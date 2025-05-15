NEXPACE запускає токен MapleStory N і NXPC, розкриваючи нову главу для всесвіту MapleStory

**Абу-Дабі, ОАЕ, 15 травня 2025/Chainwire/--**MapleStory Universe приносить до життя економіки, що належать гравцям, як розширення на блокчейні 23-річного IP MMORPG, що працює на його власному токені NXPC. тепер живі на Bitget, Bithumb, Binance, Bybit, Gatei.o, KuCoin, Upbit - NXPC входить до числа найуспішніших дебютів ігрових токенів Web3.

NEXPACE, ініціатива Web3 IP-розширення, підтримувана Nexon, сьогодні оголосила про офіційний запуск MapleStory N, блокчейн-потужної MMORPG. Разом з грою, NEXPACE також дебютував NXPC-токен, невід'ємний частина екосистеми MapleStory Universe (MSU), на семи провідних обмінах, включаючи Bitget, Bithumb, Binance, Bybit, Gateio, KuCoin, Upbit. Цей спільний меріал ознаменує великий крок вперед для NEXPACE MSU, приносячи знаменитий 23-річний ігровий IP на блокчейн вперше.

MapleStory N поєднує в собі ностальгічну 2D-візуальність і класичну геймплею оригінального MapleStory IP з новими функціями, такими як NFT, механіка на ланцюжку і відкриті ринкові місця. гравці можуть виконувати квести, битися з монстрами, все при цьому заробляючи, виготовляючи та торгуючи активами, які містять реальну світову цінність.

Більш широка платформа MSU також впроваджує Synergy Apps, що дозволяє шанувальникам, творцям та розробникам розробляти власний контент та децентралізовані додатки.

Токен NXPC ще більше ознаменує велику еволюцію десятиліття в ігровій економіці MapleStory, дозволяючи реальну власність активів і ринки товарів, орієнтованих на гравців.За допомогою моделі Fusion-Fission MSU, гравці можуть викупити NXPC для колекцій NFT (Fission) і обміняти колекції NFT назад в NXPC (Fusion), створюючи систему самобалансування, яка обмежує надлишок і підтримує довгострокову цінність.

Окрім геймплею, NXPC забезпечує більш широку систему винагороди для вкладників, заохочуючи будівельників і творців розвивати вклади, створені користувачами, які розширюють та збагачують екосистему MSU IP.

Sunyoung Hwang, генеральний директор NEXPACE, пояснив: "Запуск MapleStory N і NXPC ознаменує велику еволюцію в тому, як ігри граються і цінуються. MSU вирішує довгострокові проблеми в традиційній геймерській сфері, такі як інфляція предметів та екосистеми, контрольовані розробниками, надаючи реальну власність гравцям. NXPC дозволяє користувачам брати участь у децентралізованій, самопідтримуючій екосистемі, яка винагороджує творчість, внесок і залучення над спекуляцією.

Sunyoung Hwang, генеральний директор NEXPACE, пояснив: "Запуск MapleStory N і NXPC ознаменує велику еволюцію в тому, як ігри граються і цінуються. MSU вирішує довгострокові проблеми в традиційній геймерській сфері, такі як інфляція предметів та екосистеми, контрольовані розробниками, надаючи реальну власність гравцям. NXPC дозволяє користувачам брати участь у децентралізованій, самопідтримуючій екосистемі, яка винагороджує творчість, внесок і залучення над спекуляцією.

Як перша реалізація віртуального IP-всесвіту NEXPACE, MapleStory N і MSU закладають основу для майбутніх ігрових досліджень на базі блокчейна.Підтримана портфелем глобально визнаних ігрових IP-сайтів Nexon, протокол NEXPACE розроблений для підтримки розширення цих титулів за допомогою децентралізованої економіки та спільноти, що орієнтується на творчість, розвиваючи ігровий світ за межами традиційних моделей.

Здивування навколо першої blockchain гри MSU було чітко відображено в недавній OpenSea Primary Drop Campaign, яка відбулася з 6 по 12 травня, яка побачила понад 1 мільйон монет. Найбільша кількість унікальних активних гаманців MapleStory N тепер живий і доступний на ПК.

MSU тепер переосмислює ігровий ландшафт Web3, запускаючи свій токен NXPC на семи великих біржах і демонструючи один з найвпливовіших дебютів блокчейн-ігор за останні роки.

Про Nexpace

NEXPACE , інноваційна блокчейн-компанія, що базується в Абу-Дабі, очолює ініціативу з розширення IP, що підтримується технологією блокчейн та NFT, щоб побудувати екосистему, орієнтовану на спільноту. З місією переосмислення інтерактивної розваги, NEXPACE створює живий простір для вивчення, обміну та залучення до різноманітного контенту та геймплею, створеного членами спільноти.

В основі екосистеми NEXPACE лежать принципи прозорості, безпеки та довіри, що дозволяє творцям вільно ділитися своїми ідеями і дозволяє користувачам насолоджуватися захоплюючим досвідом. WEB WEB Ужгород Середній Ужгород X / Twitter Ужгород Розбіжності

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Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program.

Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program.



