Web3 أصبح أكثر خضرة: تعرف على GGEZ1، شركة Blockchain التي تراهن بقوة على الاستدامة

هذا هو الملخص التنفيذي للورقة البيضاء التي عملت عليها ونشرتها على موقع المشروع ( جيز.وان نحن الآن في المراحل النهائية من إعداد الورقة البيضاء بمشروع حقيقي حيث نخطط لإطلاق نظام GGEZ1 blockchain البيئي. فيما يلي ملخص الورقة البيضاء:

الملخص التنفيذي

يقدم الكتاب الأبيض لـ GGEZ1 رؤية تحويلية لمستقبل التمويل العالمي، تتمحور حول مبادئ التمويل التجديدي (ReFi) ورمزية البنية التحتية للاستدامة. في عالم يواجه تحديات اقتصادية وبيئية كبيرة، تقدم GGEZ1 عملة مشفرة مدعومة بالاستدامة توفر بديلاً أكثر استقرارًا وأمانًا للعملات الورقية التقليدية والعملات المشفرة. من خلال رمزية الأصول الواقعية التي تركز على الاستدامة، تعمل GGEZ1 على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الاستثمارات عالية القيمة، وتوجيه رأس المال المطلوب بشدة إلى مشاريع الاستدامة التي تخلق فرص العمل، وتدفع الفرص الاقتصادية، وتزيد من الشمول المالي.





ويتناول هذا النهج في الوقت نفسه تحديين عالميين: مكافحة تغير المناخ والتدهور البيئي مع تعزيز الشمول المالي.





النظام البيئي

يستغل نظام GGEZ1 الإمكانات التحويلية لـ Web3 وRWA tokenization لتعزيز الاستدامة والشمول. وفقًا لأطروحة المشروع، من المتوقع أن تصبح أصول الاستدامة السلع الأكثر قيمة في المستقبل، وقد تم تصميم المنصة لجعل هذه الأصول في متناول الجميع.





تتيح منصة GGEZ1 للمستخدمين:

[ ] استثمر وتداول بسهولة في أصول الاستدامة المميزة عبر Web3

استثمر وتداول بسهولة في أصول الاستدامة المميزة عبر Web3 [ ] توجيه رأس المال نحو مشاريع الاستدامة

توجيه رأس المال نحو مشاريع الاستدامة [ ] تعزيز مبادرات الاستدامة المبتكرة





تدمج منصة GGEZ1 سلسلة الكتل من الطبقة 1 (L1) مع شبكات مالية من Web2 لربط الشبكات اللامركزية بسلاسة بالأنظمة المالية التقليدية. يعد هذا التكامل أمرًا بالغ الأهمية لإدارة الأصول الحقيقية (RWA) ورمزيتها، مما يضمن تفاعل هذه الأصول بسلاسة مع البنية التحتية المالية القائمة.





تتيح هذه البنية التحتية للتطبيقات الأساسية للمنصة ما يلي:

منصة إطلاق الرمز المميز: تمكين مالكي الأصول من رمزية الأصول وإطلاق العملات المشفرة الخاصة بهم.

تمكين مالكي الأصول من رمزية الأصول وإطلاق العملات المشفرة الخاصة بهم. سوق العملات المشفرة المدعومة بالاستدامة: للسماح للمستخدمين بالاستثمار في فرص الاستثمار وتداولها.

للسماح للمستخدمين بالاستثمار في فرص الاستثمار وتداولها. إطار عمل توزيع Web3: لضمان توفر الأصول المميزة عبر قنوات Web3.





تتيح المنصة لأصحاب الأصول والأمناء الوصول إلى التمويل من خلال رمزية أصولهم في العالم الحقيقي، مع توفير طريقة سهلة للمستخدمين النهائيين للاستثمار في هذه الأصول المستدامة الرمزية وتداولها، كل ذلك ضمن نظام بيئي آمن وفعال.





النموذج الاقتصادي

يعمل نظام GGEZ1 البيئي على نموذج اقتصادي قائم على Tokenomics مصمم لتعزيز الاستدامة طويلة الأجل وخلق القيمة. يعد GGEZ1 Governance Coin جوهر هذا النموذج، والذي يسهل المعاملات والحوكمة والأمان داخل الشبكة. مع نمو النظام البيئي، من المتوقع أن يرتفع الطلب على عملة GGEZ1، مدفوعًا بأنشطة مثل معاملات blockchain، ورمزية أصول الاستدامة، وعمليات التمويل اللامركزي (DeFi). يتم توزيع الإيرادات الناتجة عن رسوم المعاملات بين أصحاب المصلحة، مما يضمن أن نجاح المنصة يعود بالنفع على حاملي العملات.





ستكون عملة GG ReFi أول عملة مشفرة مدعومة بالاستدامة تصدرها المنصة، مما يُظهر قدرة المنصة على ترميز الأصول في العالم الحقيقي باستخدام منصة إطلاق الترميز الخاصة بها. تم تصميم هذه العملة لتقديم عملة رقمية مستقرة ومقاومة للتضخم ومدعومة بشكل آمن باستثمارات مستدامة. تتماشى العملة مع مبادئ التمويل التجديدي (ReFi)، مما يضمن أنها لا توفر عوائد مالية فحسب، بل تولد أيضًا تأثيرات اجتماعية وبيئية إيجابية.





بحلول عام 2030، تهدف GGEZ1 إلى تحويل 15 مليار دولار أمريكي من أصول الاستدامة إلى توكنات، والاستحواذ على حصة كبيرة من سوق توكنات RWA المتوسعة بسرعة والتحول العالمي نحو الاستثمار في البنية التحتية المستدامة. ومن المتوقع أن تولد هذه الجهود ما يقرب من 70 مليون دولار أمريكي من الإيرادات السنوية من رسوم المعاملات، وهو رقم يعتمد على صيغة توقعات الإيرادات التي تأخذ في الاعتبار العوامل الرئيسية المتأصلة في شبكات blockchain.





التوجه إلى السوق

تم تصميم استراتيجية طرح GGEZ1 في السوق لتضع المنصة في موقع الريادة في مجال رمزنة أصول الاستدامة، مع التركيز بشكل خاص على جذب الجيل Z والأسواق الناشئة، وهي الجماهير المستهدفة للمنصة. تؤكد العلامة التجارية والرسائل على اسم GGEZ1 وهوية العلامة التجارية والشعار "جعل الأمر سهلاً وممتعًا للجميع للاستثمار في الاستدامة على Web3" للتوافق مع الجيل Z والأفراد في الأسواق الناشئة الذين يعطون الأولوية للتأثير البيئي والشمول المالي.





تتضمن الاستراتيجية توسيع قنوات توزيع الويب 3 من خلال تكامل الويب 3 مما يضمن إمكانية الوصول على نطاق واسع. يعد إطلاق عملة GG ReFi Coin عنصرًا بالغ الأهمية، حيث يعمل كنموذج وإثبات مفهوم لمالكي الأصول المحتملين والحراس الذين يفكرون في رمزية أصولهم على منصة إطلاق الرمزية. تعد الشراكات الاستراتيجية مع أمناء الأصول وشركات الأسهم محورية لتوسيع نطاق الأصول عالية القيمة ورمزيتها. بالإضافة إلى ذلك، تنفيذ استراتيجيات التسويق العضوي بما في ذلك تسويق المؤثرين، والمشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة في الأحداث الصناعية، المصممة لجذب الجيل Z.





تطبيقات GameFi DApps المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تشكل تطبيقات GameFi اللامركزية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي عنصرًا محوريًا في خطط GGEZ1 المستقبلية، وخاصة في جذب الجيل Z، الجمهور المستهدف للمنصة. وإدراكًا لتقارب الجيل Z مع الألعاب والتجارب الرقمية، تخطط GGEZ1 للاستفادة من تطبيقات GameFi التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لجعل الاستثمار المستدام جذابًا وسهل الوصول إليه. ستوفر هذه التطبيقات اللامركزية تجارب غامرة وتفاعلية تكافئ المستخدمين بعملات مشفرة مدعومة بالاستدامة، وتحويل أنشطة الاستثمار إلى تحديات ممتعة تشبه الألعاب.





إدارة المخاطر

تواجه منصة GGEZ1 العديد من المخاطر، بما في ذلك تقلبات السوق التي قد تؤثر على قيمة الأصول الرمزية، والتحديات التنظيمية بسبب المشهد القانوني المتطور لسلسلة الكتل، ومخاطر السيولة المرتبطة بعملة GG ReFi Coin. كما تشكل التهديدات التكنولوجية والأمن السيبراني مخاطر على ثقة المستخدم وسلامة المنصة.





تخفف GGEZ1 من هذه المخاطر من خلال تنويع محفظتها لإدارة تقلبات السوق وضمان الامتثال التنظيمي. ولمعالجة مخاطر السيولة، تحتفظ المنصة باحتياطيات قوية وتشكل شراكات استراتيجية لعملة GG ReFi. وتوجد بروتوكولات أمان متقدمة وعمليات تدقيق منتظمة ومراقبة مستمرة للحماية من التهديدات التكنولوجية والأمن السيبراني، مما يعزز مرونة المنصة ونجاحها على المدى الطويل.





الفريق

يتولى قيادة مشروع GGEZ1 خبراء التكنولوجيا المالية المخضرمين معتز مجدوب ومحمد شوامرة، اللذان يتمتعان بخبرة تزيد عن 20 عامًا في تطوير التطبيقات المالية. ويشمل سجلهما الحافل تصميم وبناء وتشغيل منصات مالية ناجحة في أكثر من 10 أسواق في أوروبا والشرق الأوسط. وتلعب خبرتهما دورًا أساسيًا في دفع رؤية مشروع GGEZ1 وتنفيذه.





خاتمة

إن نظام GGEZ1 ReFi القائم على تقنية بلوكتشين ليس مجرد ابتكار مالي؛ بل إنه حافز للانتقال العالمي نحو الاستدامة. تخيل عملة مشفرة مدعومة بشيء مفيد لكوكبنا، ومدعومة بمشاريع تولد طاقة نظيفة رخيصة، وتروج للزراعة المستدامة، وتزدهر النظم البيئية. واستنادًا إلى مبادئ التمويل المتجدد (ReFi)، تهدف المنصة إلى تحقيق عوائد مالية وتأثير اجتماعي وبيئي إيجابي، مما يجعل GGEZ1 قوة فعّالة للتغيير العالمي.



