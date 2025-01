Cryptologie verandert van naam in "Tothemoon", baanbrekend voor het volgende tijdperk van crypto-innovatie

HONGKONG, 21 NOVEMBER – Cryptology, een bekende cryptocurrencybeurs die in 2017 werd opgericht, verandert van naam in Tothemoon , waarmee een nieuw hoofdstuk in zijn geschiedenis wordt gemarkeerd. Deze rebranding was aanvankelijk gericht op het bedienen van zakelijke en institutionele klanten, maar past bij een ambitieuze visie om zijn aanbod uit te breiden en een belangrijke speler te worden voor particuliere gebruikers, terwijl het een alles-in-één oplossing blijft voor cryptobehoeften.





Als onderdeel van de rebranding introduceert Tothemoon een gedurfde nieuwe visuele identiteit, een verbeterde website, een vernieuwde mobiele applicatie en zijn inspirerende nieuwe slogan: "Make Crypto Extraterrestrial."





De nieuwe identiteit neemt een levendig, door de ruimte geïnspireerd kleurenpalet aan, dat ambitie en onbegrensde mogelijkheden symboliseert, gecombineerd met een strak, minimalistisch ontwerp dat eenvoud en toegankelijkheid garandeert. De slogan weerspiegelt Tothemoons missie om grenzen te verleggen en digitale financiën opnieuw te definiëren, en evolueert naar een gebruikersgericht, community-gedreven platform.





Naast de nieuwe naam zal het platform van Tothemoon nu ook toegankelijk zijn via het nieuwe domein: <https://tothemoon.com/](https://tothemoon.com/) Om een naadloze overgang te garanderen, worden gebruikers die de oude Cryptology-website bezoeken automatisch doorgestuurd naar de nieuwe Tothemoon-site, waardoor ze ononderbroken toegang hebben tot de volledige reeks services van het platform.





Sinds de oprichting in 2017 richt het platform zich primair op het bedienen van zakelijke klanten met betrouwbare en veilige diensten, afgestemd op de behoeften van institutionele klanten.





Met deze rebranding kiest Tothemoon voor een inclusieve aanpak om het bereik onder particuliere gebruikers uit te breiden. Zo krijgen particulieren de mogelijkheid om hun activa in de digitale financiële wereld naadloos te verkennen, verhandelen en laten groeien.





In de volgende fase van haar strategische routekaart zal Tothemoon nieuwe functies en productverbeteringen uitrollen om gebruikers meer mogelijkheden te bieden en de kloof tussen traditionele financiën (TradFi) en gedecentraliseerde financiën (DeFi) te dichten.





Door zich te richten op inclusiviteit, innovatie en een verbonden community, transformeert Tothemoon in een platform dat nieuwe normen stelt voor de crypto-industrie. Het maakt digitale financiën toegankelijker, veiliger en praktischer voor iedereen.





"De rebranding van Tothemoon past bij onze missie om een multiservice crypto-ecosysteem te bouwen dat voor iedereen toegankelijk is, zodat gebruikers hun activa kunnen verhandelen, inzetten, leren en laten groeien op één uniform platform. In navolging van de snelle wereld van cryptocurrency, streven we ernaar om voorop te blijven lopen in de industrie en een toekomst voor ogen te hebben waarin digitale financiën naadloos integreren in het dagelijks leven. Deze rebranding is de logische volgende stap naar dat doel", aldus Nick Poz, Chief Product Officer bij Tothemoon.





Tothemoon helpt gebruikers bij hun eerste stappen in de wereld van crypto.





Met meer dan 300 ondersteunde tokens, meerdere stakingopties en zijn crypto-debitcard creëert Tothemoon een platform waar gebruikers van alle niveaus vol vertrouwen kunnen deelnemen. Het platform belooft de hoogste beschermingsnormen te handhaven en tegelijkertijd actief beveiligingsverbeteringen te implementeren om zijn gebruikers en hun activa te beschermen.

Over Tothemoon

Tothemoon, voorheen Cryptology, is een wereldwijd cryptoplatform met als missie om digitale financiën toegankelijk, veilig en intuïtief te maken voor iedereen. Het platform werd opgericht in 2017 en richtte zich aanvankelijk op zakelijke en institutionele klanten, voordat het zijn visie uitbreidde naar particuliere gebruikers.





Tothemoon bedient een community in meer dan 160 landen en ondersteunt meer dan 300 cryptovaluta's. Tothemoon biedt een compleet ecosysteem waarmee gebruikers kunnen handelen, investeren en groeien in de cryptowereld, allemaal op één plek.





Met een focus op geavanceerde beveiliging en een voortdurend evoluerend pakket aan tools, herdefinieert Tothemoon de mogelijkheden van digitale financiën en helpt het gebruikers over de hele wereld om verder te gaan dan het gewone.





Voor meer informatie, bezoek het Tothemoon-platform op <https://tothemoon.com/](https://tothemoon.com/) en ontdek een nieuwe wereld van cryptomogelijkheden.

Contactgegevens

Bedrijfsnaam: Tothemoon

Voor persvragen kunt u contact opnemen met:

Gorjan Kolev

E-mailadres: [email protected]

