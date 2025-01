Web3 Just Got Greener: Hlangana na GGEZ1, Blockchain leyi bechaka swinene eka ku kondletela

Leyi i nkatsakanyo wa vulawuri bya phepha ro basa leri ndzi tirheke eka rona no ri kandziyisa eka webusayiti ya phurojeke ( ggez.un’we ). Hi le ka swiyimo swo hetelela swo lemuka phepha ro basa hi phurojeke ya xiviri tanihileswi hi kunguhataka ku sungula ikhosisteme ya GGEZ1 blockchain. Leswi landzelaka i nkatsakanyo wa phepha ro basa:

Nkatsakanyo wa Vulawuri

Phepha ro Basa ra GGEZ1 ri humesa xivono xo cinca xa vumundzuku bya timali ta misava hinkwayo, lexi kongomisiweke eka milawu ya Timali to Pfuxeta (ReFi) na ku vekiwa ka swikombiso swa switirhisiwa swa ku kondletela. Emisaveni leyi langutaneke na mintlhontlho leyikulu ya ikhonomi na mbango, GGEZ1 yi nghenisa mali ya crypto leyi seketeriwaka hi ku kondletela leyi nyikaka ndlela yin’wana leyi tiyeke no sirheleleka eka timali ta ndhavuko ta fiat na timali ta crypto. Hi ku tokenizing nhundzu ya misava ya xiviri leyi kongomisiweke eka ku kondletela (RWAs), GGEZ1 yi endla xidemokirasi eka mfikelelo eka vuvekisi bya nkoka wa le henhla, ku kongomisa xiphemu lexi lavekaka swinene eka tiphurojeke ta ku kondletela leti tumbuluxaka mitirho, ku fambisa swivandlanene swa ikhonomi, na ku engetela ku katsa ka swa timali.





Endlelo leri hi nkarhi wun’we ri langutana na mintlhontlho yimbirhi ya misava hinkwayo: ku lwisana na ku cinca ka maxelo na ku onhiwa ka mbango loko ku ri karhi ku ndlandlamuxiwa ku katsa hinkwavo hi swa timali.





Fambiselo ra ikholoji

Ikhosisteme ya GGEZ1 yi tirhisa vuswikoti byo cinca bya Web3 na RWA tokenization ku tlakusa ku kondletela na ku katsa hinkwavo. Hi ku ya hi thesisi ya phurojeke, nhundzu ya ku kondletela yi lulamerile ku va swixavisiwa swa nkoka swinene swa nkarhi lowu taka, naswona pulatifomo yi endleriwe ku endla leswaku nhundzu leyi yi fikeleleka eka hinkwavo.





Pulatifomo ya GGEZ1 yi endla leswaku vatirhisi va kota ku:

Ku vekisa na ku xaviselana hi ku olova eka nhundzu ya ku kondletela leyi nga na swikombiso eka Web3

Chansela xiphemu xa mali eka tiphurojeke ta ku kondletela

Ku tlakusa migingiriko ya vutumbuluxi ya ku kondletela





Pulatifomo ya GGEZ1 yi hlanganisa blockchain ya Leyara 1 (L1) na tinetiweki ta swa timali ta Web2 ku hlanganisa hi ndlela yo pfumala swiphiqo tinetiweki leti hangalasiweke na tisisiteme ta swa timali ta ndhavuko. Ku hlanganisiwa loku i ka nkoka swinene eka ku lawula na ku tokeniza nhundzu ya misava ya xiviri (RWA), ku tiyisisa leswaku nhundzu leyi yi nga tirhisana hi ndlela leyinene na switirhisiwa swa timali leswi simekiweke.





Xitirhisiwa lexi xi endla leswaku ku va na switirhisiwa swa masungulo swa pulatifomo:

Tokenization launchpad: Ku endla leswaku vini va nhundzu va kota ku tokenize nhundzu na ku sungula mali ya vona ya crypto.

Ndhawu ya makete ya cryptocurrency leyi seketeriwaka hi ku kondletela: ku pfumelela vatirhisi ku vekisa eka na ku xaviselana swivandlanene swa vuvekisi.

Rimba ra ku hangalasiwa ka Web3: Ku tiyisisa leswaku nhundzu leyi nga na tithokini ya kumeka eka tichanele hinkwato ta Web3.





Pulatifomo yi endla leswaku vini va nhundzu na vahlayisi va kota ku fikelela mali hi ku veka tithokini eka nhundzu ya vona ya misava ya xiviri, loko yi ri karhi yi nyika vatirhisi va makumu ndlela yo olova yo vekisa na ku xaviselana nhundzu leyi ya ku kondletela leyi nga na swikombiso, hinkwaswo endzeni ka ikhosisteme leyi sirhelelekeke na ku tirha kahle.





Xikombiso xa Ikhonomi

Ikhosisteme ya GGEZ1 yi tirha eka modele wa ikhonomi lowu simekiweke eka Tokenomics lowu endleriweke ku kurisa ku kondletela ka nkarhi wo leha na ku tumbuluxiwa ka nkoka. Exikarhi ka modele lowu i GGEZ1 Governance Coin , leyi fambisaka ku cincana, vulawuri, na vuhlayiseki endzeni ka netiweke. Loko ikhosisteme yi ri karhi yi kula, xilaveko xa mali ya nsimbi ya GGEZ1 xi languteriwile ku tlakuka, leswi hlohloteriwaka hi migingiriko yo fana na ku cincana ka blockchain, ku vekiwa ka swikombiso swa nhundzu ya ku kondletela, na matirhelo ya timali leti hangalasiweke (DeFi). Mali leyi nghenaka leyi humaka eka tihakelo ta vuxavisi yi hangalasiwa exikarhi ka vakhomaxiave, ku tiyisisa leswaku ku humelela ka pulatifomo ku vuyerisa vakhomi va mali ya nsimbi.





GG ReFi Coin yi ta va mali yo sungula ya pulatifomo leyi humesiweke leyi seketeriwaka hi ku tshamiseka, leyi kombisaka vuswikoti bya pulatifomo byo tokenize nhundzu ya misava ya xiviri hi ku tirhisa Tokenization Launchpad ya yona. Mali leyi ya nsimbi yi endleriwe ku nyika mali ya xidijitali leyi tiyeke, leyi nga lwisaniki na inflexini leyi seketeriwaka hi ku hlayiseka hi vuvekisi lebyi nga heriki. Mali ya nsimbi yi fambisana na milawu ya Timali to Pfuxeta (ReFi), ku tiyisisa leswaku a yi nyiki ntsena mbuyelo wa timali kambe yi tlhela yi humesa switandzhaku leswinene swa ntshamiseko na mbango.





Hi 2030, GGEZ1 yi kongomisa ku tokenize $15 wa tibiliyoni eka nhundzu ya ku kondletela, ku khoma xiphemu lexikulu xa makete wa RWA tokenization lowu kulaka hi xihatla na ku cinca ka misava hinkwayo ku ya eka vuvekisi bya switirhisiwa leswi nga ta tshama nkarhi wo leha. Matshalatshala lawa ya languteriwile ku humesa kwalomu ka $70 wa timiliyoni ta USD eka mali leyi nghenaka ya lembe na lembe ku suka eka tihakelo ta vuxavisi, nhlayo leyi simekiweke eka Fomula ya Xiringanyeto xa Mali leyi Nghenaka leyi tekelaka enhlokweni swilo swa nkoka leswi nga kona eka tinetiweki ta blockchain.





Ya-Eka-Makete

Qhinga ra GGEZ1 ro ya emakete ri endleriwe ku veka pulatifomo tanihi murhangeri eka ku vekiwa ka swikombiso swa nhundzu ya ku kondletela, hi ku kongomisa ngopfu eka ku koka rinoko eka Gen Z na timakete leti hluvukaka, vayingiseri lava kongomisiweke eka pulatifomo. Ku endla branding na marungula swi kandziyisa vito ra GGEZ1, vutivi bya brand, na tagline, “Ku endla leswaku swi olova no tsakisa eka un’wana na un’wana ku vekisa eka ku kondletela eka Web3” ku twala na Gen Z na vanhu eka timakete leti hluvukaka lava rhangisaka emahlweni ku khumbeka ka mbango na ku katsa hinkwavo hi swa timali.





Qhinga ri katsa ku ndlandlamuxa tindlela ta ku hangalasiwa ka web3 hi ku tirhisa ku hlanganisiwa ka Web3 ku tiyisisa mfikelelo wo anama. Ku simekiwa ka GG ReFi Coin i xiphemu xa nkoka, lexi tirhaka tanihi xikombiso na vumbhoni bya miehleketo eka lava nga ta va vini va nhundzu na vahlayisi lava tekelaka enhlokweni ku endliwa ka tokenization ya nhundzu ya vona eka Tokenization Launchpad. Ntirhisano wa maqhinga na vahlayisi va nhundzu na tifemeni ta ti-equity i swa nkoka swinene eka ku ringanisa na ku tokenizing nhundzu ya nkoka wa le henhla. Ku engetela kwalaho, ku tirhisa tindlela ta vuxavisi bya organic ku katsa na vuxavisi bya vahlohloteri, ku nghenelela eka swihangalasamahungu swa le ka social media, na ku nghenelela eka swiendlakalo swa indasitiri, leswi lulamisiweke ku tsakisa Gen Z.





GameFi DApps leyi tirhisaka AI

Ti-Dapp ta GameFi leti fambiwaka hi AI i ta nkoka eka tipulani ta nkarhi lowu taka ta GGEZ1, ngopfungopfu eku kokeni ka Gen Z, vayingiseri lava kongomisiweke eka pulatifomo. Hi ku lemuka ku yelana ka Gen Z eka mintlangu na ntokoto wa xidijitali, GGEZ1 yi kunguhata ku tirhisa switirhisiwa swa GameFi leswi fambiwaka hi AI ku endla leswaku vuvekisi lebyi nga heriki byi nghenelela na ku fikeleleka. Ti-DApp leti ti ta nyika mintokoto yo nghenelela, yo tirhisana leyi hakelaka vatirhisi hi ti-cryptocurrencies leti seketeriwaka hi ku kondletela, ku hundzula migingiriko ya vuvekisi ku va mintlhontlho yo tsakisa, yo fana na mintlangu.





Vulawuri bya Khombo

Pulatifomo ya GGEZ1 yi langutane na makhombo yo hlaya, ku katsa na ku cincacinca ka makete loku nga khumbhaka nkoka wa nhundzu leyi nga na tithokini, mintlhontlho ya milawu hikwalaho ka xiyimo xa nawu xa blockchain lexi cincaka, na makhombo ya mali leyi bohiweke eka GG ReFi Coin. Minxungeto ya thekinoloji na vuhlayiseki bya xiyenge xa inthanete yi tlhela yi tisa makhombo eka ku tshemba ka vatirhisi na vutshembeki bya pulatifomo.





GGEZ1 yi hunguta makhombo lawa hi ku hambanyisa photifoliyo ya yona ku lawula ku cincacinca ka makete na ku tiyisisa ku landzeleriwa ka milawu. Ku lulamisa makhombo ya mali leyi nga kona, pulatifomo yi hlayisa tirhesivhi to tiya na ku vumba vutirhisani bya maqhinga eka GG ReFi Coin. Tiphurothokholo ta vuhlayiseki ta xiyimo xa le henhla, tioditi ta nkarhi na nkarhi, na ku vekiwa tihlo loku yaka emahlweni swi le ku tirheni ku sirhelela eka minxungeto ya thekinoloji na vuhlayiseki bya xiyenge xa inthanete, ku ndlandlamuxa ku tiyisela ka pulatifomo na ku humelela ka nkarhi wo leha.





Xipano xa Xipano

GGEZ1 yi rhangela hi khale ka masocha ya fintech Mutaz Majdoub na Mohammed Shawamreh, lava tisaka ntokoto wo tlula 20 wa malembe eka nhluvukiso wa switirhisiwa swa timali. Rhekhodo ya vona leyi tiyisisiweke yi katsa ku dizayina, ku aka, na ku tirhisa tipulatifomo ta timali ta SaaS leti humelelaka eka timakete to tlula 10 eYuropa hinkwaro na le Middle East. Vutshila bya vona byi pfuna swinene eku fambiseni ka xivono na ku hetisisiwa ka phurojeke ya GGEZ1.





Mahetelelo

Ikhosisteme ya GGEZ1 ReFi blockchain a hi vutumbuluxi bya swa timali ntsena; i xihlohloteri xa ku cinca ka misava hinkwayo ku ya eka ku kondletela. Anakanya hi mali ya crypto leyi seketeriwaka hi nchumu lowunene eka pulanete ya hina, leyi seketeriwaka hi tiphurojeke leti humesaka eneji yo chipa leyi tengeke, ku tlakusa vurimi lebyi nga heriki, na ti-ecosystem leti humelelaka. Hi ku ya hi milawu ya Timali to Pfuxeta (ReFi), pulatifomo yi kongomisa ku tisa havumbirhi bya mbuyelo wa timali na ku khumbeka lokunene ka ntshamiseko na mbango, leswi endlaka leswaku GGEZ1 yi va matimba ya matimba eka ku cinca ka misava hinkwayo.