جب ہیکرز آپ کے ڈی این اے کو حاصل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ 23andMe پوچھیں

2023ء کے آخر میں، ڈی این اے ٹیسٹ کمپنی23ہمارےخلاف ورزی کی تصدیقجس نے لاکھوں صارفین کے ذاتی اور جینیاتی ڈیٹا کو نقصان پہنچایا1۔پاس ورڈ یا ادائیگی کی معلومات کے ساتھ ایک معمولی سائبر سیکورٹی واقعہ کے برعکس، اس حملے نے ذاتی نقطہ نظر کو ظاہر کیا - باپ کی تفصیلات، جینیاتی مارکرز، خاندان کے رابطے - جوimpossible to reset.

یہ خلاف ورزی ڈیجیٹل صحت اور بائیو میٹرک عمر میں ایک نقطہ نظر تھا. یہ صارف کی جینیاتی پلیٹ فارمز کے بارے میں فرضیتوں کو توڑ دیا، کم سرٹیفکیٹنگ کی کمزور خطرے کو ظاہر کیا، اور دنیا بھر میں ریگولیٹری نگرانی کو چمک دیا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ دکھایا گیا ہے کہ جب جینیاتی ڈیٹا، ایک غیر متحرک ڈیجیٹل انگوٹھا انگوٹھا، حساس رہتا ہے.

23andMe نے طویل عرصے سے ایک مستحکم کاروباری ماڈل تعمیر کرنے کے لئے جدوجہد کی تھی. عوامی ہونے کے بعد، اس نے فائدہ اٹھانے میں ناکام ہوگیا، ایک بار کی سیٹ کی فروخت پر بڑے پیمانے پر بھروسہ کرتے ہوئے، مضبوط تکرار شدہ آمدنی کے بہاؤ کی تعمیر کے بغیر. اس کے علاج میں پائیدار کرنے کی کوشش بھی ناکام ہوگئی. ان ساختی مسائل نے ایک ضعیف بنیاد پیدا کیا، جس نے کمپنی کو خاص طور پر نقصان پہنچا جب حملہ ہوا.final blowقانونی، مشہور اور عملی دباؤ کو بڑھاتا ہے جو پہلے سے ہی بڑھ رہا تھا.

اس رپورٹ میں A23andMe خلاف ورزی کا مکمل جائزہ لیں: کیا ہوا، حملہ آوروں نے ڈیزائن کی کمزوریوں کو کس طرح استعمال کیا، ظاہر کردہ اعداد و شمار کی وسیع پیمانے پر اور حساسیت، ریگولیٹری اور قانونی اثرات، دیگر بائیو ٹیک واقعات کے ساتھ موازنہ، اور کسی کے لئے کام کرنے کے لئے سیکھنے کے لئےsafeguarding biometric or genomic data.

اکتوبر 2023 میں، ایک ہیکر جس نے اپنے آپ کو "Golem" کہا تھا، 23andMe اکاؤنٹس سے چوری کی جانے والی ڈیٹا سیٹ کو چوری کرنا شروع کر دیا تھا.2۔اعداد و شمار کو قومی گروپوں کے مطابق تقسیم کیا گیا تھا - ابتدائی طور پر Ashkenazi یہودی اور چینی صارفین - مخصوص آبادیوں کو ہدف کرنے کا ممکنہ ارادہ ظاہر کرتا ہے.[3] میںطویل عرصے سے پھیلا ہوا ہے اس میں شامل کرنے کے لئےover 6.9 million profiles 1۔.

ایک روایتی نیٹ ورک کے برعکس، اس خلاف ورزی پر منحصر تھاcredential stuffing: دیگر پلیٹ فارمز سے خلاف ورزی شدہ صارف نام اور پاس ورڈ ترکیبوں کو 23andMe کے لاگ ان پورٹل میں خود کار طریقے سے انجکشن.14,000 accountsبراہ راست رسائی حاصل کی گئی تھی، لیکن "DNA رشتہ داروں" کی خصوصیات میں ہر اکاؤنٹ کا حصہ لینے سے حملہ آوروں نے ملین متعلقہ صارفین کے پروفائل ڈیٹا کو چوری کرنے کی اجازت دی[4].

March, 2025 : 23andMe has proposed an auction for the sale of its assets [6] .

March 2025 : 23andMe files for Chapter 11 bankruptcy and Wojcicki steps down.

April 2024 : CEO Anne Wojcicki proposes taking the company private—rejected by the board.

October 2023 : Reddit post reveals 23andMe user data being sold on the dark web.

خاص طور پر، اس بانٹنے کی درخواست کو فوری likvidation (جیسا کہ باب 7 میں) شامل نہیں ہے، بلکہ کمپنی کے قرضوں کو ریگولیشن کرنے اور ممکنہ طور پر کاروباری حصوں کو فروخت کرنے کے لئے ایک حکمت عملی کوشش ہے جبکہ محدود آپریشن کو برقرار رکھنے کے.sensitive data infrastructure could be auctioned، صارفین کے ڈی این اے کے اعداد و شمار کی ہلاکت کے بارے میں نئے نگرانیوں کو بڑھاتا ہے.

جرم نے دونوں کو چھپایاdirect user account dataاورconnected profile dataشامل ہے:

اگرچہ ابتدائی طور پر خام جینیاتی فائلوں کو خارج کرنے کا خیال کیا گیا تھا، بعد میں وضاحتیں اس بات کی تصدیق کی تھیں کہsome health reports and raw genotype data23andMe غیر فعال رسائی سے پہلے ڈاؤن لوڈ کیا گیا تھا[5] میں.

2025 کے آغاز تک، اس کے باب 11 عمل کے حصے کے طور پر، 23andMe نے منصوبہ بندی کا اعلان کیاauction off corporate assetsممکنہ طور پر حساس صارفین کے اعداد و شمار یا متعلقہ ڈھانچے سمیت[6] میںیہ قدم ذاتی ڈیٹا کی فروخت کے عمل کے حصہ کے طور پر فروخت کیا جا سکتا ہے کہ پریشان ہے کہ رازداری کے حامیوں کی طرف سے دوبارہ انتباہ کی گئی ہے.

کھوپڑی نے نئے ڈروں کو جلا دیاgenetic identity theft- ایک خطرہ جو روایتی PII چھٹیاں سے کیفیت سے مختلف ہے. ڈی این اے ڈیٹا نہ صرف غیر قابل تبدیلی ہے، یہ ہےinherently socialایک شخص کے جینیاتی پروفائل بھی ان کے رشتہ داروں، قومی گروپ، اور ممکنہ صحت کی حوصلہ افزائی کے بارے میں معلومات ظاہر کرتا ہے.

etnicity کے مطابق ڈیٹا سیٹ (مثال کے طور پر "چینی، "Ashkenazi یہودی") کی علامت اور حصوں کی طرف سے، حملہ آوروں نے جینیاتی اعداد و شمار کو استعمال کرنے کے امکانات کو پیش کیا.racial profiling or targeted harassmentماہرین نے یہ معلوم کیا ہے کہ یہ ڈیٹا استعمال کیا جا سکتا ہے:

یہ خلاف ورزی نے جینومک پرائیویسی کے بارے میں مختصر نگرانیوں کو دردناک طور پر حقیقی بنا دیا[3] میں.

DarkOwl نے ظاہر کیا کہ خلاف ورزی سب سے پہلے تھیadvertised on Hydra Marketاگست 2023 میں Dazhbog نامی ایک صارف کی طرف سے، جس نے کہا کہ اس کے پاس300TB of DNA data for saleہدفethnic groups and geographiesAshkenazi یہودیوں، چینی، اور برطانیہ سے منسلک افراد کی طرح.پھر، Golem کے طور پر جانا جاتا ہے کہ ایک دھمکی کھلاڑی نے ٹیلیگرام اور Breach فورم پر اعداد و شمار کے حصوں کو جاری کیا - اس میں سے کچھ کہا جاتا ہے کہ اس کے جواب میں TimedOctober 7 Israel-Gaza conflictاس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ صرف مالی طور پر، بلکہ ایکgeopolitical oneکہاںgenetic data was deliberately weaponizedکشیدگی کو فروغ دینے اور نقصان پہنچانے کے لئے[۱۴].

لیکن خطرات مزید بڑھتے ہیں.ایک بار جب آپ کے ڈی این اے کو چوری کیا جاتا ہے تو، یہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا.permanent identifier- اور یہ بہت زیادہ سیاہ غلط استعمال کے لئے دروازہ کھولتا ہے:

Genetic Discrimination by Insurers and Employers – Individuals could face denial of coverage, increased premiums, or lost job opportunities based on genetic predispositions, even in regions with legal protections.

Familial Exposure and Privacy Breach – Your genome contains sensitive information about your relatives—none of whom may have consented to its exposure.

Targeted Bioweapons – Biological weapons could theoretically be designed to exploit specific genetic vulnerabilities in individuals or ethnic populations.

Real-world example: In 2009, Israeli scientists from Nucleix published a paper titled Fabricating DNA Evidence, proving that fake DNA could be created using a real profile and standard lab equipment—enough to pass forensic authentication.

Framing or Incrimination via DNA Planting – Genetic evidence can be fabricated and planted at crime scenes, leading to false accusations.

Biometric Identity Theft / Impersonation – DNA used to forge identities in biometric systems; irreversible and uniquely tied to you.

جیسا کہ 2015 کے OPM خلاف ورزی نے چوری شدہ انگریزی نشانات کے مستقبل کے غلط استعمال کے بارے میں نگرانی اٹھائی[۱۱]، 23andMe واقعہ ایک ٹھنڈی امید اٹھاتا ہے:what could adversaries do with stolen genetic data five or ten years from now?ذاتی سماجی انجینئرنگ حملوں سے تابعین پروفائلنگ تک، ممکنہ استعمال صرف ظاہر ہونے کے لئے شروع کر رہے ہیں.

اگر صارفین کو ایک پلیٹ فارم کی اپنی ڈی این اے کو محفوظ کرنے کی صلاحیت میں اعتماد کھو جاتا ہے تو، وہ اسے مکمل طور پر چھوڑ سکتے ہیں، جینیاتی تحقیق اور تجارتی تشخیص کو روک سکتے ہیں.

23andMe خلاف ورزی تکنیکی نیل دنوں کے ذریعے ایک پیچیدہ داخلہ کا معاملہ نہیں تھا - یہ ایک ناکامی تھی.basic security hygieneاورfeature design.

حملہ آوروں نے رسائی حاصل کرنے کے لئے تصدیق کی فراہمی کا استعمال کیا. جبکہ صارفین کو پاس ورڈ کی دوبارہ استعمال کے لئے کچھ ذمہ داری ہے،platform failed to enforce two-factor authentication (2FA)گزرنے کے بعد سے گزرنے کے بعد تک[4].

Key gaps included:

There were no apparent safeguards against automated scraping once logged in.

Login attempts from unusual IPs or behaviors went undetected for months.

اس حملے میں پانچ ماہ تک، اپریل سے ستمبر 2023 تک، کوئی مؤثر ڈراپ جاری نہیں ہوا۔[5] میں.

حملہ آوروں نے ایک خرابی کا استعمال نہیں کیا - انہوں نے نظام کا استعمال کیاexactly as intendedڈی این اے رشتہ دار خصوصیات صارفین کو جینیاتی طور پر متعلقہ افراد کے بارے میں اعداد و شمار کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے. ایک بار ایک حملہ آور نے ایک واحد اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کی، وہ سسٹمک طور پر معلومات کو ہٹا سکتے ہیںhundreds or even thousands of genetic matches.

یہ صرف تصدیق میں ایک تباہی نہیں تھا. یہ ایک وضاحتfailure to anticipate how product features could be weaponizedبنیادی طور پر غیر متوازن جغرافیائی کنٹیکٹ میں. یہ خلاف ورزی اسرائیل اور فلسطینی تنازعہ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، اور غیر متوازن طور پر متاثر ہونے والے افراد کو Ashkenazi یہودی یا چینی کے طور پر شناخت کیا جاتا ہے-موضوع اور ارادہ کے بارے میں سوالات اٹھانے کے.

یہ ایک یاد دہانی ہے کہ خطرہ سٹیٹک نہیں ہے. جیسا کہ نایاب زمین کے اجزاء چھپانے والے کی ترقی کے ساتھ حکمت عملی طور پر قابل قدر ہو گئے،the value of certain datasets can spike in response to world events- اور اس کے ذریعے ان کو استعمال کرنے کے لئے انگیزه ہوسکتا ہے.

23andMe خلاف ورزی کی سائز اور فطرت نے فوری قانونی اثرات اور منظم نگرانی کو بڑھایا - خاص طور پر یہ دیکھتے ہوئے کہ جینیاتی ڈیٹا کا علاج کیا جاتا ہےsensitive personal dataGDPR، CCPA، اور مختلف ریاست کی سطح پر بیومیمریٹک رازداری کے قوانین کے تحت.

خلاف ورزی کے ہفتوں کے اندر اندر، 23andMe امریکہ میں کئی گروپ کارروائی کے مقدمات کا سامنا کیا گیا تھا، ناچیز، معاہدے کی خلاف ورزی، اور حساس صحت کے اعداد و شمار کی حفاظت کرنے کی ناکامی.[5] میں.

مارچ 2024 تک، کمپنی نے اتفاق کیا تھا کہ ایک$30 million settlement23andMe نے غلطیوں کو تسلیم نہیں کیا لیکن حل نے ان کو وسیع پیمانے پر اصلاحات پیش کرنے کی ضرورت تھی، جن میں شامل ہیں:

کےFederal Trade Commission (FTC)پہلے ہی ایک اور ڈی این اے ٹیسٹنگ کمپنی کے خلاف کارروائی کی گئی تھی - 1Health / Vitagene - 2023 میں دھوکہ دہی کے طریقوں اور کمزور سیکورٹی کے لئے[6] میںاس معاملے نے ایک مثال قائم کی: جینیاتی ٹیسٹنگ کمپنیوں کو ایف ٹی سی قانون کے تحت تحقیقات کی جا سکتی ہےunfair or deceptive data practicesخاص طور پر جب صارفین کو ان کے ڈی این اے کو کس طرح استعمال یا ذخیرہ کیا جائے گا کے بارے میں گمراہ کیا جاتا ہے.

خلاف ورزی کے بعد،California’s Attorney Generalجیمومک پرائیویسی کی اہمیت پر زور دیا اور صارفین کو ان کے اکاؤنٹ کی ترتیبات اور ڈیٹا اشتراک کی ترجیحات پر نظر ثانی کرنے کی سفارش کی.7۔.

اگر 23andMe کے یورپی گاہکوں کو متاثر کیا گیا تو، ریگولیٹرز کے تحتGeneral Data Protection Regulation (GDPR)جینیاتی ڈیٹا ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈی“special category”واضح رضامندی اور اضافی تحفظات کی ضرورت ہوتی ہے.اس طرح کے اعداد و شمار کی خلاف ورزی کا سبب بن سکتا ہےfines of up to 4% of global revenue.

22 اور تمہارا رفیق کوئی دیوانہ نہیں ہےTerms of Service to prohibit class-action lawsuits، صارفین کو انفرادی تبادلہ خیال میں دباؤ دینے کے لئے. انتباہ، ڈیجیٹل حقوق گروپوں سمیت، کمپنی کو قانونی ذمہ داری کو محدود کرنے کی کوشش کرنے پر الزام لگایا. ایف ٹی سی نے پہلے ہی دوسرے معاملات میں خبردار کیا تھا کہ صارف کی رضامندی کے بغیر رازداری کی شرائط میں ریٹائرٹک تبدیلیوں کو ان کی اطمینان کی وجہ بن سکتا ہے.[6] میں.

ایک کمپنی کے لئے جیسے 23andMe - صارفین کے اعتماد پر تعمیر - نقصان موجودہ تھا.most personal data، اور کسی بھی خلاف ورزی طویل مدتی خوف اور ردعمل کا سبب بن سکتا ہے. اس صورت میں، نتیجہ تیز اور شدید تھا.

مارچ 2025 میں، خلاف ورزی کے بعد دو سال سے کم، 23andMe نے درخواست کیChapter 11 bankruptcyصارفین کی طلب میں گرنے اور ایک نامیاتی ہٹ کا حوالہ دیتے ہوئے جس سے وہ دوبارہ نہیں جا سکتے۔7۔کمپنی کے مارکیٹ کے اعداد و شمار کی قیمت اس کے اوپر سے 99٪ سے کم ہوگئی تھی، اور کاروبار کو فروخت کرنے کی کوششیں ناکام ہوگئی تھیں.

اگرچہ دیگر مارکیٹ کے عوامل کھیل رہے تھے-جیسا کہ براہ راست صارفین کے ساتھ ٹیسٹنگ کی توسیع بھی شامل ہے-مخالفیت کو وسیع پیمانے پر ایک نقصان کے طور پر دیکھا جاتا ہے.triggering eventیہ صارفین کی وفاداری اور کاروباری زندگی کو نقصان پہنچاتا ہے.

23andMe واقعہ ایک بڑھتی ہوئی ماڈل کا حصہ ہے:

اہم پیٹرن؟Credential-based breaches and weak privacy controls23andMe خلاف ورزی اس کے جینومک انفیکشن کی پیمائش اور اس کے طویل مدتی کاروباری اثرات کے لئے ظاہر ہوتا ہے.

23andMe خلاف ورزی ایک نمونہ پر توجہ مرکوز کرتا ہے جو سائبر سیکورٹی ٹیموں کو حل کرنے کی ضرورت ہے: خصوصیات کے استعمال، کم سرٹیفیکیشن، اور انٹرفیس سسٹموں پر بہت زیادہ اعتماد. یہ ایک کلاسیک دورانیہ خلاف ورزی نہیں تھا- یہ ایک ناکامی تھی کہ قانونی خصوصیات اور تصدیق شدہ رسائی پلیٹ فارم کے خلاف کس طرح تبدیل کیا جا سکتا تھا.

Mandate MFA by Default Optional two-factor authentication doesn’t meet the threat model of consumer genomics. Platforms handling sensitive data must enforce MFA for all users—not just as a best practice, but as a formal requirement under OWASP ASVS 2.1.3 (Level 3)



Model for Feature Abuse, Not Just Exploits DNA Relatives wasn’t “vulnerable” in the traditional sense—but became a powerful data-harvesting tool after account takeover. Security reviews must include abuse-case threat modeling, not just code audits.



Detect Anomalous Behavior and Limit Overuse The attackers operated slowly and quietly. Behavioural monitoring and granular rate limiting are essential for catching “low-and-slow” attacks that bypass basic alerting.



Encrypt and Segment Critical Data Assets MyHeritage avoided deeper fallout in 2018 because DNA data was logically separated and encrypted. 23andMe’s architecture exposed too much once authenticated. Access control must extend beyond login.



Practice Data Minimization by Design Retention policies shouldn’t wait for litigation. Deleting dormant accounts and minimizing data collection reduces blast radius and aligns with modern privacy principles.



Detection Lag Is a Threat Multiplier It took over five months for 23andMe to detect the breach. That’s five months of unchecked data exfiltration—long after the breach had gone public on criminal forums.



Cyber Insurance Doesn’t Guarantee Survival Even though 23andMe’s policy reportedly covered $25M of a $30M legal settlement, it couldn’t salvage the brand or stop the downward spiral. Insurance is not a substitute for security.