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Партнери FIFA та Mythical Games запустять мобільну футбольну гру «FIFA Rivals»за@ishanpandey
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Партнери FIFA та Mythical Games запустять мобільну футбольну гру «FIFA Rivals»

за Ishan Pandey2m2024/11/22
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FIFA та Mythical Games оголошують про партнерство для FIFA Rivals, інтегрованої в блокчейн мобільної футбольної гри з активами, що належать гравцям, і ігровим процесом PvP.
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FIFA співпрацює з ігровою студією Mythical Games для розробки FIFA Rivals, мобільної футбольної гри, яка інтегрує технологію блокчейн для володіння цифровими активами. Гра, випуск якої запланований на платформах iOS і Android, знаменує собою розширення FIFA на категорії несимуляторів. Співпраця базується на досвіді Mythical Games у розробці мобільних ігор, подібно до попередньої гри, яка досягла 5 мільйонів завантажень. FIFA Rivals впровадить блокчейн Mythos для своїх операцій на ринку, дозволяючи гравцям торгувати та володіти внутрішньоігровими активами.


«Ми співпрацюємо з Mythical Games, щоб запустити FIFA Rivals, надавши футбольним уболівальникам ігровий досвід перш за все на мобільних пристроях», — сказав Маттіас Графстрем, генеральний секретар FIFA. Гра представляє ініціативу FIFA щодо вивчення цифрових платформ для залучення вболівальників. Джон Лінден, генеральний директор і засновник Mythical Games, окреслив плани інтеграції гри з кіберспортивною платформою FIFA, щоб збільшити глобальну участь у змагальних іграх.


Ключові особливості FIFA Rivals:

  • Безкоштовний доступ

  • Геймплей PvP у реальному часі

  • Система управління клубом

  • Ринок для торгівлі гравцями

  • Володіння активами на основі блокчейну

  • Доступність мобільної платформи


Розробка гри спрямована на:

  • Механіка командоутворення

  • Системи прогресування гравців

  • Конкурентне сватання

  • Управління цифровими активами

  • Інтеграція кіберспорту

  • Глобальна доступність


Технічне виконання включає:

  • Сумісність з iOS і Android

  • Інтеграція блокчейну Mythos

  • Внутрішній торговий майданчик

  • Веб-платформа для торгівлі

  • Системи цифрових гаманців

  • Багатокористувацька функція в реальному часі


Контекст ринку вказує на зростаючий інтерес до ігрових додатків на блокчейні, при цьому особливу увагу привертають заголовки на спортивну тематику. Галузеві аналітики відзначають, що вихід ФІФА в цей сектор може вплинути на ширше впровадження технології блокчейн в іграх. Розвиток відбувається в той час, як традиційні спортивні організації все більше досліджують цифрові канали залучення. Перехід ФІФА до ігор, інтегрованих у блокчейн, відображає ширші галузеві тенденції щодо володіння цифровими активами та мобільного досвіду.


Mythical Games містить досвід основних ігрових франшиз, зокрема Call of Duty, World of Warcraft і NFL Rivals. Досвід студії в блокчейн-іграх і спортивних іграх позиціонує їх для цієї співпраці.


Для ігрової індустрії це партнерство означає продовження конвергенції традиційних видів спорту, мобільних ігор і технології блокчейн. Успіх FIFA Rivals може вплинути на майбутній розвиток блокчейн-ігор на спортивну тему.


Дата запуску гри залишається неоголошеною, але зацікавлені користувачі можуть стежити за оновленнями через офіційні канали FIFA Rivals у соціальних мережах. Оглядачі галузі припускають, що ця подія може вплинути на те, як спортивні організації підходять до цифрового залучення вболівальників і володіння активами в іграх.


Ця співпраця демонструє стратегію FIFA щодо диверсифікації своєї цифрової присутності за межі традиційних ігор-симуляторів, потенційно створюючи нові моделі залучення спортивних організацій до ігор на блокчейні.


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