Партнери FIFA та Mythical Games запустять мобільну футбольну гру «FIFA Rivals»

FIFA співпрацює з ігровою студією Mythical Games для розробки FIFA Rivals, мобільної футбольної гри, яка інтегрує технологію блокчейн для володіння цифровими активами. Гра, випуск якої запланований на платформах iOS і Android, знаменує собою розширення FIFA на категорії несимуляторів. Співпраця базується на досвіді Mythical Games у розробці мобільних ігор, подібно до попередньої гри, яка досягла 5 мільйонів завантажень. FIFA Rivals впровадить блокчейн Mythos для своїх операцій на ринку, дозволяючи гравцям торгувати та володіти внутрішньоігровими активами.





«Ми співпрацюємо з Mythical Games, щоб запустити FIFA Rivals, надавши футбольним уболівальникам ігровий досвід перш за все на мобільних пристроях», — сказав Маттіас Графстрем, генеральний секретар FIFA. Гра представляє ініціативу FIFA щодо вивчення цифрових платформ для залучення вболівальників. Джон Лінден, генеральний директор і засновник Mythical Games, окреслив плани інтеграції гри з кіберспортивною платформою FIFA, щоб збільшити глобальну участь у змагальних іграх.





Ключові особливості FIFA Rivals:

Безкоштовний доступ

Геймплей PvP у реальному часі

Система управління клубом

Ринок для торгівлі гравцями

Володіння активами на основі блокчейну

Доступність мобільної платформи



Розробка гри спрямована на:

Механіка командоутворення

Системи прогресування гравців

Конкурентне сватання

Управління цифровими активами

Інтеграція кіберспорту

Глобальна доступність



Технічне виконання включає:

Сумісність з iOS і Android

Інтеграція блокчейну Mythos

Внутрішній торговий майданчик

Веб-платформа для торгівлі

Системи цифрових гаманців

Багатокористувацька функція в реальному часі



Контекст ринку вказує на зростаючий інтерес до ігрових додатків на блокчейні, при цьому особливу увагу привертають заголовки на спортивну тематику. Галузеві аналітики відзначають, що вихід ФІФА в цей сектор може вплинути на ширше впровадження технології блокчейн в іграх. Розвиток відбувається в той час, як традиційні спортивні організації все більше досліджують цифрові канали залучення. Перехід ФІФА до ігор, інтегрованих у блокчейн, відображає ширші галузеві тенденції щодо володіння цифровими активами та мобільного досвіду.





Mythical Games містить досвід основних ігрових франшиз, зокрема Call of Duty, World of Warcraft і NFL Rivals. Досвід студії в блокчейн-іграх і спортивних іграх позиціонує їх для цієї співпраці.





Для ігрової індустрії це партнерство означає продовження конвергенції традиційних видів спорту, мобільних ігор і технології блокчейн. Успіх FIFA Rivals може вплинути на майбутній розвиток блокчейн-ігор на спортивну тему.





Дата запуску гри залишається неоголошеною, але зацікавлені користувачі можуть стежити за оновленнями через офіційні канали FIFA Rivals у соціальних мережах. Оглядачі галузі припускають, що ця подія може вплинути на те, як спортивні організації підходять до цифрового залучення вболівальників і володіння активами в іграх.





Ця співпраця демонструє стратегію FIFA щодо диверсифікації своєї цифрової присутності за межі традиційних ігор-симуляторів, потенційно створюючи нові моделі залучення спортивних організацій до ігор на блокчейні.





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