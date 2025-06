**カナダ、ケイマン、2025年5月20日/チェインワイヤー/-- AI 開発者やエージェントがデータ、インフラ、資本へのアクセスを可能にする分散型インフラネットワークである Reppo は、世界初の Liquid Node Sale を発表しました。

Reppoのイノベーションの核心は、Solver Nodes - プログラミング可能な経済エージェントで、ユーザーの意図を達成するための計算経路を決定し、これはAnomaのリソースマシンにインスピレーションを与えた部分的な取引です。これらのノードは、開発者、エージェント、物理的なAIからデータ消費者がデータ(そして最終的にインフラ)のニーズを宣言的に表現することを可能にし、ネットワークが自主的にリソースをカスタマイズし、需要に応じて提供することを可能にします。

THE Liquid Node トークン Zoo Financeの先駆者として、Solver Nodesがトークン化される新しいモデルを導入し、Reppo Mainnetの1日目により幅広い参加者に流動性とアクセシビリティを提供します。Zoo FinanceのLNTプロトコルを通じて、Solver Nodeライセンスの所有者はSolver Nodesの運営を取得し、Plug & Playのエコシステムに参加することもできます。このモデルはAIインフラへのアクセスを民主化するだけでなく、ネットワーク内の資本効率も向上します。

Reppoのデータ交換アーキテクチャは、コンピューティングおよびデータリソースへの集中的なアクセスを含むAI開発における主要な課題に対処し、分散型AIプロトコルへの入力障壁が高く、地理的または機関的制約に関連する限られたアクセスを含みます。

Reppoについて

レッポ AIは、AI開発者に、専門データ、インフラストラクチャ、資本への許可なく、需要に応じたアクセスを提供する分散型インフラストラクチャネットワークです。

アノマについて

Anoma is a distributed operating system for intention-centric applications, facilitating expressive and human-centric interactions in decentralized environments. Its architecture supports the development of applications that prioritize user intention and autonomy. 分散型環境における意図中心的なアプリケーションのための分散型オペレーティングシステムです。

Zoo Financeについて

動物園財政 Liquid Node Token (LNT) プロトコルは、インフラノードのトークネーションと割合所有を可能にし、より幅広い参加と資本効率を促進します。 トップページ > XYZ .

コンタクト

CEO

RG ラマダヤ

Reppo ラボ

トップページ > reppo.xyz

このストーリーは、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でChainwireがプレスリリースしたものです。

