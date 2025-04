Infinite Alliance: Ku Phayona Vumaki bya Misava Hinkwayo Eka Web3 Na Blockchain

Irvine, CA - Infinite Alliance, studio xa vumaki bya vutumbuluxi bya Web3, xi endle nhlohlotelo lowukulu eka Khonferense ya WAGMI, leyi khomeriweke ku sukela hi Ndzhati 22-24, 2025, eMiami. Tanihi musunguri eka thekinoloji ya blockchain, AI, na DeFi, Infinite Alliance yi kombisile swintshuxo swa yona swa vutumbuluxi na xivono xa maqhinga ya vumundzuku bya Web3.





Xipano xa nkoka xa Infinite Alliance xi na vutshila bya indasitiri lebyi nga ringanisiwiki na nchumu na vuswikoti byo hetisisa, xi sungule hi ku humelela ku cincana ka le xikarhi ka le xikarhi eka 30 wa le henhla wa misava hinkwayo exikarhi ka 2015 na 2020.





Xipano xa hina xa vuvekisi xi vumbiwa hi vabindzurisi va tibangi va Wall Street lava nga na ntokoto na vativi va xiphemu xa vuvekisi lava nga na tirhekhodo leti tiyisisiweke ta tikhamphani ta thekinoloji leti rhangelaka eka ti-IPO leti tlulaka $10 wa tibiliyoni eka vuvekisi bya makete.





Hi endlelo ra xiphemu xa vuvekisi xa ketane leyi heleleke na netiweke ya switirhisiwa swa misava hinkwayo leyi hlanganisaka Amerika N’walungu, Asia, na Yuropa, hi nyika matimba eka tiphurojeke ta vutumbuluxi hi xiphemu xa mali, thekinoloji, na mfikelelo wa makete lowu ti wu lavaka ku humelela.





Infinite Alliance yi ta nyika tiphurojeke ta blockchain ta xiyimo xo sungula hi mali, switirhisiwa, na nseketelo wa maqhinga ku fambisa vutumbuluxi na ku hatlisisa ku amukeriwa hi vunyingi. Hi ku kongoma, leswi swi katsa:





Ku hlela na ku nghenelela eka ti-hackathon letikulu ta blockchain, ku nyika mfikelelo wa xihatlisisi xa xiyimo xa le henhla eka tiphurojeke ta xiyimo xa le henhla.

Ku fambisa swivandlanene swa vuvekisi leswi nga vaka kona ku suka eka swivandla swa vuvekisi.

Ku nyika swivandlanene swa mali ya mpfuneto eka tiphurojeke ta vutumbuluxi eka ti-blockchain leti rhangelaka.

Launch-as-a-Service (LaaS), ku nyika nseketelo wa ku tirhisiwa ka ndhawu yin’we eka switirhisiwa leswi hangalasiweke (dApps).

Ku nyika nseketelo wa ikhosisteme lowu heleleke, ku katsa na switirhisiwa, vuhlayiseki, vufambisi bya nkwama, nhluvukiso wa mabindzu, na vuxavisi.

Ku fambisa Vumaki eka Web3

Hi ku fikelela ka misava hinkwayo na ku twisisa loku dzikeke ka ndhawu ya blockchain, Infinite Alliance yi le ka xiyimo xo rhangela gasi leri landzelaka ra vutumbuluxi bya Web3. Ku kongomisa ka hina eka vuvekisi bya maqhinga na ku tswariwa ka xiyimo xo sungula swi endla leswaku hi kota ku kuma na ku seketela mikhuva leyi tshembisaka swinene kumbe tiphurojeke eka crypto.





"Infinite Alliance yi le mahlweni eka ku lavisisa ku hlangana ka AI, DePIN, na DeFi," ku vula JC Berry, xirho xa nkoka xa ntlawa wa Infinite Alliance, hi nkarhi wa mbulavulo wa yena eka Khonferense ya WAGMI ya sweswinyana.





"Hi ku tirhisa AI, Infinite Alliance yi le ku tumbuluxeni ka switirhisiwa swa vutlhari swa mabindzu na swintshuxo swa vulawuri bya khombo." Berry u tlhele a kandziyisa vuswikoti byo hundzula bya DePIN, a vula leswaku, .





"DePIN yi nyika ndlela leyi tshembisaka yo tokenizing nhundzu ya misava ya xiviri na ku tumbuluxa timodeli letintshwa ta ikhonomi. Leswi swi katsa tiphurojeke to fana na nhundzu ya misava ya xiviri, GPU, na vukorhokeri bya mphakelo.”





Nkoka lowu kulaka wa AI eka DeFi: AI yi hundzula ndlela leyi hi tirhisanaka ha yona na timali leti hangalasiweke, ku endla leswaku ku va na ntokoto wa mabindzu lowu tirhaka kahle na lowu endleriweke munhu hi xiyexe.

Ku tlakuka ka DePIN: DePIN yi na vuswikoti byo hundzula tiindasitiri to fana na tindlu na misava, vufambisi bya mphakelo, na eneji.

Xilaveko xa ntirhisano: Switshuxo swo tsemakanya tikheteni i swa nkoka ku aka ikhosisteme ya DeFi leyi hangalasiweke hakunene na leyi hlanganisiweke.





Hopper, pulatifomo ya DeFi ya tikhetane to tala ya xitukulwana lexi landzelaka leyi pfaleriweke hi Infinite Alliance, yi kombisa xikombiso xa moya lowu wa vutumbuluxi. Yi nyika nxaxamelo lowu heleleke wa switirhisiwa, ku katsa na xipachi xa matimba, DEX ya matirhelo ya le henhla, launchpad ya xiyimo xa le henhla, mabuloho ya cross-chain lama nga na swirhabyani, na nxopaxopo wa makete lowu fambiwaka hi AI.





Hopper yi tisa swihlawulekisi swa mabindzu leswi twisisekaka, ku tiyisisa ntokoto lowu hatlisaka ku fana na rihati loko yi ri karhi yi endla leswaku ku cincana ka on-chain ku fikeleleka eka un’wana na un’wana.





Infinite Alliance yi tinyiketerile ku aka vumundzuku lebyi hangalasiweke swinene na lebyi katsaka hinkwavo. Hi ku vekisa eka tiphurojeke ta xiyimo xa le henhla, ku kurisa masungulo ya vutumbuluxi, na ku kurisa vaaki lava hanyaka, hi fambisa ku amukeriwa ka blockchain na Web3.

