Ha Yini Ku Khoda Ririmi Ra Ntumbuluko Ku Nga Ri Ka Vanhu Hinkwavo—Kambe

Xiyimo xa sweswi xa Plain English Coding hi Feb, 2025

Manghenelo

Anakanya u lerisa khompyuta ya wena, “Ndzi ake xitirhisiwa,” ivi u xi hlalela xi humelela—a ku laveki maendlelo ya marito ya xihundla kumbe ndzetelo wa le henhla. Lexi i khodi ya ririmi ra ntumbuluko (NLC): vutlhari byo endliwa byi hundzuluxela Xinghezi xa siku na siku eka khodi ya ntirho. Hi February 2025, GitHub Copilot yi rhangela xibalo, yi nyika xiyimo xa mahala lexi nga na 2,000 wa ku hetisisiwa ka khodi ya n’hweti na n’hweti, leyi fikelelaka eka vaendli va yona lava ringanyetiwaka eka 2 wa timiliyoni—ku tlula ku suka eka 1.5 wa timiliyoni hi 2024.[ GitHub Copilot - Wikipedia ] Switirhisiwa leswintshwa swo fana na Cursor, Windsurf, Lovable, Bolt, na Cline swi hlanganisile, xin’wana na xin’wana xi susumeta mindzilakano ya ku fikelela na ku tirha kahle. Kambe, ku nga khathariseki nsusumeto lowu, NLC yi tshama yi nga fikeleleki eka vo tala. Leswi ndzi ringeteke tipulatifomo leti hi ndzexe, ndzi hlangane ni matimba ni ku pfumaleka ka tona hi xiviri. Xihloko lexi xi kambisisa vuswikoti bya sweswi bya NLC, swihinga swa yona leswi phikelelaka, na ndlela leyi nga emahlweni.

Xana Ku Khodiwa ka Ririmi ra Ntumbuluko I Yini hi 2025?

Ku tsala tikhodi ta ririmi ra ntumbuluko ku endla leswaku vatirhisi va kota ku humesa swileriso hi ririmi ro olova—“hlela nxaxamelo lowu”—naswona va kuma khodi leyi tirhisiwaka hi ku hatlisa. GitHub Copilot, sweswi ya mahala eka ku tirhisiwa ka xisekelo na $10/n’hweti eka xiyimo xa yona xa Pro, yi khoma ikhosisteme, leyi hlanganisiweke hi ndlela yo pfumala swiphiqo eka Khodi ya Visual Studio. Ku amukeriwa ka yona swi nga endleka ku tlula 2 wa timiliyoni ta vatumbuluxi eku sunguleni ka 2025, ku aka eka ku tlakuka ka yona ka vuhumelerisi ka 55% loku tsariweke eka malembe lama hundzeke.[ Microsoft has over a million paying Github Copilot users | ZDNET ] Switirhisiwa leswi humelelaka swi ndlandlamuxa ndhawu:





Xikombiso : $20/n’hweti, yi humesa tiphurojeke ta tifayela to tala ku suka eka switsundzuxo swo fana na “create a todo app.”

Windsurf : A yi na Codeium, yi vhumbha swivumbeko swa ku khoda hi ku kongoma.

Lovable : $15/n’hweti, yi olovisa ku tumbuluxiwa ka ti-app eka lava nga si sungulaka—“dizayina xivutiso” yi humesa vuyelo hi ku hatlisa.

Bolt : Mahala, yi sekeriwe eka browser, yi tisa ti prototypes ta full-stack hi nkarhinyana.

Cline : $5/month VS Code extension, yi antswisa swingheniso leswi nga twisisekiki eka swikripti.



Hi ku fambisiwa hi timodeli ta xiyimo xa le henhla ta AI, switirhisiwa leswi swi pfurhetela ku navela ka mfikelelo wa khodi ya misava hinkwayo—hambiswiritano swihinga leswikulu swa ha ri kona.

Swihinga leswi phikelelaka eka ku amukeriwa ka vana hinkwavo

Hambi ku ri hi vutumbuluxi lebyi, NLC yi tisa mintlhontlho:

Ku nga twisiseki eka Ririmi

Swilo leswitsongo swa ririmi ra ntumbuluko hakanyingi swi hambukisa AI. Loko ndzi kombela Cursor ku “pfuxeta xitirhisiwa xa mina,” yi cince modyuli leyi nga riki ya nkoka, yi lava ku lulamisiwa hi voko. Nkambisiso wa 2023 wa Stanford wu kumile leswaku kwalomu ka 40% wa khodi leyi endliweke hi AI yi na swihoxo leswi nga vonakiki loko switsundzuxo swi pfumala ku kongoma—ntlhontlho lowu wa ha vonakaka hi 2025.[ Natural Language Programming - GeeksforGeeks ] Vaendli va swilo lava nga ni ntokoto va nga lulamisa swikumiwa swo tano, kambe lava ha ku sungulaka va pfumala vutivi byo ya emahlweni hi ndlela leyinene.

Vutivi Bya Xilaveko Xa Le Mahlweni Byi Laveka

Switirhisiwa swa NLC swi lava ku khoma ka masungulo ka miehleketo ya ku khoda ku tirhisa hi ku hetiseka swikumiwa swa swona. Loko ndzi kombela Lovable hi “generate a basic calculator” yi humesile xitirhisiwa xa xikalo lexi tirhaka hi ku hetiseka lexi simekiweke eka webu, lexi heleleke hi xitirhisiwa xa mutirhisi lexi nga na swikomba-nkarhi swa matirhelo yo fana na ku engetela, ku susa, ku andzisa, na ku avanyisa, tanihilaha swi kombisiweke hakona laha hansi.





Hambileswi a yi hlamarisa, app leyi a yi khoma tinhlayo ta xisekelo hi ndlela leyi nga riki na swiphiqo, kambe a yi pfumala ku khoma swihoxo—hi ku vula, eka swilo leswi nga riki swa tinhlayo swo tanihi maletere kumbe swihlawulekisi swo hlawuleka—leswi nga ha tshovekaka xitirhisiwa kumbe ku humesa vuyelo lebyi nga languteriwangiki. Ku lemuka swivandla leswi a swi lava ku twisisa TypeScript, React, na vulawuri bya mfumo. Handle ka vutivi bya “swilo leswi cinca-cincaka,” “mintirho,” kumbe “swiphemu,” lava sungulaka va lwela ku kambela, ku lulamisa swihoxo kumbe ku ndlandlamuxa khodi yo tano, leswi sivelaka vuswikoti bya vona byo cinca vuhumelerisi bya Lovable hi ndlela leyinene.





Mintlhontlho ya ku rharhangana na ku lulamisa swihoxo

Mintirho leyi rharhanganeke yi paluxa swipimelo swa NLC, hambi ku ri hi switirhisiwa swa xiyimo xa le henhla. Loko ndzi kombela Bolt ku “endla ndhawu yo hetelela ya REST API ku teka datha ya mutirhisi eka Python,” yi tumbuluxe xitirhisiwa xa webu lexi tirhaka lexi sekeriweke eka Flask lexi nga na makumu mambirhi: xin’wana xo vuyisa vatirhisi hinkwavo ( /api/users ) na xin’wana xa mutirhisi wo karhi ( /api/user/<user_id> ). Vuyelo byi katsa xikombiso xa datha ya mutirhisi, tinhlamulo ta JSON, na ku khomiwa ka swihoxo swa xisekelo, tanihilaha swi kombisiweke hakona laha hansi.





Kambe, xitirhisiwa xi hlanganile na xiphiqo: Bolt yi tsandzekile ku tumbuluxa kumbe ku lulamisa fayili ya requirements.txt , leyi funghiweke hi xihoxo (“X” yo tshwuka), leswi siyeke swilo leswi titshegeke swo fana na Flask swi nga hlamuseriwanga. Ku langutela loku ku lava ku nghenelela hi voko—ku nghenisa Flask ( pip install flask ) ni ku tumbuluxa fayili—leswaku API yi tirha. Vatumbuluxi lava nga na ntokoto va nga lulamisa leswi hi ku hatlisa, kambe vasunguri, lava pfumalaka vutivi bya vulawuri bya ku titshega kumbe ku lulamisiwa ka Flask, va langutana na xihinga lexi nga hluriwiki. Xivandla lexi xi kandziyisa ku titshega ka NLC eka vutshila bya xithekiniki lebyi nga xisekelo, hambiloko switirhisiwa swi vonaka swi tisa swintshuxo leswi heleleke.





Vaendli va swilo lava nga ni ntokoto va tikuma va vilerisiwa hi ku honisa koloko, kasi lava nga si sungulaka va langutana ni xihinga lexi nga hluriwiki xo lulamisa swihoxo. Stack Overflow’s 2024 Developer Survey yi paluxile leswaku 45% wa vatumbuluxi va xiphurofexinali va tshemba leswaku switirhisiwa swa AI a swi ringanelanga kumbe a swi ringanelanga ngopfu eku khomeni ka mintirho yo tika, mukhuva lowu ndzi wu voneke wu tshama wu ri kona ku fikela hi 2025, ngopfungopfu hi switirhisiwa swo fana na Bolt na Cline.[ Stack Overflow 2024 Developer Survey ]

Swipfuno swa Vatumbuluxi na ku Langutisisa ka Mahanyelo

Eka vaendli va swilo lava nga ni ntokoto, NLC yi olovisa mintirho leyi phindha-phindhiwaka—swihlawulekisi swa Windsurf leswi vhumbhaka swi hatlisisa ku kamberiwa, ku endla xikombiso xa Bolt swi hlayisa nkarhi. Hambi swi ri tano, swipimelo swa ha ri kona. Ntokoto wa mina na Cline wu humese tsalwa leri tsandzekeke hi ku miyela, leri sindziseke ku tsala nakambe hi voko—ku nga ku vilela loku phindha-phindhiwaka.





Swivilelo swa mahanyelo na swona swi vonaka swi ri swikulu. Ku titshega ka GitHub Copilot eku sunguleni eka vuhlayiselo bya mani na mani swi pfuxe minjhekanjhekisano ya nhundzu ya vutlhari.[ Copilot IP Controversy - The Verge ] Hi 2025, Bolt yi lwisana na leswi hi ku scoping outputs ku papalata ku tlheriseriwa, kasi Lovable yi tirhisa ti curated datasets ku tiyisisa leswaku i ya masungulo. Magoza lawa ya hunguta makhombo, hambileswi ku twisiseka loku anameke ka nawu eka vun’wini bya khodi ku nga si yimisiwa, ku nga mhaka ya nkoka eka ku amukeriwa ka mabindzu.

Ndlela yo ya emahlweni hi 2025

Switirhisiwa swa sweswi swa NLC swi kombisa nhluvuko:

Enhanced Precision : Xivumbeko xa Windsurf’s Flow xi hlamusela swingheniso leswi nga twisisekiki hi swivutiso swo landzelerisa.

Mfikelelo wo Olovisiwa : Xihlanganisi lexi sekeriweke eka app xa Lovable xi hundza eka ti-IDE leti rharhanganeke.

Nseketelo wo Hlawuleka : Ku kuma swihoxo swa Cursor swi fungha timhaka hi ku hatlisa.

Loko nhluvuko lowu wu hunguta ku avana, ku amukeriwa hinkwako ku titshege hi ku antswisiwa kun’wana na dyondzo ya vatirhisi.

Mahetelelo na Xirhambo xo Goza

Ku tsala tikhodi ta ririmi ra ntumbuluko ku humelela hi 2025—timiliyoni ta vaendli va yona va tirhisa vutshila bya yona—hambiswiritano byi tsandzeka ku fikeleleka hinkwako. Ku nga twisiseki, vutivi lebyi lavekaka, na ku rharhangana ka ku lulamisa swihoxo swi hlongola swo tala, kasi swivumbeko swa mahanyelo swa hluvuka. Vatumbuluxi va fanele ku hlanganisa switirhisiwa swo fana na Cursor kumbe Bolt ku ndlandlamuxa vuhumelerisi, ku antswisa vuswikoti ku hlanganisa swivandla swa AI. Lava sungulaka va langutane na ku hlawula: ku kuma vutivi bya masungulo kutani va rindzela ku olovisiwa kun’wana.





"Xivutiso a hi leswaku xana AI yi ta cinca ku khoda—se yi endlile. Ntlhontlho wa xiviri? Ku tiyisisa leswaku hi vumba vumundzuku bya yona ku tlula ku vumbiwa hi yona."





Swikombo





Malunghana na Mutsari: Ndzi Jay Thakur, Muinjhiniyere wa Software wa le Henhla eka Microsoft, ndzi kambisisa vuswikoti byo hundzula bya Vayimeri va AI. Hi ntokoto wo tlula 8 wa malembe yo aka na ku ringanisa swintshuxo swa AI eka Amazon, Accenture Labs, naswona sweswi Microsoft, swi hlanganisiwile na tidyondzo ta mina eka Stanford GSB, ndzi tisa langutelo ro hlawuleka eka ku hlangana ka thekinoloji na bindzu. Ndzi tinyiketerile ku endla leswaku AI yi fikeleleka eka hinkwavo — ku suka eka lava sungulaka ku ya eka vativi — hi ku kongomisa eka ku aka swikumiwa leswi nga na nkucetelo. Tanihi xivulavuri na mutsundzuxi wo sungula loyi a navelaka, ndzi avelana vutivi eka Vayimeri va AI, GenAI, LLMs, SMLs, AI leyi nga na vutihlamuleri, na ndhawu ya AI leyi cincaka. Tihlanganise na mina eka Linkedin