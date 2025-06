¿Por qué COTI se unió a la apuesta tecnológica de 140 mil millones de dólares de Arabia Saudí en AI, Blockchain y activos del mundo real?

How COTI’s Role in Saudi Arabia’s AI and Blockchain Centre Could Shape the Future of Web3 and Real-World Assets

Why is a blockchain protocol from Israel becoming a key player in Saudi Arabia’s ambitious AI and blockchain plans?





El anuncio deAquíMiembro fundador de la recién formadaArabia Saudita AI y Blockchain Centro(SAAIBC) plantea preguntas sobre la intersección de blockchain, geopolítica y infraestructura de próxima generación. También ofrece una ventana a la estrategia del Reino para liderar la adopción de IA y blockchain en todo el Medio Oriente y África.





Saïb, lanzado en elReal World Asset Summit (RWA)En Dubai, está posicionada como una colaboración multilateral entre líderes del sector público, firmas de inversión y empresas Web3. la implicación de COTI sugiere un cambio dirigido hacia la institucionalización de la infraestructura de blockchain en regiones históricamente desatendidas por tales tecnologías.

What is the Saudi Arabia AI and Blockchain Centre?

El Centro de AI y Blockchain de Arabia Saudí, o SAAIBC, se presentó oficialmente durante la mesa redonda de la Cumbre RWA en el Burj Al Arab. El evento, que coincidió con TOKEN2049, contó con la participación de 40 líderes de todos los gobiernos, royalties y fondos de inversión. El objetivo del centro es acelerar la adopción de la inteligencia artificial y las tecnologías de blockchain en MENA y África. Los países participantes incluyeron los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Nigeria, Sierra Leona, Kazajstán, Francia y el Reino Unido. La iniciativa complementa la Visión de Arabia Saudí 2030, un marco estratégico destinado a reducir la dependencia del Reino de petróleo y diversificar su economía.









La magnitud de la iniciativa es significativa.Visión 2030Incluye un fondo de IA de 40 mil millones de dólares gestionado por el Fondo de Inversiones Públicas y una estrategia más amplia de 100 mil millones de dólares llamada Project Transcendence. Estos programas se centran en invertir en centros de datos, startups de IA y asociaciones público-privadas para acelerar la infraestructura digital del país.





Esto significa que Arabia Saudí no solo está invirtiendo en tecnologías futuras, sino que está creando marcos en los que la adopción de blockchain y la IA se integran en la política nacional y la estrategia de inversión.

Why is COTI’s Involvement Important?

COTI, un protocolo blockchain originalmente construido para abordar la escalabilidad y la privacidad, ahora se está posicionando en el corazón de la implementación de blockchain en el mundo real. Su inclusión en SAAIBC refleja un reconocimiento más amplio de su tecnología de conservación de la privacidad, que es cada vez más relevante para los gobiernos e instituciones financieras que exploran activos digitales.





El mayor desafío para la adopción institucional de las blockchains públicas es la privacidad. los registros públicos pueden exponer datos de transacciones, una limitación para los servicios financieros regulados. el protocolo Layer 1 de COTI está diseñado para mantener la audibilidad mientras protege la confidencialidad del usuario. Esto es especialmente útil en la tokenización de activos del mundo real, o RWAs, como registros de tierras, bonos del gobierno y materias primas.





Shahaf Bar-Geffen, CEO deAquí"Esta es una oportunidad rara para modelar la política y la infraestructura de blockchain en una etapa temprana en toda la región de África y el MENA", dijo durante la mesa redonda.





“Al reunir a los proveedores de infraestructuras, incluyendo COTI, con inversores, funcionarios gubernamentales y empresas, podremos probar proyectos significativos con la aportación de todas las partes interesadas pertinentes – dando la mayor oportunidad posible de éxito”.

What Are Real-World Assets and Why Do They Matter?

Los activos del mundo real se refieren a los activos tangibles o fuera de la cadena que se pueden traer a la cadena a través de un proceso llamado tokenización.Exemplos incluyen bienes inmuebles, bonos, reservas de petróleo, créditos de carbono e incluso obras de arte.





Por ejemplo, si un gobierno quiere tokenizar bonos de infraestructura, podría crear representaciones digitales de esos bonos en una blockchain, permitiendo a los inversores más pequeños participar en la financiación pública.





En una región como MENA, donde los mercados de capital todavía se desarrollan y la infraestructura de inversión es desigual, las plataformas RWA basadas en blockchain podrían desbloquear capital y construir la confianza de los inversores.

What Happened at the RWA Summit in Dubai?

La Cumbre RWA sirvió como la plataforma de lanzamiento para SAAIBC y se centró en los desafíos en torno a la tokenización de activos. Las conversaciones en el evento incluyeron temas como la claridad regulatoria, la construcción de la confianza entre las finanzas tradicionales (TradFi) y las finanzas descentralizadas (DeFi), y cómo operar la tokenización a escala.





Mientras que gran parte del evento se llevó a cabo bajo la Regla de Chatham House, la formación de SAAIBC fue uno de los pocos anuncios oficiales.





Esta cumbre también demostró que los gobiernos de MENA y África ya no están al margen del desarrollo de blockchain.

My Opinion and Final Thoughts

Este desarrollo señala un cambio en la forma en que la blockchain y la IA serán institucionalizadas en la próxima década. Lo que destaca es el enfoque pragmático que se está tomando. Arabia Saudí no está invirtiendo sólo en tecnología brillante; está construyendo marcos donde la tecnología se alinea con los objetivos nacionales y las necesidades regionales.





La entrada de COTI en este ecosistema no es sólo simbólica: muestra que la infraestructura que preserva la privacidad se está convirtiendo en un activo estratégico.Para la industria de Web3, esto es un recordatorio de que la próxima gran ola de adopción puede no venir de Silicon Valley, sino de las asociaciones público-privadas en los mercados emergentes.





También plantea preguntas para los formuladores de políticas y los constructores: ¿Cómo se puede diseñar la infraestructura para acomodar tanto el cumplimiento como la descentralización?





Mientras que sólo el tiempo responderá a estas preguntas, una cosa está clara.La fundación está siendo colocada, y los jugadores están siendo elegidos.Los que participan ahora pueden tener el mayor impacto en cómo se desarrolla este futuro.





Divulgación de intereses: Este autor es un colaborador independiente que publica a través de nuestro programa de blogs de negocios. HackerNoon ha revisado el informe para la calidad, pero las afirmaciones aquí pertenecen al autor. #DYO

