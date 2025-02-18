Infinite Alliance: пионер глобальных инноваций в Web3 и блокчейне

Ирвайн, Калифорния - Infinite Alliance, инновационная венчурная студия для Web3, оказала значительное влияние на конференцию WAGMI, проходившую с 22 по 24 января 2025 года в Майами. Будучи пионером в области технологий блокчейна, ИИ и DeFi, Infinite Alliance продемонстрировала свои инновационные решения и стратегическое видение будущего Web3.





Основная команда Infinite Alliance обладает непревзойденным отраслевым опытом и возможностями реализации проектов, успешно выведя три централизованные биржи в топ-30 мира в период с 2015 по 2020 год.





Наша инвестиционная команда состоит из опытных банкиров Уолл-стрит и экспертов по венчурному капиталу с подтвержденным опытом вывода ведущих технологических компаний на IPO с рыночной капитализацией свыше 10 миллиардов долларов.





Благодаря комплексному подходу к венчурному капиталу и глобальной сети ресурсов, охватывающей Северную Америку, Азию и Европу, мы обеспечиваем инновационные проекты капиталом, технологиями и доступом к рынкам, необходимыми для их успеха.





Infinite Alliance предоставит ранним проектам блокчейна финансирование, ресурсы и стратегическую поддержку для стимулирования инноваций и ускорения массового внедрения. В частности, это включает:





Организация и участие в крупных блокчейн-хакатонах, предоставление доступа к первоклассному акселератору для высококачественных проектов.

Содействие потенциальным инвестиционным возможностям со стороны венчурных институтов.

Предоставление грантовых возможностей для инновационных проектов в области ведущих блокчейнов.

Запуск как услуга (LaaS), предлагающий комплексную поддержку развертывания децентрализованных приложений (dApps).

Предоставление комплексной поддержки экосистемы, включая инфраструктуру, безопасность, управление фондами, развитие бизнеса и маркетинг.

Внедрение инноваций в Web3

Благодаря глобальному охвату и глубокому пониманию ландшафта блокчейна Infinite Alliance позиционирует себя как лидера следующей волны инноваций Web3. Наше внимание к стратегическим инвестициям и инкубации на ранней стадии позволяет нам выявлять и поддерживать наиболее перспективные тенденции или проекты в области криптовалют.





«Infinite Alliance находится на переднем крае изучения пересечения ИИ, DePIN и DeFi», — заявил Джей Си Берри, ключевой член команды Infinite Alliance, во время своего выступления на недавней конференции WAGMI.





«Используя ИИ, Infinite Alliance разрабатывает интеллектуальные торговые инструменты и решения по управлению рисками». Берри далее подчеркнул преобразующий потенциал DePIN, заявив:





«DePIN предлагает многообещающий путь для токенизации реальных активов и создания новых экономических моделей. Сюда входят такие проекты, как реальные активы, GPU и логистика цепочек поставок».





Растущая значимость ИИ в DeFi: ИИ меняет то, как мы взаимодействуем с децентрализованными финансами, обеспечивая более эффективный и персонализированный торговый опыт.

Рост популярности DePIN: DePIN может произвести революцию в таких отраслях, как недвижимость, управление цепочками поставок и энергетика.

Необходимость взаимодействия: кросс-чейн-решения необходимы для создания по-настоящему децентрализованной и взаимосвязанной экосистемы DeFi.





Hopper, многоцепочечная платформа DeFi следующего поколения, инкубированная Infinite Alliance, является примером этого инновационного духа. Она предлагает комплексный набор инструментов, включая мощный кошелек, высокопроизводительную DEX, передовую стартовую площадку, бесшовные кросс-цепочечные мосты и анализ рынка на основе ИИ.





Hopper предлагает интуитивно понятные функции торговли, гарантирующие молниеносную скорость работы и делая транзакции в цепочке доступными для всех.





Infinite Alliance стремится построить более децентрализованное и инклюзивное будущее. Инвестируя в передовые проекты, инкубируя инновационные стартапы и способствуя развитию активного сообщества, мы способствуем принятию блокчейна и Web3.

Контакт:

Цзин Лу

Операционный директор

Контакты@infinitealliances.com

Эта история была распространена как релиз Chainwire в рамках программы HackerNoon's Business Blogging Program. Узнайте больше о программе здесь













