**Кайман, Канада, 20 травня 2025/Chainwire/-- Reppo, децентралізована інфраструктурна мережа, що дозволяє розробникам та агентам AI отримувати доступ до даних, інфра- та капіталу на вимогу, оголосила про запуск першої у світі продажу рідких вузлів.

В основі інновацій Reppo лежать Solver Nodes - програмовані економічні агенти, які визначають обчислювальний шлях до виконання намірів користувачів, які є частковими транзакціями, натхненими ресурсною машиною Anoma. Ці вузли дозволяють споживачам даних, починаючи від розробників, агентів і фізичного AI, виражати свої потреби в даних (і, нарешті, інфраструктури) декларативно, дозволяючи мережі самостійно відповідати та надавати ресурси на вимогу.

ТІ Liquid Node Токен Заснована компанією Zoo Finance, компанія вводить нову модель, в якій є токенізовані вузли Solver, що забезпечує ліквідність та доступність для більш широкого кола учасників на 1-й день Reppo Mainnet. Завдяки протоколу LNT Zoo Finance, власники ліцензії Solver Node можуть придбати і делегувати роботу вузлів Solver, бравши участь в екосистемі Reppo Plug & Play. Ця модель не тільки демократизує доступ до інфраструктури AI, але і підвищує ефективність капіталу в мережі.

Архітектура обміну даними Reppo вирішує ключові виклики у розвитку штучного інтелекту, включаючи централізований доступ до обчислювальних та даних ресурсів, високі бар'єри для входу до децентралізованих протоколів штучного інтелекту та обмежений доступ, пов'язаний з географічними або інституційними обмеженнями.

Про Реппо

Реппо Це децентралізована інфраструктурна мережа, яка надає розробникам AI без дозволу, доступ на вимогу до спеціалізованих даних, інфраструктури та капіталу. Її архітектура, орієнтована на наміри, дозволяє автономним суб'єктам відкривати, вести переговори та розрахувати транзакції з ресурсами без залежності від традиційних посередників.

Про Анома

Анома Це розподілена операційна система для додатків, орієнтованих на наміри, що сприяє експресивним та людським взаємодіям в децентралізованих середовищах. її архітектура підтримує розробку додатків, які пріоритетують намір користувача та автономію.

Про фінансування зоопарку

Зоопарк Фінанси є структурованим протоколом, орієнтованим на підвищення використання ліквідності в децентралізованих фінансах. Його протокол Liquid Node Token (LNT) дозволяє токенізацію та фракційну власність вузлів інфраструктури, сприяючи ширшій участі та ефективності капіталу. Завантажити.xyz .

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Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program.

Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire під HackerNoon's Business Blogging Програма .







