Cido запускає платформу індексування блокчейнів нового покоління, обіцяє 100-кратне підвищення швидкості

Нова платформа індексування блокчейнів Cido виникла в результаті стелс-розробки цього тижня, представляючи технологію, спрямовану на усунення вузьких місць обробки даних у просторі Web3. Платформа зосереджена на забезпеченні доступу до даних блокчейну в режимі реального часу та можливостей обробки.





Платформа обробляє дані блокчейну через системи паралельної обробки, що дозволяє користувачам синхронізуватися з будь-якою мережею блокчейну одразу після розгортання. Згідно з показниками продуктивності, Cido індексує Ethereum Mainnet зі швидкістю, у 100 разів вищою, ніж поточні ринкові рішення, і досягає швидкості запитів, у 25 разів швидшої, ніж The Graph, провідного конкурента в просторі.





Для організацій, які виконують кілька одночасних запитів, Cido підтримує семикратну перевагу швидкості над існуючими рішеннями. Цей рівень продуктивності націлений на підприємства, яким потрібна обробка великих обсягів даних і аналітика в реальному часі.





Архітектура платформи забезпечує кілька ключових функцій:

Обробка даних у реальному часі під час генерації блоків

Міжланцюгова інтеграція даних у кількох мережах

Моніторинг подій для дій у мережі

API-доступ для розробників, що створюють програми

Аналітика даних для навчання моделі ШІ



Наразі система підтримує всі блокчейн-мережі, сумісні з EVM, у майбутньому планується розширити підтримку інших віртуальних машин. Для розробників платформа надає API, розроблені для підтримки різних програм, включаючи ігри, веб-сайти, мобільні програми та серверні служби. Система обробляє дані протягом мілісекунд після створення, забезпечуючи майже миттєвий доступ у підтримуваних мережах.





Корпоративні користувачі можуть отримати доступ до таких функцій, як:





Масштабування інфраструктури даних

Міжланцюгова аналітика

Системи моніторингу в режимі реального часу

Розширені інструменти аналітики



Запуск відбувається в той час, коли інфраструктура блокчейну стикається зі зростаючими вимогами через зростання обсягів транзакцій і вимог до обробки даних. Оглядачі галузі відзначають, що доступ до даних і швидкість обробки стали критичними факторами при розробці та розгортанні блокчейн-додатків.





Наразі Cido працює в бета-версії програми раннього доступу до платформи. Платформа виходить на конкурентний ринок, де існуючі рішення створили значні бази користувачів. Однак, якщо наведені показники продуктивності відповідають реальним додаткам, технологія може стати значним прогресом у можливостях обробки даних блокчейну.





Для розробників блокчейну та підприємств, яким потрібен високопродуктивний доступ до даних, запуск платформи потенційно пропонує нові можливості для створення та масштабування додатків блокчейну. Вплив на ширше впровадження блокчейну та практики розробки ще належить побачити, коли платформа стане загальнодоступною.





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