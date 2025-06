यदि यी चीज परिवर्तन गरेर पनि समस्या हटेन भने चिकित्सक कहाँ तुरुन्तै जानुहोस् ।

२०२३ मा डीएनए परीक्षण कम्पनी३२उल्लंघनको घोषणाव्यक्तिगत डेटा ब्रोकर:व्यक्तिगत डेटा दलालले विभिन्न च्यानलहरूद्वारा बनाइएका सबै निजी ‘क्लाइन्ट डेटा’ को निगरानी गर्नेछन् ।[११]त्यसैले ‘डेटा डिटेक्टिभ’ का लागि छनोट भएका व्यक्तिले ‘जहाँ डेटा छ, त्यही पुग्ने’ हैसियत राख्नेछन् ।impossible to reset.

March, 2025 : 23andMe has proposed an auction for the sale of its assets [6] .

March 2025 : 23andMe files for Chapter 11 bankruptcy and Wojcicki steps down.

April 2024 : CEO Anne Wojcicki proposes taking the company private—rejected by the board.

October 2023 : Reddit post reveals 23andMe user data being sold on the dark web.

Genetic Discrimination by Insurers and Employers – Individuals could face denial of coverage, increased premiums, or lost job opportunities based on genetic predispositions, even in regions with legal protections.

Familial Exposure and Privacy Breach – Your genome contains sensitive information about your relatives—none of whom may have consented to its exposure.

Targeted Bioweapons – Biological weapons could theoretically be designed to exploit specific genetic vulnerabilities in individuals or ethnic populations.

Real-world example: In 2009, Israeli scientists from Nucleix published a paper titled Fabricating DNA Evidence, proving that fake DNA could be created using a real profile and standard lab equipment—enough to pass forensic authentication.

Framing or Incrimination via DNA Planting – Genetic evidence can be fabricated and planted at crime scenes, leading to false accusations.

Biometric Identity Theft / Impersonation – DNA used to forge identities in biometric systems; irreversible and uniquely tied to you.

Key gaps included:

There were no apparent safeguards against automated scraping once logged in.

Login attempts from unusual IPs or behaviors went undetected for months.

Mandate MFA by Default Optional two-factor authentication doesn’t meet the threat model of consumer genomics. Platforms handling sensitive data must enforce MFA for all users—not just as a best practice, but as a formal requirement under OWASP ASVS 2.1.3 (Level 3)



Model for Feature Abuse, Not Just Exploits DNA Relatives wasn’t “vulnerable” in the traditional sense—but became a powerful data-harvesting tool after account takeover. Security reviews must include abuse-case threat modeling, not just code audits.



Detect Anomalous Behavior and Limit Overuse The attackers operated slowly and quietly. Behavioural monitoring and granular rate limiting are essential for catching “low-and-slow” attacks that bypass basic alerting.



Encrypt and Segment Critical Data Assets MyHeritage avoided deeper fallout in 2018 because DNA data was logically separated and encrypted. 23andMe’s architecture exposed too much once authenticated. Access control must extend beyond login.



Practice Data Minimization by Design Retention policies shouldn’t wait for litigation. Deleting dormant accounts and minimizing data collection reduces blast radius and aligns with modern privacy principles.



Detection Lag Is a Threat Multiplier It took over five months for 23andMe to detect the breach. That’s five months of unchecked data exfiltration—long after the breach had gone public on criminal forums.



Cyber Insurance Doesn’t Guarantee Survival Even though 23andMe’s policy reportedly covered $25M of a $30M legal settlement, it couldn’t salvage the brand or stop the downward spiral. Insurance is not a substitute for security.