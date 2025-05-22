Halo Security досягає відповідності SOC 2 типу 1, підтверджуючи контроль безпеки для своєї атакової поверхні

Miami, Florida, May 22nd, 2025/CyberNewsWire/-- Привіт безпека , провідний постачальник послуг з управління поверхнею нападу та тестування проникнення, сьогодні оголосив про успішне досягнення відповідності SOC 2 Type 1 після всеосяжного аудиту Insight Assurance.Ця сертифікація підтверджує, що контролю безпеки та практики Halo Security правильно розроблені та впроваджені, щоб відповідати принципам довіри SOC 2.

"Безпека - це не місце призначення, це постійний шлях до поліпшення", - сказала Ліза Даулінг, генеральний директор Halo Security. - Досягнення відповідності SOC 2 Type 1 демонструє нашу прихильність захисту даних наших клієнтів з тією ж ретельністю, яку ми докладаємо, допомагаючи організаціям захищати свої власні дані".

"Безпека - це не місце призначення, це постійний шлях до поліпшення", - сказала Ліза Даулінг, генеральний директор Halo Security. - Досягнення відповідності SOC 2 Type 1 демонструє нашу прихильність захисту даних наших клієнтів з тією ж ретельністю, яку ми докладаємо, допомагаючи організаціям захищати свої власні дані".

SOC 2 (System and Organization Controls 2) - це сувора рамка, розроблена Американським інститутом CPA (AICPA), яка визначає, як організації повинні керувати даними клієнтів.

Особисті дані клієнтів захищені надійними заходами безпеки

Процеси безпеки та контролю здійснюються належним чином

Доступ до систем і даних регулюється чітко визначеними, документованими політиками.

Інфраструктура розроблена з відповідними звільненнями та гарантіями

Процес сертифікації включав ретельне вивчення політики та процедур інформаційної безпеки Halo Security, підходів до управління ризиками, системного моніторингу та можливостей реагування на інциденти, практики управління постачальниками та контролю фізичного та логічного доступу.

"Для компанії, яка допомагає іншим організаціям виявити і виправити вразливості в безпеці, важливо, щоб ми підтримували найвищі стандарти безпеки в наших власних операціях", - додав Даулінг. - Наші клієнти довіряють нам чутливою інформацією про свою зовнішню атакову поверхню, і ця сертифікація додатково демонструє нашу прихильність до поводження з цими даними з належною обережністю".

"Для компанії, яка допомагає іншим організаціям виявити і виправити вразливості в безпеці, важливо, щоб ми підтримували найвищі стандарти безпеки в наших власних операціях", - додав Даулінг. - Наші клієнти довіряють нам чутливою інформацією про свою зовнішню атакову поверхню, і ця сертифікація додатково демонструє нашу прихильність до поводження з цими даними з належною обережністю".

Halo Security вже працює над досягненням відповідності SOC 2 Type 2, яка перевірить оперативну ефективність своїх контролю безпеки протягом тривалого періоду часу.

Про безпеку Halo

Привіт безпека є комплексною платформою управління зовнішньою поверхнею атак, яка забезпечує виявлення активів, оцінку ризиків та тестування проникнення в єдиній легкій для використання панелі приладів.Заснована експертами з кібербезпеки з досвідом роботи в McAfee, Intel, Kenna Security, OneLogin та WhiteHat Security, Halo Security надає унікальний підхід, заснований на атаках, щоб допомогти організаціям захищатися від потенційних загроз. Безпека.com .

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Ця історія була опублікована як прес-реліз Cybernewswire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program.

Ця історія була опублікована як прес-реліз Cybernewswire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program.



