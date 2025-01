PlayBlock Yi Pfuxeta Tirhekhodo Ta Vholumo Ya Mabindzu Ya Siku Na Siku Tanihi Leswi Xivumbeko Lexintshwa Xa CopyTrader Xi Fambisaka Xilaveko Lexi Tlakukeke

**RAMAT GAN, IL, December 2nd, 2024/Chainwire/--**Playance yi tivise ku tlakuka lokukulu eka vholumo ya mabindzu ya siku na siku eka blockchain ya yona ya vutumbuluxi, PlayBlock , eka masiku ya khume lama hundzeke.





Ku sunguriwa ka vuphayona bya yona Xivumbeko xa CopyTrader yi vile xihlohloteri xa nkoka xa ku kula loku, laha datha yi paluxaka ku yelana lokukulu exikarhi ka ku sunguriwa ka CopyTrader na ku tlakuka ka vuxavisi bya siku na siku bya pulatifomo. Vaxavisi emisaveni hinkwayo va hundzukela eka Playnance, va tirhisa CopyTrader ku ndlandlamuxa matirhelo ya vona loko va ri karhi va hoxa xandla eka ku ndlandlamuxiwa ka xihatla ka ikhosisteme.

Swiendlakalo swa nkoka leswi xiyekaka leswi fikeleleriweke

Eka masiku ya khume lama hundzeke, PlayBlock yi fikelerile:

Ku Cinca ka Siku na Siku loku nga si tshamaka ku va kona: Ku tshova tirhekhodo ta khale, Playnance yi tiyisisa xiyimo xa yona tanihi murhangeri wa blockchain wa misava hinkwayo.

Ku Nghenelela ka Vaxavisi loku Tlakukeke: Xivumbeko xa CopyTrader xi hlohlotele magandlati ya migingiriko, laha vaxavisi va tirhisaka nkarhi wo tekelela ku humelela ka vatirhi va le henhla.

Ku Kula ka Xilaveko xa Misava Hinkwayo: PlayBlock yi ya emahlweni yi koka rinoko ra vatirhisi vo hambana, yi hlanganisa vayingiseri va Web2 na Web3 hi ku tirhisa switirhisiwa swa yona swa vutumbuluxi na ntokoto lowu nga na swiphiqo.



“Xingheniso xa Muxavisi wa Tikopi yi vile na ku cinca, ku fambisa havumbirhi bya ku cinca ka siku na siku na ku nghenelela ka vaxavisi ku ya eka swiyimo leswintshwa,” ku vula Pini, CEO wa Ku tlanga hi ku tlanga . “Ku yelana loku exikarhi ka ku amukeriwa ka CopyTrader na ku kula ka hina loku tshovekeke tirhekhodo ku kandziyisa nkoka wa pulatifomo ya hina na vuswikoti bya yona byo nyika matimba eka vaxavisi eka swiyimo hinkwaswo.”

Muxavisi wa Tikopi : Ku tumbuluxa swilo leswintshwa swa Blockchain Trading





Leswi ha ku sunguriweke Muxavisi wa Tikopi xivumbeko xi cinca ntlangu eka vaxavisi, xi nyikela:

Ku tlheriseriwa ka Qhinga ra Nkarhi wa Xiviri: Vatirhisi va nga landzelela vaxavisi lava tirhaka kahle, va kombisa mabindzu ya vona hi ku hatlisa ku kuma mbuyelo lowu antswisiweke.

Vulawuri bya Khombo lebyi nga Cinciwa: Vatirhisi va nga veka tipharamitha leti endleriweke munhu hi xiyexe to fana na mali ya bindzu na swipimelo ku fambelana na tipakani ta munhu hi xiyexe.

Hakelo leyi nga na swiphiqo: Tikontiraka ta vutlhari ta xiothomethi ti tiyisisa leswaku ku hlula ku nghenisiwa hi ku kongoma eka swipachi swa vatirhisi endzhaku ka xirhendzevutani xin’wana na xin’wana.

Ku Nghenelela loku antswisiweke: Hi ku hunguta xihinga xo nghena eka mabindzu ya maqhinga, CopyTrader yi kokile vatirhisi lavantshwa loko yi ri karhi yi hlohlotela migingiriko ya le henhla exikarhi ka vaxavisi lava nga kona.

UpVsDown.com

Injhini Leyi Nga Endzhaku Ka Ku Kula Ka PlayBlock

Xitirhisiwa xa nkoka xa Playnance xa dApp, . UpVsDown.com , yi ya emahlweni yi susumeta ku humelela ka fambiselo ra ikholoji. Yi tiveka hi ntlangu wa yona wa makete wa vuprofeta lebyi cinca-cincaka, . UpVsDown.com yi vonile ku engeteleka ka migingiriko leyi fambelanaka na xivumbeko xa CopyTrader, yi nyika:

Mintirho leyi nga riki na Gasi: Ku herisa tihakelo swi pfumelela vaxavisi ku va na vuswikoti byo kurisa miholo.

Ntlangu lowu Sekeriweke eka Vuswikoti na ku va erivaleni: Vatirhisi va tiphina hi ndhawu leyi lulameke na ku nghenelela leyi seketeriwaka hi thekinoloji ya blockchain.

Ku Fikeleleka ka Misava Hinkwayo: Hi ku tirhisa vuhlanganisi lebyi twisisekaka, pulatifomo yi hlanganisa xivandla exikarhi ka miganga ya mabindzu ya ndhavuko na leyi hangalasiweke.

Xisekelo xa Vumaki bya Swilo leswintshwa

PlayBlock yi ya emahlweni yi veka swipimelo leswintshwa eka thekinoloji ya blockchain, yi hlanganisa:

Massive Scalability: Ku seketela 40,000 wa mabindzu hi sekoni, pulatifomo yi amukela ku kula hi xihatla na ku xaviselana ka mikarhi ya le henhla.

Ku Tirhisa Gasi ya Zero: Minxaviselano leyi nga durhiki yi ndlandlamuxa ku nghenelela ka vaxavisi na ku amukeriwa ka vatumbuluxi.

Stable Ecosystem: Yi seketeriwa hi USD-pegged USDP, PlayBlock yi tiyisisa ku cincana loku tshembekaka na ku tirhisiwa loku olovaka.

Xivono xa Playnance: Ku yisa emahlweni ku hundzuka ka Mabindzu

Tanihi Muxavisi wa Tikopi ku amukeriwa ka vana ku kula, . Ku tlanga hi ku tlanga yi tinyiketerile ku ndlandlamuxa ikhosisteme ya yona, ku ndlandlamuxa switirhisiwa, na ku seketela vaaki va yona va misava hinkwayo lava andzaka hi xihatla. Vuswikoti bya pulatifomo byo fambelanisa swihlawulekisi swa vutumbuluxi swo fana na CopyTrader na ku kula loku vonakaka swi kombisa vuswikoti bya yona byo hlamusela hi vuntshwa ku xaviselana ka blockchain.

Hi Ku tlanga hi ku tlanga

Hi tihofisinkulu eRamat Gan, Israel, na tihofisi eDubai, UAE, Playnance i murhangeri wa Web3 loyi a tisaka swintshuxo swa blockchain swa xiyimo xa le henhla swa mabindzu, mintlangu, na timali leti hangalasiweke. Yi khomiwile hi blockchain ya yona ya Layer-3, PlayBlock, na dApp ya yona ya xiyimo xa le henhla, . UpVsDown.com , Playnance yi fambisa ku amukeriwa ka Web3 ya misava hinkwayo hi ku tirhisa vutumbuluxi na matirhelo yo tshovela tirhekhodo. Vatirhisi va nga landzela Playnance Eka X ku kuma vuxokoxoko byo tala hi PlayBlock na ikhosisteme ya Playnance, endzela ximfumo xa vona webusayiti ya kona , valanga Ku ya ehenhlaVsEhansi , naswona u kuma leswintshwa Xivumbeko xa CopyTrader .

Hlanganisa

Musunguri & CEO

PIni

Ku tlanga hi ku tlanga

Pini@ku tlanga.com

Xitori lexi xi hangalasiwile tani hi nkandziyiso hi Chainwire ehansi ka HackerNoon’s Business Blogging Program. Dyondza swo tala hi nongonoko lowu laha