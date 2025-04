Hoe AI-agenten Web3 vormgeven: belangrijke inzichten van topstemmen in Web3

Heb je er ooit over nagedacht of computers het internet voor iedereen beter en sneller kunnen maken? Wat als een online game eerlijk was, zodat elke speler een gelijke kans had om te winnen omdat het systeem wist hoe je verbinding moest maken met de beste server en je moest koppelen aan andere spelers met vergelijkbare verbindingssnelheden? Dit is geen sciencefiction: dit is hoe ver AI is gekomen om Web3 opnieuw vorm te geven.

Een eenvoudig verhaal om de magie te begrijpen

Stel je de laatste keer voor dat je je favoriete online game speelde. Je weet hoe het voelt om te laggen of wanneer sommige mensen een voordeel lijken te hebben dat jij niet hebt. Stel je nu eens voor dat er een slimme assistent achter de schermen het werk doet. Ten eerste identificeert deze assistent de optimale server voor jou uit verschillende opties, waaronder AWS, Google Cloud, Tencent Cloud en Microsoft Azure. Vervolgens controleert een andere interessante functie van deze assistent je internetsnelheid en laat je alleen spelen met andere gebruikers met dezelfde snelheid. Op die manier heeft niemand een betere of slechtere ervaring vanwege een trage of snelle internetverbinding.

De rol van AI in Web3

Het concept van Web3 is om de online wereld zo te ontwerpen dat er geen centrale autoriteit is en niemand het platform kan controleren. In plaats daarvan wordt de macht verdeeld over alle deelnemers van het netwerk. De AI-agenten in dit gebied functioneren als privé-geheimagenten.





Zij kunnen:

Automatisering van routinematige taken: Dit is het proces waarbij automatisering wordt gebruikt om tijdrovende functies af te handelen.

Problemen voorspellen en voorkomen: ontdek trends in de gegevens om problemen te voorspellen en op te lossen voordat ze zich voordoen.

Verbeter de beveiliging: beveilig transacties en gegevens en voorkom risico's zoals fraude.

Vergroot de interactie in de community: help bij het opbouwen van vertrouwen tussen gebruikers en ontwikkelaars door het platform transparanter te maken.





Zo zal de AI-markt naar verwachting groeien van $ 58,3 miljard in 2021 tot meer dan $ 300 miljard in 2026, volgens een rapport van MarketsandMarkets, dat laat zien hoe belangrijk deze technologieën zijn (MarketsandMarkets, 2021). Volgens IDC besteden bedrijven nu bijvoorbeeld geld aan AI-systemen om hun efficiëntie te verbeteren en de kosten te minimaliseren.





Fuse brengt deze ontwikkelingen nog een stap verder met zijn geavanceerde AI-agent, Edison . Edison is naadloos geïntegreerd in het Fuse-ecosysteem en overbrugt de kloof tussen blockchain en kunstmatige intelligentie, waardoor complexe blockchain-bewerkingen voor iedereen toegankelijk worden. Met Edison kunnen gebruikers moeiteloos branded stablecoins minten, betalingslinks genereren voor soepele cryptotransacties, slimme contracten implementeren en zelfs grootschalige airdrops beheren. Deze intuïtieve tool automatiseert niet alleen routinematige blockchain-taken, maar stelt bedrijven en ontwikkelaars ook in staat om te innoveren zonder vast te lopen in technische complexiteit. Door de beveiliging te verbeteren, de activiteiten te stroomlijnen en transparantie te bevorderen, stellen Fuse en Edison samen een nieuwe standaard voor digitale ecosystemen in het Web3-tijdperk.





Bovendien herdefinieert Edison de blockchain-ervaring door ongeëvenaarde transparantie en efficiëntie te leveren. Elke interactie op het Fuse-platform, van implementaties van slimme contracten tot vermogensbeheer en transactietoezicht, wordt uitgevoerd met precisie en realtime intelligentie. Deze proactieve aanpak minimaliseert niet alleen potentiële kwetsbaarheden, maar bouwt ook een robuust ecosysteem op waarin gebruikersvertrouwen voorop staat. Door knelpunten te elimineren en handmatige interventie te verminderen, versnelt Edison innovatie en bevordert het een veilige, schaalbare omgeving voor zowel ontwikkelaars als eindgebruikers. Hiermee belichaamt Edison Fuse's toewijding aan het democratiseren van blockchaintechnologie, door ervoor te zorgen dat geavanceerde AI-gestuurde oplossingen voor iedereen toegankelijk zijn en de weg vrij te maken voor een meer verbonden en eerlijke digitale toekomst.

Het Frontline-rapport

Shahaf Bar Geffen, CEO en oprichter van COTI , een op privacy gerichte blockchain op laag 2, deelt zijn inzichten:





Hoe kunnen deze AI-agenten de beveiliging van transacties verbeteren?





AI Agents hebben privacy nodig. AI Agents worden ingezet op open en transparante blockchainnetwerken, bijvoorbeeld in het geval van AI-handelsagenten, wat een risico vormt voor privacy en gegevensbeveiliging. Of het nu gaat om handel, contracten of gegevensuitwisseling, agenten lopen het risico gevoelige gegevens bloot te stellen of, in het geval van handel, ten prooi te vallen aan front-running- of MEV-aanvallen. De enige manier om de evolutie van AI Agents in Web3 te ondersteunen, is met sterke privacymaatregelen, en daar ligt de focus van COTI.

COTI heeft een schaalbare privacyoplossing die geschikt is voor het tijdperk van AI. Het kan agent-tot-agentcommunicatie beschermen en on-chaingegevens privé houden in alle grote blockchains via privacy on demand. Privacy wordt extreem belangrijk naarmate AI-agenten alomtegenwoordig worden in de digitale ruimte, om te voorkomen dat AI-agenten onbewust regelgeving overtreden of hun eigen gevoelige gegevens onthullen.





Hoe kunnen ze de efficiëntie van het proces in COTI's model van gestroomlijnde betalingsoplossingen in Web3 verbeteren?





"AI-handelsagenten staan op het punt een golf van innovatie in deze ruimte te ontketenen, nu we naar een Web3 gaan die voornamelijk op AI draait. Deze technologie is enorm nuttig en we staan nog maar aan het begin van de mogelijkheden ervan. Agenten worden binnenkort ingezet om onafhankelijk te handelen, leren om transacties te optimaliseren terwijl ze bezig zijn met behulp van krachtige voorspellende analyses, en handelen onderling. We zijn getuige van de krachtige fusie van AI en gedecentraliseerde systemen in realtime en het is een heel opwindende tijd."





- Welke rol kunnen deze 'slimme helpers' spelen bij het winnen van het vertrouwen van gebruikers en ontwikkelaars?





"Het is nog vroeg: AI-agenten moeten zichzelf nog bewijzen op de markt, dus we moeten nog even wachten op de resultaten."





Laatste gedachten over AI en Web3

De integratie van AI en Web3 is niet alleen een concept van de toekomst, het is iets dat in het heden wordt beoefend. Door middel van automatisering en intelligentie kan AI helpen om betere en eerlijkere systemen voor iedereen te bouwen. Dit soort technologie kan de functionaliteit van digitale gemeenschappen verbeteren, kosten verlagen en zelfs de kansen in online games en andere Web3-toepassingen in evenwicht brengen.





Niettemin zijn er nog steeds problemen die opgelost moeten worden, bijvoorbeeld het waarborgen van de privacy van data, compatibiliteit van verschillende systemen en de beschikbaarheid van informatie. Deze uitdagingen zullen significant zijn in hun vooruitzichten om de inzichten te overwinnen die bedrijven als COTI en Fuse zullen bieden.

Kijkend naar de toekomst zal de combinatie van AI en Web3 de manier waarop mensen online interacteren veranderen en betere en effectievere platformen voor iedereen bouwen. Het onderzoek en de ontwikkeling van vandaag leiden tot een toekomst waarin technologie wordt geïntegreerd om gemeenschappen te ondersteunen, innovatie te stimuleren en kansen gelijk te trekken.





Openbaarmaking van gevestigde belangen: Deze auteur is een onafhankelijke bijdrager die publiceert via onze zakelijk blogprogramma . HackerNoon heeft het rapport op kwaliteit beoordeeld, maar de claims hierin zijn van de auteur. #DYOR