Halo Security bereikt SOC 2 Type 1-compatibiliteit en valideert beveiligingscontroles voor zijn aanvalsoppervlak

Miami, Florida, May 22nd, 2025/CyberNewsWire/-- Hallo veiligheid , een toonaangevende aanbieder van aanvalsoppervlaktebeheer en penetratietestdiensten, kondigde vandaag aan dat het succesvol SOC 2 Type 1-conformiteit heeft bereikt na een uitgebreide audit door Insight Assurance. Deze certificering valideert dat de beveiligingscontroles en -praktijken van Halo Security correct zijn ontworpen en geïmplementeerd om te voldoen aan de SOC 2-vertrouwensprincipes.

"Beveiliging is geen bestemming, het is een voortdurende reis van verbetering," zei Lisa Dowling, CEO van Halo Security. "Het bereiken van SOC 2 Type 1 compliance demonstreert onze toewijding om de gegevens van onze klanten te beschermen met dezelfde zorgvuldigheid die we leveren om organisaties te helpen hun eigen gegevens te beschermen."

SOC 2 (System and Organization Controls 2) is een strikt kader ontwikkeld door het American Institute of CPAs (AICPA) dat specificeert hoe organisaties klantgegevens moeten beheren.

Gevoelige klantgegevens worden beschermd door robuuste beveiligingsmaatregelen

Veiligheidsprocessen en -controles worden naar behoren uitgevoerd

Toegang tot systemen en gegevens wordt beheerst door duidelijk gedefinieerde, gedocumenteerde beleidslijnen.

De infrastructuur is ontworpen met passende ontslagen en waarborgen

Het certificeringsproces omvatte een grondig onderzoek van Halo Security's informatiebeveiligingsbeleid en -procedures, risicobeheerbenaderingen, systeemmonitoring- en incidentresponscapaciteiten, leverancierbeheerspraktijken en fysieke en logische toegangscontroles.

"Voor een bedrijf dat andere organisaties helpt beveiligingslekken te identificeren en te verhelpen, is het essentieel dat we de hoogste normen van beveiliging in onze eigen activiteiten handhaven," voegde Dowling eraan toe. "Onze klanten vertrouwen ons met gevoelige informatie over hun externe aanvalsoppervlak, en deze certificering toont verder onze toewijding om die gegevens met de nodige zorg te behandelen."

Halo Security werkt al aan de SOC 2 Type 2-compliance, die de operationele effectiviteit van zijn beveiligingscontroles over een langere periode zal verifiëren.

Dit verhaal werd gepubliceerd als een persbericht door Cybernewswire onder HackerNoon's Business Blogging Program.

