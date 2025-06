Чому COTI приєднався до 140 мільйонів доларів Саудівської Аравії Tech Bet на AI, Blockchain і реальних активів

How COTI’s Role in Saudi Arabia’s AI and Blockchain Centre Could Shape the Future of Web3 and Real-World Assets

Why is a blockchain protocol from Israel becoming a key player in Saudi Arabia’s ambitious AI and blockchain plans?





Оголошення проОсьЗасновником новоствореногоСаудівська Аравія AI і блокчейн центр(SAAIBC) висуває питання про перехрестя блокчейна, геополітики та інфраструктури наступного покоління.





Саакашвілі, запущений наРеальні світові активи (RWA)в Дубаї, позиціонується як багатозацікавлена співпраця між лідерами державного сектора, інвестиційними фірмами та компаніями Web3. залучення COTI припускає цілеспрямований перехід до інституціоналізації блокчейн-інфраструктури в регіонах, які історично не обслуговуються такими технологіями.

What is the Saudi Arabia AI and Blockchain Centre?

Центр AI і Blockchain Саудівської Аравії, або SAAIBC, був офіційно представлений під час круглого столу саміту RWA в Бурж Аль-Арабі. Захід, який збігся з TOKEN2049, містив участь 40 лідерів з урядів, роялті та інвестиційних фондів. Мета центру полягає в прискоренні впровадження штучного інтелекту та блокчейн-технологій в MENA та Африці. Країни-учасниці включали Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Нігерію, Сьєрра-Леоне, Казахстан, Францію та Сполучене Королівство. Ініціатива доповнює Саудівську Аравію Vision 2030, стратегічну структуру, спрямовану на зменшення залежності Королів









Масштаби цієї ініціативи значні.Бачення 2030 рокуЦе включає в себе 40 мільярдів доларів фонду штучного інтелекту, який управляється Фондом публічних інвестицій, і більш широку стратегію в розмірі 100 мільярдів доларів під назвою Project Transcendence.





Це означає, що Саудівська Аравія не тільки інвестує в майбутні технології, але і створює рамки, де блокчейн і інтеграція штучного інтелекту інтегруються в національну політику та інвестиційну стратегію.

Why is COTI’s Involvement Important?

COTI, блокчейн-протокол, спочатку побудований для вирішення питання масштабуваності та конфіденційності, тепер позиціонує себе в центрі реалістичного розгортання блокчейн. Його включення в SAAIBC відображає більш широке визнання своєї технології збереження конфіденційності, яка все більше актуальна для урядів та фінансових установ, що досліджують цифрові активи.





Найбільшим викликом для інституційного прийняття публічних блокчейн є конфіденційність.Публічні реєстри можуть викривати транзакційні дані, що є обмеженням для регульованих фінансових послуг.Протокол COTI Layer 1 призначений для підтримки аудитоспроможності при захисті конфіденційності користувачів.Це особливо корисно в токенізації реальних активів, або RWA, таких як земельні реєстри, урядові облігації та товари.





Шахаф Бар-Геффен, генеральний директорОсь«Це рідкісна можливість сформувати блокчейн-політику та інфраструктуру на ранній стадії у всьому регіоні Африки та МЕНА», - сказав він під час круглого столу.





«Зібравши інфраструктурних постачальників, включаючи COTI, з інвесторами, урядовими чиновниками та бізнесом, ми зможемо випробувати значущі проекти з внеском всіх відповідних зацікавлених сторін – даючи найбільші можливі шанси на успіх».

What Are Real-World Assets and Why Do They Matter?

Реальні активи відносяться до матеріальних або поза ланцюгами активів, які можуть бути принесені на блокчейн через процес, який називається токенізацією. Приклади включають нерухомість, облігації, запаси нафти, вуглецеві кредити і навіть твори мистецтва. токенізація таких активів дозволяє торгувати ними цифрово, в менших одиницях, з підвищеною ліквідністю та прозорості.





Наприклад, якщо уряд хоче токенізувати інфраструктурні облігації, він може створити цифрові представлення цих облігацій на блокчейні, що дозволить меншим інвесторам брати участь у фінансуванні.





У такому регіоні, як MENA, де ринки капіталу все ще розвиваються і інвестиційна інфраструктура нерівномірна, платформи RWA, засновані на блокчейні, можуть розблокувати капітал і побудувати довіру інвесторів.

What Happened at the RWA Summit in Dubai?

Розмови на заході включали такі питання, як регулююча чіткість, побудова довіри між традиційними фінансами (TradFi) і децентралізованими фінансами (DeFi), і як операціонувати токенізацію в масштабі.





Учасники представляли близько 500 мільярдів доларів в активах під управлінням.У той час як більша частина заходу відбулася під Chatham House Rule, формування SAAIBC було одним з небагатьох офіційних оголошень.Це ознаменувало чіткий крок до інституційного прийняття блокчейна в регіонах, які часто виключаються з технологічних випробувань на ранній стадії.





Цей саміт також продемонстрував, що уряди в MENA і Африці більше не перебувають на стороні розвитку блокчейн.

My Opinion and Final Thoughts

Цей розвиток сигналізує про зміну в тому, як блокчейн і AI будуть інституціоналізовані протягом наступного десятиліття. Що виділяється, це прагматичний підхід. Саудівська Аравія не тільки інвестує в блискучі технології; вона будує рамки, де технології узгоджуються з національними цілями та регіональними потребами.





Вхід COTI в цю екосистему є не тільки символічним. Це показує, що інфраструктура, що зберігає конфіденційність, стає стратегічним активом. Для галузі Web3, це нагадування про те, що наступна велика хвиля прийняття може прийти не з Силіконової долини, а з публічно-приватних партнерств на ринках, що розвиваються.





Він також викликає питання для політиків і будівельників: як може бути розроблена інфраструктура для прийняття як відповідності, так і децентралізації?





Хоча тільки час відповість на ці питання, одна річ очевидна. ґрунт закладається, і гравці вибираються. Ті, хто бере участь зараз, можуть мати найбільший вплив на те, як розгортається це майбутнє.





Розкриття інтересів: Цей автор є незалежним вкладником, який публікує через нашу бізнес-блогерську програму. HackerNoon переглянув звіт з точки зору якості, але претензії в ньому належать автору. #DYO

