Криптологія ребрендингується як «Tothemoon», піонер наступної ери криптоінновацій

ГОНКОНГ, 21 ЛИСТОПАДА – Cryptology, відома криптовалютна біржа, заснована в 2017 році, ребрендингується на Tothemoon , ознаменувавши новий сміливий розділ у його історії. Цей ребрендинг, який спочатку був зосереджений на обслуговуванні корпоративних та інституційних клієнтів, узгоджується з амбітним баченням розширити свої пропозиції та стати ключовим гравцем для роздрібних користувачів, залишаючись при цьому комплексним рішенням для потреб криптовалюти.





У рамках свого ребрендингу Tothemoon представляє нову сміливу візуальну ідентичність, оновлений веб-сайт, оновлений мобільний додаток і новий надихаючий слоган: «Make Crypto Extraterrestrial».





Нова ідентичність використовує яскраву палітру кольорів, натхненну простором, що символізує амбіції та безмежні можливості, у поєднанні з елегантним мінімалістичним дизайном, який забезпечує простоту та доступність. Слоган відображає місію Tothemoon розсунути межі та переглянути цифрові фінанси, перетворившись на орієнтовану на користувача платформу, керовану спільнотою.





Крім нової назви, платформа Tothemoon тепер буде доступна в новому домені: <https://tothemoon.com/](https://tothemoon.com/) . Щоб забезпечити плавний перехід, користувачі, які відвідують старий веб-сайт Cryptology, будуть автоматично переспрямовані на новий сайт Tothemoon, забезпечуючи безперервний доступ до повного набору послуг платформи.





З моменту створення в 2017 році платформа в основному зосереджена на обслуговуванні корпоративних клієнтів надійними та безпечними послугами, адаптованими до інституційних потреб.





Тепер, завдяки цьому ребрендингу, Tothemoon використовує інклюзивний підхід, щоб розширити охоплення роздрібних користувачів, даючи людям змогу досліджувати, торгувати та безперешкодно збільшувати свої активи у світі цифрових фінансів.





На наступному етапі своєї стратегічної дорожньої карти Tothemoon запровадить нові функції та покращить продукт, щоб розширити можливості користувачів і подолати розрив між традиційними фінансами (TradFi) і децентралізованими фінансами (DeFi).





Зосереджуючись на інклюзивності, інноваціях та пов’язаній спільноті, Tothemoon перетворюється на платформу, яка встановлює нові стандарти для криптоіндустрії, роблячи цифрові фінанси більш доступними, безпечними та практичними для всіх.





«Ребрендинг Tothemoon узгоджується з нашою місією побудувати мультисервісну криптоекосистему, доступну для всіх, що дозволяє користувачам торгувати, робити ставки, навчатися та збільшувати свої активи на одній єдиній платформі. Слідкуючи за стрімким темпом розвитку криптовалютного світу, ми прагнемо залишатися в авангарді індустрії та уявляємо майбутнє, де цифрові фінанси плавно інтегруються в повсякденне життя. Цей ребрендинг є логічним наступним кроком на шляху до цієї мети», – сказав Нік Поз, директор із продуктів. Офіцер Tothemoon.





Tothemoon допомагає користувачам зробити перші кроки у світ криптовалюти.





Завдяки понад 300 підтримуваним токенам, численним варіантам ставок і крипто-дебетовій картці Tothemoon створює платформу, де користувачі будь-якого рівня можуть впевнено брати участь. Платформа зобов’язується підтримувати найвищі стандарти захисту, одночасно активно впроваджуючи вдосконалення безпеки для захисту своїх користувачів та їхніх активів.

Про Тотемон

Tothemoon, раніше Cryptology, — це глобальна криптоплатформа, мета якої — зробити цифрові фінанси доступними, безпечними та інтуїтивно зрозумілими для всіх. Створена в 2017 році платформа спочатку обслуговувала корпоративних та інституційних клієнтів, а потім розширила своє бачення, включивши роздрібних користувачів.





Обслуговуючи спільноту в понад 160 країнах і підтримуючи понад 300 криптовалют, Tothemoon пропонує повну екосистему, яка дає користувачам можливість торгувати, інвестувати та розвиватися в криптовалютному просторі — все в одному місці.





Завдяки прихильності до найсучаснішої безпеки та постійно розвивається набору інструментів, Tothemoon переосмислює те, що можливо в цифрових фінансах, допомагаючи користувачам у всьому світі вийти за межі звичайного.





Для отримання додаткової інформації відвідайте платформу Tothemoon за адресою <https://tothemoon.com/](https://tothemoon.com/) і досліджуйте новий світ можливостей криптовалюти.

Контактна інформація

Назва компанії: Tothemoon

З питань ЗМІ звертайтеся:

Горян Колев

Електронна адреса: [email protected]

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Ця історія була розповсюджена як реліз Btcwire у рамках програми HackerNoon Business Blogging. Дізнайтеся більше про програму тут







