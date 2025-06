なぜCOTIは、AI、ブロックチェーン、そして現実世界の資産に関するサウジアラビアの140万ドルのテクノロジーベットに参加したか

Why is a blockchain protocol from Israel becoming a key player in Saudi Arabia’s ambitious AI and blockchain plans?

The Announcement ofこちら新設の創設メンバーとして、サウジアラビアAIとブロックチェーンセンター(SAAIBC)は、ブロックチェーン、地政学、次世代インフラストラクチャの交差点に関する質問を提起し、中東とアフリカでAIとブロックチェーンの採用をリードする王国の戦略への窓口も提供しています。

SAAIBC, Launched at theリアル・ワールド・アセット(RWA)サミットドバイでは、公共部門のリーダー、投資会社、Web3企業間の複数の利害関係者間のコラボレーションとして位置づけられています。COTIの関与は、これらのテクノロジーによって歴史的に不足している地域におけるブロックチェーンインフラストラクチャの制度化に向けたターゲット変更を示唆しています。

サウジアラビアのAIとブロックチェーンセンター、またはSAAIBCは、バージ・アル・アラブで開催されたRWAサミットラウンドテーブルで正式に発表されました。イベントは、TOKEN2049と一致し、政府、ロイヤルティ、投資ファンドの40人のリーダーの参加が示されました。センターの目標は、MENAとアフリカで人工知能とブロックチェーン技術の採用を加速することです。参加国には、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、ナイジェリア、シエラレオネ、カザフスタン、フランス、英国が含まれました。このイニシアチブは、サウジアラビアのビジョン2030を補完し、王国の石油依存

イニシアチブの規模は大きい。ビジョン2030公的投資基金が管理する40億ドルのAIファンドと、Project Transcendenceと呼ばれる広範な10億ドルの戦略を含むこれらのプログラムは、データセンター、AIスタートアップ、および公私パートナーシップに投資し、国のデジタルインフラを加速させることに焦点を当てています。

これは、サウジアラビアが将来の技術に投資するだけでなく、ブロックチェーンとAIの採用が国家政策と投資戦略に統合される枠組みを作り出していることを意味します。

COTIは、スケーラビリティとプライバシーに対処するために最初に構築されたブロックチェーンプロトコルであり、現在、現実世界のブロックチェーン展開の中心に位置しています。

公共ブロックチェーンの制度的な採用の最大の課題はプライバシーです。公共の帳簿は、規制された金融サービスの制限である取引データを暴露することができます。COTIのLayer 1プロトコルは、ユーザーの機密性を保護しながら監査可能性を維持するように設計されています。

Shahaf Bar-Geffen、CEOこちら「これは、アフリカとメナ地域全体でブロックチェーン政策とインフラを早期に形作る稀な機会だ」と彼はラウンドテーブルで述べた。

「COTIを含むインフラストラクチャプロバイダーを投資家、政府関係者、企業と結びつけることで、すべての関連当事者からの貢献で有意義なプロジェクトを試験できるようになります。

現実世界の資産は、トークネイジングと呼ばれるプロセスを通じてブロックチェーンに持ち込むことができる物質的またはオフチェーン資産を指します。例には、不動産、債券、石油準備、炭素クレジット、さらには芸術作品が含まれます。

例えば、政府がインフラストラクチャ債券をトークニズム化したい場合は、ブロックチェーン上でこれらの債券のデジタル表示を作成し、より小規模な投資家が公的資金調達に参加することを可能にします。

資本市場がまだ発展し、投資インフラが不均衡なMENAのような地域では、ブロックチェーンベースのRWAプラットフォームは資本を解放し、投資家の信頼を構築することができます。

RWAサミットはSAAIBCのスタートパッドとして機能し、資産トークニケーションの課題に焦点を当てた。イベントの会話には、規制の明確性、伝統的な金融(TradFi)と分散型金融(DeFi)の間の信頼構築、およびトークニケーションを規模で運用する方法などが含まれていました。

参加者は管理下の資産で約500億ドルを占めていたが、イベントの大部分はチャサムハウスルールの下で行われたが、SAAIBCの設立は数少ない公式発表の1つだった。

このサミットはまた、MENAとアフリカの政府がブロックチェーン開発のサイドラインにすでにないことを示し、ブロックチェーンインフラストラクチャの次期段階を積極的に形作っています。

この発展は、ブロックチェーンとAIが次の10年間にどのように制度化されるかで変化を示しています。目立つのは、実践的なアプローチです。サウジアラビアは輝かしいテクノロジーに投資するだけでなく、テクノロジーが国家の目標と地域のニーズに合致する枠組みを構築しています。

プライバシーを守るインフラストラクチャが戦略的資産になりつつあることを示している。Web3業界にとって、これは、シリコンバレーからではなく、新興市場における公私間パートナーシップから次なる大規模な採用の波が来るかもしれないことを思い出させるものです。

また、政策立案者や構築者にとっては、コンプライアンスと分散化の両方に対応するようにインフラをどのように設計することができるか、これらの協力が包括的で、抽出的なものではないかをどのように確保するか。

時間だけがこれらの質問に答えるだろうが、一つは明らかである。基礎が設けられ、プレイヤーが選ばれています。

