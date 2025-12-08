Hotstuff Labs запускає Hotstuff, DeFi Native Layer 1, що з'єднує торгівлю на ланцюзі з Fiat Rails

Сінгапур, Сінгапур, 5 грудня 2025/Chainwire/-- Сьогодні оголосили про тестування на Hotstuff L1 - це цілеспрямований ланцюг, який поєднує високопродуктивну книгу замовлень на ланцюзі з програмованим шаром маршрутизації фінансів, де валідатори діють як ворота останньої милі до торгівлі, платежів та фіат-шляхів. Лабораторії гарячих матеріалів Теплиця L1 Лабораторії гарячих матеріалів Теплиця L1 На відміну від ланцюгів загального призначення, Hotstuff L1 розроблений як шар маршрутизації у стилі Uber, де валідатори забезпечують реальний фінансовий доступ на вимогу. Hotstuff Labs підтримується провідними інвесторами, включаючи Delphi Digital, Dialectic, Stake Capital, Tykhe Ventures та засновників провідних протоколів DeFi, таких як 1inch, Safe, Biconomy, Socket та багато іншого. 

Julien Bouteloup, засновник Stake Capital Group, сказав: "Hotstuff Labs будує потужний ланцюг, який пов'язує торгівлю, платежі та реальні розрахунки в одному узгодженому шарі. Валідатори як фінансові точки доступу Окрім торгівлі, Hotstuff L1 побудований так, щоб валідатори могли вибирати як дозволених постачальників фінансових послуг. На Hotstuff, валідатори не тільки для консенсусу, вони діють як глобальні фінансові точки доступу як для основного торгового двигуна, так і для кінцевих користувачів. \n \n \n Для основного торгового двигуна, стелі Stablecoin дозволяють отримати доступ до офшорної ліквідності. Для кінцевих користувачів валідатори розблокують підключення останньої милі для fiatcrypto on/off-ramps, платежів та випадків використання FX. Глибока інтеграція з провідними платіжними платформами, на / поза рампами, банківськими партнерами та картковими програмами, приготованими в ланцюг, дозволяє валідаторам заробляти на: \n \n \n \n \n Потужність Fiat Stablecoin on/off-ramps Забезпечення регіональних платіжних та ремітентних маршрутів Видача або підтримка карт і локальних рахунків Служити в якості останньої милі підключення до різних валют і регіонів Ланцюг поєднує користувачів з конкретними валідаторами на основі участі, історії продуктивності та якості обслуговування, як шар маршрутизації в поєднанні з легким доказом нульових знань для недостовірної перевірки дій як на ланцюзі, так і поза ланцюгом. \n \n "Більшість ланцюгів підтверджують блоки. Hotstuff підтверджує і надає недостовірний доступ до грошей. Це Uber для фінансових валідаторів, спрямовуючи кожен потік до правильного провайдера", - сказав Віом Шарма, співзасновник та генеральний директор Hotstuff Labs. "Ми будуємо Layer 1, який може з'єднати трейдера в Азії, переказовий коридор в LATAM, і видавця картки в Європі на одній і тій же платформі розрахунку". Hotstuff Public Testnet: Now Відкрито Громадська тестова мережа Hotstuff L1 жива і відкрита для: 
 
 
 
Trader & Quants - може перевірити ранню торгівлю перф і спот, багатоприбуткові сейфи та ринкову інфраструктуру, побудовану безпосередньо на ядрі L1. Будівельники, фінтек і постачальники інфраструктури Stablecoin - можуть співпрацювати з Hotstuff Labs, щоб дозволити нові випадки використання торгівлі, платежів, FX та розрахунків. Валідатори та оператори вузлів – можуть запускати вузли DracoBFT, аналізувати продуктивність та експериментувати з модулями фінансових послуг. Почніть з \n \n \n \n \n Сайт: https://hotstuff.trade X (Твіттер): https://x.com/tradehotstuff DracoBFT Біла книга: https://hotstuff.trade/DracoBFT.pdf Спільнота та інтеграції: https://discord.gg/tradehotstuff https://hotstuff.trade https://x.com/tradehotstuff https://hotstuff.trade/DracoBFT.pdf https://discord.gg/tradehotstuff Про Hotstuff Labs будує Hotstuff L1, спеціально побудований DeFi Layer 1 для програмованого фінансування, що працює за допомогою двигуна консенсусу DracoBFT та модульної тканини для виконання. Завдяки глибокому досвіду у сфері фінансів, консенсусу, торгівлі, криптоекономіки та проектування протоколу, команда створює глобальний шар маршрутизації, який дозволяє здійснювати операції на ланцюзі та об'єднує платежі, перекази та фіат-шляхи на єдиному, узгодженому ланцюзі. Лабораторії гарячих матеріалів Лабораторії гарячих матеріалів Для преси та партнерств: https://x.com/hotstuff_labs https://x.com/hotstuff_labs Контакти Лабораторії гарячих матеріалів press@hotstufflabs.com Завантажити \n \n Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program. Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program. Програма Програма