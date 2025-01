“Cido” täze nesil blokirleme indeksleme platformasyny işe girizdi, 100x tizligi ýokarlandyrmagy wada berdi

Täze blokirleme indeksleme platformasy, Cido , şu hepde gizlin ösüşden peýda bolup, Web3 giňişliginde maglumatlary gaýtadan işlemegiň päsgelçiliklerini çözmegi maksat edinýän tehnologiýany hödürledi. Platforma, real wagt blokirleme maglumatlaryna girmek we gaýtadan işlemek mümkinçiliklerini bermäge gönükdirilendir.





Platforma, ulanyjylary ýerleşdiren badyna islendik blokirleme ulgamy bilen sinhronlamaga mümkinçilik berýän paralel gaýtadan işlemek ulgamlary arkaly blokirleme maglumatlary işleýär. Öndürijilik ölçeglerine görä, Cido Ethereum Mainnet-i häzirki bazar çözgütlerinden 100 esse çalt görkezýär, şol bir wagtyň özünde talap tizligini kosmosda öňdebaryjy bäsdeş Graph-dan 25 esse çalt alýar.





Birnäçe yzygiderli soraglary ýerine ýetirýän guramalar üçin Cido bar bolan çözgütlerden ýedi esse tizlik artykmaçlygyny saklaýar. Bu öndürijilik derejesi ýokary göwrümli maglumatlary gaýtadan işlemegi we real wagt analitikasyny talap edýän kärhanalary nyşana alýar.





Platformanyň arhitekturasy birnäçe möhüm funksiýany üpjün edýär:

Bloklar hökmünde hakyky wagtda işlemek

Birnäçe torda zynjyrly maglumatlary birleşdirmek

Zynjyrly çärelere gözegçilik

Programmalar gurýanlar üçin API giriş

AI model okuwy üçin maglumat analitikasy



Ulgam häzirki wagtda beýleki wirtual maşynlara goldawy giňeltmegi meýilleşdirýän ähli EVM bilen utgaşdyrylan blokirleme torlaryny goldaýar. Döredijiler üçin platforma oýun, web sahypalary, ykjam programmalar we arkadaky hyzmatlar ýaly dürli programmalary goldamak üçin döredilen API-leri üpjün edýär. Ulgam, döredilen millisekuntda maglumatlary goldaýar, goldanýan torlara gysga wagtda girmäge mümkinçilik berýär.





Kärhana ulanyjylary aşakdakylara girip bilerler:





Maglumat infrastrukturasyny ulaltmak

Zynjyr seljerişi

Wagtlaýyn gözegçilik ulgamlary

Giňişleýin seljeriş gurallary



Bu başlangyç, blokirleme infrastrukturasynyň artýan geleşik mukdaryndan we maglumatlary gaýtadan işlemek talaplaryndan artýan talaplara duçar bolýan wagtyna gabat geldi. Senagat synçylary, maglumatlaryň elýeterliliginiň we gaýtadan işleniş tizliginiň blokirleme programmasyny işläp düzmekde we ýaýratmakda möhüm faktorlara öwrülendigini bellediler.





Cido häzirki wagtda platforma ir girmek üçin beta programmasyny işleýär. Platforma, bar bolan çözgütler möhüm ulanyjy bazalaryny döreden bäsdeşlik bazaryna girýär. Şeýle-de bolsa, habar berlen öndürijilik ölçegleri hakyky dünýädäki amalyýetlerde dogry bolsa, tehnologiýa blokirleme maglumatlary gaýtadan işlemek mümkinçiliklerinde ep-esli öňe gidişligi görkezip biler.





Performanceokary öndürijilikli maglumat elýeterliligini talap edýän blokirleme döredijileri we kärhanalary üçin platformanyň işe girizilmegi, blockchain programmalaryny gurmak we ulaltmak üçin täze mümkinçilikleri hödürleýär. Platforma köpçüligiň dykgatyna ýetirilende has giň blokirleme kabul edilmegine we ösüş tejribesine täsirini görmek galýar.





