundId) external { Round storage r = rounds[roundId]; require(block.number >= r.rebuttalEndBlock && !r.settled, "Cannot settle"); // Pseudocode: determine winners, calculate payouts // payout = stakingAmount * rewardMultiplier / 100 r.settled = true; } }

นี่ startReview สร้างรอบใหม่โดยการระบุการเปิดเผยข้อมูล tokenId และขั้นต่ํา stakingAmount ของส่วนแบ่งที่จําเป็นต่อผู้เข้าร่วม a rebuttalWindow ในบล็อกและ a rewardMultiplier ซึ่งเพิ่มการจ่ายเงินสําหรับความท้าทายที่ถูกต้อง stakeAndSubmit ฟังก์ชั่นล็อค tokens และบันทึกว่าผู้ตรวจสอบจะท้าทายหรือปกป้องข้อเรียกร้อง ในที่สุด settleRound สามารถเรียกได้เมื่อหน้าต่างการปฏิเสธเสร็จสิ้น; มันคํานวณรางวัลการกระจายการเดิมพันและทําเครื่องหมายรอบเป็นเสร็จสิ้น

คําอธิบายธง

รอบการตรวจสอบแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับสามธงทางเศรษฐกิจ จํานวนการเดิมพันระบุจํานวนจดหมายสิทธิบัตรที่ต้องถูกล็อคเพื่อเข้าร่วมซึ่งจะขัดขวางการส่งมอบที่ไม่จําเป็น หน้าต่างการเดิมพันที่วัดในบล็อก Ethereum จะกําหนดระยะเวลาที่เข้มงวดสําหรับการท้าทายและข้อต่อเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการเสร็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ตัวบ่งชี้รางวัลกําหนดอัตราส่วนระหว่างการจ่ายเงินทั้งหมดสําหรับผู้ท้าทายหรือผู้ปกป้องที่ประสบความสําเร็จและการเดิมพันเดิมของพวกเขาให้แรงจูงใจที่แข็งแกร่งในการค้นพบศิลปะก่อนหน้านี้ที่สําคัญหรือนําเสนอการป้องกันที่แข็งแกร่ง

ตรวจสอบการแสดงผลกระบวนการทํางานด้วยตัวอย่าง

แสดงให้เห็นว่าสิทธิบัตรส่วนบุคคลของ Alice (Token ID 1) ได้ถูกทําลายและจะหมดอายุในบล็อก 18,200,000 เพื่อเริ่มการตรวจสอบอย่างรวดเร็วเธอโทรหา:

await reviewContract.startReview( 42, // arbitrary round ID 1, // tokenId referencing Alice’s disclosure 100, // stakingAmount: 100 shares per reviewer 5000, // rebuttalWindow: ~5000 blocks (~19 hours) 150 // rewardMultiplier: 1.5× payout for winners );

ที่บล็อก 18,195,000 บ๊อบและแคโรลแต่ละใช้ stakeAndSubmit(42, true) เพื่อท้าทายสิทธิบัตร บ๊อบส่งลิงก์ไปยังกระดาษก่อนศิลปะแสดงเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในขณะที่แคโรลมั่นใจในความแปลกใหม่ของมันใช้ stakeAndSubmit(42, false) เพื่อปกป้องมัน ทั้งสองล็อค 100 หุ้นลงในสัญญา

เมื่อบล็อก 18,200,000 ได้รับการเข้าถึงทุกคนสามารถโทรหา settleRound(42) ข้อตกลงตรวจสอบการอ้างอิงก่อนหน้าของบ๊อบผ่านการอ้างอิงภายนอกโซ่หรือการตรวจสอบด้วยตนเอง จากนั้นกลยุทธ์ในโซ่ (หรือการอ้างอิงการปกครอง) จะยืนยันความท้าทายของบ๊อบว่าเป็นที่ถูกต้อง บ๊อบได้รับ 150 หุ้นกลับ (หุ้น 100 หุ้นของเขาและรางวัล 50 หุ้น) คาโรลจะสูญเสียหุ้นของเธอและเจ้าของสิทธิบัตรจะเรียกร้องหุ้น 100 ของคอลเลกชันของคอลเลกชันสําหรับรอบรางวัลในอนาคต วงจรทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการชําระเงินเสร็จสิ้นในเวลาไม่กี่วันแสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบโดยกลุ่มโดยใช้ token จะเร่งกระบวนการตรวจสอบเมื่อเทียบกับระยะเวลาหลายปีของ USPTO





ใบอนุญาตและทํากําไรสิทธิบัตรส่วนแบ่ง NFTs

เมื่อการเปิดเผยผ่านการตรวจสอบโดยคู่ค้าผู้ถือโทเค็นสามารถแปลงหุ้นส่วนของพวกเขาเป็นรายได้ต่อเนื่องโดยการบูรณาการการกระจายค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการอนุญาตโดยตรงลงในสัญญาสมาร์ท แทนที่จะเจรจาข้อตกลงการอนุญาตที่ไม่ชัดเจนและครั้งเดียวนักประดิษฐ์และนักลงทุนใช้โปรโตคอลในโซ่ที่โปร่งใสซึ่งอัตโนมัติไหลการชําระเงินไปยังผู้ถือโทเค็นตามเงื่อนไขที่ตกลงมาล่วงหน้าและรวมถึงกลไกการคืนเงินหากผู้ได้รับอนุญาตไม่ได้รับอนุญาต

คําอธิบายแนวคิด

ในการตั้งค่านี้สัญญาอนุญาตใช้ ID แท็กสิทธิบัตรและตั้งแผนการชําระเงินเช่นเปอร์เซ็นต์ของการขายในอนาคตหรือค่าธรรมเนียมคงที่ต่อการใช้งานซึ่งจะถูกส่งไปยังผู้ถือหุ้นอย่างสม่ําเสมอ ผู้รับอนุญาตใส่เงินลงในสัญญาซึ่งจากนั้นแบ่งปันกับผู้ถือแท็กทั้งหมดในปัจจุบัน หากผู้รับอนุญาตไม่ได้ชําระเงินตัวเลือกการคืนเงินสามารถหยุดการชําระเงินในอนาคตจนกว่าปัญหาจะถูกแก้ไขหรือสามารถเริ่มการลงคะแนนเพื่อยกเลิกใบอนุญาต วิธีอัตโนมัตินี้จะตัดตัวกลางออกให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้ถือสิทธิบัตรและผู้รับอนุญาตและให้แน่ใจว่าผู้ถือส่วนแบ่งแต่ละคนได้รับส่วนแบ่งที่สมเหตุสมผลในเวลาจริง

Royalty Split Syntax พร้อมการแบ่งปันและคําอธิบาย

pragma solidity ^0.8.0; import "@openzeppelin/contracts/token/ERC1155/IERC1155.sol"; import "@openzeppelin/contracts/security/ReentrancyGuard.sol"; contract PatentLicensing is ReentrancyGuard { IERC1155 public patentToken; struct License { uint256 tokenId; uint256 ratePerSecond; // Wei streamed per share per second uint256 lastUpdate; // Timestamp of last distribution bool clawbackEnabled; // Pauses streaming on default } mapping(address => License) public licenses; constructor(address _token) { patentToken = IERC1155(_token); } function createLicense( address licensee, uint256 tokenId, uint256 ratePerSecond, bool clawbackEnabled ) external { licenses[licensee] = License({ tokenId: tokenId, ratePerSecond: ratePerSecond, lastUpdate: block.timestamp, clawbackEnabled: clawbackEnabled }); } function streamPayments(address licensee) external nonReentrant { License storage lic = licenses[licensee]; uint256 elapsed = block.timestamp - lic.lastUpdate; uint256 totalShares = patentToken.balanceOf(address(this), lic.tokenId); uint256 payout = elapsed * lic.ratePerSecond * totalShares; lic.lastUpdate = block.timestamp; payable(licensee).transfer(payout); } function triggerClawback(address licensee) external { licenses[licensee].clawbackEnabled = true; } }

นี่ ratePerSecond กําหนดเส้นโค้งการจ่ายเงินเชิงเส้นที่วัดใน Wei ต่อหุ้นต่อวินาทีช่วยให้รายได้สะสมอย่างต่อเนื่องแทนในจํานวนเงินเดี่ยว streamPayments ฟังก์ชั่นคํานวณเวลาที่ผ่านไปตั้งแต่การอัปเดตครั้งล่าสุด multiplies โดยจํานวนหุ้นที่ถืออยู่ใน escrow และโอนจํานวนเงินที่ถูกต้องไปยังผู้ถือ token clawbackEnabled อนุญาตให้การจัดการหยุดการสตรีมมิ่งหากผู้ได้รับอนุญาตละเมิดเงื่อนไข

ใบอนุญาตการทําธุรกรรมตัวอย่างด้วยตัวอย่าง

แสดงให้เห็นว่า บริษัท ซอฟต์แวร์ BetaSoft จะตัดสินใจให้ใบอนุญาตสิทธิบัตรการตั้งค่าพลังงานแสงอาทิตย์ของ Alice (Token ID 1) พวกเขาใส่ 10 ETH ในสัญญาใบอนุญาตและตั้งค่าอัตราของ 1 gwei ต่อหุ้นต่อวินาที ด้วยหุ้นหนึ่งล้านซึ่งหมายความว่าประมาณ 0.0864 ETH ในรายได้รวมต่อวัน ทุก 24 ชั่วโมงสัญญาของ Alice สามารถใช้ streamPayments(BetaSoft) เพื่อกระจายประมาณ 0.0864 ETH ไปยังผู้ถือ token ทั้งหมดขึ้นอยู่กับหุ้นของพวกเขา หาก BetaSoft ไม่ทําการชําระเงินในเวลา DAO สามารถใช้ triggerClawback(BetaSoft) ปิดการชําระเงินจนกว่าจะเพิ่มเงินทุนมากขึ้น

การกําหนดค่าการปรับปรุงการจัดการ

เมื่อเวลาผ่านไปผู้ถือโทเค็นอาจต้องการปรับพารามิเตอร์การอนุญาตเช่นการเปลี่ยนแปลงอัตราการเพิ่มเงื่อนไขการคืนเงินใหม่หรือรวมใบอนุญาตที่สอง คุณลักษณะการอัพเกรดการปกครองช่วยให้คุณสามารถนําเสนอการลงคะแนนและนําไปใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้โดยไม่จําเป็นต้องใช้สัญญาหลักใหม่

คําอธิบายแนวคิด

การอัพเกรดเริ่มต้นด้วยข้อเสนอในห่วงโซ่ซึ่งรวมถึงที่อยู่สัญญาตัวเลือกฟังก์ชั่นและค่าพารามิเตอร์ใหม่ แต่ละข้อเสนอมีช่วงเวลาที่ล่าช้าให้ผู้ถือโทเค็นเวลาในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ผู้มีส่วนร่วมที่มีชื่อเสียงสูงสามารถมีสิทธิห้ามและอนุญาตให้ผู้ลงทุนขนาดใหญ่ให้อํานาจการลงคะแนนให้กับผู้เชี่ยวชาญ

อัปเดตข้อเสนอซินเท็กซ์ด้วยการแบ่งปันและคําอธิบาย

pragma solidity ^0.8.0; contract Governance { struct Proposal { address target; bytes data; // Encoded function call uint256 eta; // Execution timestamp (after timelock) bool executed; } uint256 public timelockDelay = 2 days; mapping(uint256 => Proposal) public proposals; uint256 private nextProposalId; function proposeUpgrade( address target, bytes calldata data ) external returns (uint256 proposalId) { proposalId = nextProposalId++; proposals[proposalId] = Proposal({ target: target, data: data, eta: block.timestamp + timelockDelay, executed: false }); } function executeUpgrade(uint256 proposalId) external { Proposal storage p = proposals[proposalId]; require(block.timestamp >= p.eta, "Timelock not expired"); require(!p.executed, "Already executed"); (bool success, ) = p.target.call(p.data); require(success, "Upgrade failed"); p.executed = true; } }

ในสัญญาการจัดการนี้ proposeUpgrade แพคเกจสัญญาเป้าหมายและข้อมูลฟังก์ชั่นที่เข้ารหัสแล้วตั้งค่า eta ซึ่งบังคับใช้ความล่าช้าในระยะเวลา ผู้มีส่วนร่วมขนาดใหญ่สามารถได้รับสิทธิยกเว้นภายนอกโซ่หรือผ่านคําอธิษฐานชื่อเสียงในขณะที่น้ําหนักผู้ส่งมอบปรับผลกระทบของแต่ละการลงคะแนนชื่อเสียง

อัปเดตการแสดงผลการลงคะแนนด้วยตัวอย่าง

จินตนาการว่าผู้ถือ token จะตัดสินใจที่จะเพิ่ม BetaSoft ratePerSecond จาก 1 gwei ถึง 2 gwei. การเรียกร้อง multisig ของ DAO คือ:

const data = licensingContract.interface.encodeFunctionData( "createLicense", [betaSoftAddress, 1, ethers.utils.parseUnits("2", "gwei"), false] ); await governanceContract.proposeUpgrade(licensingContract.address, data);

หลังจากระยะเวลาสองวันสมาชิกใด ๆ จะเรียกร้อง:

await governanceContract.executeUpgrade(proposalId);

ในช่วงเวลานั้นอัตราการสตรีมมิ่งของ BetaSoft คู่ขึ้นและผู้ถือ token ทั้งหมดเริ่มสร้างรายได้สองเท่าต่อวินาทีโดยไม่จําเป็นต้องย้ายเงินหรือใช้สัญญาใบอนุญาตใหม่

ความคิดสุดท้าย

NFTs ที่ได้รับสิทธิบัตรส่วนแบ่งเปลี่ยนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ที่มีชีวิตชีวาและมุ่งเน้นไปที่ชุมชน โดยการทําเครื่องหมายการประดิษฐ์คุณสามารถรวบรวมเงินได้อย่างรวดเร็วรับความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานได้อย่างรวดเร็วและอัตโนมัติการให้ใบอนุญาตและการแบ่งปันรายได้ รอบการตรวจสอบจํานวนมากใช้การพนันเพื่อค้นหาศิลปะก่อนหน้านี้หรือทําให้การเรียกร้องสิทธิบัตรแข็งแกร่งขึ้นในขณะที่โมดูลการปกครองช่วยให้ผู้ถือเครื่องหมายตัดสินใจเกี่ยวกับการอัพเกรดและเงื่อนไขการอนุญาต

แต่ยังคงมีคําถาม คําถามที่พบบ่อย: จะศาลและสํานักงานสิทธิบัตรยอมรับ hashes บนโซ่และติดตามการตรวจสอบบนพื้นฐานของโทเค็นเป็นหลักฐานหรือไม่? ระบบสามารถหยุด "สแปมอาร์ตก่อน" และความขัดแย้งความสนใจระหว่างผู้ถือโทเค็นได้อย่างไร? การแก้ปัญหาเหล่านี้จะต้องทํางานร่วมทีมระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและองค์กรมาตรฐาน

สําหรับผู้ที่สนใจ WIPO ให้การวิจัยเกี่ยวกับการสอบสิทธิบัตรอย่างรวดเร็วและมาตรฐานการพิสูจน์ดิจิตอล แคสติ๊กเกอร์แหล่งที่มาเปิดเช่น OpenZeppelin's ERC-1155 และแพลตฟอร์มเช่น Kleros ให้เครื่องมือ การทดสอบครั้งแรกโดย IPwe และโปรโตคอล Baseline คือการทดสอบจดทะเบียนสิทธิบัตรบนโซ่และสินทรัพย์ IP ที่ถูกทําเครื่องหมาย ความพยายามเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงอนาคตที่ NFTs จะปรับปรุงการประดิษฐ์และการอนุญาต