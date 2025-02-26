Як агенти штучного інтелекту формують Web3: ключові думки від провідних голосів у Web3

Ви коли-небудь думали, чи можуть комп’ютери зробити Інтернет кращим і швидшим для всіх? Що, якби онлайн-гра була чесною, оскільки кожен гравець мав рівні шанси на перемогу, оскільки система знала, як підключити вас до найкращого сервера та об’єднати вас з іншими гравцями з подібною швидкістю з’єднання? Це не наукова фантастика — це те, наскільки ШІ зайшов у зміні Web3.

Проста історія, щоб зрозуміти магію

Уявіть, коли ви востаннє грали у свою улюблену онлайн-гру. Ви розумієте, як це відчувати відставання або коли здається, що деякі люди мають перевагу, якої ви не маєте. А тепер уявіть, що розумний помічник виконує роботу за лаштунками. По-перше, цей помічник визначає для вас оптимальний сервер із кількох варіантів, включаючи AWS, Google Cloud, Tencent Cloud і Microsoft Azure. Потім ще одна цікава функція цього помічника перевіряє вашу швидкість Інтернету та дозволяє вам грати лише з іншими користувачами такої ж швидкості. Таким чином ніхто не матиме кращого чи гіршого досвіду через повільне чи швидке підключення до Інтернету.

Роль ШІ в Web3

Концепція Web3 полягає в тому, щоб спроектувати онлайн-світ таким чином, щоб не було центральної влади і ніхто не міг контролювати платформу. Натомість влада розподіляється між усіма учасниками мережі. Агенти штучного інтелекту в цій зоні працюють як приватні секретні агенти.





Вони можуть:

Автоматизація рутинних завдань: це процес використання автоматизації для обробки трудомістких функцій.

Прогнозуйте та запобігайте проблемам: виявляйте тенденції в даних, щоб прогнозувати та вирішувати проблеми, перш ніж вони стануть проблемами.

Підвищення безпеки: захищайте транзакції та дані та запобігайте таким ризикам, як шахрайство.

Збільште взаємодію в спільноті: сприяйте формуванню довіри між користувачами та розробниками, роблячи платформу більш прозорою.





Наприклад, очікується, що ринок штучного інтелекту зросте з 58,3 мільярдів доларів США у 2021 році до понад 300 мільярдів доларів США до 2026 року, згідно зі звітом MarketsandMarkets, який показує, наскільки важливі ці технології (MarketsandMarkets, 2021). Наприклад, за даними IDC, компанії зараз витрачають кошти на системи штучного інтелекту, намагаючись підвищити їх ефективність і мінімізувати витрати.





Fuse робить ці досягнення на крок далі завдяки своєму передовому агенту штучного інтелекту Edison . Інтегрований в екосистему Fuse, Edison усуває розрив між блокчейном і штучним інтелектом, роблячи складні блокчейн-операції доступними для всіх. За допомогою Edison користувачі можуть без особливих зусиль карбувати фірмові стейблкойни, генерувати платіжні посилання для плавних криптовалютних транзакцій, розгортати смарт-контракти та навіть керувати великомасштабними розсилками. Цей інтуїтивно зрозумілий інструмент не тільки автоматизує рутинні завдання блокчейну, але й дає можливість компаніям і розробникам впроваджувати інновації, не загрузаючи в технічних тонкощах. Підвищуючи безпеку, оптимізуючи операції та сприяючи прозорості, Fuse та Edison разом встановлюють новий стандарт для цифрових екосистем в епоху Web3.





Крім того, Edison переосмислює досвід блокчейну, забезпечуючи неперевершену прозорість і ефективність. Будь-яка взаємодія на платформі Fuse — від розгортання смарт-контрактів до управління активами та нагляду за транзакціями — виконується з точністю та в режимі реального часу. Цей проактивний підхід не тільки мінімізує потенційну вразливість, але й створює надійну екосистему, де довіра користувачів є найважливішою. Усуваючи вузькі місця та зменшуючи ручне втручання, Edison прискорює інновації та створює безпечне, масштабоване середовище як для розробників, так і для кінцевих користувачів. Таким чином, Edison втілює прагнення Fuse демократизувати технологію блокчейн, гарантуючи доступність передових рішень на основі штучного інтелекту для всіх і прокладаючи шлях до більш зв’язаного та справедливого цифрового майбутнього.

Передовий звіт

Шахаф Бар Геффен, генеральний директор і засновник COTI , блокчейну рівня 2, орієнтованого на конфіденційність, ділиться своїми ідеями:





Як ці агенти ШІ можуть підвищити безпеку транзакцій?





Агентам ШІ потрібна конфіденційність. Агенти штучного інтелекту розгортаються у відкритих і прозорих блокчейн-мережах, наприклад, у випадку торгових агентів штучного інтелекту, що створює ризик для конфіденційності та безпеки даних. Незалежно від того, чи йдеться про торгівлю, контракти чи обмін даними, агенти ризикують розкрити конфіденційні дані або, у випадку торгівлі, стати жертвою атак з боку передніх або MEV. Єдиний спосіб підтримати еволюцію агентів штучного інтелекту в Web3 – це жорсткі заходи щодо забезпечення конфіденційності, на чому й зосереджена увага COTI.

COTI має масштабоване рішення конфіденційності, яке підходить для епохи ШІ. Він може захистити зв’язок між агентами та зберегти конфіденційність даних у ланцюжку в усіх основних блокчейнах завдяки конфіденційності на вимогу. Конфіденційність стане надзвичайно важливою, оскільки агенти штучного інтелекту стають повсюдними в цифровому просторі, щоб уберегти агентів штучного інтелекту від ненавмисного порушення нормативних правил або розкриття власних конфіденційних даних.





Як вони можуть підвищити ефективність процесу в моделі спрощених платіжних рішень COTI у Web3?





«Торгові агенти зі штучним інтелектом ось-ось розгорнуть хвилю інновацій у цьому просторі, коли ми рухаємося до Web3, який переважно працює на основі штучного інтелекту. Ця технологія має величезну користь, і ми лише потрохи поверхню її можливостей. Незабаром агенти будуть розгорнуті для незалежної торгівлі, навчаючись оптимізувати торгівлю, використовуючи потужну прогнозну аналітику, і торгувати між собою. Ми є свідками потужного злиття ШІ та децентралізовані системи в режимі реального часу, і це справді захоплюючий час».





- Яку роль можуть зіграти ці «розумні помічники» в завоюванні довіри користувачів і розробників?





«Наразі ще рано — агенти штучного інтелекту ще доводять себе на ринку, тому нам доведеться почекати, щоб побачити результати».





Останні думки про AI та Web3

Інтеграція ШІ та Web3 — це не просто концепція майбутнього, це те, що практикується в сьогоденні. Завдяки автоматизації та інтелекту ШІ може допомогти створити кращі та справедливіші системи для всіх. Така технологія може покращити функціональність цифрових спільнот, зменшити витрати та навіть збалансувати шанси в онлайн-іграх та інших видах використання Web3.





Тим не менш, залишаються питання, які необхідно вирішити, наприклад, забезпечення конфіденційності даних, сумісності різних систем, доступності інформації. Ці виклики мають бути суттєвими з точки зору подолання розуміння, яке нададуть такі компанії, як COTI та Fuse.

Дивлячись у майбутнє, поєднання ШІ та Web3 змінить спосіб взаємодії людей в Інтернеті та створить кращі й ефективніші платформи для всіх. Сучасні дослідження та розробки ведуть до майбутнього, в якому технології інтегровані для підтримки спільнот, стимулювання інновацій та вирівнювання можливостей.





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