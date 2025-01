PlayBlock quebra recordes de volume de negociação diária enquanto novo recurso CopyTrader impulsiona demanda crescente

**RAMAT GAN, IL, 2 de dezembro de 2024/Chainwire/--**A Playance anunciou um aumento significativo no volume diário de negociações em seu inovador blockchain, PlayBlock, nos últimos 10 dias.





O lançamento do seu pioneiro Recurso CopyTrader tem sido um impulsionador essencial desse crescimento, com dados revelando uma forte correlação entre a introdução do CopyTrader e o crescente volume de negócios diário da plataforma. Traders em todo o mundo estão se voltando para a Playnance, alavancando o CopyTrader para melhorar seu desempenho enquanto contribuem para a rápida expansão do ecossistema.

Marcos notáveis alcançados

Nos últimos 10 dias, o PlayBlock alcançou:

Volume de negócios diário sem precedentes: quebrando recordes anteriores, a Playnance está consolidando sua posição como líder global em blockchain.

Aumento do envolvimento dos traders: o recurso CopyTrader gerou uma onda de atividade, com os traders capitalizando a oportunidade de replicar o sucesso dos melhores desempenhos.

Crescimento da demanda global: o PlayBlock continua atraindo uma base de usuários diversificada, misturando públicos Web2 e Web3 por meio de suas ferramentas inovadoras e experiência integrada.



“A introdução de Copiador tem sido transformador, levando o volume de negócios diário e o envolvimento dos comerciantes a novos patamares”, disse Pini, CEO da Natação de jogo . “Essa correlação entre a adoção do CopyTrader e nosso crescimento recorde ressalta o valor da nossa plataforma e sua capacidade de capacitar traders em todos os níveis.”

Copiador : Inovando na negociação de blockchain





O recém-lançado Copiador O recurso está mudando o jogo para os comerciantes, oferecendo:

Replicação de estratégia em tempo real: os usuários podem acompanhar os traders de melhor desempenho, espelhando suas negociações instantaneamente para obter resultados otimizados.

Gerenciamento de risco personalizável: os usuários podem definir parâmetros personalizados, como valores de negociação e limites para corresponder a objetivos individuais.

Recompensas contínuas: contratos inteligentes automatizados garantem que os ganhos sejam creditados diretamente nas carteiras dos usuários após cada rodada.

Maior engajamento: ao reduzir a barreira de entrada para negociações estratégicas, o CopyTrader atraiu novos usuários e, ao mesmo tempo, incentivou maior atividade entre os traders existentes.

UpVsDown.com

O motor por trás do crescimento da PlayBlock

O principal dApp da Playnance, UpVsDown.com , continua a impulsionar o sucesso do ecossistema. Conhecido por sua jogabilidade dinâmica de mercado de previsão, UpVsDown.com viu um aumento na atividade correlacionada com o recurso CopyTrader, oferecendo:

Transações sem gás: a eliminação de taxas permite que os traders maximizem potencialmente os ganhos.

Jogabilidade transparente e baseada em habilidades: os usuários desfrutam de um ambiente justo e envolvente apoiado pela tecnologia blockchain.

Acessibilidade global: com uma interface intuitiva, a plataforma preenche a lacuna entre as comunidades de negociação tradicionais e descentralizadas.

Uma Fundação de Inovação

A PlayBlock continua a definir novos padrões em tecnologia blockchain, combinando:

Grande escalabilidade: suportando 40.000 transações por segundo, a plataforma acomoda rápido crescimento e negociação de alta frequência.

Eficiência de gás zero: transações sem custos aumentam o envolvimento do trader e a adoção do desenvolvedor.

Ecossistema estável: apoiado pelo USDP atrelado ao dólar americano, o PlayBlock garante transações confiáveis e fáceis de usar.

Visão da Playnance: Avançando na Evolução do Trading

Como Copiador a adoção cresce, Natação de jogo está comprometida em expandir seu ecossistema, aprimorar ferramentas e dar suporte à sua comunidade global em rápido crescimento. A capacidade da plataforma de correlacionar recursos inovadores como o CopyTrader com crescimento tangível destaca seu potencial para redefinir o trading de blockchain.

Sobre Natação de jogo

Com sede em Ramat Gan, Israel, e escritórios em Dubai, Emirados Árabes Unidos, a Playnance é líder na Web3, fornecendo soluções avançadas de blockchain para negociação, jogos e finanças descentralizadas. Ancorada por seu blockchain Layer-3, PlayBlock, e seu principal dApp, UpVsDown.com , Playnance está impulsionando a adoção global do Web3 por meio da inovação e desempenho recorde. Os usuários podem seguir Playnance em X para mais informações sobre o PlayBlock e o ecossistema Playnance, visite seu site oficial site , explorar Para cima x para baixo , e experimente o novo Recurso CopyTrader .

Contato

Fundador e CEO

PiNi

Natação de jogo

[email protected]

